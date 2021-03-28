РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6187 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 544 88
вакцина (3777) карантин (16728) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров"

Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США:

Украина может заключить договоры на поставку вакцин от американского производителя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Таким образом Степанов ответил на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Деталей он не предоставил, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.

"Единственное, что я могу сказать, что ближайшими буквально днями, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года", - сказал Степанов.

По утверждению Степанова, во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставления вакцин в четвертом квартале 2021, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.

Он не уточнил, о какой именно американской вакцине говорится: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

"Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США

========================
Як він вже задовбав своїми анонсами...
.ЗЕдовбні коли вакцинація нормальна буде в Україні?
показать весь комментарий
28.03.2021 12:08
+9
виртуальная вакцина от степашки
показать весь комментарий
28.03.2021 11:58
+8
Ищут фирму прокладку так что ждите
показать весь комментарий
28.03.2021 12:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
виртуальная вакцина от степашки
показать весь комментарий
28.03.2021 11:58 Ответить
Это все заслуга Порошенко
показать весь комментарий
28.03.2021 11:59 Ответить
заслуга паРашенка - это янык през в 2010-ом и вовочка в 2019-ом..
показать весь комментарий
28.03.2021 12:03 Ответить
стучитесь вас откопают
показать весь комментарий
28.03.2021 12:04 Ответить
можешь не стучать - всё равно закопают..
показать весь комментарий
28.03.2021 12:06 Ответить
Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США

========================
Як він вже задовбав своїми анонсами...
.ЗЕдовбні коли вакцинація нормальна буде в Україні?
показать весь комментарий
28.03.2021 12:08 Ответить
и про поставки в 2025-ом..
показать весь комментарий
28.03.2021 12:01 Ответить
кацапа,а тебя спутниковым шмурдяком уже ширнули?или стоишь в очереди
показать весь комментарий
28.03.2021 12:10 Ответить
ющенок,а тебя видать ещё при рождении ширнули.. только не сказали чем.. зато результат очевиден всем - твоя невменяемость..
показать весь комментарий
28.03.2021 12:14 Ответить
понятно...в очереди стоишь .
смотри ,шоб с новичком не попутали.
ты не навальный,в шарите на откачку не поедешь
показать весь комментарий
28.03.2021 12:38 Ответить
гыг, ты не напрягайся так, меньше глупостей говори, меньше глупых вопросов и тогда всё у тебя получится.. тебя же вроде на корре дядя Коля нормально воспитал..
показать весь комментарий
28.03.2021 12:43 Ответить
ты меня с кем то путаешь...я на корре ни с кем особо не общался.если наберется реплик 20 за все время,максимум .
так бы и сказал,шо ты корровский кацап.
но тут вам не там,неуютно вате будет
показать весь комментарий
28.03.2021 12:45 Ответить
а шо так?боишься когда кто то разговаривает?
показать весь комментарий
28.03.2021 12:53 Ответить
знаешь как говорится - не хочется слышать глупых вопросов, чтобы давать таких же глупых ответов.. соревнуешься в идиотизме?? а по сути говорить можешь??
показать весь комментарий
28.03.2021 13:01 Ответить
считаешь "и про поставки в 2025-ом." особо умным?
а по сути-прошвырнись по коментам,може че и найдешь
показать весь комментарий
28.03.2021 13:17 Ответить
а ты сомневаешься в зелёных?? 25-ый это ещё очень и очень оптимистично.. и я тебе за конкретный случай, назвать самого большого национал-патриота УКРАИНЫ касапом - много ума надо.. а по сути - я уверен что ты не так плох как хочешь показаться..)
показать весь комментарий
28.03.2021 13:22 Ответить
не,я думаю в 22 половина желающих будет провакцинирована.несмотря на зелень.будет давления со стороны провакцинированых стран.
а вообще-я не разделяю патриотов.патриот-он и есть патриот.а некоторых нациков пошкреби-а он оказывается нацик,допустим словянского братства,а вовсе не Украины.
а некоторые ненацики,неукраинской национальности-гораздо большие патриоты.Украины,передок тому яркое доказательство.
показать весь комментарий
28.03.2021 13:32 Ответить
или УКРАИНЫ без предателей, без даунбасса и крыма..
показать весь комментарий
28.03.2021 13:54 Ответить
добровольно отказаться от части территории ?тот еще национал-патриот
показать весь комментарий
28.03.2021 14:09 Ответить
как раз тот.. ещё до 14-го года, как-то мирился с кормильцами, которых мы кормим, но потом, они сами всё сказали и показали.. и хорошо что так.. территория с существами которые загонят нож тебе в спину, которые тормозят всю страну, которые навсегда такими останутся - такое можно только врагу пожелать, с чем путиноиды и справились и это их м добъёт..
показать весь комментарий
28.03.2021 14:18 Ответить
вот пусть запоребрик пример покажет отказа от территорий,а мы пронаблюдаем,учтем ошибки и сделаем строго наоборот.
показать весь комментарий
28.03.2021 14:23 Ответить
ты правильно сказал - территория.. земля без людей так и называется.. людей там нет, земли там нет, там слёзы, там горе, там боль и ненависть.. на куй оно тебе, мне, нашим детям на куй нужен этот геморрой..?? один раз отрезать - и жить стране и нации как белым людям, а не как касапским выродкам.. провидение и случай сделали всё за нас.. и это как раз тот случай когда можно смело сказать - всё что не делается, всё делается к лучшему.. раньше я тоже был таким как ты, да и сейчас частично остаюсь и на кубань и на смоленск глаз ложил, а после 14-го года положил куй.. и посмотришь через пару годиков, если ты действительно паришься за УКРАИНУ и УКРАИНЦЕВ, будешь говорить так же, а может и с большим рвением.. мы это предателям не простим и их детям не простим, может внукам - если с колен вставать не будут..
показать весь комментарий
28.03.2021 14:51 Ответить
уже наотрезали,такие как ты...

Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів" - Цензор.НЕТ 6904
показать весь комментарий
28.03.2021 14:55 Ответить
гыг, ты же кричал что вменяемый чувак.. что ты постишь?? ты ещё каспские сказки и былины нарисуй тут.. мне по сути насрать на карту унитарной УКРАИНЫ 2014-го года, потому что живу с открытыми глазами, а по факту - мнение очевидно - с предателями нам не по пути - нам вперёд, а им - назад на раССею, в каменный век.. и я не хочу чтобы ещё моих два пацана через пару десятилетий напрягались тем же бестолковым вопросом - нах они нам нужны.. попросятся, пару поколений поклоняются - мы подумаем.. а взять их сейчас, чтобы они полностью убили наше государство - может делать только человек, который не искренен даже перед собой..
показать весь комментарий
28.03.2021 15:07 Ответить
Що таке «УКРАИНЕЦ»? Ви зробили дві помилки в одному словіі.
показать весь комментарий
28.03.2021 15:09 Ответить
невнимательный ты, посмотри ещё на "поднипровский" и там ошибки посчитай.. поверь, в школе я точно лучше тебя учился и каждая буква и даже её размер - всё продуманно.. это называется "авторский текст".. и пишется, даже не как говорится - а как думается.. но тебе, шаблонно у это тяжело понять и даже не пытайся, а то дурачком полным станешь..
показать весь комментарий
28.03.2021 15:24 Ответить
я кричал? то ты в доверие пытался проскользнуть без мыла
показать весь комментарий
28.03.2021 15:13 Ответить
в доверие?? на землю опустись и ходи по ней ровно.. про писанину глупостей не буду повторяться, с первого раза не понял - со второго вообще в ступор войдёшь.. 6о ты запомни что говорил сейчас и что будешь говорить через пару годиков..
показать весь комментарий
28.03.2021 15:28 Ответить
иди опохмелись...
показать весь комментарий
28.03.2021 15:35 Ответить
иди в очередь вставай, с которой ты начал.. может эта пара укольчиков тебя и подровняет..
показать весь комментарий
28.03.2021 15:44 Ответить
мабуть, продав тужурку і найняв лобістів
показать весь комментарий
28.03.2021 12:02 Ответить
Чомусь у Молдову і Грузію Пфайзер уже поставили... І ніхто там не говорив про дефіцит - там уряд просто робив свою роботу!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:02 Ответить
Бо її треба було робити ще влітку, а не коли вже вакцини пройшли всі випробування!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:20 Ответить
брати вакцину без випробувань, то чудова ідея, звичайно
показать весь комментарий
28.03.2021 12:24 Ответить
Емм, ну навіть попередньо було ясно, що Пфайзер буде кращим за індійську муть чи новічок! Бо Пфайзер - це бренд з репутацією!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:26 Ответить
так а кто получил вакцину без испытаний? речь идет о том что летом надо было бабло не в землю закапывать пиарясь а вложиться в создание вакцины как сделали другие страны
показать весь комментарий
28.03.2021 12:32 Ответить
Брехункць) всі американські вакцини пройшли атестацію.
показать весь комментарий
28.03.2021 15:10 Ответить
3 фаза клінічних випробувань вакцини Пфайзер
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04368728?term=NCT04368728&rank=1&view=record

