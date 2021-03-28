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Новости Конституционный кризис
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Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп

Закон о Конституционном Суде Украины содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения деятельности судьи КСУ, в котором нет отмены приказа о назначении.

На это в Facebook указывает нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В законе о КСУ есть исключительный перечень оснований прекращения деятельности судьи КСУ. В частности приговор по уголовному делу, который вступил в силу (и по Тупицкому, и по Касминину производства есть, но даже еще не в суде). Нет в этом законе отмены на основе изменения указа президента. Зеленский и его юристы, которые не способны провести судебную реформу, просто блокируют работу КСУ, пытаясь создать свое большинство", - уверен политик.

Он напомнил, что сейчас в КСУ четыре судьи, назначенные Зеленским. Они, в частности, блокировали решение о начале дела о неконституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования, в процессе котрого зафиксирован факт кноподавство, хотя большинство было за.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лица, назначенные бывшим президентом в КС, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский о Тупицком и Касминине

"Сейчас Зеленский незаконно создает возможность назначить двух судей по своей квоте. Таким образом, после назначения ВРУ еще одного по своей, у Зеленского будет 7 судей КСУ из 17 (18-й должен быть по квоте судей, последние достаточно чувствительны к желаниям президента). Почти наполовину суд будет состоять из представителей одной политической силы. Это узурпация конституционной учреждения", - полагает Юрчишин.

Он уверен, что в таком случае власть будет игнорировать рекомендации Венецианской комиссии о необходимости конкурса в КСУ.

"Им надо просто ЗеКСУ. Аж интересно, как будут юристы-конституционалисты из большинства такую ​​дичь объяснять. А, им не надо будет, у нас же постановление о двери на повестке дня", - иронизирует нардеп.

Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп Голоса Юрчишин 01

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Также читайте: Указ Зеленского об увольнении главы КСУ Тупицкого - законный и издан в рамках полномочий президента, - Вениславский

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) КС (2248) Юрчишин Ярослав (158) большинство (75)


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Топ комментарии
+40
Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2571
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28.03.2021 00:21
+30
Зеле насрать на законы и справедливость. Зеле нужна абсолютная власть над страной.
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28.03.2021 00:25
+21
Дурдом на кальосіках.Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 4246
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28.03.2021 00:27
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Ти, убоге, до українського народу стосунку не маєш. Ти зі своїм кумиром пузо від сміху рвав, коли він називав Україну акторкою порно.
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28.03.2021 15:31 Ответить
Зьобнутый бубочка видимо подзабыл, что через 3 года ему, мелкому засранцу, придется за все ответить.
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28.03.2021 08:16 Ответить
За что отвечать? За отремонтированные дороги, за то что не ворует, за отключенные каналы Медведчюка, за админ. и зем реформы которые не удалось провести ни одному президенту.
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28.03.2021 19:04 Ответить
Свирид, ты не в курсе, то, что зебанутый клоун называет велыке будивныцтво - это очередной лохотрон для 13 млн. идиотов, выбравших клоуна. Если зьобнутые что-то строят, точнее, не эти дебилы рукожопые, умеющие только кукарекать для лохов, а компании, приближенный к клоуну, у них тарифы как минимум удвоенные, и не строят а достраивают то, что было начато до этого зебанутого быдла.
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29.03.2021 07:41 Ответить
Це очевидно. пОртнов рулить.
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28.03.2021 10:34 Ответить
КС який скасував декларування не повинен існувати взагалі ...
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28.03.2021 11:29 Ответить
Откуда вы такие беретесь?
Делается все, чтобы он таки існував, но только полностью подчинялся ЗЕкоманде.
Им это выгодно. Такой суд сможет принимать решения меняющие Конституцию Украины в их пользу. Но не в вашу.
А полезные идиоты им в этом помогают...
История их ничему не учит.
Берите уже бандуры и сочиняйте сумні пісні, они вам скоро пригодятся
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28.03.2021 12:34 Ответить
как, оказывается, всем дороги "судьи" викторафедырыча...
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28.03.2021 11:39 Ответить
Ну, некотрым недано понять суть происходящего. Им важнее обмен судей Виктарфедырыча на судей Портнова.
А сама Конституция пусть горит огнем.
Да и кто вам сказал что судьи Виктарфедырыча, что-то имеют против Зюзи.
Во всяком случае до сих пор они вполне исправненько выполняли забаганки Зелени.
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28.03.2021 13:22 Ответить
Зюзями делается все, чтобы правдами и неправдами подмять под себя еще один государственный орган и превратить страну в ЗЕмбабве.
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28.03.2021 12:28 Ответить
Этот орган коррумпирован насквозь.То что делает Зеленский, это единственно верный вариант.
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28.03.2021 19:00 Ответить
ще раз переконався, що правильно керувати країною вміють таксисти та перукарі. Вони висловлюються набагато розумніше тутешніх заробітчан.
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28.03.2021 18:03 Ответить
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