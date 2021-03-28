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вакцина (3777) путин (30474)

Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок

Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел

Президент Российской Федерации Владимир Путин вакцинировался от коронавируса COVID-19 без присутствия представителей СМИ и видеокамер, поскольку не хотел "обезьянничать".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью российскому ТВ.

"Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок", - заявил Путин.

Он также уточнил, что название препарата, которым его вакцинировали, знает только его врач.

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Топ комментарии
+42
уколоть кефир или апельсиновый сок ????
кукуха поехала однозначно..
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28.03.2021 14:41
+23
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Мне жаль россиян в связи с Путиным.
У них не было выбора.
Ещё больше мне жаль украинцев.
Ведь у них выбор был.
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28.03.2021 14:51
+22
А было бы не плохо!
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28.03.2021 14:52
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уколоть кефир или апельсиновый сок ????
кукуха поехала однозначно..
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28.03.2021 14:41 Ответить
А было бы не плохо!
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28.03.2021 14:52 Ответить
при чем внутривенно...этим коктейлем ))))
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28.03.2021 14:57 Ответить
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28.03.2021 14:58 Ответить
Апельсиновый сок под кожу уже неплохо, но внутривенно 5 кубиков кефира - это супер!
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28.03.2021 16:05 Ответить
Зачем эти сложности с кефиром? Его надо где-то взять, вдруг он будет не свежий и т.д. Достаточно пустого шприца.
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28.03.2021 16:08 Ответить
именно воздух, и именно в вену, и именно ему))))
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28.03.2021 16:36 Ответить
Все простіше. https://www.youtube.com/watch?v=7R0FU8BDfIU Піпл то тєліку схаває.
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28.03.2021 17:34 Ответить
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28.03.2021 20:38 Ответить
Є на Цензорі лікарі? Я не дохтур, але навіть моїх знань у сфері медицини достатньо, щоб сказати - пацієнтові буде дуже зле. Цікаво почути думку спеціалістів...
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28.03.2021 14:57 Ответить
Зато как будет хорошо всем остальным!
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28.03.2021 14:59 Ответить
Пацієнту буде зле. Але я б йому штрикнув...
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28.03.2021 15:06 Ответить
Я б теж штрикнув. Для цього я б навіть зробив експериментальну медичну техніку - поєднання крапельниці та клізьми Есмарха
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28.03.2021 15:25 Ответить
когда то в конце совка, в "спид-инфо" (не помню точно уже названия газетёнки) была статья "вазелиновый приап" ))))) как один член в тюрьме, перед выходом вазелин себе закачал )))) все приключения потом описывались, которые ему потом удалось пережить )). тут, по умолчанию, если вазелина бы заштрыкнул, то было бы тоже самое "вазелиновый *****" ))) а если бы ещё вазелин с ботоксом в реакцию вступил, то там бы его так покорёжило дополнительно, шо старуха кабаева его и близко бы ко дворцу не подпустила ))
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28.03.2021 15:12 Ответить
Как сообщает Asia One, 22 февраля она, находясь в добром здравии, сделала сок из 20 видов фруктов и вколола его себе в вену, использовав капельницу « Как сообщает www.usa.one. Почувствовав страшный зуд и повышение температуры, она ничего не стала предпринимать полагая, что это пошло ей на пользу. «Я думала, что свежие фрукты очень полезны и это не принесет мне вреда, если соки из них ввести в мое тело», - объяснила Цзэн журналистам позже, когда смогла говорить. В ту ночь ее муж заметил, что с ней что-то не так и выпытал у нее всю правду об «оздоровительном» уколе. В ужасе мужчина отвез жену в районную больницу. Там, оценив ситуацию, решили отправить ее в филиал больницы Сяннаньского университета, где она была немедленно помещена в реанимационное отделение. Лю Цзянсю, лечивший ее врач, рассказал, что у Цзэн была тяжелая инфекция, серьезно повреждены печень, почки и сердце, она могла умереть от полиорганной недостаточности и сепсиса. Врачи очищали ее кровь с помощью диализа, вводили свертывающие препараты и давали ей антибиотики. Состояние Цзэн улучшилось только через пять дней, она была переведена в отделение почечной терапии. На днях Цзэн выписали из больницы, но она остается под наблюдением
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28.03.2021 15:07 Ответить
Серйозна заявка на премію Дарвіна )))
Отже, ефект що треба, можна штрикати *****
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28.03.2021 15:28 Ответить
Какой он всё-таки придурок.
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28.03.2021 15:38 Ответить
старость...деменция с маразмом..
когда впадает в детсво просто дед...это одно... а когда глава ядерной державы...жутко !
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28.03.2021 15:42 Ответить
Бачите, що "Супутник 5" ЖИВОТВОРНИЙ РОБИТЬ..Більше вакцини для народу!!
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28.03.2021 16:52 Ответить
ГАМНО плешивое колят дерьмом -- что бы уровень не понижался
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28.03.2021 16:57 Ответить
А ещё лучше "новичёк".
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28.03.2021 17:26 Ответить
Скажу більше - у вену можна навіть просто повітря заштрикнути Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 388
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28.03.2021 21:31 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 9563
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28.03.2021 14:42 Ответить
Тоді чому із стєрхами на камеру літав і на камеру амфори шукав та знаходив?
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28.03.2021 14:42 Ответить
литру кефира внутривенно этому пациенту! Срочно!
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28.03.2021 14:44 Ответить
А можно и ничего не колоть и сказать что привился своей барматухой, как в данном случае с Путиным.
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28.03.2021 14:44 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 2668
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28.03.2021 14:44 Ответить
