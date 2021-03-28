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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Семьи Героев Небесной сотни просят принять законы, позволяющие наказать виновных в убийствах на Майдане, - Закревская

Семьи Героев Небесной сотни просят принять законы, позволяющие наказать виновных в убийствах на Майдане, - Закревская

Семьи Героев Небесной сотни просят позаботиться о законодательных основаниях, чтобы причастных к убийствам майдановцев могли привлечь к ответственности. Соответствующее обращение направили президенту и председателю Верховной Рады.

Об этом "5 каналу" сообщила адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего требуют разблокировать заочные судебные процессы. Чтобы можно было выносить приговор без объявления в международный розыск.

Также просят утвердить правки большинства фракций, которые позволят привлечь к ответственности беглых беркутовцев, в частности, тех, кто скрывается на временно оккупированной территории или в Российской Федерации. Принять закон просят до конца марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская

"Выносятся вопросы по событиям на Банковой, вместе с тем, закон 2164 - это тот законопроект, который семьи, адвокаты и общественность требовали принять уже, я не говорю с прошлого года, но последние три месяца очень активно. И это критично, потому что до конца марта, если эти изменения не будут приняты, то в одном из главных дел Майдана пойдут к приговору исключительно с двумя обвиняемыми, вместо всех пятерых, из которых трое сбежали", - отметила Евгения Закревская.

Автор: 

ВР (29248) законопроект (3221) Президент (4424) Небесная Сотня (414) преступления против Майдана (293) Закревская Евгения (96)


