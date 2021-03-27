РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 102 85

Гибель 4 бойцов ВСУ на Донбассе: Внеплановое заседание подгруппы ТКГ решили не проводить, политические советники "нормандского формата" ведут обсуждения

Гибель 4 бойцов ВСУ на Донбассе: Внеплановое заседание подгруппы ТКГ решили не проводить, политические советники

Внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ в Донецкой области 27 марта не проводилось, но ситуация обсуждается на уровне политических советников "нормандского формата".

Об этом рассказал Интерфакс-Украина спикер ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Было принято решение не проводить сегодня экстренного внеочередного заседания подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников "нормандской четверки", где Украину представляет Андрей Ермак, а, во-вторых следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня - в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович.

По его словам, консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться еще два дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе без потерь, враг открывал огонь 6 раз, - пресс-центр ОС

"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - добавил он.

Кроме того, спикер ТКГ добавил, что в настоящее время на месте инцидента в Донецкой области в районе населенного пункта Шумы, где 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, находится главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Президент ожидает его доклада", - сообщил Арестович.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Также читайте: В Минобороны рассказали о состоянии раненых под Шумами бойцов, которых доставили в госпиталь Харькова

Автор: 

Донбасс (26956) потери (4388) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+42
Как все обыденно в этой зелёной куче дерьма...
показать весь комментарий
27.03.2021 19:23
+39
Ну да, фули его проводить? Это ж не оккупантов убивают, а украинцев.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:21
+35
Ей! 73% дебіли! Їх убили завдяки вашому гнилому вибору пріпіздєнта . Спокійної ночі вам мразота.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну да, фули его проводить? Это ж не оккупантов убивают, а украинцев.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:21 Ответить
Пошли пить кофе... Время валом, лохи платят...
показать весь комментарий
27.03.2021 20:59 Ответить
А навіщо, в нас же "мір". Для зрадників загибель захисників України не має значення.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:22 Ответить
І шо? Лапті знов відморозяться шо це пуляє сепарня, а іхтамнєт.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:23 Ответить
Как все обыденно в этой зелёной куче дерьма...
показать весь комментарий
27.03.2021 19:23 Ответить
https://mobile.twitter.com/EllySmitt

https://mobile.twitter.com/EllySmitt Elly Smitt https://mobile.twitter.com/EllySmitt @EllySmitt https://mobile.twitter.com/EllySmitt/status/1375820864382451713 6 ч

От тепер зрозуміло, чому горлівка західні райони бою власне й не чули, були лише вихідні від них.

Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 2714
показать весь комментарий
27.03.2021 22:49 Ответить
Всё- звиздежь! Насколько мне известно, празднование Песах, для лиц вполне определенной национальности, которых в ТКГ- с перебором, наступает с приходом темноты. На этом- для них- Фсё!
показать весь комментарий
27.03.2021 19:24 Ответить
Надо было не стены в публичном доме на Банковой разрисовывать, а просто сжечь его вместе с обитателями.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:24 Ответить
МАБУТЬ РИТУАЛЬНІ ДВЕРІ З 1+1 НЕ ЗАВЕЗЛИ
показать весь комментарий
27.03.2021 20:09 Ответить
Смит,а может сесть в поезд,выехать в район ООС и показать лугандонам как мины на нашу землю бросать?И сжечь тот лугандон вместе с вооруженными обитателями...
показать весь комментарий
28.03.2021 07:22 Ответить
Призовут, тогда поеду.
Звучит так себе, но зато правда.
Лугандон, а точнее кацапы, обстреливают позиции ВСУ по причине, того, что тн "президент", игнорирует войну.
Войны нет, есть "нарушение перемирия".
Правда, перемирия тоже нет, но это никого не волнует.
показать весь комментарий
28.03.2021 21:00 Ответить
Ей! 73% дебіли! Їх убили завдяки вашому гнилому вибору пріпіздєнта . Спокійної ночі вам мразота.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:24 Ответить
тільки факти. для тебе і твого наріка пріпіздєнта.
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 6594
показать весь комментарий
27.03.2021 19:35 Ответить
Есть официальные данные. Гугл в помощь. Правда зебилам и это тяжело
показать весь комментарий
27.03.2021 20:14 Ответить
А в чому він не правий, що у чотирижди уклоніста ідея фікс "Не стрелять". Так він і забороняє по своїм стріляти а то дім в Криму ***** відбере.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:30 Ответить
Спитаєш в родини загиблого Журавля.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:31 Ответить
а че. ..сыпануть в другом разведанном месте нельзя!?..клочки чтобы по закоулочкам..
показать весь комментарий
27.03.2021 19:26 Ответить
Та да, нафіга напрягаться Єрмаку і Зеклоуну, це ж не скло розбили в шапітолії...війна десь далеко і не страшно.
арестович гандон зелений
показать весь комментарий
27.03.2021 19:27 Ответить
а шо там у люси сегодня? выходной?
показать весь комментарий
27.03.2021 19:28 Ответить
Песах сегодня, под покровом ночи.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:30 Ответить
не сцать 33разовый майор-Люся пояснит всё
показать весь комментарий
27.03.2021 19:28 Ответить
Зеленський методично прибирає активістів. Якщо б Петро був активістом - він би й його прибрав.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:29 Ответить
этот активист на Пороха бочку катил
показать весь комментарий
27.03.2021 19:30 Ответить
Ну так, Зелепупа мстить за Порошенка? Більше схоже, що прибирає всіх антиросіян, в угоду Путіна. А Медведчука і інші рухи використовує, щоб відволікти увагу.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:34 Ответить
100 ПРОЦЕНТІВ.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:11 Ответить
провалы за провалами , верните https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#:~:text=14%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82,%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B. Полторак а !
показать весь комментарий
27.03.2021 19:29 Ответить
Ермак договаривается. Значит все будет хорошо...
показать весь комментарий
27.03.2021 19:31 Ответить
Кажись, уже во всем разобрались...
показать весь комментарий
27.03.2021 19:31 Ответить
кажись, все кацапы пи..ры. Или не кажись?
показать весь комментарий
27.03.2021 20:05 Ответить
Треба наступного разу в'***** так, шоб воротнікі закотілісь. А там хай ведуть обсужденія
показать весь комментарий
27.03.2021 19:31 Ответить
наступного разу замість обстрілу буде черговий "підрив на мінах" за який засудять чергового лейтенанта.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:40 Ответить
Не своего мнения не воли половые тряпки на швабре имею Вас как хотят боже які слизні страх принятия и ответственности за принятие решений парализует у них мозг извините Сфи́нктер
показать весь комментарий
27.03.2021 19:35 Ответить
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 7233
показать весь комментарий
27.03.2021 19:39 Ответить
наверное ермак с аристовичем только сейчас, во всеуслышанье скажут -"Путин убийца" ?х/з
показать весь комментарий
27.03.2021 19:46 Ответить
Фуйло дозволить?
показать весь комментарий
27.03.2021 19:48 Ответить
ніколи
показать весь комментарий
27.03.2021 19:50 Ответить
Ху.ова, браття, у нас влада. Не українська і не християнська. Продажна, брехлива, сиклива і злодюжна. Щось назріває...
показать весь комментарий
27.03.2021 19:47 Ответить
ты гандон
и похеру на бан
ты - дырявый вонючий гандон
показать весь комментарий
27.03.2021 19:50 Ответить
Мразь,убейся о стенку.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:53 Ответить
Від імені України, участь в обговоренні, приймає хірновий продюсер, він же фсб-шний завхоз ОПи, дерьмак.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:47 Ответить
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 9152
показать весь комментарий
27.03.2021 19:51 Ответить
Раніше говорили, що Порох піариться на армії.
Зараз таке враження що навпаки - він армію піарив і прославляв. А Зеленський військових боїться.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:54 Ответить
особливо поранених...аж трусеться...
показать весь комментарий
27.03.2021 20:06 Ответить
він від усього труситься.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:08 Ответить
багато в нас в країні проісходе

