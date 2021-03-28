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Гидрометцентр (665) дожди (229) погода (2724) снегопад (787)

"Дождь с мокрым снегом и порывы ветра 15-20 м/с", - конец марта не порадует украинцев теплом

29 марта в западных, ночью в восточных областях Украины - без осадков, на остальной территории страны пройдет дождь, ночью с мокрым снегом.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.


"Завтра в западных, ночью и в восточных областях без осадков, на остальной территории дождь, ночью с мокрым снегом. На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с; 30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта в западных и северных областях небольшие осадки. Температура ночью от 5° тепла до 2° мороза, завтра на западе, послезавтра на востоке страны до 5° мороза, днем 6-13° тепла; 2 апреля в западных областях повышение температуры ночью до 3-8° тепла, днем до 13-18°" - сказано в сообщении гидрометцентра.

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Топ комментарии
+6
***

І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.
І я не знаю, це весна чи ні?
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,
Що мерехтять у мене на вікні.

Не встигне поле зазимків злякатись.
Чи встигне вийти річка з берегів ?
Весна пливе під парусом акацій,
Зима спливе під парусом снігів.
Ліна Костенко.
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28.03.2021 14:03
+4
Казку українську "Як Травень до Березня в гості їздив", читав?...
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28.03.2021 13:53
+4
Весны не будет, мир уже не тот.. Проворчал с дивана безъяичный кот. (с)
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28.03.2021 14:04
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блин.. март проиграл ноябрю в карты что ли? сколько можно?
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28.03.2021 13:47 Ответить
Казку українську "Як Травень до Березня в гості їздив", читав?...
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28.03.2021 13:53 Ответить
ЗЕлень до Вересня?...
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28.03.2021 14:05 Ответить
ЗЕлепень до Березня. Дощ із мокрим снігом і пориви вітру 15-20 м/с - кінець березня не порадує українців теплом - Цензор.НЕТ 6512
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28.03.2021 14:08 Ответить
Кацапи кажуть, марток - не снимай порток.
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28.03.2021 13:49 Ответить
та це газова мафия заказала щоб було на що зсилатись чому в березні платіжки дорожчі ніж в лютому.
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28.03.2021 14:00 Ответить
13-18 градсов тепла в марте - да я в детстве в марте еще на санках ездил. Разнежились.
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28.03.2021 14:03 Ответить
Видимо на санках ездил в Магадане ?
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28.03.2021 16:33 Ответить
***

І сонце, й сніг, і ожеледь, все разом.
І я не знаю, це весна чи ні?
Сваровськи би позаздрив дивним стразам,
Що мерехтять у мене на вікні.

Не встигне поле зазимків злякатись.
Чи встигне вийти річка з берегів ?
Весна пливе під парусом акацій,
Зима спливе під парусом снігів.
Ліна Костенко.
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28.03.2021 14:03 Ответить
Уже в степу тюльпани розцвіли.
Ви знаєте, ЯК там цвітуть тюльпани?!
Високе сонце, сизе від імли,
Мов срібний обід, котиться степами.


Зітхає синім далеч степова.
Вітри духмяні стихли на припоні.
І низько-низько чайка* проплива,
Крилом хитнувши келихи червоні.

Борис Мозолевський

*) тут - кулик, рос. "чибіс"
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28.03.2021 15:05 Ответить
Весны не будет, мир уже не тот.. Проворчал с дивана безъяичный кот. (с)
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28.03.2021 14:04 Ответить
***
водя липучкою по платью
в попытке шерсть убрать с него
я все сильней подозреваю
что кот куда-то в нем ходил
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28.03.2021 15:14 Ответить
Прямо сейчас стою на теплом солнышке и в этот прогноз вообще не верится.
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28.03.2021 14:05 Ответить
настало время сказочных историй от "Украинского гидрометцентра " , -просмотрел все какие можно сайты погоды -нигде нет никаких ,пля, ни "снежных бурь" , ни "мокрых снегов", завтра дождь и небольшое похолодание до +5 ..+7 , а с вторника опять солнце и +10 ..+12....
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28.03.2021 14:08 Ответить
"Сказочные истории" нам представители власти могут рассказать и наобещать похлеще Гидрометцентра.
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28.03.2021 14:38 Ответить
А чи березень знає, що він - весна?
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28.03.2021 14:43 Ответить
де они берут это "прогнозы? Бредятина, как обычно.
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28.03.2021 15:43 Ответить
Цікаво, чому Київ в іншому часовому поясі, на Синоптику.
Дощ із мокрим снігом і пориви вітру 15-20 м/с - кінець березня не порадує українців теплом - Цензор.НЕТ 8171
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28.03.2021 19:48 Ответить
 
 