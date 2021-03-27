РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9543 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
11 848 100

США уже участвовали в переговорах по Донбассу, но вышли из них по предложению Европы и Украины, - Кравчук

США уже участвовали в переговорах по Донбассу, но вышли из них по предложению Европы и Украины, - Кравчук

США принимали участие в международной встрече, которая состоялась после начала войны на Донбассе.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" напомнил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда начиналась война на Донбассе, в Женеве встретились представители Германии, Франции, России, Украины и Соединенных Штатов Америки. Но почему-то Путину и другим удалось убедить Европу, и с этим согласился президент Украины господин Порошенко, что мы можем решить этот вопрос не в Женеве, а перенести его в Минск, и без участия США… Таким образом, США уже были в переговорном формате, но вышли из него по предложению Европы и Украины", - напомнил Кравчук.

Украинская сторона заинтересована, чтобы США снова присоединились к переговорному процессу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия покупает Европу, а присоединение США к нормандскому формату "укрепит позвоночник" переговоров, - Кравчук

"Но будет ли участие США в переговорном процессе, сегодня мне сказать трудно. Потому что, во-первых, это должно быть общее решение, во-вторых, мы не знаем точно позиции США. Вот когда она будет объявлена, и когда Украина официально обратиться с просьбой, думаю, тогда можно будет отвечать и на этот очень важный для нас вопрос", - подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) переговоры (4973) США (26709) Донбасс (26956)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
Кравчук знов бреше. Бо у Женеві були перемовини між США, Україною ЄС і ******. Далі можна не читати...
показать весь комментарий
27.03.2021 20:59
+33
Это типа камень в Пороха огород. Та ты лучше вспомни , как отдал ядерное оружие за меморандум.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:00
+33
А потім звільнив половину окупованих територій Донбасу. Та "какаяразница"...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кравчук знов бреше. Бо у Женеві були перемовини між США, Україною ЄС і ******. Далі можна не читати...
показать весь комментарий
27.03.2021 20:59 Ответить
Ви написали те саме що Кравчук. В чому фішка?
показать весь комментарий
28.03.2021 09:08 Ответить
Спробуйте порівняти те, що я написав з оцим: "представители Германии, Франции, России, Украины и Соединенных Штатов Америки"
Чи "какаяразница"?
показать весь комментарий
28.03.2021 09:48 Ответить
Это типа камень в Пороха огород. Та ты лучше вспомни , как отдал ядерное оружие за меморандум.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:00 Ответить
Без фамілій, але в 2014 ху йлу був зроблений граний подарунок - Будапештський формат був замінений на нормандський. Замість ворогів Кремля США та Британії були поставлені друзі ху йла Франція та Германія. Я розумію, якби тоді керував ЗЕ, у якого немає досвіду ніякого. Але тоді керував Україною досвідчений політик з досвідом міністра закордонних справ.
СЛУЧАЙНО? НЕ ДУМАЮ.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:53 Ответить
тебе никто не мешает реализовать Будапештский меморандум

...и полететь на Марс раньше Маска
показать весь комментарий
27.03.2021 22:04 Ответить
зщебіл, ти, якщо брешеш - то хоч не приховуй моливостей ***** в ту пору, в т.ч. в дипломатії
показать весь комментарий
27.03.2021 22:05 Ответить
зараз модно признаватися, що ти зебіл? )))
як ти поважно написало свого перзидента - з великої літери.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:48 Ответить
пнх, придурочне
показать весь комментарий
28.03.2021 00:43 Ответить
небыло никакого "будапешстского" формата.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:59 Ответить
деда, а не повесится ли тебе? - утомил казел....
показать весь комментарий
27.03.2021 21:02 Ответить
Звичайно що Петро не хотів щоб США брали участь в переговорах,так як у нього були свої плани
показать весь комментарий
27.03.2021 21:03 Ответить
а ти ,кацапе,звідки плани петра знаєш?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:09 Ответить
Гыг, достатньо поглянути на результати "діяльності" ГЕТЬмана, щоб зрозуміти про плани невдахи.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:35 Ответить
Донбасс захватывать начали сразу после Крыма,Порошенко стал президентом 7 июня 2014 года,когда пол Донбасса уже было захвачено Мавзолейным Мудаком...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:10 Ответить
8-го червня Петро підписав указ про перемирья
показать весь комментарий
27.03.2021 21:12 Ответить
А потім звільнив половину окупованих територій Донбасу. Та "какаяразница"...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:14 Ответить
На, дегенерат, динамику карты АТО 2014-2015:

