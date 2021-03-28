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Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира на Донбассе, - Кулеба

Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира на Донбассе, - Кулеба

Президент Франции Эммануэль Макрон имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса на Донбассе, убедить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к перемирию.

Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в своей колонке для Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой официальный сайт МИД.

Кулеба отметил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре европейского континента", а также подчеркнул, что только после завершения этой войны возможна стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе.

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"Это правда, и у французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы возобновить эти усилия", - отметил Кулеба.

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По его словам, "более или менее понятно, когда эта война должна завершиться". "Настоящий вопрос - когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны является явное нежелание действовать", - подытожил глава украинского МИДа.
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Топ комментарии
+35
Мир наступит тогда,когда плешивая тварь сядет не за стол переговоров, а в камеру смертников.
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28.03.2021 10:18
+22
макрон сам на побегушках у путина
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28.03.2021 10:23
+18
Как корова жуёт одну жвачку
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28.03.2021 10:17
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А Кулеба при чем здесь?Тебе что, патрушевы с бортниковыми не сказали какая цель у всего этого?
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29.03.2021 08:50 Ответить
Хочешь прекращения огня на Донбассе - подави огнем все огневые точки противника
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28.03.2021 12:57 Ответить
Зе считает иначе - нужно отвести свою армию до Львова.
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28.03.2021 14:02 Ответить
Есть люди которые когда сталкиваться с тяжелой ситуацией или наездом ,или с тяжелыми переговорами ,когда на него давят ,ссаться в штаны. Это физиология. Может он на коленках стоит перед женой ,а она его кожаной плетью ,и ему в кайф .Думаю это про персонажа ,в этой статье.
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28.03.2021 19:23 Ответить
макрон может только обосраться......
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28.03.2021 13:01 Ответить
Как можно вести перговоры с Убийцей?
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28.03.2021 14:03 Ответить
Макрон не сможет. Он уже год поет песни Уйла. Франция в принципе ничего не должна.
А вот США и Великобритания смогут.
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28.03.2021 14:18 Ответить
Кулеба, нельзя свою наивность (а если это такая дипломатия, то для воюющей страны - это слабая позиция) выставлять напоказ, особенно перед людоедом..
Зелей, вон, хйло уже два года ноги вытирает, а она даже не утирается - привычка лицедея-аниматора..
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28.03.2021 15:43 Ответить
Если бы пуйлу был нужен мир, он бы сел за стол и вел переговоры.
Но ему не нужна стабильность ни в мире ни в Европе. Вмешательство в выборы и приведение к власти фриков типа Трампа, брексит, сепаратизм испанской Каталонии, Сирия, везде след пуйла. Это говорит о том, что ему нужен всеобщий бардак, а не мир и стабильность. В мире и стабильности пуйло никак не способен достичь уровня развития Запада. А если не можешь стать лучше, сделай так чтобы конкуренту стало хреново, и тогда на фоне хромающего конкурента будешь выглядеть хотя бы почти на равных. По крайней мере для лаптеногих.
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28.03.2021 15:56 Ответить
никто не сможет его переубедить, разве, что Китай. И то вряд ли, "дернул колечко и бросил в окно, дедушка старый ему всё равно".
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28.03.2021 17:17 Ответить
Сліпі говоритимуть із глухим?
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28.03.2021 20:28 Ответить
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