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У Путина стратегия "подождем и посмотрим", он выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба

У Путина стратегия

Президент Российской Федерации Владимир Путин занял выжидательную позицию и продолжает искать слабое место, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в колонке для Le Figaro написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Путин придерживается стратегии "подождем и посмотрим" и ждет смены лидеров во Франции, Украине, Германии и США.

"Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт на языке ультиматумов, а не компромиссов. В то же время, предыдущие семь лет показали: эта стратегия безуспешна", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в этом году Путин останется последним сооснователем нормандского формата.

"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе, и не несет ничего хорошего, собственно, самой России. Поэтому, сейчас подходящее время попытаться дать новый толчок мирному процессу. Как и в 2019 году, Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки нормандского формата", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон может убедить Путина сесть за стол переговоров для достижения мира на Донбассе, - Кулеба

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Топ комментарии
+20
Мира в Украине Путин не получит. Даже если предположить,что он военным путем захватит часть Украины,то произойдет следующее, днем им будут улыбаться, и на русском языке с ними общаться,а ночью будут бошки Альоёшам отрывать.
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28.03.2021 11:02
+19
пуйло ожидает получить Украину под свой контроль и только в этом случае готов гарантировать мир - иначе ему не было смысла это все затевать.
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28.03.2021 10:55
+11
https://censor.net/ru/news/3256033/u_putina_strategiya_podojdem_i_posmotrim_on_vyjidaet_chtoby_reshit_konflikt_na_donbasse_na_yazyke_ultimatumov... а годы то идут ,все стареют...тут просматривается ТУПИК кремлёвского Фюрера, главное чтобы не реагировать на провокации, нужно вообще отгородиться забором от ЛДНР и заниматься экономикой государства и укрепением Украинской армии
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28.03.2021 11:02
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Совок умер, когда приоткрылся занавес. Народ увидел норм.технику, джинсы, порнуху и прочее и естественно всё это возжелал, а денег нет- не у народа, ни у государства. Как раз нефть обесценилась и до кучи ещё "сухой закон" забабашили идиоты + провальная война в Афгане, Чернобыль. Всё это привело к отсутствию денег в стране, а это уже привело к этническим конфликтам в отдельных частях совка(на Кавказе и в Азии) и к митингам против самого совка(в западной части страны и в странах соц.блока).
Вывод: РФ тоже может развалиться из-за безденежья, но сначала нужен "занавес" лет на 30ть хотя-бы. Всё к этому(к занавесу) и идёт. Путинский режим и подобные ему режимы способствуют такому развитию событий больше всех. Они сами всё делают для развала своей страны. Никакие американцы так никогда не смогут и близко. Они ещё их будут отчаянно спасать потом, но тщетно...
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28.03.2021 14:08 Ответить
кулеба виглядає як посторонній спостерігач. Ні з ким не зустрічається, нікого не бачить. Веде себе як посажоний на весіллі. І коментує, коментує. Клімкін хоч нічого не рішав і ображається на Петра,однак жодного дня не сидів в києві за столом, накритим "зеленим сукном" ( ознака бюрократії з давніх давен). Он Лавров нікуди не їздив, але останнім часом зашевелився, правда маршрут "до неприличия" обмежений. Зашевелився тому, що свої хочуть прогнати стару шкапу за матюки та постійні старечі образи на всіх. А кулебу негайно витягнути на свіже повітря, а то звик кляузи писати, як на Юлю. у 2012 році. А коротко, то не тільки царь наблюдає, в нас в Україні теж двоє наблюдають, що то буде з Україною це козирь та його партнер по х....й конюшні.
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28.03.2021 12:03 Ответить
То б то мова про ОДНЕ ПИТАННЯ: звільнення Донбасу РАЗОМ з Кримом вже НЕ стоїть ? Крим в головах влади вже ВСЕ..."російський" ? Торгуємося лише за Донбас ,бо в його "реінтеграцію" можна багато грошей запросити у всього Світу ? А Крим хай залишається? Не будемо дратувати росіян, дамо їм Крим як бонус??? Гроші , одні гроші і патріоти грошей від ВСІХ владних структур ... гидко !
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28.03.2021 12:07 Ответить
Да как в Грузии он хочет. Только сейчас у него такой фокус не пройдет.
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28.03.2021 13:11 Ответить
Крым и Донбасс должны быть освобождены одновременно от расийских окупантов .
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28.03.2021 15:35 Ответить
вау. Пойдешь долги взимать?
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28.03.2021 21:14 Ответить
Так уже
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28.03.2021 22:30 Ответить
У ***** стратегія одна! Я роблю все те що мені дозволяють мої можливості! Наразі його можливості безмежні і ***** тут будувати ілюзії. СП2 буде добудовано і запущено, нафту будуть купувати! Крим під кацапами буде довго!
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28.03.2021 16:55 Ответить
Украине нужно твердо заявить, что никаких условий выставляемых Россией, Украина не будет выполнять! Украина не должна даже полу движений показывать, чтобы какую-то надежду давать возможно, что Украину можно продавить. Украина должна четко заявить, что Россия должна вернуть Украине ее территории и никаких других условий быть не может!
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28.03.2021 17:33 Ответить
А раніше у нього яка стратєгія була - пожать руку, обнять і плакать?
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28.03.2021 17:36 Ответить
СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
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28.03.2021 18:09 Ответить
проблема мира в том, что сейчас таких идиотов как путин море)) Микрон такой же карликовый наполеончик. В каждой стране можно найти тех, кого судьба вытащила наверх и оно под воздействием обилия Солнца превратилось в говно.
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28.03.2021 21:15 Ответить
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