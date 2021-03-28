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дети (6331) Instagram (49) Милана Маханец (7)

Из Instagram исчезли скандальные аккаунты восьмилетней модели Миланы Маханец и ее 13-летнего "парня" Павла Пая

Из Instagram исчезли скандальные аккаунты восьмилетней модели Миланы Маханец и ее 13-летнего

Из социальной сети Instagram исчезли аккаунты восьмилетней Миланы Маханец и 13-летнего Павла Пая, которые публиковали откровенные фотографии и заявляли, что между ними был "роман".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", у Маханец было более 500 тыс. подписчиков, у Пая – более 50 тыс.

Сейчас при переходе в аккаунт девочки появляется сообщение, что он недоступен. Такое же сообщение появляется, если перейти в аккаунт подростка.

Пока неизвестно, аккаунты удалили сами дети или администрация соцсети.

Ранее стало известно, что аккаунты детей пропали из соцсети Likee.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мама 8-летней блогерши Миланы Маханец Дарья рассказала о допросе в полиции

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая. Полиция начала уголовное производство по статье об изготовлении порнографии и допросила маму девочки.

Также на Цензор.НЕТ: 8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+15
Давно пора было выпилить их акки и отправить виновников торжества на роман со школой и книжками, а горе-родителей на первый раз, слегка оштрафовать для отрезвления
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28.03.2021 15:13
+12
ой как мама расстроится....мама так старалась из них "ромео-джульету" слепить...(дура)
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28.03.2021 15:19
+7
Ну-да, новое поколение Сети. "Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? Из загадок и мармеладок... А мальчишки? Из веснушек и хлопушек..."Мама маханец уже строчит новый бестселлер: 50 легких оттенков чернухи.Как заработать деньги на дочке.
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28.03.2021 15:55
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только хотел зайти а тут такое)))
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28.03.2021 15:13 Ответить
Шумиха уляжеться, новые заведут
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28.03.2021 15:13 Ответить
Давно пора было выпилить их акки и отправить виновников торжества на роман со школой и книжками, а горе-родителей на первый раз, слегка оштрафовать для отрезвления
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28.03.2021 15:13 Ответить
Таки так, бо якось воно не православно...
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28.03.2021 15:19 Ответить
Наверное, в общем и целом- таки есть проблемы с этими делами. Вона, ниже- чудику срок дали и штраф наложили, за какие-то карты эротические. Тут- я просто хрен пойму... к чему это всё? Ладно... не стану вникать, неинтересно.
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28.03.2021 15:14 Ответить
Взяли трьох стажерів: на расчленьонку, на полуничку і на комуналку. Тепер ці три фахівці визначають обличчя Цензора.
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28.03.2021 17:21 Ответить
Діти грали свої ролі і заробляли гроші з переглядів.
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28.03.2021 15:18 Ответить
ой как мама расстроится....мама так старалась из них "ромео-джульету" слепить...(дура)
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28.03.2021 15:19 Ответить
Ги. Вона непогані бабки з переглядів заробила.
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28.03.2021 15:20 Ответить
Мама старалась нихуя в этой жизни не делать, но...
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28.03.2021 15:40 Ответить
Гы.
Оперативненькая новость.
Уже с неделю, как закрыли.
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28.03.2021 15:20 Ответить
Молодцы американцы, - опрокинули больной мамаше монетизацию. На наших муссоров никакой надежды нет, - откупится лярва.
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28.03.2021 15:39 Ответить
Ну-да, новое поколение Сети. "Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки? Из загадок и мармеладок... А мальчишки? Из веснушек и хлопушек..."Мама маханец уже строчит новый бестселлер: 50 легких оттенков чернухи.Как заработать деньги на дочке.
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28.03.2021 15:55 Ответить
Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,
Как верили в себя...
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28.03.2021 16:00 Ответить
не удивлюсь если после бугурта моралфагов они вздернутся на нервной почве и из-за травли благодаря вам тупое стадо баранов
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28.03.2021 16:36 Ответить
Иди своих детей - выложи как она - и радуйся... Когда к тебе власти Германии придут !
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28.03.2021 20:01 Ответить
чем эти дети отличаются от миллонов других в соц сетях?
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29.03.2021 16:55 Ответить
если у "других" тот же контент... - то тем, что на ЭТИХ обратили внимание ! И этим спасли их от растления взрослыми !
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29.03.2021 17:09 Ответить
8-летняя модель должна не романы крутить а на горшке попукивать
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28.03.2021 16:40 Ответить
А що, у вашому кугутському селі такого не роблять?
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28.03.2021 17:14 Ответить
Вот так:
https://www.facebook.com/1194459120726327/videos/759790151340063
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28.03.2021 22:54 Ответить
идиоты плодят себе подобных идиотов, потом выбирают себе в презы идитов и еще удивляются, что плохо живут... деградация на лицо. ну что, теперь ждем "фоточек" и " видосиков" о "лавстори" между 8-летним мачо и его 6-летней подругой... раскрученных в соцсетях тупорылыми родителями, которые в погоне за "лайками" готовы и маму родную продать, тупые ушлепки...
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28.03.2021 16:56 Ответить
мамашка несет убытки.
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28.03.2021 17:01 Ответить
считать чужие бабки это низость и зависть
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29.03.2021 16:56 Ответить
Паштет хотів розкрутитися за рахунок Міли. Але тут виступила держава - і тепер обидві дитини йдуть смоктати лапу без то варіантів.
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28.03.2021 17:12 Ответить
Она не модель, а жертва и рабыня своей мамочки с вялотекущей шизофренией.
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28.03.2021 17:46 Ответить
ГІВНОТЕМА.
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28.03.2021 18:06 Ответить
З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая - Цензор.НЕТ 535
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28.03.2021 18:10 Ответить
Интересно, нашла предприимчивая мамаша папика - педофила для своей малолнтней "модели"? Может и кацапскому мальчику повезло пристроиться на содержание?
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28.03.2021 18:28 Ответить
З Instagram зникли скандальні акаунти восьмирічної моделі Мілани Маханець та її 13-річного "хлопця" Павла Пая - Цензор.НЕТ 9200
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28.03.2021 21:00 Ответить
Шо эта дытына в "откровенных" фотах прикрывает лифоном?
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28.03.2021 22:26 Ответить
Проблема от этих блохеров в том, что гонят они отсебятину, часто попирая принятые общественные устои и законы,а смотрят их и впитывают, как губка тысячи несформированных личностей. Киберполиция должна вести постоянный контроль контента блогеров с большим количеством участников.
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29.03.2021 00:38 Ответить
 
 