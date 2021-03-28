"Дождь с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с", - конец марта не порадует украинцев теплом
29 марта в западных, ночью в восточных областях Украины - без осадков, на остальной территории страны пройдет дождь, ночью с мокрым снегом.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Завтра в западных, ночью и в восточных областях без осадков, на остальной территории дождь, ночью с мокрым снегом. На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с; 30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта в западных и северных областях небольшие осадки. Температура ночью от 5° тепла до 2° мороза, завтра на западе, послезавтра на востоке страны до 5° мороза, днем 6-13° тепла; 2 апреля в западных областях повышение температуры ночью до 3-8° тепла, днем до 13-18°" - сказано в сообщении гидрометцентра.
Пожалуйста, подождите...
І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.
І я не знаю, це весна чи ні?
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,
Що мерехтять у мене на вікні.
Не встигне поле зазимків злякатись.
Чи встигне вийти річка з берегів ?
Весна пливе під парусом акацій,
Зима спливе під парусом снігів.
Ліна Костенко.
Ви знаєте, ЯК там цвітуть тюльпани?!
Високе сонце, сизе від імли,
Мов срібний обід, котиться степами.
Зітхає синім далеч степова.
Вітри духмяні стихли на припоні.
І низько-низько чайка* проплива,
Крилом хитнувши келихи червоні.
Борис Мозолевський
*) тут - кулик, рос. "чибіс"
водя липучкою по платью
в попытке шерсть убрать с него
я все сильней подозреваю
что кот куда-то в нем ходил