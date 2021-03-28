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Наемники РФ распространяют манипуляции об обстреле в Шумах, - украинская сторона СЦКК

Наемники РФ распространяют манипуляции об обстреле в Шумах, - украинская сторона СЦКК

Росстйскл-оккупационные войска на Донбассе распространяют манипуляции и искаженную информацию относительно очередного обострения ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, которое опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о распространении российскими наемниками манипуляций и искаженной информации относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, которое имело место 26 марта в районе населенного пункта Шумы. По оценке украинской стороны СЦКК, грубое нарушение режима прекращения огня со стороны российских наемников в районе населенного пункта Шумы является откровенной целенаправленной провокацией, целью которой является срыв ранее достигнутых договоренностей, дискредитация координационного механизма, давление на военно-политическое руководство нашего государства с целью принятия политических решений, направленных на реализацию преступных планов Российской Федерации по Украине", – сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: Режим прекращения огня продолжает де-юре действовать, начинать стрелять - тупиковый путь

В СЦКК сообщили, что 26 марта в 13.45 из района населенного пункта шахты 6-7 (район подконтрольной оккупантам Горловки) боевики открыли прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК через дежурного специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направила запрос о введении режима тишины и получила подтверждение со стороны оккупантов ОРДО, но он не сработал.

Дежурная смена украинской стороны СЦКК продолжила попытки прекратить огонь, в течение суток 26 марта было направлено девять запросов тишины, подчеркивается в заявлении.

В СЦКК добавили, что через СММ ОБСЕ получали подтверждение от оккупантов о получении каждого из запросов.

"Кроме того, дважды в течение обстрела незаконные вооруженные формирования ОРДО через очередную смену СММ ОБСЕ информировались о потерях со стороны ВС Украины в результате обстрела, но они не прекратили провокации, что свидетельствует о пренебрежении оккупантами нормами международного гуманитарного права и сознательном осуществлении обстрела", – подчеркивается в заявлении.

Украинская сторона СЦКК задокументировала все запросы, они зафиксированы СММ ОБСЕ.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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Топ комментарии
+6
это называется информационная война - отвечайте тем же
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28.03.2021 15:44
+4
А че всу не шмалит по любым вражеским целям? Это ж ее конституционная обязанность
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28.03.2021 15:54
+2
Хорош сопли распускать, позорники. Уе..те из всего, что есть, тогда запрашивайте режим тишины. Людей расстреливают, как в тире, а они жалобы строчат.
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28.03.2021 17:31
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Правила форума Совет форумчан
это называется информационная война - отвечайте тем же
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28.03.2021 15:44 Ответить
Вы предлагаете нагло врать и отрицать очевидные факты?
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28.03.2021 15:54 Ответить
в этом суть информ войны. а что не так ? но можно не нагло, а более изощеренно.
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28.03.2021 15:59 Ответить
Например?
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28.03.2021 16:07 Ответить
что именно ?
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28.03.2021 16:10 Ответить
Изощритесь.
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28.03.2021 16:11 Ответить
у Вас совсем плохо с фантазией ?
1) разобрать русне опрних 120ками
2)
- сказать что такого не было - наглый вариант

- что это инопланетяне что-то тяжелое уронили - тоже наглый
- можно сказать, что у русни из-за пянки по поводу дня рождения ленина - неконтролировано взорвался БК который они, собаки, кстати, решили использовать против нас - (это немного изощренно)

- можно сказать что то они по нас стреляли а попали в себя - вот и язык есть который сам все видел.

все остальное - пока военная тайна, но можете попробовать таки включить фантазию
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28.03.2021 16:20 Ответить
С фантазией у меня норм, но советы по информвойне тут даёте вы.
А кому сказать все то, что вы тут выше понаписывали, каким придуркам и зачем именно?
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28.03.2021 16:29 Ответить
мой совет касался только факта проведения такой войны - остальное иллюстрация персонально для Вас, что это значит.

