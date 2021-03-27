Гибель 4 бойцов ВСУ на Донбассе: Внеплановое заседание подгруппы ТКГ решили не проводить, политические советники "нормандского формата" ведут обсуждения

Внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ в Донецкой области 27 марта не проводилось, но ситуация обсуждается на уровне политических советников "нормандского формата".

Об этом рассказал Интерфакс-Украина спикер ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников "нормандской четверки", где Украину представляет Андрей Ермак, а, во-вторых следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня - в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович.

По его словам, консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться еще два дня.

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"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - добавил он.

Кроме того, спикер ТКГ добавил, что в настоящее время на месте инцидента в Донецкой области в районе населенного пункта Шумы, где 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, находится главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Президент ожидает его доклада", - сообщил Арестович.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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