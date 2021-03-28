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выборы (22665) местные выборы (2751) ЦИК (3324)

Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях

Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях

В Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ЦИК.

Голосование проходит на:

- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.

- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.

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В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей, выбирать среди 32 кандидатов: 18 - в ОИО № 50 и 14 - в ОИО № 87.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно.

Также ЦИК напоминает о запрете ведения предвыборной агитации 27 и 28 марта 2021 года.
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Топ комментарии
+12
Маруся сняла кандитуру в пользу Руслана Кошулинского из Свободы
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28.03.2021 09:02
+7
Я надеюсь жителям Коломыйского района хватит мозгов не голосовать по-приколу?! Или точнее так: какой звездец должен произойти в стране еще, чтобы люди не ходили на выборы по-приколу.
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28.03.2021 09:07
+7
бо тоді вони стануть мешканцями Коломойського району.
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28.03.2021 09:08
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Вперед Маруся!!! Удачи на выборах
Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 6472
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28.03.2021 08:54 Ответить
Здрасте...
Не выспался?
Нет Маруси.
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28.03.2021 09:05 Ответить
не слышал...
Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 469
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28.03.2021 09:11 Ответить
Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях - Цензор.НЕТ 8844
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28.03.2021 09:06 Ответить
Питання, хто цю потвору допустив до виборів?
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28.03.2021 10:49 Ответить
Це тварина із Дніпра чи інша?
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28.03.2021 10:50 Ответить
Маруся знялась на користь свободівця Кошулинського. Та "слуги" розповсудила дорогі, кольорові агітки в яких брешуть, що Маруся підтримує підснявого вірастюка.
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28.03.2021 10:40 Ответить
Маруся сняла кандитуру в пользу Руслана Кошулинского из Свободы
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28.03.2021 09:02 Ответить
пффф...
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28.03.2021 09:12 Ответить
А ще більше не любить малоросів та кацапів .!
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28.03.2021 09:24 Ответить
Мериканський лапоть припхався.
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28.03.2021 09:35 Ответить
Ви помилились адресою. З вашим прізвищем-на срувесну.
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28.03.2021 10:51 Ответить
Водкі нєту, дамой іді.
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28.03.2021 15:53 Ответить
Я надеюсь жителям Коломыйского района хватит мозгов не голосовать по-приколу?! Или точнее так: какой звездец должен произойти в стране еще, чтобы люди не ходили на выборы по-приколу.
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28.03.2021 09:07 Ответить
бо тоді вони стануть мешканцями Коломойського району.
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28.03.2021 09:08 Ответить
Ничего непредсказуемого не случится.
Тот, кто победит в Донецкой области, никогда не победил бы в Ивано-Франковской.
И наоборот.
Это как полюсы на Планете.
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28.03.2021 09:07 Ответить
На 87 окрузі переможе Кошулинський, я так вважаю. І не здивуюсь якщо він перейде в ЄС.
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28.03.2021 09:10 Ответить
🙃
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28.03.2021 09:12 Ответить
А нельзя было сначала перейти, а потом идти на выборы?
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28.03.2021 09:48 Ответить
Нельзя.
Результат будет хуже.
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28.03.2021 10:17 Ответить
Голоне, щоб переміг ПАТРІОТ, а не продажні бабломойсько- плісняві шевченко- вірастюк
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28.03.2021 10:48 Ответить
Это ж в 50-м округе баллотируется от Шария какой-то адвокат. Вот щас посмотрим каким боком реклама от СБУ играет на избирателей.
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28.03.2021 09:08 Ответить
Я бы проголосовал за Вирастюка, больше не за кого там голосовать.
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28.03.2021 09:09 Ответить
Вот! А Вирастюка рекламировал Зеля! Посмотрим также на результат этой рекламы!
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28.03.2021 09:11 Ответить
Знаю лично, настоящий человек.
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28.03.2021 09:13 Ответить
але без мізків.
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28.03.2021 09:20 Ответить
Можете попробовать ему это сказать лично, он абсолютно открыт для общения.