https://www.youtube.com/watch?v=UuSyRyQ0Ky8 Карта АТО с 20 мая 2014 г. по 28 февраля 2015 г. (ссылка)
показать весь комментарий
27.03.2021 21:24 Ответить
Я краще на карти бойових дій подивлюсь. І поспілкуюся з тими, хто воював не у аеропорту Амстердама. І не під відеозапис для широкого розповсюдження.
А ти краще мови навчайся. І математики - аби порахувати куди й скільки разів на відпочинок літав "хтоугоднатольканипарашенка..."
показать весь комментарий
27.03.2021 21:23 Ответить
А он не отдыхал, он с султаном Мальдивским встречался. Вы ведь любите когда дерьмо на ушах? Жри-те
показать весь комментарий
27.03.2021 21:24 Ответить
)))))
показать весь комментарий
27.03.2021 21:23 Ответить
Бреше старий пердун. Від початку і до кінця бреше.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:13 Ответить
взагалі-то інавгурація була восьмого; а сьомого був започаткований т.зв. "нормандський формат" (в Нормандії було рандеву Оланда, Меркель, Обами, Камерона, ***** і Пороха, який ще не був інавгурований). Саме там ***** змусили сісти за стіл переговорів, але тільки з його умовою, що GB та США відійдуть в сторону. До речі, саме ***** зірвав переговори в Будапештському та Женевському форматах, де були присутні американці і британці...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:37 Ответить
США вже брали участь у переговорах щодо Донбасу, але вийшли з них за пропозицією Європи та України, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6073
показать весь комментарий
27.03.2021 21:14 Ответить
Крысы Путлерские,вы депилы... это еще мягко сказал
показать весь комментарий
27.03.2021 21:15 Ответить
Леонид Макарович , - А как это США не участвуют???. Когда один корабль На разгрузке , а другой на рейде, - Ты Что . А запад года подло убили 4 наших военных , -Озабочились и кроме этого от Слова Ничего.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:16 Ответить
У Кравчука тоже память, как у ракушки.

США вышли из переговоров потому, что Роися просто отказывалась от переговоров в таком формате.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:18 Ответить
Женевские переговоры были 17 апреля....а Петро стал президентом 25 мая...
(он еще не имел полномочий проганять )))) США с переговоров как утверждает кравчук)
показать весь комментарий
27.03.2021 21:23 Ответить
Это петя рассказал тебе?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:20 Ответить
У нього ЗАВДАННЯ для рибок-гупі казочку на ніч розповісти.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:24 Ответить
Проект Путлера "Новоотсоссия" от Харькова до Одессы похоронили Порошенко и генерал Муженко...Хрюкайте дальше о вяличии РАБсси и дохлятины..это вам не Чечню 2 раза захватывать..
показать весь комментарий
27.03.2021 21:18 Ответить
Вот это поворот.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:19 Ответить
Какие то туподебильные у зесрани "повороты"-снова обкекались...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:46 Ответить
Куда ж им до обосранных петялизов.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:55 Ответить
Да тебе ,зесрань,до людей ,как до неба)
показать весь комментарий
27.03.2021 21:56 Ответить
Я не спішу на небеса. Хоча всі туди попадемо. Маю надію що деякі хряки та молі, попадуть туди раніше за багатьох нас. Ну і та частка дополизів пьётра яка за ради свого ідола готова продати навіть неньку.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:03 Ответить
Ошибаешься)зеля Пороха посадить не смог -теперь вас,зесрань,пересажает...а там тубик и всякая зараза)
показать весь комментарий
27.03.2021 22:11 Ответить
Никого он не посадит сам сидеть будет.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:16 Ответить
призвездивает хитрая кравчучка как всегда...
в Женеве встреча закончилась 17 апреля 2014 года подписанием Заявления
(...а президентом Порошенко стал 25 мая 2014 года... ))))
Участники переговоров: глава МИД России Сергей Лавров , госсекретарь США Джон Керри, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон и. о. главы МИД Украины Андрей Дещица
Женевское заявление - заявление по мерам, направленным на урегулирование («деэскалацию») ситуации на Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#cite_note-1 [ подписанное 17 апреля 2014 года в Женеве после семичасовых переговоров представителями США, России, ЕС и Украины.
Заявление предусматривало:- разоружение незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченных административных зданий, улиц, площадей и других общественных мест;
- амнистию участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений;
- деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для содействия немедленной реализации мер, направленных на деэскалацию ситуации, с участием наблюдателей от США, ЕС и России;
- осуществление всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с немедленным началом широкого национального диалога, который будет учитывать интересы всех регионов и политических сил Украины.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:20 Ответить
тільки зебіли можуть так брехати, як оце тут https://censor.net/ru/user/462589 та https://censor.net/ru/user/479843. І те - не всі. Бо, наприклад, https://censor.net/ru/user/372967 - пам'яті ще не відшибло. Втім, скоріш за все, він без подлякової методички...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:21 Ответить
Очевидно что ты избиратель Зе. Угадал?
показать весь комментарий
27.03.2021 21:26 Ответить
нет, я голосовал за Байдена
показать весь комментарий
27.03.2021 21:49 Ответить
Понятно. В следующий раз рекомендую Наполеона. Он в соседней палате
показать весь комментарий
28.03.2021 09:18 Ответить
Лис Микита ,це сама давня лялька кремлівського лялькового балагана !!! Дійство лялькового балагана триває!!!)))
показать весь комментарий
27.03.2021 21:25 Ответить
Кацап Лапов чемпион...
показать весь комментарий
27.03.2021 21:26 Ответить
Ну с ЗЕ США вобще разговаривать отказываются.

