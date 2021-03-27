С 2014 года в суды направили 1960 производств о госизмене и терроризме, - СБУ

Служба безопасности Украины за последние семь лет направила в суды 1960 уголовных производств о государственной измене и терроризме.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В суды направлено 1960 таких производств в отношении 2151 человека", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что с 2014 года спецслужба расследовала 16643 производства о государственной измене и терроризме. В рамках этих дел сообщили о подозрении 3484 лицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации "харьковских соглашений" в 2010 году

В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора людям, которых Служба безопасности Украины задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.