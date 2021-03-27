Завтра пройдут довыборы в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях, - ЦИК

В воскресенье, 28 марта, в округе №50 в Донецкой области и № 87 - Ивано-Франковской пройдут довыборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Указано, что двух народных депутатов будут выбирать среди 32 кандидатов. Голосование пройдет на:

- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) округа № 50, который включает часть Краматорский район и часть Покровского района;

- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) округа № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

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По предварительным подсчетам, на выборах смогут проголосовать почти 295 тысяч избирателей.

Они будут выбирать среди 18 кандидатов в округе №50 и среди 14 - в округе №87.

Голосование начнется в 8:00 и продлится до 20:00.

Напомним, ЦИК 2 марта завершил регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду на одномандатных округах №50 и №87.

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