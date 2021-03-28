Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров"
Украина может заключить договоры на поставку вакцин от американского производителя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
Таким образом Степанов ответил на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Деталей он не предоставил, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.
"Единственное, что я могу сказать, что ближайшими буквально днями, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года", - сказал Степанов.
По утверждению Степанова, во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставления вакцин в четвертом квартале 2021, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.
Он не уточнил, о какой именно американской вакцине говорится: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.
"Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
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Як він вже задовбав своїми анонсами...
.ЗЕдовбні коли вакцинація нормальна буде в Україні?
смотри ,шоб с новичком не попутали.
ты не навальный,в шарите на откачку не поедешь
так бы и сказал,шо ты корровский кацап.
но тут вам не там,неуютно вате будет
а по сути-прошвырнись по коментам,може че и найдешь
а вообще-я не разделяю патриотов.патриот-он и есть патриот.а некоторых нациков пошкреби-а он оказывается нацик,допустим словянского братства,а вовсе не Украины.
а некоторые ненацики,неукраинской национальности-гораздо большие патриоты.Украины,передок тому яркое доказательство.
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record
Estimated Study Completion Date January 31, 2023
то хто брехунець?
начинаем программу телепередач на завтра,
на завтра
Завтра вы увидите,
то что никогда не видели, это будет завтра,
завтра!
https://www.youtube.com/watch?v=KAx10or9Ftc
Разве могут быть сомненья...
Вдруг выяснится что есть только одна эпидемия: приписок.
Аудит своими силами бесполезен (про своих свои не скажут), а привлечение иностранных независимых аудиторов по версии ЗЕленых лядей - это государственная измена.
Необхідно кинути всі наявні можливості для завершення розробки та виробництва української вакцини від коронавірусу.
Академік Комісаренко: Українська вакцина майже готова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajinska-vakcina-mayzhe-gotova-akademik-komisarenko-zrobiv-guchnu-zayavu-745080.html
а может и не может... кто его знает
главное громко перднуть в очередной раз
"вот вы увидите! вы оцените! а я! а мы! а вы..."
оце буде
https://www.novavax.com/
Просто для информации: первая партия Prizer по каналу Covax прибыла в Европу всего 10 дней назад, а получила ее ... Молдова - всего 25 тыс доз. Заявка Украины по программе Covax тоже одобрена, и дефицитного Pfizer нам выделили 117 тыс доз. Лучше, чем ничего, но это не решает вопрос с вакцинацией, поэтому в любом случае Украине пришлось бы покупать вакцину в Индии и Китае.
Развозка Pfizer - это мизер. Грузия получила 30 тыс доз. Да там в 10 раз меньше населения, но что такое 30 тыс доз для почти 4 млн человек? И для Грузии 30 тыс мизер, и для Молдовы 25 тыс - мизер, и для Украины - 117 тыс - мизер. Это как гуманитарная подачка. Pfizer-а всего на этом этапе выделено 1,2 млн доз - на всех-всех-всех.
Та же Грузия в несколько раз больше привезла AstraZeneca, причем не европейского производства. Нужно все-таки быть реалистами, а не идти на поводу политических заявлений. Ну привезли бы в Украину Pfizer раньше Молдовы, ну никак 117 тыс доз не изменили эпидемиологическую ситуацию. Нужно гораздо, гораздо больше. Вот и ищут, где можно купить это "гораздо больше". А это вот Индия и Китай.
https://twitter.com/tZEinform/status/1376062862209208321 Это не смотря на то, что на финансирование системы здравоохранения в 2021 году урезано. МОЗ запрашивал 296 млрд грн, в результате в бюджете выделено 159 млрд грн.
На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
через пол- года копиями договоров вакцинировать будут
У 2010 році Єврокомісія не додавила гідру ВООЗ, а там тюрма світила багатьом. Кого треба підкупили, накопичили сил і в 2020-му нагнули світ...
У структурах Зеленського активно обговорюється можливість залучення комерційних структур до проведення вакцинації. З огляду на те, що існує державна заборона в більшості країн-виробників на продаж вакцини комерційним підприємствам, наявність величезних замовлень від урядових організацій, мова може йти про вакцини-аутсайдери, вироблені в третіх країнах (Куба, Бразилія, Пакистан).
Ще одним напрямком може стати участь України у випробуваннях вакцини Ad26.COV2.S (клінічний ідентифікатор NCT04505722) виробництва Janssen Vaccines & Prevention BV (клінічний підрозділ Johnson & Johnson), які почалися в лютому 2021 р.
(гр. Грибы, "Тает лёд")
Небось Степанов дал Байденше куртку поносить.