Так что вброс говна на вентилятор со стороны Кравчука ниочем.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:27 Ответить
Тобто як Обама з Петром?))
показать весь комментарий
27.03.2021 21:35 Ответить
Что именно и как там произошло знают только участники переговоров, но никак не Кравчук, который в то время был абсолютно ничем.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:30 Ответить
Вообще-то Порошенко сейчас депутат Верховной Рады как минимум.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:41 Ответить
Дякуємо!!!!
показать весь комментарий
27.03.2021 21:32 Ответить
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/don%27t+worry+about+nothing don't worry about nothing
показать весь комментарий
27.03.2021 21:39 Ответить
Аааа))))зесрань теперь за порцию земочи благодарить в слух начала-песня
показать весь комментарий
27.03.2021 21:50 Ответить
2 мая пресс-секретарь президента РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий Песков заявил в связи с началом операции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВСУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA Славянске о срыве Украиной Женевских соглашений
показать весь комментарий
27.03.2021 21:36 Ответить
22 апреля Турчинов потребовал от силовых структур возобновить проведение «результативных антитеррористических мероприятий для защиты от террористов украинских граждан, проживающих на востоке Украины». Поводом для возобновления АТО послужили жестокие убийства депутата Горловского горсовета от партии «Батькивщина» В. Рыбака и студента - активиста Евромайдана, в совершении которых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ обвинила повстанцев. Турчинов назвал произошедшее «демонстративным надругательством над Женевскими соглашениями» - преступлениями, которые «совершаются при полной поддержке и попустительстве Российской Федерации»
показать весь комментарий
27.03.2021 21:37 Ответить
5 сентября в Минске было достигнуто https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB соглашение о прекращении огня.
показать весь комментарий
27.03.2021 21:42 Ответить
у Кравчука старческий маразм
показать весь комментарий
27.03.2021 21:40 Ответить
ні, це система "між крапельками набрешу"
показать весь комментарий
27.03.2021 21:46 Ответить
хороший комунист - мертвый комунист
показать весь комментарий
27.03.2021 21:51 Ответить
к сожалению:
"горбатого и могила не отрехтует"
показать весь комментарий
27.03.2021 22:07 Ответить
очередной "шептун" от хитровые..ого Кравчучка
показать весь комментарий
27.03.2021 22:05 Ответить
Бог спрашивает Путлера перед входом в Рай...,Вова что ты сделал для сраной РАБссии? путлер упал на колени и орет..о великий Боже я захватил часть Грузии,часть Украины,всю Белорусь,кусок Молдовы,Армения тоже моя,Казахстан тоже почти мой...,осталась одна Америка,но она мне по зубам...Бог подумал и говорит : Кадзел ты Вова, марш в казан к чертям...
показать весь комментарий
27.03.2021 22:33 Ответить
Старе комуняцька брехло.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:39 Ответить
это пздж.. США хотели принять участие в переговорах(и кста Бриты тоже) - но дальше разговоров дело не пошло.. Почему ? Тут много факторов почему их не приглашали, и кто был против их присутствия знают все - это кацапы, ЕС, и ..правильно - Украина...Выводы делайте сами.
показать весь комментарий
27.03.2021 22:41 Ответить
кожного брехливого зебіла, (https://censor.net/ru/user/368908 не виключення) - від брехні відучить лише могила
показать весь комментарий
27.03.2021 23:00 Ответить
Написать тебе сладкому правдивые факты почему именно пЭтя не захотел присутствия США в переговорах !? о кацапах и подстилки немецкой не буду - все и так знают !!! но не буду.. потому что опять от вас любителей масла будет бан на цензоре...
показать весь комментарий
28.03.2021 00:16 Ответить
тлять ти подлякова, та Порох всю свою каденцію просив амерів тим чи іншим чином ввімкнутися і в переговорний процес; але домігся їх присутності в антихуйловській коаліції; яку, до речі, твій клован похерив.
показать весь комментарий
28.03.2021 00:47 Ответить
это шутка вечера !!! приколи ее любителям шоколадного масла - там оценят !!! ***.. спасибо..хоть по ржал на ночь!!!
показать весь комментарий
28.03.2021 00:50 Ответить
Зе+пЭ = Сиамские близнецы ..Одна партия(презервативов), одна цель(уничтожить Украину) и будет Один конец у них - забвение, смерть и проклены Народа Украины !!!

