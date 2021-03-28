Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира на Донбассе, - Кулеба
Президент Франции Эммануэль Макрон имеет достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса на Донбассе, убедить российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к перемирию.
Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил в своей колонке для Le Figaro, передает Цензор.НЕТ со ссылкой официальный сайт МИД.
Кулеба отметил, что на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года Макрон назвал войну на Донбассе "открытой раной в центре европейского континента", а также подчеркнул, что только после завершения этой войны возможна стабильность и восстановление архитектуры безопасности в Европе.
"Это правда, и у французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы возобновить эти усилия", - отметил Кулеба.
По его словам, "более или менее понятно, когда эта война должна завершиться". "Настоящий вопрос - когда это произойдет. Воли украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны является явное нежелание действовать", - подытожил глава украинского МИДа.
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А вот США и Великобритания смогут.
Зелей, вон, хйло уже два года ноги вытирает, а она даже не утирается - привычка лицедея-аниматора..
Но ему не нужна стабильность ни в мире ни в Европе. Вмешательство в выборы и приведение к власти фриков типа Трампа, брексит, сепаратизм испанской Каталонии, Сирия, везде след пуйла. Это говорит о том, что ему нужен всеобщий бардак, а не мир и стабильность. В мире и стабильности пуйло никак не способен достичь уровня развития Запада. А если не можешь стать лучше, сделай так чтобы конкуренту стало хреново, и тогда на фоне хромающего конкурента будешь выглядеть хотя бы почти на равных. По крайней мере для лаптеногих.