а говорить так надо все тем кто спрашивает - "вроде ж договорились до перемирия, а куда тогда опорник девался ?" начиная от ОБСЕ и заканчивая любопытными журналистами.

почему у меня складывается впечатление, что Вы дурака валяете, задавая такие вопросы ?
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28.03.2021 16:35 Ответить
Зачем валять дурака, если у него и так это прекрасно выходит?
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28.03.2021 16:37 Ответить
все ? аргументы и вопросы иссякли ? заодно изучите что значит "валять дурака" - наперед разочарую - ничего там не из кого не выходит.
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28.03.2021 20:02 Ответить
Аргументы для личности, которая начинает аргументацию об информационной войне предложением "разобрать русне опорник 120ми" бессмысленны. Так как она изначально путает термины. Что говорит лишь об одном-эта личность дурак.
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28.03.2021 21:03 Ответить
про 120ки это было не предложение, а контекст на примере которого я Вам пытался объяснить, что значит "нагло врать и отрицать очевидные факты". да, пример достаточно утрированный и предполагает наличие у собеседника хотя бы небольшой способности к абстрактному мышлению, но видимо это не Ваш случай.

а про термины - то я предпочитаю договариваться, а не спорить. какой термин был применен не правильно, с вашей точки зрения ?

ну и Ваши выводы кто дурак, а кто нет меня только веселят
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28.03.2021 21:19 Ответить
Веселитесь дальше.
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28.03.2021 21:20 Ответить
да,и оченьнагло
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28.03.2021 16:09 Ответить
А че всу не шмалит по любым вражеским целям? Это ж ее конституционная обязанность
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28.03.2021 15:54 Ответить
водонапорная башня была критическим объектом
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28.03.2021 15:58 Ответить
Кравчук рассказал подробности гибели четверых украинских военных
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28.03.2021 15:54 Ответить
В зоне проведения ООС от выстрелов вражеского снайпера погибли четверо украинских военнослужащих. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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28.03.2021 15:55 Ответить
При этом Кравчук опроверг версию членов НВФ о том, что якобы украинские военные подорвались на взрывном устройстве.
https://nua.in.ua/novosti/ukraina/vtoroj-etap-vakcinacii-v-minzdrave-nazvali-sroki-i-usloviya/
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28.03.2021 15:56 Ответить
«Эти люди были убиты снайпером, который был поставлен на водонапорной башне.», - заявил глава украинской делегации в ТКГ.
По его словам, водонапорная башня была критическим объектом, которая поставляет воду членам НВФ, поэтому они и пренебрегли правилами «перемирия», открыв огонь по противнику.
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28.03.2021 15:57 Ответить
И в очередной раз сбрехал про Порошенко.

Найманці РФ поширюють маніпуляції про обстріл у Шумах, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 676
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28.03.2021 18:03 Ответить
https://twitter.com/RadioLemberg
https://twitter.com/RadioLemberg Radio Lemberg
https://twitter.com/RadioLemberg @RadioLemberg

Феєрична мерзота.
Цьому політичному трупові теж за комір насрав Порошенко...

