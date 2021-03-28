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Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление "ЕС"

Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление

Партия "Европейская Солидарность" призывает власть предусмотреть изменения в бюджете для закупки патентов на производство уже существующих препаратов от коронавируса COVID-19, так и на разработку собственной вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии на официальном сайте.

"Дискуссию о целесообразности вакцинации в информационном поле, к сожалению, искусственно поддерживает именно украинская власть, чтобы под ее дымовой завесой скрыть самый большой провал Зеленского, который на самом деле является преступлением.

Только неприкосновенность Президента не позволяет привлечь Владимира Зеленского к уголовной ответственности за преступное бездействие, которое уже вызвало, вызывает и дальше будет вызывать особо тяжкие последствия, а именно человеческие потери вследствие неспособности власти за год пандемии организовать защиту людей и оборону страны от ковида", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 616 человек, всего - 196 880, - Степанов

В "ЕС" отметили, что уже есть страны, где провакцинировано до 50% населения, в среднем по Европе - около десяти процентов.

"В Украине - намного меньше одного. Это и есть показатель эффективности Зеленского. Не оппозиция, не Виктор Ляшко и не Максим Степанов виноваты в том, что год назад официальный Киев проигнорировал возможность сделать вклад в инициативу ЕС по разработке вакцины. Зато политическим решением Зеленского стала растрата антиковидного фонда в коррупционные схемы так называемого "Большого строительства". За золотую жилу дорожных аферистов платять простые украинцы - здоровьем, а многие даже и жизнью", - подчеркивают в "ЕС".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов. ВИДЕО

"Украинцам уже очевидно, что Зеленский не справляется сам и нуждается в помощи коллективного разума в противодействии ковиду. Мы еще раз требуем созвать заседание СНБО при участии лучших медиков, лидеров всех парламентских фракций разработать план чрезвычайных действий по спасению страны от эпидемии", - заявили в партии. - Поскольку Зеленский провалил закупку вакцины у ведущих мировых производителей, а эпидемиологи предупреждают, что препараты будут нужны в течение нескольких лет в том числе и для повторной вакцинации, следует предусмотреть изменения в бюджете как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины, которую Зеленский так же обещал".

В то же время "ЕС" подчеркивает, что борьба с ковидом не может превращаться в пиарные разборки с оппозицией.

"Борьба с ковидом - это серьезная задача для власти и тест для нее на способность защищать свою страну и свой народ", - резюмировали в "Евросолидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров"

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Топ комментарии
+9
Фракция ЕС должна инициировать полный аудит МОЗ, особенно всех "цыфр умерших от ковида".
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28.03.2021 13:21
+8
Та ні, ви не вимагаєте від ВАЗеленського, ви флудите, намагаючись перевести тему.
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28.03.2021 13:37
+7
З полегшенням !!! Не гадити ,аж ніяк !!!)))
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28.03.2021 13:24
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А ще побудувати Патронний Завод.
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28.03.2021 13:20 Ответить
З полегшенням !!! Не гадити ,аж ніяк !!!)))
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28.03.2021 13:24 Ответить
Ти проти побудови Патронного Заводу?
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28.03.2021 13:24 Ответить
Це має відношення до Ковід???))))
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28.03.2021 13:26 Ответить
Саме пряме.
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28.03.2021 13:31 Ответить
Там що мают антіковідні набої виробляти ???)))
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28.03.2021 13:33 Ответить
Якщо не буде Патронного Заводу,то всіх Українців вакцинують "Спутником Х".
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28.03.2021 13:35 Ответить
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28.03.2021 14:30 Ответить
Небезпека від браку *********** значно більша за КОВІД. На коронавірус хоч виробляється природній (набутий) імунітет. А москаль як залізе в Україну - то на цей раз назавжди...
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29.03.2021 08:21 Ответить
ВАЗеленський закінчує будівництво, чи планує почати, років через 3?
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28.03.2021 13:30 Ответить
Звідки я знаю про його плани,тому і вимагаю від нього те шо не зробив папєрєднік,а ви шановний?
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28.03.2021 13:33 Ответить
Та ні, ви не вимагаєте від ВАЗеленського, ви флудите, намагаючись перевести тему.
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28.03.2021 13:37 Ответить
Я вимагаю побудову Патронного Заводу,бо я не бажаю вакцинуватись "Спутником Х".
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28.03.2021 13:39 Ответить
Вимайте й відновлення зупиненої "ракетної програми" і виробництва снарядів.
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28.03.2021 13:42 Ответить
А давай разом вимагати,ща треба вимагати виробництва танків "Оплот" для ЗСУ,замість перефарбування старих Т 64.
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28.03.2021 13:44 Ответить
Створюй тему на Форумі і вперед !!!))))
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28.03.2021 13:47 Ответить
Треба петицію на сайті Президента,бо форум зеля навряд читає.
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28.03.2021 13:50 Ответить
Ти спитай краще він взагалі щось читає ,крім сценарієв відосиків !!!)))
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28.03.2021 13:58 Ответить
Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 1652
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28.03.2021 17:11 Ответить
!!!
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28.03.2021 19:40 Ответить
Загалом всього обронпрома !!!)))
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28.03.2021 13:45 Ответить
як у ліпецьку
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28.03.2021 13:48 Ответить
До сих пор каждое утро в труселях рошенки находишь?))
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28.03.2021 14:26 Ответить
Фракция ЕС должна инициировать полный аудит МОЗ, особенно всех "цыфр умерших от ковида".
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28.03.2021 13:21 Ответить
Ковидные новости из Австралии: власти штата Квинсленд пойманы на грандиозном обмане населения.
а) Департамент здравоохранения штата дал инфу что какой-то ковидный больной участвовал в вечеринке где были 25 человек;
б) Полицейский начальник, говоря о тех же событиях, что-то быстро скороговоркой произнёс про 5 (пять) человек, и быстро скомкал тему.
https://www.youtube.com/watch?v=C-vRhFvq8_c

