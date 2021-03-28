Оккупанты в Крыму блокируют доступ независимых защитников к арестованному журналисту Есипенко, - адвокат

Адвокат Алексей Ладин утверждает, что независимым адвокатам продолжают блокировать доступ к арестованному в Крыму фрилансеру Радіо Свобода (проект Крым.Реалии) Владиславу Есипенко, который находится сейчас в СИЗО Симферополя. Но, как заверил Ладин, адвокаты не будут оставлять попыток попасть на свидание к арестованному.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии, об этом он сказал во время онлайн-встречи объединения "Крымская солидарность" 28 марта.

"С 10 марта до сегодняшнего времени ни один из независимых адвокатов не может попасть к нему на свидание, чтобы выяснить позицию", – сказал Ладин.

По его словам, в СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме адвоката по назначению.

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"Органы ФСБ вместе с сотрудниками СИЗО проводили целые операции по недопущению, в том числе, меня к Владиславу Есипенко. У меня есть основания полагать, что на него оказывается, как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания, либо для чего-то еще. Но, совершенно очевидно, что если ФСБ прилагает такие усилия для того, чтобы скрывать человека, у них явно недобрые намерения", – считает Ладин.

Он отметил, что вместе со своими коллегами будет продолжать попытки встретиться с Есипенко.

"Рано или поздно независимая защита попадет к нему и мы выясним его позицию. Мы будем продолжать всеми законными методами добиваться встречи с ним, чтобы выяснить, подвергается ли он пыткам или нет. Если он подвергается пыткам, мы сделаем все, чтобы прекратить это", – добавил адвокат.

Правоохранители Крыма информации Ладина относительно давления на Есипенко не комментируют. Реакции руководства СИЗО Симферополя и ФСИН России на утверждения независимых адвокатов также нет.

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