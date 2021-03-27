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Новости
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С 2014 года в суды направили 1960 производств о госизмене и терроризме, - СБУ

С 2014 года в суды направили 1960 производств о госизмене и терроризме, - СБУ

Служба безопасности Украины за последние семь лет направила в суды 1960 уголовных производств о государственной измене и терроризме.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"В суды направлено 1960 таких производств в отношении 2151 человека", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что с 2014 года спецслужба расследовала 16643 производства о государственной измене и терроризме. В рамках этих дел сообщили о подозрении 3484 лицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации "харьковских соглашений" в 2010 году

В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора людям, которых Служба безопасности Украины задержала за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность.

Автор: 

СБУ (19908) суд (25099) терроризм (18691) государственная измена (1541)


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Топ комментарии
+3
Коли судитимуть Мертвечука?
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27.03.2021 22:58
+3
Ми живемо в країні підозр !!! Підозр дох...,але не видко вироків !!!)))
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27.03.2021 23:01
+3
Сепарсько-колорадська гидота почуває себе в Україні ,як в рідній хаті !!))
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27.03.2021 23:02
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Коли судитимуть Мертвечука?
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27.03.2021 22:58 Ответить
витя паломник и при зе - не уголовник,
и оксане паломнице - УК не обломицца...
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27.03.2021 23:03 Ответить
Ми живемо в країні підозр !!! Підозр дох...,але не видко вироків !!!)))
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27.03.2021 23:01 Ответить
Сепарсько-колорадська гидота почуває себе в Україні ,як в рідній хаті !!))
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27.03.2021 23:02 Ответить
скажу вам більше, ця гидота жирує, вижираючи український націоналізм на всіх рівнях
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27.03.2021 23:30 Ответить
На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!)))
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27.03.2021 23:03 Ответить
Їх туди обрав мудрий нарід. Аж 73%.
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27.03.2021 23:09 Ответить
Это капля в море. Система коррупции в Украине сама себя никогда не очистит.
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28.03.2021 09:42 Ответить
З 2014 року до судів скерували 1960 проваджень про держзраду й тероризм, - СБУ - Цензор.НЕТ 1134
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27.03.2021 23:08 Ответить
Особо жестоко наказана Неля Штепа за пособничество агрессору, заснятое на камеру....Гуляет на свободе и пытается пролезть во власть....
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27.03.2021 23:17 Ответить
А тось пам"ятає про Голубана?Де той орденоносець,який вбивав Українців а потім знімав блокаду торгівлі з Лугандоном?
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27.03.2021 23:23 Ответить
Голубан? Треба почитати хто це.
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27.03.2021 23:43 Ответить
Тренує поліцейських в Київській області, в тренувальному центрі, полковник.
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27.03.2021 23:45 Ответить
Можна було б у щось таке повірити, якщо б поліція в Україні не була таким же самим розгільдяйським органом, як і все інше. При чому починаючи з верхівки.
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27.03.2021 23:27 Ответить
Щось поти путлєра жодна свиня кримінальної справи і досі не відкрила.
І чого б це?
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28.03.2021 15:44 Ответить
 
 