За минувшие сутки террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня: украинские позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия

За минувшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В районе ответсвенности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям наших воинов в пригороде Шумов оккупанты применили запрещены Минскими договоренностями минометы 82-го калибра.

Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия.

К тому же, неподалеку Авдеевки был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет.

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О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье. Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.



