Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок
Президент Российской Федерации Владимир Путин вакцинировался от коронавируса COVID-19 без присутствия представителей СМИ и видеокамер, поскольку не хотел "обезьянничать".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью российскому ТВ.
"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок", - заявил Путин.
Он также уточнил, что название препарата, которым его вакцинировали, знает только его врач.
Топ комментарии
+42 Вася Шевченко f77d76ba
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+23 Гыг с Вами
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+22 Valery Greff
показать весь комментарий28.03.2021 14:52
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кукуха поехала однозначно..
Отже, ефект що треба, можна штрикати *****
когда впадает в детсво просто дед...это одно... а когда глава ядерной державы...жутко !
Мне жаль россиян в связи с Путиным.
У них не было выбора.
Ещё больше мне жаль украинцев.
Ведь у них выбор был.
Тільки крапельницею у відень!
Русским очень повезло,
Президент ваш без изъяна,
Если коротко - )(уйло!