"название препарата, которым его вакцинировали, знает только его врач"... "я даже не знаю, как зовут того врача"...
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28.03.2021 14:46 Ответить
А пуйлу все фактично поверили))))))))
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28.03.2021 14:55 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 7001
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28.03.2021 14:48 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 5441
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28.03.2021 14:49 Ответить
Я навіть уявити не можу що воно не знає, що йому вкололи, якщо взагалі кололи. Брехливе бреше як дихає, в кожному слові
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28.03.2021 14:49 Ответить
Ну этой брехней он как бы снял вопросы к нему о вакцинации.. а тут все дело к вере ему.. вернее к её отсутствии. Кто вовсе пуйлу верит?
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28.03.2021 15:02 Ответить
в этот раз ***** таки мае рацию
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28.03.2021 14:50 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 9931
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28.03.2021 14:51 Ответить
А можна згвалтувати за згодою?
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28.03.2021 15:27 Ответить
если мента рф- то аж бигом)))
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28.03.2021 16:38 Ответить
Можна. В садо-мадо іграх.
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28.03.2021 16:54 Ответить
никакой ***** субординации
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28.03.2021 16:58 Ответить
капитан-капитан, улыбнитесь...
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28.03.2021 18:10 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Мне жаль россиян в связи с Путиным.
У них не было выбора.
Ещё больше мне жаль украинцев.
Ведь у них выбор был.
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28.03.2021 14:51 Ответить
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28.03.2021 15:03 Ответить
Сделай себе прививку "новичком", ***** ботаксное
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 9144
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28.03.2021 14:52 Ответить
Треба погуглити, що буде з поцієнтом від заштрику кефіром чи попельсиновим соком... Щось мені підказує, що якщо загнати у відень (😁) - то одразу пздць буде... Але від внутрішньом'язового теж ефект буде мамо не сумуй, може навіть доведеться відпиляти кінцівку, якщо туди кефіром... 💪🔪🦾
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28.03.2021 14:53 Ответить
Может оно работает, если растворить в боярышнике....все-таки лишняя хромосома...мало ли...
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28.03.2021 14:59 Ответить
Кефір ***** треба тільки внутрішньовенно.
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28.03.2021 15:07 Ответить
а можно и курнуть и того и другого, плешивый )))
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28.03.2021 14:54 Ответить
Ні. Не буде потрібного ефекту (знудить максимум).
Тільки крапельницею у відень!
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28.03.2021 15:31 Ответить
как это не странно, но тут, пуцин частично прав.. и это хорошо, потому что истинный путинёныш, не поймёт то что есть правильно.. эти дикари только в куйню и в сказки верят..
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28.03.2021 14:56 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2 - Мені москалі нагадують глистів.- Чим саме?- Живуть, вибачайте, в дупі і цим пишаються , а ще вважають, що всі їм заздрять…
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28.03.2021 14:57 Ответить
Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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28.03.2021 15:01 Ответить
кому ты нахр нужен, хйло и..аное.
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28.03.2021 15:01 Ответить
****, краще б тобі керосин укололи.
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28.03.2021 15:02 Ответить
нефть подорожала
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28.03.2021 15:03 Ответить
ну дырку на заднице от укола он может показать ?
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28.03.2021 15:02 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 8684
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28.03.2021 15:02 Ответить
Путин о вакцинации от COVID без камер: Не хотел "обезьянничать". Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок - Цензор.НЕТ 5815
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28.03.2021 15:03 Ответить
дайте ему селедки !
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28.03.2021 15:09 Ответить
"Можно показать укол, а на самом деле уколоть кефир или апельсиновый сок" - интересно, что Зеленскому укололи?
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28.03.2021 15:11 Ответить
кокс
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28.03.2021 15:19 Ответить
До речі так, в тому літаку летіла купа вірусологів на якийсь семінар, москалі його збивають і доводять ковід до розуму і випускають....
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28.03.2021 15:20 Ответить
Тоді погано, виходить що існує якийсь стратегічний план, і ми лише пункт в ньому.
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28.03.2021 15:25 Ответить
На жаль на це запитання відповіді немає.
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28.03.2021 15:44 Ответить
Антивирус можно создать только против компьютерного вируса, не фантизируйте.
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28.03.2021 15:50 Ответить
Вы именно как не спец утверждаете, что Ланге мог помочь в борьбе с коронавирусом?
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28.03.2021 16:15 Ответить
Встречала инфу, что вирус гриппа подавляет коронавирус. Так что "антивирус" вполне возможен (предположение)
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28.03.2021 16:41 Ответить
да какая из него обезьяна, так, долгопят старого мира ) стерхи, амфоры, рыбаки, щуки,.... не пиара ради, а токмо шоб перед своей долгопятихой повыпендриться ))
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28.03.2021 15:18 Ответить
Крыса обезьянничать однозначно неспособна ,уровень развития значительно ниже, она может только крысятничать
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28.03.2021 15:26 Ответить
О то вже дэбiлко..
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28.03.2021 15:30 Ответить
Усім ясно, що маразматик. Але реальна загроза в тому, що ця московська потвора спробує перед смертю потягнути за собою в могилу мільйони людей...
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28.03.2021 15:34 Ответить
Очередная "правда" от любителя обезьянничать
Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 1361Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 515

Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 2531
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28.03.2021 15:36 Ответить
И ещё об обезьянничаньи
Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 2921

Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 344
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28.03.2021 15:39 Ответить
Засцал сцыкун кремлёвский Пуйло!!!
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28.03.2021 15:57 Ответить
Путин, он не обезьяна.
Русским очень повезло,
Президент ваш без изъяна,
Если коротко - )(уйло!
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28.03.2021 16:30 Ответить
такому чмырю как на фото, нужно колоть цианистый калий, чтобы очистить землю...
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28.03.2021 17:10 Ответить
как такой пушок-над-уродской-лысиной ещё живой...
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28.03.2021 17:13 Ответить
Ну и правильно. Обезьянам лучше всего обезьянничать в тайге на обезьяновездеходе.
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28.03.2021 17:19 Ответить
Кислими щами, у жилу...
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28.03.2021 17:45 Ответить
Путин врёт всегда, он патологический лжец, поэтому ему никто не верит; разве что полный идиот...
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28.03.2021 17:59 Ответить
Ясен пень как плешивая макака может обезьянничать?
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28.03.2021 17:59 Ответить
дозу ботокса двінув
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28.03.2021 18:32 Ответить
Вколоти там кефір, апельсиновий сік, чи новачка...
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28.03.2021 19:31 Ответить
Путін про вакцинацію проти COVID без камер: Не хотів "мавпувати". Можна показати укол, а насправді вколоти кефір чи апельсиновий сік - Цензор.НЕТ 1817
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28.03.2021 21:33 Ответить
Капельница из кефира и 99% людей вздохнут с облегчением.
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28.03.2021 21:04 Ответить
построение логических зависимостей, как у шизофреника
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28.03.2021 21:06 Ответить
"Ой, дурак!" Таки да! Лучше бы укололи перечисленное тобой! Эффект бы был потрясающим - мир уже заждался!
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29.03.2021 03:59 Ответить
Причому по вені. Особливо кефір збсь зайде 🤓 💉💉💉 🤢🤮🥵😵☠️
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29.03.2021 04:11 Ответить
 
 