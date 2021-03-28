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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 9 регионов, в 23 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав

Эпидзонирование Украины: в

По состоянию на 28 марта в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 9 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львоская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и город Киев. Там превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтаская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

И только Херсонская область остается в "желтой" зоне.

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Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 9 регионов, в 23 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: в красной зоне Киев и 9 регионов, в 23 - превышен уровень госпитализации, - Минздрав 02
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короче - не ипёт.. Киев 9-го числа из локдауна выходит, а то уже очевидно к чему это всё идёт..
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28.03.2021 12:32 Ответить
а футбол? Стогодні?
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28.03.2021 12:45 Ответить
Позавчора на ПРЯМОМУ серед запрошених в студію був і відомий дупатут Шахов, який казав шо ніякого вірусу не існує, а тепер став завзятим агітатором вакцинації.
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28.03.2021 12:54 Ответить
ПИТАННЯ ІНФЕКЦІОНИСТВМ НА ЗАСИПКУ -
"КОРОНОВІРУС" ЦЕ ШТАМ ВІРУСУ ГРИПУ ЧИ НІ ?
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28.03.2021 14:55 Ответить
ОРВИ если точне
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28.03.2021 16:13 Ответить
 
 