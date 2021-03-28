30 марта в Калуше будут прощаться с погибшим под Шумами воином 10-й ОГШБр Сергеем Барничем

Во вторник, 30 марта, в городе Калуш Ивано-Франковской области состоится церемония прощания с Сергеем Барничем, 1974 г.р., военнослужащим 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которій погиб 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела террористами позиций ВСУ из минометов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщает председатель Союза ветеранов АТО Калушской громады Александр Соколовский.

"Похороны нашего Героя Сергея Барнича состоятся во вторник 30 марта в 12-00 в ДК "Минерал" (г.. Калуш, Черновола 20). Тело нашего земляка прибудет в Калуш 29 марта. Чтобы достойно встретить Героя, время и направление движения транспорта на котором везут Сергея, сообщим позже!", - отмечается в сообщении.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.