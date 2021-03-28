Наемники РФ распространяют манипуляции об обстреле в Шумах, - украинская сторона СЦКК

Росстйскл-оккупационные войска на Донбассе распространяют манипуляции и искаженную информацию относительно очередного обострения ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, которое опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.



"Украинская сторона СЦКК сообщает о распространении российскими наемниками манипуляций и искаженной информации относительно грубого нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, которое имело место 26 марта в районе населенного пункта Шумы. По оценке украинской стороны СЦКК, грубое нарушение режима прекращения огня со стороны российских наемников в районе населенного пункта Шумы является откровенной целенаправленной провокацией, целью которой является срыв ранее достигнутых договоренностей, дискредитация координационного механизма, давление на военно-политическое руководство нашего государства с целью принятия политических решений, направленных на реализацию преступных планов Российской Федерации по Украине", – сказано в заявлении.

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В СЦКК сообщили, что 26 марта в 13.45 из района населенного пункта шахты 6-7 (район подконтрольной оккупантам Горловки) боевики открыли прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.



Украинская сторона СЦКК через дежурного специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направила запрос о введении режима тишины и получила подтверждение со стороны оккупантов ОРДО, но он не сработал.



Дежурная смена украинской стороны СЦКК продолжила попытки прекратить огонь, в течение суток 26 марта было направлено девять запросов тишины, подчеркивается в заявлении.



В СЦКК добавили, что через СММ ОБСЕ получали подтверждение от оккупантов о получении каждого из запросов.



"Кроме того, дважды в течение обстрела незаконные вооруженные формирования ОРДО через очередную смену СММ ОБСЕ информировались о потерях со стороны ВС Украины в результате обстрела, но они не прекратили провокации, что свидетельствует о пренебрежении оккупантами нормами международного гуманитарного права и сознательном осуществлении обстрела", – подчеркивается в заявлении.



Украинская сторона СЦКК задокументировала все запросы, они зафиксированы СММ ОБСЕ.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.