Нагадаємо, перемовини в Женеві відбулися 17.04.2014, а Порошенко став президентом 07.06.2014
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28.03.2021 18:03 Ответить
"Девять запросов тишины"-вот эти "просители" и есть убийцы! Помните-"просто перестать стрелять"?! Вот он и есть убийца!
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28.03.2021 15:58 Ответить
https://sprotyv.info/video/tanki-nato-ne-projdut-zhiteli-okkupirovannoj-gorlovki-pokazali-sostoyanie-dorog-v-gorode-video Танки НАТО не пройдут: жители оккупированной Горловки показали состояние дорог в городе. ВИДЕО
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28.03.2021 16:01 Ответить
дороги как при Януковиче у нас
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28.03.2021 16:03 Ответить
Ну так пусть Украина распространит! Сколько можно ныть и сопли жевать?
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28.03.2021 16:04 Ответить
чаво распространит ?
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28.03.2021 16:06 Ответить
Таво.
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28.03.2021 17:09 Ответить
Іде гібридна війна!!! Що дивного в ций новині ???))))
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28.03.2021 16:07 Ответить
пустая болтовня
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28.03.2021 16:10 Ответить
Імітація бурхливої діяльності !!!)))
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28.03.2021 16:11 Ответить
Эти люди были убиты снайпером, который был поставлен на водонапорной башне. Где это запрещено, поскольку это критический объект, который поставляет воду. НВФ взобрались именно на ту башню и именно оттуда расстреляли наших военных», - сказал Кравчук.
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28.03.2021 16:15 Ответить
у нас хреново разведка работает
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28.03.2021 16:16 Ответить
Це не розвідка погано працює, а зелений Генштаб, який ЗАБОРОНИВ працювати розвідці.

З моменту настання "додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню" (https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/27/zayava-ministerstva-oboroni-ukraini/ Наказ Міноборони України на виконання перемир'я з 27 липня 2020 року, який передбачає, зокрема, заборону наступу, розвідувально-диверсійних дій та використання дронів. - Ред.)

https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-56040403
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28.03.2021 18:07 Ответить
зелохи оправдываются перед сепарами, какой позор...
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28.03.2021 16:53 Ответить
Москалі брешуть, що наші загинули від розриву міномету Молот. Що цей Молот вбив українських військових більше, ніж вони. Втішаються над нашою корупцією і технічною відсталістю.
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28.03.2021 17:11 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256065/naemniki_rf_rasprostranyayut_manipulyatsii_ob_obstrele_v_shumah_ukrainskaya_storona_stskk
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28.03.2021 17:26 Ответить
Хорош сопли распускать, позорники. Уе..те из всего, что есть, тогда запрашивайте режим тишины. Людей расстреливают, как в тире, а они жалобы строчат.
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28.03.2021 17:31 Ответить
если мы не будем отвечать двойным огнем на обстрелы то рашистская информ война будет только усиливаться. что разве не понятно что рашисты уважают только силу?
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28.03.2021 17:32 Ответить
26.‎03.‎2021 Повідомлення військової комісії tZe

Артилерійські підрозділи прикриття ВСУ не отримували наказ на висування і придушення вогневих точок противника, які вели обстріл позицій ВСУ в районі н/п Шуми (Донецька область).
За мінським домовленостями Зеленського-Єрмака артилерія в цьому районі відведена за межі максимальної дальності ураження. Для вступу в бій в цьому районі їй потрібно зробити передислокацію в 6-12 км.
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28.03.2021 20:55 Ответить
СЦКК - это сцым и какаем?...
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28.03.2021 17:43 Ответить
Главное условие перемирия от Украины: за каждого убитого украинца будет уничтожено 10 сепаров. Война закончится за месяц.
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28.03.2021 20:20 Ответить
Главное условие перемирия от Украины: за каждого убитого украинца будет уничтожено 10 сепаров. Война закончится за месяц.
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28.03.2021 20:21 Ответить
ЯК ЩО ЗЕ ДЕБІЛИ НЕ ХОЧУТЬ ВИХОДИТИ З РЕЖИМУ ТИШИ, ТО ПОРА
ВЖЕ ВВОДИТИ РЕЖИМ ДОНБАСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ ЯКІ СТРІЛЯЮТЬ ПО
СЄПАРАМ І РАСЕЙЯНСЬКИМ ВІЙСЬКАМ БЕЗ ЗГОДИ З УКРАЇНОЮ
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28.03.2021 23:30 Ответить
На самом деле надо не ОБСЕ информировать , а командира БРАГа бригады и просить того принять меры в рамках своих "сил та засобив" , а там пусть сепары ОБСЕ информируют и передают просьбы прекратить огонь
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29.03.2021 10:11 Ответить
 
 