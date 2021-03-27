"Коммерческого рынка COVID-вакцин нет ни в одной стране, но Украина заинтересована в его появлении, - Степанов"

Украина заинтересована в том, чтобы фармакологические компании имели возможность завозить вакцины от COVID-19 на территорию страны, хотя такой коммерческий рынок сегодня просто не существует.

Об этом в программе Радіо Свобода заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос, можно ли будет купить вакцину в аптеке, чтобы человек сам выбрал препарат и производителя, передает Цензор.НЕТ.

"Как только коммерческие компании привезут вакцину, то, наверное, ее можно будет купить. МЗ, напротив, призывает любые фармкомпании, которые работают на этом рынке, если у вас появится возможность, пожалуйста, привозите, мы ее зарегистрируем. Но только те вакцины, которые зарегистрированы на территории страны. Очень быстро проведем все свои процедуры, которые должна провести Гослекслужба. И, пожалуйста, чтобы у нас появился рынок. Просто коммерческого рынка еще нигде в мире не существует. Это так для ремарки. Ни в одной стране мира никакого коммерческого рынка нет", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, "эффективные и безопасные".

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