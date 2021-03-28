Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров"

Украина может заключить договоры на поставку вакцин от американского производителя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Таким образом Степанов ответил на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Деталей он не предоставил, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.

"Единственное, что я могу сказать, что ближайшими буквально днями, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года", - сказал Степанов.

По утверждению Степанова, во время переговоров в прошлом году поставщики вакцин предлагали предоставления вакцин в четвертом квартале 2021, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AsrtaZeneca и Sinovac.

Он не уточнил, о какой именно американской вакцине говорится: производства компаний Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson.

"Можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире", - добавил он.

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