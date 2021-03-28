За минувшие сутки террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня: украинские позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия
За минувшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
В районе ответсвенности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших воинов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещены Минскими договоренностями минометы 82-го калибра.
Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.
К тому же, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.
Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье. Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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Сводка ситуации за 27 марта 2021 года
Обстрелов 16 Ответный огонь 11
Сообщения о потерях не поступали