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Топ комментарии
+6
Медалька "За возврат Крыма" напечатана 20 февраля 2014 года,а отсюда вывод..готовились задолго до Майдана в Киеве...
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28.03.2021 06:45
+6
Только дебилы до сих пор этот кацапский фейк хавают.
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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28.03.2021 08:47
+4
беркут никуда не растворился. Они успешно люстрировались в нацполицию авакова.
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28.03.2021 08:44
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Никто ничего не спиливал, это голимый кацапячий фейк.
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28.03.2021 13:38 Ответить
Только дебилы до сих пор этот кацапский фейк хавают.
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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28.03.2021 08:47 Ответить
Гниды Мавзолейные типа полковник Беркута Кусюк давно на РАБссию укатили,теперь косят РАБссиянских баранов...
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28.03.2021 06:38 Ответить
Беркут Индюковича растворился в бардаке пост-майданном,хоть и служили Зэковскому мудаку,а по факту Путлеру не убийце...и который всегда скажет Ихтамнет,Настамнет..Крысы позорные...
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28.03.2021 06:43 Ответить
беркут никуда не растворился. Они успешно люстрировались в нацполицию авакова.
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28.03.2021 08:44 Ответить
беркут в московском и минском ОМОНе давно кацапов дубиналом приходует.
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28.03.2021 13:41 Ответить
Медалька "За возврат Крыма" напечатана 20 февраля 2014 года,а отсюда вывод..готовились задолго до Майдана в Киеве...
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28.03.2021 06:45 Ответить
Семьи Героев Небесной сотни просят принять законы, позволяющие наказать виновных в убийствах на Майдане, - Закревская - Цензор.НЕТ 7650
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28.03.2021 06:49 Ответить
Дату установил лично Мавзолейный Мудак...20 февраля ...Фюрер всегда палится...а впереди себя мы женщин и детей пустим...,и тд...Отвали ОКУРОК тупой..
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28.03.2021 07:59 Ответить
В интернете есть документальные доказательства, на заказ по изготовлению медалей у подрядчика. Не помню точной даты начала производства, но это было еще задолго до нового года. Для сравнения, первые убитые на Майдане были во второй половине января, тоесть за месяц до начала изготовления медалей.
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28.03.2021 08:49 Ответить
В ноябре? Это кто это у них такой прозорливый и заранее узнал события февраля 2014г.? Ты бы милок врал бы правдоподобнее, а то ведь смех да и только.
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28.03.2021 08:13 Ответить
9 ноября в Сочи была тайная встреча Индюковича и Путлера,после которой Индюковичу пообещал плешивый 15 ярдов долларов типа взяточку
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28.03.2021 08:25 Ответить
Послушай, вам весь мир не может доказать, что вы отравили Скрипалей, что ваши зеленые мудаки оккупировали Крым, что "отпусники" путина развязали войну на Донбассе, что ваша установка "Бук" сбила Боинг...Тупое отрицание всей доказательной базы. Вам пруфы подавай. Потом потребуете пруфы для пруфов... Скотобаза!.
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28.03.2021 10:24 Ответить
Спалились Крысы Мавзолейные... позорные
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28.03.2021 06:50 Ответить
вже пізно
попередня влада зробила все, щоб покарати винних стало неможливо
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28.03.2021 07:50 Ответить
Насрального отравить и посадить за Майдан РАБссиянского быдла
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28.03.2021 07:56 Ответить
Колишня влада це ти про Авакова? Це ж він до себе забрав люстрований беркут. Україномовні які топлять за ЗЕ і валять все на пороха це окремий вид диб#лів, адже це був найефективніший президент, зокрема зробив дофіга і для популяризації патріотичної суспільної думки та оборони цієї країни. При всіх його мінусах він був і залишається тим хто зробив найбільше.
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28.03.2021 11:21 Ответить
Земля пухом погибшим на майдане.
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28.03.2021 07:52 Ответить
https://m.facebook.com/groups/270941596398828/permalink/863767390449576/Посмотрите на лица жителей Сталинской области в годы немецкой оккупации и если сравнить жителей на оккупированной части Донецкой области российскими оккупантами, то мы заметим большое различие, при этом жители Донецка владеют "немецким" оккупационным языком
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28.03.2021 08:02 Ответить
https://www.facebook.com/groups/270941596398828/permalink/863767390449576/?__cft__[0]=AZV4Gz7EbDvvbKW_G4Wf62ECNtvedn2015EHSBoewSNgSn4XeFe9qfc81jLcVzYqJb5WhFhf3XRIsofQhHN9xhSNYNbZOApt7kj9vLEF8IR4UkLvoh2rJUKNqilDDAOi3PyxaU08u1NyKDqdPeU60yr7Rk9t-KZsB3wXE9hMZzJuWNjS9DozrxtQvb4wSpmNYnA&__tn__=R]-R https://m.facebook.com/groups/270941596398828/permalink/863767390449576/ .
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28.03.2021 08:05 Ответить
Точно такую картину я видел видос на Смоленщине, где немцы беседуют на немецком языке с колхозниками...
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28.03.2021 08:07 Ответить
Министр обороны РАБссии Сергей Хужеэтович ШойХУ засекретил любую информацию о 2 Мировой войне....Быдло Мавзолейное, а шож такое? Гитлера пабедили чи не?
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28.03.2021 08:04 Ответить
У кремлёвских их ФАШИЗМ в годы Второй мировой войны зашкаливает ,потому они и не открывают архивы.
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28.03.2021 08:06 Ответить
Я напомню, что в декабре 2019-го, зеленский не только отдал кацапам всех беркутовцев которые были причастны к массовым убийствам протестующих, но и позаботился о том, чтобы с мусоров сняли обвинения, я уже не говорю о зашкваренных персонажах типа татарова, портнова, левочкина, лукаш, которые очень хорошо себя чувствуют при этой власти. "парень из народа" сделал для освобождения мусорни и их покровителей все возможное и теперь вы хотите чтобы моносброд проголосовал против убийц Евромайдановцев? Наивные.
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28.03.2021 08:56 Ответить
7 лет.....
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28.03.2021 10:20 Ответить
якщо це соєвий хряк не наважився зробити то зелений харчок і подавно...
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28.03.2021 11:19 Ответить
Татарова на нары!
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28.03.2021 13:42 Ответить
Семьи Героев Небесной сотни просят позаботиться о законодательных основаниях, чтобы причастных к убийствам майдановцев могли привлечь к ответственности. Соответствующее обращение направили президенту и председателю Верховной Рады. Источник: https://censor.net/ru/n3256020

ЦІ ЗАКОНИ ТРЕБА БО ХТОСЬ З ВЛАДИ ПРИВІЗ КАЦАПІВ НА МАЙДАН

ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ
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28.03.2021 14:37 Ответить
 
 