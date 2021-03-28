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Новости Коронавирус и карантин
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вакцина (3777) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 616 человек, всего - 196 880, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 616 человек, всего - 196 880, - Степанов

За минувшие сутки, 27 марта в Украине провакцинировано от COVID-19 - 4 616 человек, 196 880 человек провакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 196 879 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 374 случая/389 прививок;
Винницкая область - 433 случая/160 прививок;
Волынская область - 185 случаев/50 прививок;
Днепропетровская область - 1 083 случая/360 прививок;
Донецкая область - 841 случай/220 прививок;
Житомирская область - 791 случай/150 прививок;
Закарпатская - 271 случай/70 прививок;
Запорожская область - 310 случаев/130 прививок;
Ивано-Франковская область - 307 случаев/377 прививок;
Киевская область - 769 случаев/320 прививок;
Кировоградская область - 173 случая/70 прививок;
Луганская область - 38 случаев/130 прививок;
Львовская область - 905 случаев/60 прививок;
Николаевская область - 398 случаев/160 прививок;
Одесская область - 565 случаев/40 прививок;
Полтавская область - 174 случая/400 прививок;
Ривненская область - 296 случаев/150 прививок;
Сумская область - 562 случая/120 прививок;
Тернопольская область - 457 случаев/70 прививок;
Харьковская область - 1150 случаев/120 прививок;
Херсонская область - 191 случай/540 прививок;
Хмельницкая область - 676 ​​случаев/170 прививок;
Черкасская область - 253 случая/160 прививок;
Черновицкая область - 407 случаев/160 прививок;
Черниговская область - 323 случая/40 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - самый большой и самый трагический провал власти, - нардеп "ЕС" Сюмар

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
▪️Вакцинация проводилась 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.
▪️Станом на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.
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Топ комментарии
+2
почти 200 000 (с 23 февраля - начало вацинации) из 500 000 (до 23 июля - конец срока годности вакцины) необходимых ....успеваете?
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28.03.2021 10:04
+2
"Под старою телегою ковидники лежат..через четыре года здесь будет город-сад"..
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28.03.2021 10:10
+2
та їм пох вони мають свій гешефт а взагалі уряд Зеленського провалив все що тільки можна було,але ж гірше не буде,особливо для тих хто вже спочив з миром.
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28.03.2021 10:35
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С такими темпами, да лет через сто, мы и США обгоним. Главное до курточки еще и штанишки фартовые прикупить
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28.03.2021 10:01 Ответить
не стыдно писать, Степанов?
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28.03.2021 10:03 Ответить
Так это Порошенко не дает Степанову вакцинировать!!!
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28.03.2021 10:41 Ответить
этот дядя, если был бы честный, сказал бы, ребята-деньги ********, закатали в асфальт, и на вакцину нету и ушёл бы. А так "много сделано" и предлагает частному бизнесу завозить вакцину и продавать населению! Кто он после этого? Вор. Он должен сесть
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28.03.2021 10:45 Ответить
Если принять ,что население Украины 40 млн человек и считать каждый последующий год высокосным,с такими темпами 1 часть вакцинации закончится через 23.67 лет.
Турбо режим,плядь.
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28.03.2021 10:04 Ответить
почти 200 000 (с 23 февраля - начало вацинации) из 500 000 (до 23 июля - конец срока годности вакцины) необходимых ....успеваете?
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28.03.2021 10:04 Ответить
та їм пох вони мають свій гешефт а взагалі уряд Зеленського провалив все що тільки можна було,але ж гірше не буде,особливо для тих хто вже спочив з миром.
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28.03.2021 10:35 Ответить
"Под старою телегою ковидники лежат..через четыре года здесь будет город-сад"..
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28.03.2021 10:10 Ответить
4 616 вакцинированных за сутки... Пересични громадяны, вы нормальные? Все быстро встали и потопали на вакцинацию! Степанову с ваших 4616 на носки не хватит! А надо еще в ОПу заносить, чтобы типа не видели того трэшака, что в минздраве творится.
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28.03.2021 10:10 Ответить
Як на мене, цим повинні займатись сімейні лікарі. У них є списки їхніх пацієнтів, телефони і т.п. Відсилати СМС-запрошення на вакцинацію, якщо буде вакцина. Альо, Степашка! Тримай безкоштовну пораду і не дякуй, зелений недоумок.
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28.03.2021 10:39 Ответить
да заткните уже кто-то этого идиота. с утра настроение портит гад.
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28.03.2021 10:20 Ответить
Глава Минздрава Максим Степанов чаще других министров становится героем новостей из-за пандемии коронавируса. Бывший губернатор Одесской области не афиширует личную жизнь.
И тем более финансовые аспекты своего благосостоянии.
Однако, ранее "Стране" удалось узнать, что https://strana.ua/articles/private-life/296255-doch-ministra-zdravookhranenija-maksima-stepanova-poluchaet-stepen-mba-v-parizhe.html старшая дочь чиновника Анна получает степень МВА в Париже (Франция) , а до этого закончила университет в Чикаго (США). Про сына Михаила известно, что одно время он посещал элитную частную школу Kyiv International School, где за обучение только в 2017 году папа заплатил почти полмиллиона гривен, если верить его декларации.
Стоит отметить, что чиновник доезжает до работы в районе Мариинского парка (там находится Минздрав и Рада) предельно быстро. Ведь его апартаменты находятся в деловом центре города. Квартира на 340 кв м расположена в небоскребе рядом с главной сценой страны ДК "Украина". Жилье в декларации записано на жену Наталью.
А вот стоимость не указана. Судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, на сегодняшний день цена "квадрата" в 25-этажной свечке около $2500.
Поэтому, квартира Степанова потянет на $850 000. Высотка обжитая. На входе и в лифте - пропускная система
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28.03.2021 10:31 Ответить
"Іще 1000000 відер і золотий ключик у нас в кишені..." (с)
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28.03.2021 10:35 Ответить
Корона сама "вакцинирует" население с таким уровнем заболеваемости. А Зебилоиды будут орать что всех вакцинировали
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28.03.2021 10:44 Ответить
Позор
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28.03.2021 14:09 Ответить
 
 