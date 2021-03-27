Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК
В воскресенье, 28 марта, в округе №50 в Донецкой области и № 87 - Ивано-Франковской пройдут довыборы в Верховную Раду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.
Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:
- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) округа № 50, который включает часть Краматорский район и часть Покровского района;
- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.
По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.
Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.
Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.
Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду на одномандатных округах №50 и №87.
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верніть баригам корито! і зразу ж будемо жити як в ЄС ))
І пішов у раби до Сталіна. Яке щастя!
хлопцы - вы таки мозахисты..
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/*************=922lit=216current_row=1.html
Жити як в європейському союзі! - тільки по Порошенківські
ну плавали -знаем!!
В не зовсім проукраїнській ЗРаді переважна більшість депутатів це різні вороги України: капітулянти, сепаратисти, українофоби корупціонери. Так невже проукраїнська Івано-франковщина виборами делегує ще одного ворога України, а не наддасть довіру единому рейтинговому, притому яскравому проукраїнському патріоту з ВО.СВОБОДА" Руслану Володимировичу Кошулинському. Руслан! Дуже бажаємо тобі яскравої перемоги на виборах!