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Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК

В воскресенье, 28 марта, в округе №50 в Донецкой области и № 87 - Ивано-Франковской пройдут довыборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:

- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) округа № 50, который включает часть Краматорский район и часть Покровского района;

- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще девять кандидатов на довыборах в Раду 28 марта

По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.

Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду на одномандатных округах №50 и №87.

Также читайте: ЦИК вынес предупреждения 11 кандидатам в депутаты на довыборах в Раду

Автор: 

ВР (29248) выборы (24729) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+15
Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9332
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27.03.2021 21:33
+15
Дик Звіробій зняла кандидатуру на користь Кошулинського, щоб зеленим і Бєніним протистояв єдиний кандидат від патріотичних сил...
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27.03.2021 21:37
+13
на місці!

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9552
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27.03.2021 21:41
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Х-хвафівєць

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3672
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27.03.2021 21:30 Ответить
І, головне, - байдуже, що підписувати. ТУРБОРЕЖИМ!!!
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27.03.2021 21:37 Ответить
На Донеччині супер ватна кандидатка.
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5229
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27.03.2021 21:51 Ответить
Спливло... І що, вже "падуча" її не б'є, як у Дніпрі?
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27.03.2021 21:55 Ответить
да, цій штазі шалаві дуже хоцця у парламент.
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27.03.2021 23:16 Ответить
Вася напуя ти туди вліз?
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27.03.2021 21:38 Ответить
Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3115
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27.03.2021 21:30 Ответить
На Франківщині Кошулинський ще пройде, а от на Донеччині ще яуийсь час треба пожити в гуано, щоб дійшло...
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27.03.2021 22:39 Ответить
Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9332
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27.03.2021 21:33 Ответить
а хиба в Европейському Союзи така ж махрова коррупция яку розквив Порох?
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27.03.2021 22:53 Ответить
ну уж точно, не как при Шуте или рыгах!
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27.03.2021 23:49 Ответить
По-новому вже пожили, ще поживемо як в Европейському Союзі ?
верніть баригам корито! і зразу ж будемо жити як в ЄС ))
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28.03.2021 12:36 Ответить
кто о чем, а зебил о баригах! тьфу!
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28.03.2021 19:24 Ответить
Куди поділася кандидатура Петра у цьому окрузі,здулася?
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27.03.2021 21:33 Ответить
Дик Звіробій зняла кандидатуру на користь Кошулинського, щоб зеленим і Бєніним протистояв єдиний кандидат від патріотичних сил...
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27.03.2021 21:37 Ответить
Не годуйте тролів.
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27.03.2021 21:38 Ответить
Я сам його тролю - для Зебілів той факт, що звіробій підтримала свободівця - розрив шаблону!
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27.03.2021 21:41 Ответить
На відміну від тебе, вона була в АТО! І думка ветерана АТО Кошулинського про неї для мене важливіша за висер анонімуса https://censor.net/ru/user/479843
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27.03.2021 21:42 Ответить
Заздриш, що не тебе вибрав?)))))))
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27.03.2021 21:47 Ответить
на місці!

Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9552
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27.03.2021 21:41 Ответить
Хто така?
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27.03.2021 21:42 Ответить
Юлія Кузьменко, кандидат по 50 окрузі від ЄС.
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27.03.2021 21:44 Ответить
одна з тих, на кого вішають Шеремета.
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27.03.2021 23:17 Ответить
Это брацкие областя! Дамбас и Ивано Франковск братаны навек!!!
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28.03.2021 06:52 Ответить
У неї конкурент ватна к*рва Вікторія Шилова.
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3683
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28.03.2021 11:46 Ответить
Вірастюка зняти з виборів
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27.03.2021 21:43 Ответить
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7913
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27.03.2021 21:45 Ответить
"Не так давно я був безправним рабом у панській Польщі."

І пішов у раби до Сталіна. Яке щастя!
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27.03.2021 21:54 Ответить
Моя бабця покійна дуже добрим словом згадувала Польщу порівняно з совком... В колхоз так і не вступили вони, але втратили все - землю, коней.
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27.03.2021 21:57 Ответить
Васю, ти маєш гарний вигляд на зе тусівках , поруч із трансом Монро та прочімі квартально-юродівими. Грошей не вистачає?! Пиши номер картки. Ми врятуємо тебе від зеленої ганьби!)
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27.03.2021 21:45 Ответить
Завтра зебилы Коломийского р-на изберут себе накачанного клоуна депутатом. Походу за два года еще не наржались.
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27.03.2021 21:52 Ответить
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5473
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27.03.2021 21:55 Ответить
Это та, что под следствием?
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27.03.2021 22:03 Ответить
2+2Х2=
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27.03.2021 22:07 Ответить
Вообще-то, сегодня день тишины, поэтому агитация и всякие математические способности здесь не уместны...
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27.03.2021 22:17 Ответить
а тупить тобі в любий день можна, чи тільки в день тиші?
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27.03.2021 22:20 Ответить
День тиші лише в тих районах, де проходять вибори взагалі-то...
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27.03.2021 22:28 Ответить
А от про це закон нічого не каже, а дозволено все, що не заборонено законом...
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27.03.2021 22:34 Ответить
він не представник кандидата і не найнятий на агітацію, приватна особа.
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27.03.2021 23:19 Ответить
За неї?Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6260
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27.03.2021 23:06 Ответить
да, цій штазі шалаві дуже хоцця у парламент.
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27.03.2021 23:20 Ответить
т.е. еще етих зеленых ****** мало? - довыбрать нужно?

хлопцы - вы таки мозахисты..
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27.03.2021 22:01 Ответить
шМарий идет в Раду на Донбассе..Крыса кремлевская может быть избрана...Донбасс любит быдло...
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27.03.2021 22:12 Ответить
на щастя це неправда, але на жаль шилова йде.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/*************=922lit=216current_row=1.html
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27.03.2021 22:34 Ответить
да, цій штазі шалаві дуже хоцця у парламент. воно таке дурне, як і дамбасята у німеччині. у нее типа немецкие корни. а вот мозги как бьіли со скрепньім налетом, так и остались.
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27.03.2021 23:22 Ответить
Жити по- новому!
Жити як в європейському союзі! - тільки по Порошенківські
ну плавали -знаем!!
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27.03.2021 22:57 Ответить
Побажаємо перемоги Кошулинському на Івано-Франківщині і Кузьменко на Донеччині!
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27.03.2021 23:25 Ответить
Завтра відбудуться довибори в Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9469
В не зовсім проукраїнській ЗРаді переважна більшість депутатів це різні вороги України: капітулянти, сепаратисти, українофоби корупціонери. Так невже проукраїнська Івано-франковщина виборами делегує ще одного ворога України, а не наддасть довіру единому рейтинговому, притому яскравому проукраїнському патріоту з ВО.СВОБОДА" Руслану Володимировичу Кошулинському. Руслан! Дуже бажаємо тобі яскравої перемоги на виборах!
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28.03.2021 08:46 Ответить
 
 