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армия (8253) ВСУ (6257) операция Объединенных сил (6766)

За минувшие сутки террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня: украинские позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

За минувшие сутки террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня: украинские позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

За минувшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В районе ответсвенности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших воинов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещены Минскими договоренностями минометы 82-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий 10-й ОГШБр Сергей Барнич погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

К тому же, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет.

Также читайте: Военнослужащий 10-й ОГШБр Максим Абрамович 1994 года рождения погиб 26 марта в районе Шумов на Донетчине. ФОТО

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье. Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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Топ комментарии
+15
малороский шут, запретом давать ответки, превратил воинов украинской армии в живые мишени. обдрыщенцы могут стрелять по нашим позициям как в тире и ничего дырявым за это не прилетит. окуенная война, окуенный говнокомандующий, с такими темпами, рашисты скоро Марик и Днепр "освободят" от киевской власти.
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28.03.2021 08:35
+14
Тобто, у відповідь наші знову не стріляють.
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28.03.2021 08:30
+10
Пам'ятаєте, як воно обіцяло , що в разі порушення рашистами перемир'я, українські війська повернуться на свої позиції?!! Війська відвели з землі, котру відвойовували ціною життів наших бійців! На наші позиції зайшли рашистські виродки і продовжуюсь вбивати українських воїнів! Ця тварюка, яка зараз в ролі президента, ще жодного разу не стримала свого слова! Жодного!!!
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28.03.2021 10:21
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Повідомлення військової комісії tZe
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Сводка ситуации за 27 марта 2021 года
Обстрелов 16 Ответный огонь 11
Сообщения о потерях не поступали
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28.03.2021 08:22 Ответить
Ура перемириє.
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28.03.2021 08:26 Ответить
Тобто, у відповідь наші знову не стріляють.
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28.03.2021 08:30 Ответить
так...папірцями відбивають, ну і дулі пока ніхто не відмінів... (саказм від болю і переживань)
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28.03.2021 09:06 Ответить
малороский шут, запретом давать ответки, превратил воинов украинской армии в живые мишени. обдрыщенцы могут стрелять по нашим позициям как в тире и ничего дырявым за это не прилетит. окуенная война, окуенный говнокомандующий, с такими темпами, рашисты скоро Марик и Днепр "освободят" от киевской власти.
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28.03.2021 08:35 Ответить
тут каждое твоё слово брехня.
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28.03.2021 17:20 Ответить
23 августа 1991 года ложусь спать,а утром 24 встал,а СССр сдох
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28.03.2021 08:58 Ответить
РАБссия сраная повтори подвиг советского БЫДЛА...
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28.03.2021 08:59 Ответить
Пам'ятаєте, як воно обіцяло , що в разі порушення рашистами перемир'я, українські війська повернуться на свої позиції?!! Війська відвели з землі, котру відвойовували ціною життів наших бійців! На наші позиції зайшли рашистські виродки і продовжуюсь вбивати українських воїнів! Ця тварюка, яка зараз в ролі президента, ще жодного разу не стримала свого слова! Жодного!!!
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28.03.2021 10:21 Ответить
Да трепло он самое настоящее, клоуну верить - себя не уважать!
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28.03.2021 17:22 Ответить
Ага, граждане Дамбаса продолжают покупать оружие в военторгах и откапывают в шахтах.
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28.03.2021 13:30 Ответить
Я никак не могу понять, зелёный специально запретил нашим воинам открывать ответный огонь, чтоб не было никак потерь среди наших врагов, не смотря на то, что наши воины всё также продолжают гибнуть? И это он называет перемирие, придерживается перемирия ценою гибелью и ранения наших воинов, и кто он после всего этого???
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28.03.2021 17:18 Ответить
 
 