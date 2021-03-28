Зеленский и его юристы блокируют работу КСУ, пытаясь создать там свое большинство, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Закон о Конституционном Суде Украины содержит исчерпывающий перечень оснований прекращения деятельности судьи КСУ, в котором нет отмены приказа о назначении.

На это в Facebook указывает нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В законе о КСУ есть исключительный перечень оснований прекращения деятельности судьи КСУ. В частности приговор по уголовному делу, который вступил в силу (и по Тупицкому, и по Касминину производства есть, но даже еще не в суде). Нет в этом законе отмены на основе изменения указа президента. Зеленский и его юристы, которые не способны провести судебную реформу, просто блокируют работу КСУ, пытаясь создать свое большинство", - уверен политик.

Он напомнил, что сейчас в КСУ четыре судьи, назначенные Зеленским. Они, в частности, блокировали решение о начале дела о неконституционности назначения Сергея Шкарлета министром образования, в процессе котрого зафиксирован факт кноподавство, хотя большинство было за.

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"Сейчас Зеленский незаконно создает возможность назначить двух судей по своей квоте. Таким образом, после назначения ВРУ еще одного по своей, у Зеленского будет 7 судей КСУ из 17 (18-й должен быть по квоте судей, последние достаточно чувствительны к желаниям президента). Почти наполовину суд будет состоять из представителей одной политической силы. Это узурпация конституционной учреждения", - полагает Юрчишин.

Он уверен, что в таком случае власть будет игнорировать рекомендации Венецианской комиссии о необходимости конкурса в КСУ.

"Им надо просто ЗеКСУ. Аж интересно, как будут юристы-конституционалисты из большинства такую ​​дичь объяснять. А, им не надо будет, у нас же постановление о двери на повестке дня", - иронизирует нардеп.

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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