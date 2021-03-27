РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9581 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 123 148

Россияне, нелегально прибывшие на оккупированные территории Украины, должны выехать после их освобождения, - Резников

Россияне, нелегально прибывшие на оккупированные территории Украины, должны выехать после их освобождения, - Резников

Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) была утверждена Стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма. Главный месседж документа - граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях, "они являются заложниками ситуации, они заложники оккупантов". Поэтому после возвращения территорий в состав Украины жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает.

"Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который творится, в котором они сегодня пребывают. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы высказывать свое мнение… Никакого комендантского часа, никаких подвалов - в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно", - заверил Алексей Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма

При этом граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории (минуя официальную украинскую границу, КПВВ), должны будут покинуть Украину.

В качестве примера Резников привёл попытку России ассимиляции населения Крыма, для этого на полуостров прибыло 500 тысяч россиян, таким образом, размывая этническое население.

"Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны", - сказал министр.

Резников подчеркнул, что подход должен быть индивидуальный, и если гражданин России прибыл на оккупированную территорию законным путем, "наверное, к ним не будет вопросов".

Также читайте: Ситуация в Крыму ухудшается во многих сферах. Деоккупация полуострова - приоритет для Украины, - Разумков

"А все, кто попал непонятным нам путём, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура", - отметил министр.

Автор: 

деоккупация (847) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
А до деоккупации оккупантов нужно выявить, идентифицировать, осудить заочно и приговорить к 20 годам тюремного заключения.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:02
+15
Ну хоч щось людське.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:04
+14
Весь мост разбирать можно не спешить. Достаточно снять пролёты на фарватере. Остальное пусть пока стоит. Будет памятником "братства".
показать весь комментарий
27.03.2021 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну если сказали А то надо и Б . Надо кацапам сообщить , что и любые сделки с недвижимостью считаются незаконными и после возврата територий автоматически конфискуются в доход Украины.
показать весь комментарий
27.03.2021 20:59 Ответить
Не депортація,я не люблю цього слова,а утилізація,кацапи будуть змушені покинути цей світ
показать весь комментарий
27.03.2021 21:05 Ответить
Е, ні ! Я в рабство мініму 10 візьму.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:13 Ответить
Випити нема з ким? Більше ні на що ці раби не годяться
показать весь комментарий
27.03.2021 21:44 Ответить
никакой выехать, прикопать биоматериал по месту абнаружения, при попытке к бегству.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:17 Ответить
Грузом 200
показать весь комментарий
27.03.2021 21:28 Ответить
Солнечный Магадан ждёт их!
показать весь комментарий
27.03.2021 21:44 Ответить
Магадан и земли вокруг отходят США, Сахалин - Японии. Росия - большой мамонт, хватит всем
показать весь комментарий
27.03.2021 22:46 Ответить
Прочитал Разумков, подумал них. себе.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:48 Ответить
Так, згоден. Це повинно бути десь прописано, у законі. І так, щоби не було подвійного тлумачення, і щоби не могли прикритись сім'єю, дитиною - ніяких виключень.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:55 Ответить
Даа ... Народ возбудился ... Наче це завтра буде.
Проте завчасно повідомити теж не завадить.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:07 Ответить
І це повинно бути розголошено, щоби знали свої перспективи...
показать весь комментарий
28.03.2021 09:52 Ответить
Пичка,а ты не знаешь как ?Самый первый приехавший кацап уже и списки "понаехавших" составил.Вдруг оставят в Украине,как сотрудника с органами.Стукачество у кацапов от Павлика Морозова....
показать весь комментарий
28.03.2021 07:35 Ответить
Слишком мягко.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:50 Ответить
Уже давно долна была действовать криминальная ответсвенность и должен был быть военный суд который заочно бы судил россиян вьезжающих в Крым с территории россии. Давать нужно минимум 7-8 лет. колонии. Это бы поубавило пыл у желающих отдохнуть в оккупированом Криму и прискорило бы деоккупацию!
показать весь комментарий
27.03.2021 22:54 Ответить
Єдиний варіант це подальша окупація території України.
показать весь комментарий
28.03.2021 05:05 Ответить
Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков - Цензор.НЕТ 9439
показать весь комментарий
27.03.2021 23:51 Ответить
А до перемоги Байдена казали, що завезені рсоіяни можуть залишатись )
показать весь комментарий
28.03.2021 00:58 Ответить
Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну. Источник: https://censor.net/ru/n3256003

Гарна ідея, АЛЕ Ж ДЕЯКІ БУРЯТИ НА ДОНБАСІ ОЖЕНИЛИСЬ НА ЖІНКАХ З ГРОМАДЯНСТВОМ УКРАЇНИ І В НИЇ Є ДІТИ, що будете робити з цим Зе влада ?
показать весь комментарий
28.03.2021 01:54 Ответить
Невже їх так багато ?
А по-любому - дозволу на перетин кордону у нього нема. Депортація.
показать весь комментарий
28.03.2021 05:00 Ответить
Звісно їх багато, Донбас у зрівняні з Бурятієй це Клондайк і Америка.
Питтання зрозуміли чи мимо пройшли - з бурятськими дітьми у таких

шлюбах що робити
показать весь комментарий
28.03.2021 14:21 Ответить
"...не смотря на грандиозное строительство и улучшения ..." сушняк давит?
показать весь комментарий
28.03.2021 04:36 Ответить
Чому ? У чому причина ? ЗОЖ ?
показать весь комментарий
28.03.2021 05:02 Ответить
Почему крьІм и сривостополь кацапье назвало регионами с самьІм вьІсоким ростом преступности?
показать весь комментарий
28.03.2021 07:40 Ответить
А что в РФ есть какой то уровень чего либо?Ну, не об уровне пьянства я не спорю...Так кацапье разрушило все,что создала Украина в Крыму?Что же ты молчал,шампион?А я еще думаю,что ж это они с наших катеров унитаэы то снимают?
показать весь комментарий
28.03.2021 07:41 Ответить
Росіяни, що нелегально прибули на окуповані території України, мусять виїхати після їхнього звільнення, - Резніков

Не виїхати, а втекти
показать весь комментарий
28.03.2021 07:10 Ответить
А не надо стесняться слова ДЕПОРТАЦИЯ! Из любой страны в мире нежелательных особ ДЕПОРТИРУЮТ. И Сралина при этом никто не вспоминает
показать весь комментарий
28.03.2021 07:28 Ответить
Я бы добавил, выгнать их в одних трусах.
показать весь комментарий
28.03.2021 07:57 Ответить
Ну а про тих хто демонстративно рвав чи викидав ПАСПОРТ України? Хай також до говені миляться
показать весь комментарий
28.03.2021 10:19 Ответить
В кінці-кінців ця фраза прозвучала. Якщо це-не бла-бла, то підтримую. Все, що заїхало в Крим і Донбас з кінця 2013 року - повинне бути утилізоване.
показать весь комментарий
28.03.2021 10:28 Ответить
Справедливо
показать весь комментарий
28.03.2021 12:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 