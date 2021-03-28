РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8968 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 862 21
карантин (16728) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели

11 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 28 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, заболели 564 ребенка и 181 медработник.

Также за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализовано - 5 052 человека;
▪️летальних случаев - 203;
▪️выздоровело - 3 343 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Локдаун - не для всех: Парковки ресторанов в Конча-Заспе в пределах "красного" Киева заполнены автомобилями. ФОТОрепортаж

За все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболело - 1 644 063 лица;
🔺выздоровело - 1 300 625 человек;
🔺летальних случаев - 31 954;
🔺проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Также читайте: Зеленский призвал политиков не дискредитировать вакцинацию: "За каждое слово придется отвечать"

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7967
показать весь комментарий
28.03.2021 08:37
+3
не надоело зеле и его команде каждый день сбивать по боингу? Кто ответит за смерти людей из-за проваленной вакцинации и курточки степанова за 620 000 грн? Самое печальное, что потерпевший вислюк потом скажет, когда будет конец его каденции, что ничего не получилось из-за корона вируса и из-за Порошенко. И зебилы дадут ему второй шанс, второй шанс, Карл...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3955
показать весь комментарий
28.03.2021 08:49
+3
В Украине каждый день умирает по 300+ человек от короновируса которую неделю подряд, а зечмо даже не собрало снбо с парламентом для решения этой проблемы. дебилы у власти они такие - если мозгов от рождения нет то их и не прибавится. Жаль, людей которые стали заложниками у зеленых долбоепов, которые грабят страну во время войны и пандемии.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 7967
показать весь комментарий
28.03.2021 08:37 Ответить
не надоело зеле и его команде каждый день сбивать по боингу? Кто ответит за смерти людей из-за проваленной вакцинации и курточки степанова за 620 000 грн? Самое печальное, что потерпевший вислюк потом скажет, когда будет конец его каденции, что ничего не получилось из-за корона вируса и из-за Порошенко. И зебилы дадут ему второй шанс, второй шанс, Карл...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 203 человека, зафиксированы 11 932 новых случая заражения, 3 343 человека - выздоровели - Цензор.НЕТ 3955
показать весь комментарий
28.03.2021 08:49 Ответить
Максим не дремлет,он не спит
Статистику на раз ...чит
Ведь знает,*****,что ...дит
В мечтах куртяк маячит...
показать весь комментарий
28.03.2021 08:56 Ответить
В Украине каждый день умирает по 300+ человек от короновируса которую неделю подряд, а зечмо даже не собрало снбо с парламентом для решения этой проблемы. дебилы у власти они такие - если мозгов от рождения нет то их и не прибавится. Жаль, людей которые стали заложниками у зеленых долбоепов, которые грабят страну во время войны и пандемии.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:04 Ответить
Собрало Раду, будут обсуждать кто двери бубачке обосрал
показать весь комментарий
28.03.2021 09:21 Ответить
Сегодня снова посещу инфекционное отделение мариупольской больницы номер 4. Позавчера мне там не понравилось, из-за потока машин "скорой". Ну, да, очереди не было, однако подъезжали постоянно. Оценю масштабы...
показать весь комментарий
28.03.2021 09:04 Ответить
Масштабы, судя по истеричному окружению, могут и впечатлить. Гуляет вирус, пусть - корона, одна, две, три одновременно, двойные, тройные штаммы. Истерички бегут за тестом или к себе вызывают. Увидев страшный результат, нажираются антибиотиков и стараются превентивно засунуться в больничку. У меня таких уже 2 штуки за 2 недели из близких. Но осложнения в виде бакпневмоний никто не отменял, тесты фуфельные, вот и складывают в одну кучу - свежих вирусных и с бакинфекциями, тех, которых раньше равномерно распихивали по терапиям и инфекциям. В детских поликлиниках - очереди из таких же, но корону у них, как правило, никто не ищет.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:33 Ответить
Я соглашусь. Особенно с фуфельными тестами. Есть у меня пример, на этот раз: моя племянница, в Одессе. Представь панику родни- тест положительный.... Но, там ничегошеньки не было, судя по всему. Это таки дьявольское изобретение- безсимптоная корона!
показать весь комментарий
28.03.2021 09:39 Ответить
Пусть даже симптомная - через три дня температуры ложиться в больницу после результата одного анализа - бред и телек в голове.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:44 Ответить
И никто из моих не додумался сдать на антитела, вообще сделать несколько анализов, как с другими инфекциями делают при положительном результате.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:40 Ответить
Моя племяшка- точно также.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:42 Ответить
И шо, успокоилась до... следующих соплей?
показать весь комментарий
28.03.2021 09:47 Ответить
Конечно! Всё очень спокойно прошло, она, похоже, даже рада-радешенька, что в универ ходить не надо.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:51 Ответить
Некоторые тоже для больничного в 2 недели ищут. Если в поликлинике тестятся, то находят.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:53 Ответить
Заодно посмотри, они сами из скорой выпрыгивают или их на носилках выносят.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:49 Ответить
Непременно посмотрю.
показать весь комментарий
28.03.2021 09:51 Ответить
Снова пробыл там минут 15-20. Так вот: не было ни единой "скорой"!!!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:44 Ответить
Дякую, лучше бы, конечно, в будни, бо тогда там все врачи на месте, а сегодня там особо делать нечего, но и это тоже - показатель, значит, не так и хреново людям, если по воскресеньям не привозят.
показать весь комментарий
28.03.2021 14:12 Ответить
Та не! Просто у барановируса- тоже выходной. И неудивительно, что это- воскресенье.
показать весь комментарий
28.03.2021 14:34 Ответить
Степанов, ты б поаккуратнее со статистикой, а то вон

Правительство штата Квинсленд, Австралия, поймали на лжи в отношении ковида, так что теперь премьерше Квинсленда, Насте Палащук, границы штата закрыть не удастся.
Власти штата врали, что мужик, заболевший в Квинсленде ковидом, устроил на самоизоляции вечеринку с 25 приглашенными, а полиция сказала, что "может быть, было человек 5 только".
МОЖЕТ БЫТЬ БЫЛО 5 ЧЕЛОВЕК, а МОЖЕТ БЫТЬ И НЕ БЫЛО!
Но то, что 25 человек не было - то полицией установленный факт, и мужика в соцсетях травить незачем и границы штата закрывать незачем, сказала полиция.

Сюжет SkyNews Australia:
"Queensland government 'caught in a massive COVID lie''

https://www.youtube.com/watch?v=C-vRhFvq8_c

Сдается мне, что скоро на премьершу штата Квинсленд, известную в народе как "мисс Пигги" (это из Маппетс) упадет лестница.
Я протестую, нифига не мисс Пигги: мисс Пигги - блондинка, а Настя Палащук - брюнетка.
показать весь комментарий
28.03.2021 16:13 Ответить
 
 