Представляете что может выясниться если провести аудит в конторе Степанова ? Там под расстрельную статью накропать можно.
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28.03.2021 14:52 Ответить
Хех! Їм і Юлька казала про це, та зелень нікого не чує і чути не хоче.
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28.03.2021 13:22 Ответить
Ну ширку устаканят і справи підут !!)))
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28.03.2021 13:25 Ответить
Якщо погодяться з її умовами, то може бути і коаліція. Про це вона сказала під час брифінгу відповідаючи на запитання журналістів.
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28.03.2021 13:30 Ответить
Зевирус-это не коронавирус,это-болячка...
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28.03.2021 13:29 Ответить
В 19 році на ЗЕвірус захворіло 73% населення.
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28.03.2021 13:32 Ответить
На жаль,на багато раніше за 19 рік !!!))
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28.03.2021 13:48 Ответить
Слава Богу, от шЫколадного вируса избавились....
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28.03.2021 14:16 Ответить
Теперь главное, чтоб вы гринпоцу анус не зализали полностью бо харанту тоже какать нужно
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28.03.2021 14:28 Ответить
Вы же своему залезли! Как же он то?
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28.03.2021 14:34 Ответить
Если ты каждое утро в своих труселях находишь рошенку, то выходит, что не зализали
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28.03.2021 15:09 Ответить
На жаль, це хронична хвороба "мудрого наріду" !!!)))
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28.03.2021 13:32 Ответить
Повинні, та нічого не зроблять. Відкату ж не буде.
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28.03.2021 13:31 Ответить
А можно сайт украинского института, который способен разработать вакцину? Интересно почитать что там делают люди.
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28.03.2021 13:33 Ответить
"Кусь-Кусь" роблять))
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28.03.2021 13:36 Ответить
В осоновному там ***** кацапів тобі спободається😀
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28.03.2021 14:29 Ответить
Да, а зебилам не понятно, что вирус мутирует и скоро имеющиеся вакцины перестанут быть эффективными? Нужны будут новые.
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28.03.2021 14:06 Ответить
"закупить патенты" в принципе нельзя. Это бред от ЕС.
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28.03.2021 15:47 Ответить
Очередной бред от "ЕС". В других странах все объединяются, а у нас как всегда. Ищут кто больше виноват!!!! Да все виноваты. И правительство. И в особенности местная власть!!!! Мэры (практически все) имеют свой бизнес. Как так закрыть? Нет. Вот и получите. Вызывать на ковер местных и по полной "озадачивать"
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28.03.2021 13:36 Ответить
во всех странах если карантин - показывают своим пример как его соблюдать - а если нет - идут в отсавку - а у нас - клоун на лыжах поехал кататься в карантин и фотился даже без маски - сволочь он конкретная - факт
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28.03.2021 14:01 Ответить
так это надо зеленым зарплаты урезать , не , они на это не пойдут
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28.03.2021 13:36 Ответить
Ти що *********** на жалюгідні статки знедолених чинуш !!!)))
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28.03.2021 13:40 Ответить
Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление "ЕС" - а дороги га кладбища за какие средства строить?
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28.03.2021 13:37 Ответить
Га ?
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28.03.2021 13:38 Ответить
В первую очередь ,немедленно купить лицензию на производство действенной вакцины ! (Любой!!) Организовать производство и снять напряжение. Над "своей " и почему-то "дорогой" (а почему она дорогая?) работать надо, ибо с этой заразой нам жить еще очень долго.
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28.03.2021 13:40 Ответить
Эти лицензии не продают. В крайнем случае на АстраЗенеку продали в Индию, но это потому что там уже развёрнуты огромные мощности по производству лекарств, а рабочая сила очень дешёвая.
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28.03.2021 13:44 Ответить
провал с вакцинами потому что деньги на борьбу с КОВИД закопали в асфальт
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28.03.2021 13:41 Ответить
петик вовочку подталкивает на преступление.. выделенные деньги?? каждый понимает что половина уходит не туда..