( а теперь - можете банить поцы)
показать весь комментарий
28.03.2021 00:54 Ответить
И именно поэтому он так топил за Клинтон во время предвыборной компании в США?
Конечно это очень мудрый ход, если хочешь понравится. ))
Но не срослось, а в результате пролетела Украина.
показать весь комментарий
28.03.2021 14:27 Ответить
По сути верно.
В Украине тогда больше к выборам готовились, а у ЕС и мокшандии свои интересы были (и наверняка договорняки). У Германии - так это точно.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:27 Ответить
идиот брехливый
показать весь комментарий
27.03.2021 22:55 Ответить
Да кто там с Америкай считаться буде? Население США в 5 раз меньше чем в Китае,но...производительность труда в США это 23 % Мирового ВВП,Китай при 5 кратном превосходстве в людях 21 %,остальное производят Евросоюз 24 %..итого в сумме 68 %,остальное шлепают незалежная Британия ,Индия и прочие Бразилии с Канадой...,РАБссия с полтора процентами находится на 68 месте...
показать весь комментарий
27.03.2021 23:04 Ответить
Ты наверное очень молодой или без высшего обазования, если так примитивно мыслишь... перестань "анализировать", это не твое...
показать весь комментарий
28.03.2021 05:03 Ответить
Тебе че надо,крыса Путлерская?
показать весь комментарий
28.03.2021 07:00 Ответить
У сектантів "життя по новому" очікувано підгоріло.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:28 Ответить
крвчуку постійно приносять указівки про заяви. Козирь розвинув небачену активність. ******* всіх. Сам не може, та приплетає Кравчука. саме він вносить візантійщину у справи,які потребують негайного вирішення. Сьогодні одне-чому ми не в НАТО, то ждемо дзвінка, надіємось ,віромо, то петро провалив участь США., то будемо обговорювати загибель содат в ТКГ, на дрігий день -ТКГ не буде. Так і в членограя відкрутиться голова від почасових поворотів туди сюди. Раніше думалось, що він час тягне. А зараз, що свою дупу спасає, а що буде, як членограй його, першого візиря прогонить, В тих країв, звідки його предки, першим візирям рубали голову, якщо султан програвав. Крайнім повинен бути саме візир. В нас - Козирь.
показать весь комментарий
27.03.2021 23:49 Ответить
Помню слова Порошенка , что нам достаточно минских соглашений
показать весь комментарий
28.03.2021 04:23 Ответить
Бывший президент Франции Франсуа Олланд в своей книге рассказал как Порошенко хватал за грудки Путлера в Минске а охрана Меркель и Олланда их разнимала не раз и не два... Это помнишь?
показать весь комментарий
28.03.2021 07:11 Ответить
Какой ужас,Порошенко обосрал РАБссию вонючку и Плешивое ЧМО сказало : проект Новороссия закрыт...
показать весь комментарий
28.03.2021 07:03 Ответить
Речь Порошенко в Конгрессе США от 28 сентября 2014 года висит на сайте в Ютьюбе...там Петр Алексевич все сказал о Мудаках Путлера... Ни добавить ни убавить...
показать весь комментарий
28.03.2021 07:05 Ответить
Sorry...18 cентября
показать весь комментарий
28.03.2021 07:07 Ответить
Кравчук уже один раз, когда был у власти, продал Украину. Теперь возглавил аукцион продажи ее остатков.
показать весь комментарий
28.03.2021 07:39 Ответить
 
 