Estimated Study Completion Date January 31, 2023

то хто брехунець?
показать весь комментарий
28.03.2021 15:45 Ответить
Як, стєпашка вирішив видати державну таємницю?
показать весь комментарий
28.03.2021 12:03 Ответить
Ищут фирму прокладку так что ждите
показать весь комментарий
28.03.2021 12:03 Ответить
Искать не надо.Его фирма- прокладка в кресло министра толкнула,
показать весь комментарий
28.03.2021 14:04 Ответить
Переміга переміжнайа!(азіровка)
показать весь комментарий
28.03.2021 12:04 Ответить
кровосиси !
показать весь комментарий
28.03.2021 12:05 Ответить
фатіт скігліті!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:07 Ответить
Здравствуйте товарищи,
начинаем программу телепередач на завтра,
на завтра
Завтра вы увидите,
то что никогда не видели, это будет завтра,
завтра!

https://www.youtube.com/watch?v=KAx10or9Ftc
показать весь комментарий
28.03.2021 12:05 Ответить
Я тебе,конечно,верю
Разве могут быть сомненья...
показать весь комментарий
28.03.2021 12:09 Ответить
надо же как-то оправдывать квартиру за 850 000$....
показать весь комментарий
28.03.2021 12:11 Ответить
Если будет Pfizer то это сразу 5+ команде. Ждем РЕЗУЛЬТАТ.
показать весь комментарий
28.03.2021 12:14 Ответить
это будет нововакс, еще один ширпотреб з сомнительным качеством
показать весь комментарий
28.03.2021 12:23 Ответить
Аудит МОЗ нужен срочно.
Вдруг выяснится что есть только одна эпидемия: приписок.
показать весь комментарий
28.03.2021 12:15 Ответить
Низя. Все очень приочень секретно.

Аудит своими силами бесполезен (про своих свои не скажут), а привлечение иностранных независимых аудиторов по версии ЗЕленых лядей - это государственная измена.
показать весь комментарий
28.03.2021 12:42 Ответить
Аудит можно сделать силами депутатов фракций ЕС и Голос. Абсолютно прозрачно, на публику, с изъятием документов. Достаточно такой законопроект провести через Верховную Раду. А если СН откажутся его поддержать, значит вся "пандемия" - липа, а правительство, распространяющее ложь и запершее население на замок - гос.изменники.
показать весь комментарий
28.03.2021 13:17 Ответить
Укладення договору ще не є гарантією поставки вакцини.
Необхідно кинути всі наявні можливості для завершення розробки та виробництва української вакцини від коронавірусу.
Академік Комісаренко: Українська вакцина майже готова
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ukrajinska-vakcina-mayzhe-gotova-akademik-komisarenko-zrobiv-guchnu-zayavu-745080.html
показать весь комментарий
28.03.2021 12:15 Ответить
А Байден сказал "Пусть весь мир нас простит, но мы сначала обязаны обеспечить каждого американца вакциной, и до тех пор не будем передавать или продавать вакцину". Но кто такой этот глупый Байден для ЦЕЛОГО МИНИСТРА СТЕПАНОВА??? Я думаю, у старого Байдена и курточки нет такой классной, а ходит как лох, в обычном костюме!!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:19 Ответить
так это будет нововакс, еще один ширпотреб з сомнительным качеством
показать весь комментарий
28.03.2021 12:23 Ответить
А... ну если по принципу "на тобі Боже, що мені не гоже" тогда может бьіть! ))))
показать весь комментарий
28.03.2021 12:25 Ответить
примерно так... субстанция, предназначенная в США для малообеспеченных слоев населения)
показать весь комментарий
28.03.2021 12:27 Ответить
Яку ти, рюзьгє курва, дурне)
показать весь комментарий
28.03.2021 15:12 Ответить
Вмале узрите мя,вмале паки и не узрите мя
показать весь комментарий
28.03.2021 12:20 Ответить
*****, а до сих пор Гриша, Мишя и Боря не могли договориться о проценте с гешефта? Твари!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:24 Ответить
"может заключить договоры"
а может и не может... кто его знает
главное громко перднуть в очередной раз
"вот вы увидите! вы оцените! а я! а мы! а вы..."
показать весь комментарий
28.03.2021 12:24 Ответить
тільки не сподівайтесь на пфайзер

