РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8028 посетителей онлайн
Новости
7 384 118

Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов

Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов

Украина заинтересована в том, чтобы фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19 на территорию страны, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует.

Об этом в программе Радіо Свобода заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос, можно ли будет купить вакцину в аптеке, чтобы человек сам выбрал препарат и производителя, передает Цензор.НЕТ.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. МЗ, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем. Но только те вакцины, которые зарегистрированы на территории страны. Очень быстро проведем все свои процедуры, которые должна провести Гослекслужба. И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, "эффективные и безопасные".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Мы отстаем от плана вакцинации в 1,8 раза

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
Ни в одной стране точно нету такого министра-дебила...
показать весь комментарий
27.03.2021 23:46
+38
За что зебилы боролись.

Супрун поднимала после Богатыревой медицину, воевала с фарммафией, ездила на метро в курточке за 200 грн. и с маленьким рюкзачком. Но была для дебилов "доктор смерть".
Степанов угробил подготовку медицины к эпидемии, торгует тестами, восстановил фарммафию, провалил вакцинацию, собирается барыжить на вакцинах, ездит на люксовом внедорожнике от "Мерса" за миллионы в курточке за 620 тысяч, но для зебилов он "классный министр".
Может я чего-то не догнал?
показать весь комментарий
28.03.2021 00:23
+34
Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов - Цензор.НЕТ 4910
показать весь комментарий
27.03.2021 23:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Мы это заслужили. Мы не плохие и не нехорошие. У нас ущербная свидомость. Меняем отношение к себе, Громодянин это влассник публичной собственности со своей часткой от рождения. А влада это наемные працивники которых можно менять в любой момент если они нарушают договор при найме нароботу. Но пока мы не организуем загальни збори ст 143 142 конституции мы ничтожные громадяны без прав и своей частки громадянина. Начинать с дома, квартала,школьного округа, села селища,района, миста. Эта работа по смене свидомости, Остальное будет, но сначала просвита свидомости.
показать весь комментарий
28.03.2021 07:37 Ответить
В ГОЛОДОМОР власть в Украине открывала ТОРГСИНЫ , для сбора золота и др драгоценностей в обмен на хлеб ...история повторяется правнуки комиссаров рулят
показать весь комментарий
28.03.2021 08:22 Ответить
У этих вакцин есть определённый срок хранения,и он очень маленький,как для лекарства.дудьте осторожны.
показать весь комментарий
28.03.2021 08:29 Ответить
Степашка, не Украина заинтересована, а представители зелёных Suк... Это вы пришли воровать и мародёрить (именно так это называется, потому что вы хотите заработать на единственном реальном шансе человека выжить)... И не надо прикрываться именем "Украина"... Каждая страна пытается спасти своих граждан, спасти(!!!) , но зелёные су ки хотят именно заработать, а народ им до дупы...
показать весь комментарий
28.03.2021 08:32 Ответить
Сто процентів!!! Нахрена завозити вакцину державі, коли її може завезти Степанов, Богатирьова , Радуцький. Буде так як з масками!!!
показать весь комментарий
28.03.2021 08:47 Ответить
"Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов"

Лохи какие власти в этих странах, вы только подумайте.
Ни Степанов - не лох педальный, всегда найдет не чем нажиться.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не порох"(С)
показать весь комментарий
28.03.2021 09:04 Ответить
тобто прийшов на базар купив курточку, сало і пляшечку вакцини
- нормас
показать весь комментарий
28.03.2021 09:11 Ответить
Власть расписалась в своей импотентности, ни на что не способны, кроме распиливания бабла. Теперь каждый должен оплатить не только вакцину сомнительного качества для себя, но и коррупционные суммы для власти, которые она будет сдирать с коммерческих структур за разрешение. Неплохо так служат слуги своему нариду.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:13 Ответить
Еще бы...мы такие...
показать весь комментарий
28.03.2021 09:45 Ответить
Троли явно советские, т.к. коммерческий рынок позволил бы быстрее завезти большее количество вакцин чем есть. Совки почему-то думают что что-то существует бесплатно. Бесплатно ждать и ждать. А платно хоть несколько сотен тысяч бы завакцинировались за пару месяцев.

Но платно не получиться, потому что производить не успевают. Так что совкотролли могут бть спокойно - коммерческой вакцины пока не будет - можно теперь гавкать про медленную вакцинацию. Абы гавкать.
показать весь комментарий
28.03.2021 10:16 Ответить
Друже у нас 10 мільйонів пенсіонерів мають пенсію у сто долларів які комерційні вакцини! Тут тобі не Штати!
показать весь комментарий
28.03.2021 13:52 Ответить
Я знаю. Я также знаю что есть немало людей готовых заплатить, иначе бы приватных медучреждений не существовало бы. Люди с деньгами есть. Пусть не 10 миллионов, но несколько сот тысяч точно готовы были бы завакцинироваться коммерческим путём.
показать весь комментарий
29.03.2021 12:04 Ответить
Мразота Степанов обурений неможливістю легально нажитись на здоров'ї власних громадян!!!!
показать весь комментарий
28.03.2021 10:28 Ответить
...Украина заинтересована в появлении коммерческого рынка вакцины... с целью легализации курток за 600 000 гривень. Степанов
показать весь комментарий
28.03.2021 11:06 Ответить
Дійсно, влада олігархів-хижаків , патріотів лише СВОГО бабла зацікавлена в комерційному ринку вакцин ... Це ж скільки грошей можна зрубати з незаможного і бідного населення ,зняти з нього вже не тільки останню сорочку , а й шкіру з м'ясом .. ну поки тимчасово вхопили владу! Але винні МИ САМІ, бо знали що обираємо комедійного актора , який НЕМАЄ ні знань ,ні досвіду, для якого українська Ідеологія ,Ціль і Цінності - це не те що пустий звук ,а для нього і його оточенням і середовищем це ніколи не сприймалося і було поводом для його гумору в "95 кварталі" ... А МИ цих блазнів ОБРАЛИ В "президенти і ВР ??? То хто нам лікар??? Вивчаємо Вічні Закони Державотворення = Закони Природи в розбудові Справедливої Держави . Без цих ЗНАНЬ руйнування України не минуче !!!
показать весь комментарий
28.03.2021 11:51 Ответить
Пока страной правят такие конюхи как Степанов, жрать вам одни макароны с майонезом да и то только по праздникам...73% тупой-деревенской черни получили что заслужили...Холопам место в хлеву
показать весь комментарий
28.03.2021 13:45 Ответить
Якщо перевести на звичайну українську:
- у всьому Світі держави безкоштовно вакцинують громадян, а Зеленський, зі Стєпановим зацікавлені продавати вакцину громадянам - дуже вони багаті (досі живі, туалетний папір купляють, тобто щось жруть, значить кошти мають).
А бубочка теж собі плащик хоче, як в міністра - афериста...
показать весь комментарий
28.03.2021 18:00 Ответить
"Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении" - кто б с.ка сомневался... Барыга не удержался и проболтался... Что руки чешутся бабки людские прибрать к рукам...


А на самом деле государство обеспечивать бесплатную вакцинацию на протяжении всего времени того периода ( при чем как первичную, так и все последующие - так ак это обязанность государства ), пока действует , по их же пониманию, "самый страшный и ужасный" короновирус...
показать весь комментарий
28.03.2021 20:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 