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28.03.2021 09:28 Ответить
Щоб вступити в зелене гівно мізків не треба.
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28.03.2021 10:19 Ответить
В Мариуполе стронгмен Лашин в разных партиях состоял, включая партию Ляшко. А перед выборами в местные советы вовремя перепрыгнул в партию мэра, что было безпроигрышно. Щас заседает...
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28.03.2021 09:20 Ответить
та человек он настоящий...да рекламировал его, уговорил и толкнул в грязную политику
... артист больших и малых академических театров; а фамилия его слишком известна, чтобы я её называл! (с) ))))))
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28.03.2021 09:24 Ответить
Толкнул Вирастюка? Вы Васю вообще то видели? Толкнул... 😂
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28.03.2021 09:26 Ответить
так не обязательно толкать руками (там не столкнешь))) можно толкнуть морально...
мне кажется Васе и без этой суеты неплохо жилось (хотя помню про его личные драммы...не о том речь) просто зЕле необходимо выиграть эти выборы (а старый принцип - знакомое лицо хорошего и доброго человека - никто не отменял)
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28.03.2021 09:31 Ответить
Тогда вы ничего не понимаете в людях с такой силой воли, как у Вирастюка.
Выборы нужно всем выигрывать, в том числе Кошулинскому. Вы за Кошулинского проголосовали бы? Его мораль вам больше импонирует? Или таки за Шевченко?
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28.03.2021 09:36 Ответить
как политик Кошулинский имеет больше опыта, чем силач и хороший человек
а ведь выбирают в политику а не на шоу "маю талант"
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28.03.2021 10:02 Ответить
Наличие опыта в украинской политике является отрицательным, а не положительным пунктом характеристики личности.
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28.03.2021 12:45 Ответить
смотря для кого..
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28.03.2021 12:51 Ответить
Для ВСЕХ политиков.
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28.03.2021 12:55 Ответить
Так за кого бы вы проголосовали?
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28.03.2021 12:46 Ответить
если б это был мой выбор на том участке - таки за Кошулинского
ибо мне за 2 года хватило какбы положительных и знаметых и узнаваемых из шоу....
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28.03.2021 12:52 Ответить
Марусю Зверобой предпочли бы всем остальным?
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28.03.2021 12:56 Ответить
она отказалась в пользу Кошулинского...что говорить?
а Вы бы за Васю?
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28.03.2021 13:03 Ответить
Говорить надо правду. А мой ответ начинает эту ветку.
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28.03.2021 13:11 Ответить
Домбасяни вже наобирали.
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28.03.2021 09:12 Ответить
Та не скажіть, останні вибори показали, що довбні не лише на Донбасі
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28.03.2021 10:29 Ответить
Вчера оформил подписку на украинского блогера Ютьюба Микола Рушниця.Классный чувак...
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28.03.2021 09:19 Ответить
Рекомендую- Звукорежиссер с Днепра
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28.03.2021 09:25 Ответить
Мне его посоветовал Доктор Фауст из Канады
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28.03.2021 09:30 Ответить
Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 5793
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28.03.2021 09:21 Ответить
Вадимыч с Одесской Хунты круче всех блогеров мочит РАБссиянских баранов канкретна
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28.03.2021 09:24 Ответить
Почалося голосування на довиборах у Раду в Донецькій та Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 2880
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28.03.2021 09:37 Ответить
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
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28.03.2021 10:00 Ответить
Ні, "вьівсьоврьотє", малороси ж ********** не як є, а як треба по-їхньому(((
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28.03.2021 10:50 Ответить
Полку тупих клоунів прибуде у Парламенті?
Вместо эпиграфа:
Алло, «Слуги народа»? Я бы хотел работать в вашей фракции в Парламенте!
- Вы что, придурок?
- А это обязательное условие? 🤣🤣🤣
____________________________________________

Вася Вірастюк, якщо переможе завтра на довиборах у Надвірній, поповнить число тупорилих клоунів у Раді…
Вася вміє писати?
То Вася годен бути депутатом від «Слуг народа»…
Яке ж, ****, днище! Ото вже справді: сила є - розуму не треба.
«Мудрий нарід», мать би вашу за ногу!
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28.03.2021 10:04 Ответить
Та так. Добуток сили і розуму, мабуть, величина стала.
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28.03.2021 10:55 Ответить
Ось тепер треба просто згадати,хто і як підтримував той тарифніий геноцид А.Кобилєва і ко яке відчули зимою всі тверезі виборці в Україні.
**

Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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28.03.2021 11:00 Ответить
 
 