Россияне, нелегально прибывшие на оккупированные территории Украины, должны выехать после их освобождения, - Резников

Граждане России, которые прибыли на оккупированные территории нелегальным путем, после возвращения территорий в состав Украины должны будут покинуть страну.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) была утверждена Стратегия по деоккупации и реинтеграции Крыма. Главный месседж документа - граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях, "они являются заложниками ситуации, они заложники оккупантов". Поэтому после возвращения территорий в состав Украины жителям, которые не нарушали украинское законодательство, ничего не угрожает.

"Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который творится, в котором они сегодня пребывают. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы высказывать свое мнение… Никакого комендантского часа, никаких подвалов - в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно", - заверил Алексей Резников.

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При этом граждане России, которые незаконным способом прибыли на временно оккупированные территории (минуя официальную украинскую границу, КПВВ), должны будут покинуть Украину.

В качестве примера Резников привёл попытку России ассимиляции населения Крыма, для этого на полуостров прибыло 500 тысяч россиян, таким образом, размывая этническое население.

"Что касается судьбы этих людей, которых завезли. Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлём. Поэтому их судьба… Я не люблю слово "депортация", оно несёт дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны", - сказал министр.

Резников подчеркнул, что подход должен быть индивидуальный, и если гражданин России прибыл на оккупированную территорию законным путем, "наверное, к ним не будет вопросов".

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"А все, кто попал непонятным нам путём, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура", - отметил министр.