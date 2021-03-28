Началось голосование на довыборах в Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях
В Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ЦИК.
Голосование проходит на:
- 112 избирательных участках (106 - обычных, 6 - специальных) ОИО № 50, который включает часть Краматорского района и часть Покровского района.
- 117 избирательных участках (115 - обычных, 2 - специальных) ОИО № 87, который включает Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района.
В целом, по предварительным подсчетам, проголосовать на выборах народных депутатов смогут почти 295 тысяч избирателей, выбирать среди 32 кандидатов: 18 - в ОИО № 50 и 14 - в ОИО № 87.
Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00.
Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно.
Также ЦИК напоминает о запрете ведения предвыборной агитации 27 и 28 марта 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Не выспался?
Нет Маруси.
Тот, кто победит в Донецкой области, никогда не победил бы в Ивано-Франковской.
И наоборот.
Это как полюсы на Планете.
Результат будет хуже.
... артист больших и малых академических театров; а фамилия его слишком известна, чтобы я её называл! (с) ))))))
мне кажется Васе и без этой суеты неплохо жилось (хотя помню про его личные драммы...не о том речь) просто зЕле необходимо выиграть эти выборы (а старый принцип - знакомое лицо хорошего и доброго человека - никто не отменял)
Выборы нужно всем выигрывать, в том числе Кошулинскому. Вы за Кошулинского проголосовали бы? Его мораль вам больше импонирует? Или таки за Шевченко?
а ведь выбирают в политику а не на шоу "маю талант"
ибо мне за 2 года хватило какбы положительных и знаметых и узнаваемых из шоу....
а Вы бы за Васю?
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська.
Вместо эпиграфа:
Алло, «Слуги народа»? Я бы хотел работать в вашей фракции в Парламенте!
- Вы что, придурок?
- А это обязательное условие? 🤣🤣🤣
____________________________________________
Вася Вірастюк, якщо переможе завтра на довиборах у Надвірній, поповнить число тупорилих клоунів у Раді…
Вася вміє писати?
То Вася годен бути депутатом від «Слуг народа»…
Яке ж, ****, днище! Ото вже справді: сила є - розуму не треба.
«Мудрий нарід», мать би вашу за ногу!
**
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg