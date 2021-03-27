США уже участвовали в переговорах по Донбассу, но вышли из них по предложению Европы и Украины, - Кравчук

США принимали участие в международной встрече, которая состоялась после начала войны на Донбассе.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" напомнил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда начиналась война на Донбассе, в Женеве встретились представители Германии, Франции, России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Но почему-то Путину и другим удалось убедить Европу, и с этим согласился президент Украины господин Порошенко, что мы можем решить этот вопрос не в Женеве, а перенести его в Минск, и без участия США… Таким образом, США уже были в переговорном формате, но вышли из него по предложению Европы и Украины", - напомнил Кравчук.

Украинская сторона заинтересована, чтобы США снова присоединились к переговорному процессу.

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"Но будет ли участие США в переговорном процессе, сегодня мне сказать трудно. Потому что, во-первых, это должно быть общее решение, во-вторых, мы не знаем точно позиции США. Вот когда она будет объявлена, и когда Украина официально обратиться с просьбой, думаю, тогда можно будет отвечать и на этот очень важный для нас вопрос", - подытожил глава украинской делегации в ТКГ.