Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок

Президент Российской Федерации Владимир Путин вакцинировался от коронавируса COVID-19 без присутствия представителей СМИ и видеокамер, поскольку не хотел "обезьянничать".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью российскому ТВ.

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок", - заявил Путин.

Он также уточнил, что название препарата, которым его вакцинировали, знает только его врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента