США уже участвовали в переговорах по Донбассу, но вышли из них по предложению Европы и Украины, - Кравчук
США принимали участие в международной встрече, которая состоялась после начала войны на Донбассе.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" напомнил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Когда начиналась война на Донбассе, в Женеве встретились представители Германии, Франции, России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Но почему-то Путину и другим удалось убедить Европу, и с этим согласился президент Украины господин Порошенко, что мы можем решить этот вопрос не в Женеве, а перенести его в Минск, и без участия США… Таким образом, США уже были в переговорном формате, но вышли из него по предложению Европы и Украины", - напомнил Кравчук.
Украинская сторона заинтересована, чтобы США снова присоединились к переговорному процессу.
"Но будет ли участие США в переговорном процессе, сегодня мне сказать трудно. Потому что, во-первых, это должно быть общее решение, во-вторых, мы не знаем точно позиции США. Вот когда она будет объявлена, и когда Украина официально обратиться с просьбой, думаю, тогда можно будет отвечать и на этот очень важный для нас вопрос", - подытожил глава украинской делегации в ТКГ.
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Чи "какаяразница"?
СЛУЧАЙНО? НЕ ДУМАЮ.
...и полететь на Марс раньше Маска
як ти поважно написало свого перзидента - з великої літери.
https://www.youtube.com/watch?v=UuSyRyQ0Ky8 Карта АТО с 20 мая 2014 г. по 28 февраля 2015 г. (ссылка)
А ти краще мови навчайся. І математики - аби порахувати куди й скільки разів на відпочинок літав "хтоугоднатольканипарашенка..."
США вышли из переговоров потому, что Роися просто отказывалась от переговоров в таком формате.
(он еще не имел полномочий проганять )))) США с переговоров как утверждает кравчук)
в Женеве встреча закончилась 17 апреля 2014 года подписанием Заявления
(...а президентом Порошенко стал 25 мая 2014 года... ))))
Участники переговоров: глава МИД России Сергей Лавров , госсекретарь США Джон Керри, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица
Женевское заявление - заявление по мерам, направленным на урегулирование («деэскалацию») ситуации на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#cite_note-1 [ подписанное 17 апреля 2014 года в Женеве после семичасовых переговоров представителями США, России, ЕС и Украины.
Заявление предусматривало:- разоружение незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченных административных зданий, улиц, площадей и других общественных мест;
- амнистию участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений;
- деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для содействия немедленной реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации, с участием наблюдателей от США, ЕС и России;
- осуществление всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с немедленным началом широкого национального диалога, который будет учитывать интересы всех регионов и политических сил Украины.
Так что вброс говна на вентилятор со стороны Кравчука ниочем.
"горбатого и могила не отрехтует"
( а теперь - можете банить поцы)
Конечно это очень мудрый ход, если хочешь понравится. ))
Но не срослось, а в результате пролетела Украина.
В Украине тогда больше к выборам готовились, а у ЕС и мокшандии свои интересы были (и наверняка договорняки). У Германии - так это точно.