Мужчину на Тернопольщине приговорили к трем годам условно и штрафу за продажу знакомому 18 "порнографических игральных карт" за 70 грн
Житель Тернопольской области признал свою вину по делу о сбыте изображений порнографического характера и получил три года условного лишения свободы и штраф в 1 307 гривен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в решении Бучацкого районного суда Тернопольской области от 11 марта. На него первым обратил внимание "Судебный репортер".
В решении суда отмечается, что мужчина 11 января 2011 года "вопреки моральным принципам общества" совершил преступление — "нашел в шкафу с одеждой восемнадцать игральных карт с изображениями порнографического характера".
На следующий день мужчина, "реализуя свой преступный умысел" и "руководствуясь корыстным мотивом", встретился со своим знакомым в центре города и продал упомянутые "порнографические игральные карты" за 70 гривен.
Преступление квалифицировали по статье 301 Уголовного кодекса (хранение и сбыт изображений порнографического характера). Причем преступление мужчина совершил повторно: в январе 2020 года он продал знакомому за 50 гривен календарь с "изображениями порнографического характера" и был оштрафован на 850 гривен.
Поэтому суд, учтя эти обстоятельства и признание вины со стороны мужчины, приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также обязал взыскать с него штраф в размере 1 307 грн — "на искусствоведческую экспертизу".
Пожалуйста, подождите...
Ви можете вкрасти 5,5 млрд державних грошей - як Коломойський.
Ви можете порушувати Конституцію і шукати мир в очах агресора - як Зеленський.
Ви можете незаконно та на користь країни-агресора керувати українським судочинством - як Портнов.
Bи можете брати участь у кровавому розгоні Майдану, а потім працювати в президентській адміністрації - як Татаров.
Ви можете захищати докторську на суцільному плагіаті - як Шкарлет.
Ви можете щодня брехати - як Геращенко та Арестович.
Ви можете навіть викликати повій у парламент - як Яременко.
Ви багато ще чого можете. Але якщо (не дай Бог!) знайдете у шафі порнографічні карти з тих часів, коли у країні не було сексу, спаліть їх негайно! Або стрімголов біжіть з повинною до найближчого відділення поліції та падайте на коліна, щоб вас не відправили до буцегарні. В іншому випадку вас чекає неминуче покарання. Жорстке, але справедливе.
Сльози розчулення заважають писати далі, скажу просто: я пишаюсь цією владою!"