благодаря зеленському володі
пшениця буйно колоситься в полі
в нас неймовірні успіхи в футболі
погода зараз просто пречудова -
це все за ініціативи вови
впада до моря чорного дніпро -
це вова забезпечив, не петро
зріс курс національної валюти
це президента нашого здобуток
корови дояться, несуться кури дружно
за це його благодарити нужно
ростуть гриби і нереститься риба -
за це також зеленському спасіба
трава зелена, небо ясно-синє -
володі теж ми дякувать повинні
ну і звичайно, ніде правди діти
лиш завдяки йому нам сонце світить

а хмари, вітер, дощ, гроза, болото -

це порошенко і порохоботи© 2019
показать весь комментарий
27.03.2021 20:14 Ответить
А по чему просто не Сказать , - Что ОБСЕ Выходной , а россияне празднуют , что убили Украинцев, а с пьяного угару выйдут только к вторнику а не что перенесли , - Бо та сторона что то там обсуждает Советники , - Блин.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:53 Ответить
Невчасно бійців вбили. У Зелі вихідні - це святе !!!
показать весь комментарий
27.03.2021 19:53 Ответить
Разрисовали стены ОПы - визги и крик до небес от зеленой мразоты, внеочередные заседания Рады и так далее. Убили четырех украинских воинов, - зеленая мразота даже даже не настаивает на собрании ТКГ, это для зеленой мразоты не событие.
показать весь комментарий
27.03.2021 19:56 Ответить
"консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться" - это треш какой-то и издевательство!!!

И как на это ******** зеленое Наев смотрит?
показать весь комментарий
27.03.2021 20:04 Ответить
Могу предположить содержание доклада Хомчака - "погибли четверо, ранены двое, мы не поддались на провокацию и придерживаемось режима перемирья, во избежании дальнейших провокаций готовы отойти назад".
показать весь комментарий
27.03.2021 20:09 Ответить
БЕКАЮТЬ ЯК ПЕРЕЛЯКАНИЙ СТАЛІН В 41Р ПРОВОКАЦІЯ ПРОВОКАЦІЯ ПОКИ НІМЦІ ДО КИЇВА НЕДІЙШЛИ.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:21 Ответить
Соловей,а ты что не в курсе?Немцы не до Киева,а до Москвы дошли.Киев они проскочили даже не заметив...
показать весь комментарий
28.03.2021 07:27 Ответить
вечер выходного дня,- кабаки и шлюхи, какое нах. заседание
показать весь комментарий
27.03.2021 20:15 Ответить
и ещё раз напишу, это ссыкун и чмо.
он лижи зад дипломатически пуину.
Уже президент США сказал, убийца.
А этот чмошник, и его бл*дский ермак должны сидеть и долго.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:17 Ответить
в шаббат ничего проводить нельзя
показать весь комментарий
27.03.2021 20:25 Ответить
Загибель 4 бійців ЗСУ на Донбасі: Позапланове засідання підгрупи ТКГ вирішили не проводити, політичні радники "нормандського формату" ведуть обговорення - Цензор.НЕТ 4718
показать весь комментарий
27.03.2021 21:00 Ответить
для цих ублюдків важливіше хто розмалював президенську халупу
показать весь комментарий
27.03.2021 21:39 Ответить
 
 