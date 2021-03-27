С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени, - Укрзализныця

С воскресенья, 28 марта, поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3:00 часы надо перевести на один час вперед.

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Верховная Рада рассматривала, но не смогла принять закон об отмене сезонного изменения времени, которым предлагается зафиксировать зимнее время UTC+2 по международной системе Coordinated Universal Time в Украине.