оце буде
https://www.novavax.com/
показать весь комментарий
28.03.2021 12:29 Ответить
Молдова, Грузия и не только получили маленькие партии Pfizer, поставленные через гуманитарный канал ООН (программа Covax). Там партии в несколько десятков тысяч вакцин, они не делают погоды. Ни Порошенко, ни любой другой возможный президент Украины на сегодня не привез бы в Украину миллионы доз Pfizer или Moderna.

Просто для информации: первая партия Prizer по каналу Covax прибыла в Европу всего 10 дней назад, а получила ее ... Молдова - всего 25 тыс доз. Заявка Украины по программе Covax тоже одобрена, и дефицитного Pfizer нам выделили 117 тыс доз. Лучше, чем ничего, но это не решает вопрос с вакцинацией, поэтому в любом случае Украине пришлось бы покупать вакцину в Индии и Китае.
показать весь комментарий
28.03.2021 12:35 Ответить
Украина собиралась купить Джонсон и Джонсон, а не пфайзер.
показать весь комментарий
28.03.2021 12:44 Ответить
Я про программу Covax, через которую Грузия и прочие получают Pfizer, о чем так громко говорят тут. Украине по Covax выделили квоту на 117 тыс именно Pfizer и миллион с чем-то AstraZeneca.

Развозка Pfizer - это мизер. Грузия получила 30 тыс доз. Да там в 10 раз меньше населения, но что такое 30 тыс доз для почти 4 млн человек? И для Грузии 30 тыс мизер, и для Молдовы 25 тыс - мизер, и для Украины - 117 тыс - мизер. Это как гуманитарная подачка. Pfizer-а всего на этом этапе выделено 1,2 млн доз - на всех-всех-всех.

Та же Грузия в несколько раз больше привезла AstraZeneca, причем не европейского производства. Нужно все-таки быть реалистами, а не идти на поводу политических заявлений. Ну привезли бы в Украину Pfizer раньше Молдовы, ну никак 117 тыс доз не изменили эпидемиологическую ситуацию. Нужно гораздо, гораздо больше. Вот и ищут, где можно купить это "гораздо больше". А это вот Индия и Китай.
показать весь комментарий
28.03.2021 13:01 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1376062862209208321 По состоянию на 01.03.2021 г. недофинансирование здравоохранения по бюджету 2021 составляет 34,6%
https://twitter.com/tZEinform/status/1376062862209208321 Это не смотря на то, что на финансирование системы здравоохранения в 2021 году урезано. МОЗ запрашивал 296 млрд грн, в результате в бюджете выделено 159 млрд грн.

