В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели

11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализовано - 5 052 человека;

▪️летальних случаев - 203;

▪️выздоровело - 3 343 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).

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За все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболело - 1 644 063 лица;

🔺выздоровело - 1 300 625 человек;

🔺летальних случаев - 31 954;

🔺проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

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