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28.03.2021 13:58 Ответить
Вовочка маленький ишо, 43 годика, его подталкивать нужно?
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28.03.2021 14:32 Ответить
Я в долі, скинусь на стартап
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28.03.2021 14:04 Ответить
судя по делам - зе команда во главе с клоуном - циничные барыги высшего уровня - более циничной власти в Украине еще не было ( с яныком все было понятно, но он и не скрывал этого )
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28.03.2021 14:04 Ответить
Навіщо винаходити "власну" вакціну, якщо у світі їх вже існує 100 і більше. Зараз існує дефіціт, але після 6 -12 місяців вакціни буде достатньо для всіх. Коли вже українські політики зрозуміют, що вірус - це суспільний ворог і треба боротися гуртом з вірусом, а ні з політичними опонентами за допомогою віруса.
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28.03.2021 14:06 Ответить
Это ты про слова гринпоца, что некоторые политики называют индийский шмурдяк гавном?
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28.03.2021 14:41 Ответить
Соррі, я блатним сленгом російської мови не володію
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28.03.2021 14:53 Ответить
Устраивать себе политический пиар на смерти украинцев от болезни неприемлемо.
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28.03.2021 14:09 Ответить
Согласен, "чемпион по борьбе с ковидом" Ишак Оманский - скот
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28.03.2021 14:38 Ответить
Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 7645
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28.03.2021 14:38 Ответить
Предлагаю для "ЕС" следующее заявление:
Зеленський повинен відновити ядерний статус України інакше негайні перевибори!
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28.03.2021 14:12 Ответить
)))
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28.03.2021 14:19 Ответить
Предлагаю вернуться тебе на мкзыкальный орган Бубочки
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28.03.2021 14:39 Ответить
А я тебе слезть с шЫколадного...
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28.03.2021 14:49 Ответить
На нем твоя жонка
Или ты думал она так просто последних два года загадочно улыбается?
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28.03.2021 15:13 Ответить
Не, она не любит собачатины....
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28.03.2021 16:31 Ответить
Зеленский не справляется сам и нуждается в помощи коллективного разума --ХОРОШО!!!
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28.03.2021 14:12 Ответить
У нас в наличии только коллективный раздрай ...
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28.03.2021 14:40 Ответить
Не, у нас в наличии - моноскот, у вас - *****. В общем картинка так себе
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28.03.2021 14:43 Ответить
Власть должна предусмотреть средства на закупку патентов препаратов от COVID-19 и на разработку отечественной вакцины, - заявление "ЕС" - Цензор.НЕТ 9267
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28.03.2021 14:35 Ответить
А фракция ЕС может что-то разработать, кроме технологии перекачивания бюджетных средств в панамские офшоры?
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28.03.2021 15:06 Ответить
Судя по росту ввп до зеленого поноса, кондитер воровал в бюджет. Это гринпоц на 1 км дорог тратит в три раза больше чем попередники
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28.03.2021 15:15 Ответить
Смотреть нужно на официальном сайте минфина! А не по вашим соевым методичкам! А по официальным данным ввп в долларах сша еще очень далек до уровня 2013 года! А так-то да, много ума не надо: искусственно в 3 раза обвалить гривну, тем самым всю нагрузку, все проблемы передожить на плечи народа! А потом говорить: наблюдайте рост ввп в гривнах ))) оболванил вас кондитер легко и непринужденно. Потому что малообразованные вы, соевый лохторат ))
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28.03.2021 17:40 Ответить
Кстати, а слуги могут шото разработать кроме вывоза бабла в оман и курточки министру за пол ляма?
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28.03.2021 15:16 Ответить
а как же тогда куртку за 25 штук зэлёных покупать?
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28.03.2021 16:54 Ответить
ой, спасибо за советы, кормильцы вы наши да спасители.
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28.03.2021 17:09 Ответить
Преступная халатность и некомпетентность Зеленского привели Украину к катастрофе, к сожалению украинцы это не понимают.
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28.03.2021 18:08 Ответить
 
 