На закупку вакцин против COVID-19 МОЗ запрашивал 15,1 млрд грн, в результате на эти цели в бюджете выделили лишь 2.6 млрд грн
показать весь комментарий
28.03.2021 12:37 Ответить
степашка, ты министр, или сраный снабженец?
показать весь комментарий
28.03.2021 12:39 Ответить
это министр?! самой сложной сферы?!
показать весь комментарий
28.03.2021 12:40 Ответить
Какой президент - такой у него и министр.
показать весь комментарий
28.03.2021 12:44 Ответить
наша мача
Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров" - Цензор.НЕТ 2109
показать весь комментарий
28.03.2021 12:44 Ответить
Здорово!!
через пол- года копиями договоров вакцинировать будут
показать весь комментарий
28.03.2021 12:46 Ответить
А чому б не підписати, а вже потім оголошувати? Бо якщо щось піде не так- стєпанов знов виявиться брехуном (хоч і з козирною курткою).
показать весь комментарий
28.03.2021 12:50 Ответить
Недолікована хвороба - проблема.
У 2010 році Єврокомісія не додавила гідру ВООЗ, а там тюрма світила багатьом. Кого треба підкупили, накопичили сил і в 2020-му нагнули світ...
показать весь комментарий
28.03.2021 13:07 Ответить
Вот это другое дело! Ждемс-с-с-с
показать весь комментарий
28.03.2021 13:12 Ответить
Степанов!! перестань вешать населению лапшу на уши. как Зеленский!! Подписанные договора . это не означает вакцина!! тем более , что вы Зеленским всё засекречиваете, от народа , что бы больше украсть на поставках вакцины!! Старые приёмчики! Придумайте что-то новенькое!!Такого , как Степанов. дебильного министра МОЗ мы ещё не имели!! Лучше бы осталась министеркой МОЗ , тенисситка из Сонжар!!
показать весь комментарий
28.03.2021 13:27 Ответить
Степанов анонсував поставки COVID-вакцини із США: "Днями почуєте про підписання договорів" - Цензор.НЕТ 7366
показать весь комментарий
28.03.2021 14:07 Ответить
Этому чуваку в отставку пора, а не договора заключать. Вакцинация провалена, закупки вакцин провалены, своего производства не запустили. Зато куртец себе зачетный купил.
показать весь комментарий
28.03.2021 15:28 Ответить
Доставка через Бла Бла Кар?
показать весь комментарий
28.03.2021 16:00 Ответить
рівень вакцінації в Україні це рівень Кенії та Сінегалу. навіть в Нігерії в 5 раз швидші темпи вакцінації. нам розказують казки про европу. рівні вакцінації в европі в 30-50 раз кращі ніж в Україні і відповідно спад захворюванності, на відміну від росту в Україні. неадекватність населення яке давало змогу обкрадати себе усі ці роки, нарешті вилізла боком.
показать весь комментарий
28.03.2021 17:52 Ответить
28.‎03.‎2021 tZe INFORM

У структурах Зеленського активно обговорюється можливість залучення комерційних структур до проведення вакцинації. З огляду на те, що існує державна заборона в більшості країн-виробників на продаж вакцини комерційним підприємствам, наявність величезних замовлень від урядових організацій, мова може йти про вакцини-аутсайдери, вироблені в третіх країнах (Куба, Бразилія, Пакистан).
Ще одним напрямком може стати участь України у випробуваннях вакцини Ad26.COV2.S (клінічний ідентифікатор NCT04505722) виробництва Janssen Vaccines & Prevention BV (клінічний підрозділ Johnson & Johnson), які почалися в лютому 2021 р.
показать весь комментарий
28.03.2021 21:08 Ответить
БРЕХЛО!!!!! ВЕСЬ МИР ВАКЦИНИРУЕТСЯ, А ЭТОТ ВСЕ АНОНСИРУЕТ!!!
показать весь комментарий
29.03.2021 08:30 Ответить
от чего вакцинируется...от мутантов? каждый месяц может вакцинироваться?
показать весь комментарий
29.03.2021 08:41 Ответить
не хило так себе президент сверхдержавы поддерживает фармакологическую мафию США втюхивая свое фуфло за бугор...выдавил москальню в Украине, как бы ***** не потел и не старался через своего кума втюхивая свое говно
показать весь комментарий
29.03.2021 08:40 Ответить
"Курточка моя так хорошо сидит на ней"©
(гр. Грибы, "Тает лёд")
Небось Степанов дал Байденше куртку поносить.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:04 Ответить
 
 