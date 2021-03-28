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порнография (209) Тернопольщина (701)

Мужчину на Тернопольщине приговорили к трем годам условно и штрафу за продажу знакомому 18 "порнографических игральных карт" за 70 грн

Житель Тернопольской области признал свою вину по делу о сбыте изображений порнографического характера и получил три года условного лишения свободы и штраф в 1 307 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в решении Бучацкого районного суда Тернопольской области от 11 марта. На него первым обратил внимание "Судебный репортер".

В решении суда отмечается, что мужчина 11 января 2011 года "вопреки моральным принципам общества" совершил преступление — "нашел в шкафу с одеждой восемнадцать игральных карт с изображениями порнографического характера".

На следующий день мужчина, "реализуя свой преступный умысел" и "руководствуясь корыстным мотивом", встретился со своим знакомым в центре города и продал упомянутые "порнографические игральные карты" за 70 гривен.

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Преступление квалифицировали по статье 301 Уголовного кодекса (хранение и сбыт изображений порнографического характера). Причем преступление мужчина совершил повторно: в январе 2020 года он продал знакомому за 50 гривен календарь с "изображениями порнографического характера" и был оштрафован на 850 гривен.

Поэтому суд, учтя эти обстоятельства и признание вины со стороны мужчины, приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также обязал взыскать с него штраф в размере 1 307 грн — "на искусствоведческую экспертизу".

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Топ комментарии
+55
2011? А сроку давності немає?

А взагалі це брєд, в 90-х ці карти у кіосках вільно продавали!
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28.03.2021 13:42
+55
Какая-то совковщина, если честно.
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28.03.2021 13:43
+54
где ещё пол-колоды?

мусора скомуниздили себе?
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28.03.2021 13:42
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Helgi Sharp: "Читаю новину (і це не жарт): "На Тернопільщині чоловіка засудили до 3 років умовно та штрафу за продаж знайомому порнографічних гральних карт." Виявляється, продав він ту колоду аж за 70 грн.
Ви можете вкрасти 5,5 млрд державних грошей - як Коломойський.
Ви можете порушувати Конституцію і шукати мир в очах агресора - як Зеленський.
Ви можете незаконно та на користь країни-агресора керувати українським судочинством - як Портнов.
Bи можете брати участь у кровавому розгоні Майдану, а потім працювати в президентській адміністрації - як Татаров.
Ви можете захищати докторську на суцільному плагіаті - як Шкарлет.
Ви можете щодня брехати - як Геращенко та Арестович.
Ви можете навіть викликати повій у парламент - як Яременко.
Ви багато ще чого можете. Але якщо (не дай Бог!) знайдете у шафі порнографічні карти з тих часів, коли у країні не було сексу, спаліть їх негайно! Або стрімголов біжіть з повинною до найближчого відділення поліції та падайте на коліна, щоб вас не відправили до буцегарні. В іншому випадку вас чекає неминуче покарання. Жорстке, але справедливе.
Сльози розчулення заважають писати далі, скажу просто: я пишаюсь цією владою!"
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28.03.2021 18:12 Ответить
Наверное это был местный дон Карлеонэ. Просто полиция не нашла больше за что его взять.
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28.03.2021 18:52 Ответить
швидше, місцевий Казанова, що пере.рахав усіх дружин і мусорів?
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28.03.2021 22:10 Ответить
Такі карти це надзвичайний раритет і мають історичну цінність для колекціонерів і дослідників совка.
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28.03.2021 22:27 Ответить
В Китаї до сьогодні комуністична партія забороняє публікацію древнього твору "Цзин Пін Мей" ("Гілки сливи в золотій вазі" бо той містить еротичні описи... і це заважає будувати комунізм.
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28.03.2021 22:30 Ответить
нічого нового, сексу як і в совку не має, а чпокаються так, що дітей від реєстрації приховували поки партія не дала добро на 1,5 млрд. населення... Комуняки сер.
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29.03.2021 12:43 Ответить
Якщо вірити незалежним демографам, то за рівнем споживання базових продуктів. товарів та послуг в Китаї реально проживає лише 480 мільйонів, а в ********** лише 89-92.
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29.03.2021 17:21 Ответить
дякую за змістовну версію... за )(уйлостан знаю, щодо Китаю- сумніваюсь, що не близько 1.2-1.3 млрд.... Якщо вже цікавились, то скільки у Індії та Пакистані, не підкажете?
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29.03.2021 20:23 Ответить
Не знаю. Читав десь недавно що в Індії вже 1,4 млрд.. А стосовно Пакистану та Афганістану статистика за рівнем споживання просто неможлива. Це якась "чорна діра" - переписів населення взагалі не проводять, жеруть невідомо що і кажуть що ще років 50 назад їх разом з баранами рахували...
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29.03.2021 23:49 Ответить
Україна досі живе за законодавством Радянського Союзу ну або Ширіату. Абсурд!
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29.03.2021 01:21 Ответить
когда это прекратится блин? когда мусора начнут ловить преступников, а не щемить водил, селюков и тупых, но законопослушных граждан? может быть после того, как аваков уйдёт?
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29.03.2021 01:54 Ответить
Странный случай!. Похоже на договорняк со следствием. Мужику простили более тяжкое преступление, наказав за ничтожное. Получилась комедия
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29.03.2021 06:37 Ответить
А что по этому поводу скажет Антон Геращенко?!
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29.03.2021 11:44 Ответить
зае**ли эти толстые хари. министр замминистра быстро направились сдавать ФИЗО. что-то я сомневаюсь, что аваков или геращенко подтянутся 16 раз или пробегут 3 км от слова вообще, а значит они не прошли аттестацию. зае**ли эти толстые хари.
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29.03.2021 22:28 Ответить
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