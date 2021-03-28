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ВР (27371) выборы (22665) Донецкая область (8728) Ивано-Франковская область (901)

"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду

По состоянию на 12:00, 28 марта на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) фиксируется очень низка явка избирателей на уровне 8,20% и 7,71% соответственно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 28 марта 2020 года, с 8 до 20 часов продолжается голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область).

В ЦИК средствами ИАС "Выборы народных депутатов Украины" Единой информационно-аналитической системы "Выборы" поступила предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00. Следовательно, явка избирателей составила 8,20% в округе №50 и 7,71% в округе №87.

8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской, - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду 01

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Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОВО №50 - 18,18%, а в ОВО №87 - 11,88%.

"Голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, происшествий не зафиксировано", - подчеркнули в пресс-службе ЦИК.
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Топ комментарии
+10
Просто людям не нужны ни такие политики, ни выборы неизвестно кого непонятно ради чего.
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28.03.2021 14:13
+8
Вообще при такой явке следует отменять результаты выборов. Ну наберется 20% до вечера, но это не есть волеизьявление региона.
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28.03.2021 14:06
+8
хм...Очень низкая явка говорите!? .. Да это же мечта фальсификаторов выборов !!!
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28.03.2021 14:07
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Вообще при такой явке следует отменять результаты выборов. Ну наберется 20% до вечера, но это не есть волеизьявление региона.
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28.03.2021 14:06 Ответить
Вы даже закон назовёте, который допускает отмену выборов в таком случае?
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28.03.2021 14:14 Ответить
Да знаю что у нас плевать на проценты, но просто здравый смысл говорит явка имеет значение.
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28.03.2021 14:17 Ответить
Здравый смысл никогда не был законом для подавляющее части населения, увы.
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28.03.2021 14:19 Ответить
Неділя, поки на службу, зі служби, потім вже на дільницю, набереться 20 відсотків.
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28.03.2021 15:15 Ответить
(особенно в Донецкой области)))
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28.03.2021 15:26 Ответить
За Донецьк не знаю, але в нас теж зранку всі церкви забиті.
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28.03.2021 15:40 Ответить
Сьогодні ще єврейський Великдень.
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28.03.2021 15:43 Ответить
на Західній - то потреба і звичка з дитинства
на Сході - потреба особиста (не кожної неділі) і Великі святкові урочистості
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28.03.2021 15:52 Ответить
Яка служба в Донецькій обл.? Ви про що?
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28.03.2021 17:08 Ответить
хм...Очень низкая явка говорите!? .. Да это же мечта фальсификаторов выборов !!!
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28.03.2021 14:07 Ответить
а кули сейчас голосовать?? голосуй не голосуй всё равно куеграй император УКРАИНЫ..
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28.03.2021 14:10 Ответить
Просто людям не нужны ни такие политики, ни выборы неизвестно кого непонятно ради чего.
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28.03.2021 14:13 Ответить
Согласен.
С них толку, как с козла молока.
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28.03.2021 14:16 Ответить
Как раз для того, чтобы не прошел клоун в раду с избирательного участка № 87 и нужно идти на выборы
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28.03.2021 14:17 Ответить
Ты хочешь чтобы прошёл не весёлый клоун, а грустный?
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28.03.2021 14:19 Ответить
"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду - Цензор.НЕТ 1209
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28.03.2021 14:25 Ответить


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28.03.2021 14:26 Ответить
Просто це не той випадок, коли олігархам вигідно накручувати лохторат.
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28.03.2021 15:46 Ответить
И потому они там проплатили участие такой кучи кандидатов?
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28.03.2021 15:58 Ответить
Коли вони справді проплачують, це помітно.
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28.03.2021 16:32 Ответить
Вы спец по наблюдения за украинскими олигархами?
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28.03.2021 16:35 Ответить
Я надеюсь, что на участок № 87 не прийдут любители приколов.
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28.03.2021 14:15 Ответить
На жаль, при такій явці протягнути новоспеченого слугу урода буде легше.
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28.03.2021 15:35 Ответить
Ось тобі й маєш! Вже навіть у вибори люди не вірять! Хоча це те єдине законне дійство лишилось, яким ще можна щось змінити... Чи хоча б спробувати.
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28.03.2021 14:20 Ответить
"8,20% в Донецкой области и 7,71% в Ивано-Франковской", - в ЦИК сообщили о низкой явке избирателей на довыборах в Раду - Цензор.НЕТ 5346
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28.03.2021 14:28 Ответить
потихеньку люди прозрівають,і розуміють що вибори їм нахер не потрібні
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28.03.2021 15:00 Ответить
Дійсно, ніяких виборів, вони всі хочуть, щоб сцун в очі правив 100 років.
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28.03.2021 15:36 Ответить
На Заході виборці в першу чергу ідуть в церкву і лише потім на виборчі дільниці.
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28.03.2021 15:09 Ответить
Разьехались прихожане.
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28.03.2021 15:36 Ответить
Пенсокомми стройными рядами выбирают или рашистов, или дебилов, что одно и тоже.. А затем молодежь, наплевавшая на выборы, будет расплачиваться кровью. Довбні прийшли надовго. На мою думку, наступні презвибори будуть фальсифіковані зеленню накшалт 2004.. Тільки нового майдану вони не допустять..
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28.03.2021 16:38 Ответить
Скоро в ефірі Інтерв'ю з Русланом Кошулинським після закриття виборчих дільниць.
youtube.com/watch?v=gQA5XWSm_yA
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28.03.2021 19:41 Ответить
 
 