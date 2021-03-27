Гибель 4 бойцов ВСУ на Донбассе: Внеплановое заседание подгруппы ТКГ решили не проводить, политические советники "нормандского формата" ведут обсуждения
Внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ в Донецкой области 27 марта не проводилось, но ситуация обсуждается на уровне политических советников "нормандского формата".
Об этом рассказал Интерфакс-Украина спикер ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников "нормандской четверки", где Украину представляет Андрей Ермак, а, во-вторых следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня - в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович.
По его словам, консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться еще два дня.
"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - добавил он.
Кроме того, спикер ТКГ добавил, что в настоящее время на месте инцидента в Донецкой области в районе населенного пункта Шумы, где 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, находится главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
"Президент ожидает его доклада", - сообщил Арестович.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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От тепер зрозуміло, чому горлівка західні райони бою власне й не чули, були лише вихідні від них.
Звучит так себе, но зато правда.
Лугандон, а точнее кацапы, обстреливают позиции ВСУ по причине, того, что тн "президент", игнорирует войну.
Войны нет, есть "нарушение перемирия".
Правда, перемирия тоже нет, но это никого не волнует.
арестович гандон зелений
и похеру на бан
ты - дырявый вонючий гандон
Зараз таке враження що навпаки - він армію піарив і прославляв. А Зеленський військових боїться.
благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить
а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -
це порошенко і порохоботи© 2019
И как на это ******** зеленое Наев смотрит?
он лижи зад дипломатически пуину.
Уже президент США сказал, убийца.
А этот чмошник, и его бл*дский ермак должны сидеть и долго.