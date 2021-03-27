Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов
Украина заинтересована в том, чтобы фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19 на территорию страны, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует.
Об этом в программе Радіо Свобода заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос, можно ли будет купить вакцину в аптеке, чтобы человек сам выбрал препарат и производителя, передает Цензор.НЕТ.
"Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. МЗ, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем. Но только те вакцины, которые зарегистрированы на территории страны. Очень быстро проведем все свои процедуры, которые должна провести Гослекслужба. И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет", - пояснил глава Минздрава.
По его словам, все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, "эффективные и безопасные".
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Лохи какие власти в этих странах, вы только подумайте.
Ни Степанов - не лох педальный, всегда найдет не чем нажиться.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не порох"(С)
- нормас
Но платно не получиться, потому что производить не успевают. Так что совкотролли могут бть спокойно - коммерческой вакцины пока не будет - можно теперь гавкать про медленную вакцинацию. Абы гавкать.
- у всьому Світі держави безкоштовно вакцинують громадян, а Зеленський, зі Стєпановим зацікавлені продавати вакцину громадянам - дуже вони багаті (досі живі, туалетний папір купляють, тобто щось жруть, значить кошти мають).
А бубочка теж собі плащик хоче, як в міністра - афериста...
А на самом деле государство обеспечивать бесплатную вакцинацию на протяжении всего времени того периода ( при чем как первичную, так и все последующие - так ак это обязанность государства ), пока действует , по их же пониманию, "самый страшный и ужасный" короновирус...