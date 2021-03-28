Наемники РФ распространяют манипуляции об обстреле в Шумах, - украинская сторона СЦКК
Росстйскл-оккупационные войска на Донбассе распространяют манипуляции и искаженную информацию относительно очередного обострения ситуации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, которое опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"Украинская сторона СЦКК сообщает о распространении российскими наемниками манипуляций и искаженной информации относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, которое имело место 26 марта в районе населенного пункта Шумы. По оценке украинской стороны СЦКК, грубое нарушение режима прекращения огня со стороны российских наемников в районе населенного пункта Шумы является откровенной целенаправленной провокацией, целью которой является срыв ранее достигнутых договоренностей, дискредитация координационного механизма, давление на военно-политическое руководство нашего государства с целью принятия политических решений, направленных на реализацию преступных планов Российской Федерации по Украине", – сказано в заявлении.
В СЦКК сообщили, что 26 марта в 13.45 из района населенного пункта шахты 6-7 (район подконтрольной оккупантам Горловки) боевики открыли прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Украинская сторона СЦКК через дежурного специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направила запрос о введении режима тишины и получила подтверждение со стороны оккупантов ОРДО, но он не сработал.
Дежурная смена украинской стороны СЦКК продолжила попытки прекратить огонь, в течение суток 26 марта было направлено девять запросов тишины, подчеркивается в заявлении.
В СЦКК добавили, что через СММ ОБСЕ получали подтверждение от оккупантов о получении каждого из запросов.
"Кроме того, дважды в течение обстрела незаконные вооруженные формирования ОРДО через очередную смену СММ ОБСЕ информировались о потерях со стороны ВС Украины в результате обстрела, но они не прекратили провокации, что свидетельствует о пренебрежении оккупантами нормами международного гуманитарного права и сознательном осуществлении обстрела", – подчеркивается в заявлении.
Украинская сторона СЦКК задокументировала все запросы, они зафиксированы СММ ОБСЕ.
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
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1) разобрать русне опрних 120ками
2)
- сказать что такого не было - наглый вариант
- что это инопланетяне что-то тяжелое уронили - тоже наглый
- можно сказать, что у русни из-за пянки по поводу дня рождения ленина - неконтролировано взорвался БК который они, собаки, кстати, решили использовать против нас - (это немного изощренно)
- можно сказать что то они по нас стреляли а попали в себя - вот и язык есть который сам все видел.
все остальное - пока военная тайна, но можете попробовать таки включить фантазию
А кому сказать все то, что вы тут выше понаписывали, каким придуркам и зачем именно?
а говорить так надо все тем кто спрашивает - "вроде ж договорились до перемирия, а куда тогда опорник девался ?" начиная от ОБСЕ и заканчивая любопытными журналистами.
почему у меня складывается впечатление, что Вы дурака валяете, задавая такие вопросы ?
а про термины - то я предпочитаю договариваться, а не спорить. какой термин был применен не правильно, с вашей точки зрения ?
ну и Ваши выводы кто дурак, а кто нет меня только веселят
https://nua.in.ua/novosti/ukraina/vtoroj-etap-vakcinacii-v-minzdrave-nazvali-sroki-i-usloviya/
По его словам, водонапорная башня была критическим объектом, которая поставляет воду членам НВФ, поэтому они и пренебрегли правилами «перемирия», открыв огонь по противнику.
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Феєрична мерзота.
Цьому політичному трупові теж за комір насрав Порошенко...
Нагадаємо, перемовини в Женеві відбулися 17.04.2014, а Порошенко став президентом 07.06.2014
З моменту настання "додаткових заходів щодо забезпечення режиму припинення вогню" (https://www.mil.gov.ua/news/2020/07/27/zayava-ministerstva-oboroni-ukraini/ Наказ Міноборони України на виконання перемир'я з 27 липня 2020 року, який передбачає, зокрема, заборону наступу, розвідувально-диверсійних дій та використання дронів. - Ред.)
https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-56040403
Артилерійські підрозділи прикриття ВСУ не отримували наказ на висування і придушення вогневих точок противника, які вели обстріл позицій ВСУ в районі н/п Шуми (Донецька область).
За мінським домовленостями Зеленського-Єрмака артилерія в цьому районі відведена за межі максимальної дальності ураження. Для вступу в бій в цьому районі їй потрібно зробити передислокацію в 6-12 км.
ВЖЕ ВВОДИТИ РЕЖИМ ДОНБАСЬКИХ ПАРТИЗАНІВ ЯКІ СТРІЛЯЮТЬ ПО
СЄПАРАМ І РАСЕЙЯНСЬКИМ ВІЙСЬКАМ БЕЗ ЗГОДИ З УКРАЇНОЮ