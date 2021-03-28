У Путина стратегия "подождем и посмотрим", он выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба
Президент Российской Федерации Владимир Путин занял выжидательную позицию и продолжает искать слабое место, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в колонке для Le Figaro написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим" и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.
"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.
"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - добавил министр.
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Вывод: РФ тоже может развалиться из-за безденежья, но сначала нужен "занавес" лет на 30ть хотя-бы. Всё к этому(к занавесу) и идёт. Путинский режим и подобные ему режимы способствуют такому развитию событий больше всех. Они сами всё делают для развала своей страны. Никакие американцы так никогда не смогут и близко. Они ещё их будут отчаянно спасать потом, но тщетно...