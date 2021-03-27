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С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени, - Укрзализныця

С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени, - Укрзализныця

С воскресенья, 28 марта, поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 28 марта Украина перейдет на летнее время. В 3:00 часы надо перевести на один час вперед.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - Стефанчук

Верховная Рада рассматривала, но не смогла принять закон об отмене сезонного изменения времени, которым предлагается зафиксировать зимнее время UTC+2 по международной системе Coordinated Universal Time в Украине.

Автор: 

время (168) Укрзализныця (2751)


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Топ комментарии
+5
Як цікаво... А що могли за зимовим часом? Уся країна за літнім, а УЗ за зимовим? Це, навіть. цікавіше, ніж "95 квохтав"...
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27.03.2021 20:24
+3
а коли рада 30-го відмінить літній час,шо потяги назад поїдуть?
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27.03.2021 20:31
+3
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27.03.2021 20:35
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Як цікаво... А що могли за зимовим часом? Уся країна за літнім, а УЗ за зимовим? Це, навіть. цікавіше, ніж "95 квохтав"...
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27.03.2021 20:24 Ответить
а коли рада 30-го відмінить літній час,шо потяги назад поїдуть?
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27.03.2021 20:31 Ответить
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27.03.2021 20:35 Ответить
Оставьте летнее время навсегда
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27.03.2021 20:35 Ответить
"Ани хатят нас атарвать ат масквьі на два часа!!!"
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27.03.2021 20:36 Ответить
Задрал этот головняк с переводом
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27.03.2021 20:44 Ответить
Літній час потрібно залишити назавжди. Адже це той час який був до початку дебілізму з переведенням годинника ще за часів СРСР.
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27.03.2021 20:45 Ответить
щоб жити по кацапському ?
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27.03.2021 21:30 Ответить
Так кацапи, як раз, відмовились від переходу на літній час і живуть по зимовому(поясному, UTC+3) ще з 2014 року.
Виходить, що Стефанчук скопіював закон у московії, адже слуги також хочуть залишити нас на зимовому(поясному,UTC+2) часі.
Європа планує перейти на літній час(поясний+1), адже так вирішила більшість громадян, згідно результататів опитування.

Доречі, фракція ЄС не підтримала цей законопроект і проголосувала проти, Ви вважаєте, що вони також хочуть "по кацапському" і далі від Европи?
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27.03.2021 22:10 Ответить
Киевское время должно соответствовать часовому поясу, в которм находится Киев...
летнее или зимнее должна решать география ))))
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27.03.2021 21:26 Ответить
краще приберіть лайк москалеві - вгорі.
воно аж пнеться від зусиль знову опинитись під фуйлом.
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27.03.2021 21:32 Ответить
Вы со своими москалями мозгами тронулись , москалі ще сруть в унітаз , підемо срати з вами на вулиці, щоб відрізнятися від москалів
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27.03.2021 21:50 Ответить
Киев и Украина находится во 2-м поясе (солнце в зените в 12-00, точнее около того). Это по географии. На летний период страна переходит в 3-й часовой пояс по двум причинам: а) экономия э/энергии на освещение и кондиционирование, б) на час больше солнечного освещения вечером за счёт на 1 час более раннего подъёма утром (солнце уже светит).
Я воспринимаю небольшое (на 1 час) сезонное изменение режима активности человека, так же, как происходят другие сезонные изменения, например, включение/выключение отопления. Нельзя, однако перейти в 3-й пояс навсегда, потому, важны именно изменения. Если перейти навсегда, люди на следующий год переделают начало работы на 1 час позже, и вышеуказанный эффект (польза от перехода) исчезнет полностью.
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27.03.2021 22:11 Ответить
как-то ж мы жили до 1981 года (первый перевод часов)
не будем брать ссср...даже в Украине не один часовой пояс и запад и восток наши никогда не будет одинаково встречать рассвет или полдень...
(я не сразу привыкаю к переводу , ибо нарушается мой индивидкальный режим дня (я встаю в одно и тот же час) ...теперь какое-то время мне будет не хватать этого часа....хотя мой кот плюет на все мои режимы и будит меня тогда, когда захотело его пушистое тело))))
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27.03.2021 22:24 Ответить
То, что на западе (востоке) восход солнца отличается на 0,5 часа от киевского, легко учитывается соответствующим сдвигом начала работы всех предприятий (организаций), что уже давным давно сделано на местах. Плюс к этому переход на летнее время, которое, с учётом уже существующих исторически сложившихся сдвигов начала работ на местах, не приводит к более раннему подъёму людей на западе по сравнению с востоком страны.
Я тоже в одно и то же время встаю и уже давно стал замечать, что примерно за неделю до перехода на летнее время я самостоятельно начинаю просыпаться где-то на 1 час раньше, а вечером примерно на час раньше тянет ко сну. Осенью - наоборот. Организм отслеживает!
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27.03.2021 22:50 Ответить
«Цієї ночі Україна традиційно перейде на літній час Переведення стрілок годинників на літній час затверджено постановою Кабінету міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Таким чином, перехід на літній час в Україні у 2021 році відбудеться в ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. О 03:00 українці повинні перемістити стрілки годинників на одну годину вперед», - йдеться у повідомленні інформаційного агентства https://ua.interfax.com.ua/news/general/731872.html?fbclid=IwAR28LdQ3QzYHY_ZxE_cVsvRdphWXL8tZc8qsupjIbmpxT2RPZRtWlW2dI00 Інтерфакс-Україна
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27.03.2021 22:00 Ответить
Оскільки годинник - це приватна власність, його стрілки можна не переводити, а тримати поправку "в умі".
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27.03.2021 22:15 Ответить
 
 