За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 616 человек, всего - 196 880, - Степанов

За минувшие сутки, 27 марта в Украине провакцинировано от COVID-19 - 4 616 человек, 196 880 человек провакцинированы с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 196 879 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 374 случая/389 прививок;

Винницкая область - 433 случая/160 прививок;

Волынская область - 185 случаев/50 прививок;

Днепропетровская область - 1 083 случая/360 прививок;

Донецкая область - 841 случай/220 прививок;

Житомирская область - 791 случай/150 прививок;

Закарпатская - 271 случай/70 прививок;

Запорожская область - 310 случаев/130 прививок;

Ивано-Франковская область - 307 случаев/377 прививок;

Киевская область - 769 случаев/320 прививок;

Кировоградская область - 173 случая/70 прививок;

Луганская область - 38 случаев/130 прививок;

Львовская область - 905 случаев/60 прививок;

Николаевская область - 398 случаев/160 прививок;

Одесская область - 565 случаев/40 прививок;

Полтавская область - 174 случая/400 прививок;

Ривненская область - 296 случаев/150 прививок;

Сумская область - 562 случая/120 прививок;

Тернопольская область - 457 случаев/70 прививок;

Харьковская область - 1150 случаев/120 прививок;

Херсонская область - 191 случай/540 прививок;

Хмельницкая область - 676 ​​случаев/170 прививок;

Черкасская область - 253 случая/160 прививок;

Черновицкая область - 407 случаев/160 прививок;

Черниговская область - 323 случая/40 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

▪️Вакцинация проводилась 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.

▪️Станом на 27 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.