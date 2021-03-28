Семьи Героев Небесной сотни просят принять законы, позволяющие наказать виновных в убийствах на Майдане, - Закревская

Семьи Героев Небесной сотни просят позаботиться о законодательных основаниях, чтобы причастных к убийствам майдановцев могли привлечь к ответственности. Соответствующее обращение направили президенту и председателю Верховной Рады.

Об этом "5 каналу" сообщила адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

Прежде всего требуют разблокировать заочные судебные процессы. Чтобы можно было выносить приговор без объявления в международный розыск.

Также просят утвердить правки большинства фракций, которые позволят привлечь к ответственности беглых беркутовцев, в частности, тех, кто скрывается на временно оккупированной территории или в Российской Федерации. Принять закон просят до конца марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская

"Выносятся вопросы по событиям на Банковой, вместе с тем, закон 2164 - это тот законопроект, который семьи, адвокаты и общественность требовали принять уже, я не говорю с прошлого года, но последние три месяца очень активно. И это критично, потому что до конца марта, если эти изменения не будут приняты, то в одном из главных дел Майдана пойдут к приговору исключительно с двумя обвиняемыми, вместо всех пятерых, из которых трое сбежали", - отметила Евгения Закревская.