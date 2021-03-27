С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени, - Укрзализныця
С воскресенья, 28 марта, поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3:00 часы надо перевести на один час вперед.
Верховная Рада рассматривала, но не смогла принять закон об отмене сезонного изменения времени, которым предлагается зафиксировать зимнее время UTC+2 по международной системе Coordinated Universal Time в Украине.
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Виходить, що Стефанчук скопіював закон у московії, адже слуги також хочуть залишити нас на зимовому(поясному,UTC+2) часі.
Європа планує перейти на літній час(поясний+1), адже так вирішила більшість громадян, згідно результататів опитування.
Доречі, фракція ЄС не підтримала цей законопроект і проголосувала проти, Ви вважаєте, що вони також хочуть "по кацапському" і далі від Европи?
летнее или зимнее должна решать география ))))
воно аж пнеться від зусиль знову опинитись під фуйлом.
Я воспринимаю небольшое (на 1 час) сезонное изменение режима активности человека, так же, как происходят другие сезонные изменения, например, включение/выключение отопления. Нельзя, однако перейти в 3-й пояс навсегда, потому, важны именно изменения. Если перейти навсегда, люди на следующий год переделают начало работы на 1 час позже, и вышеуказанный эффект (польза от перехода) исчезнет полностью.
не будем брать ссср...даже в Украине не один часовой пояс и запад и восток наши никогда не будет одинаково встречать рассвет или полдень...
(я не сразу привыкаю к переводу , ибо нарушается мой индивидкальный режим дня (я встаю в одно и тот же час) ...теперь какое-то время мне будет не хватать этого часа....хотя мой кот плюет на все мои режимы и будит меня тогда, когда захотело его пушистое тело))))
Я тоже в одно и то же время встаю и уже давно стал замечать, что примерно за неделю до перехода на летнее время я самостоятельно начинаю просыпаться где-то на 1 час раньше, а вечером примерно на час раньше тянет ко сну. Осенью - наоборот. Организм отслеживает!