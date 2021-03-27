С 2014 года в суды направили 1960 производств о госизмене и терроризме, - СБУ
Служба безопасности Украины за последние семь лет направила в суды 1960 уголовных производств о государственной измене и терроризме.
Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"В суды направлено 1960 таких производств в отношении 2151 человека", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что с 2014 года спецслужба расследовала 16643 производства о государственной измене и терроризме. В рамках этих дел сообщили о подозрении 3484 лицам.
В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора людям, которых Служба безопасности Украины задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.
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показать весь комментарий27.03.2021 22:58
+3 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий27.03.2021 23:01
+3 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий27.03.2021 23:02
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и оксане паломнице - УК не обломицца...
І чого б це?