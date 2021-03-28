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Армения (822) отставка (3145) Пашинян Никол (126)

Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку с должности премьера Армении

Пашинян заявил, что в апреле уйдет в отставку с должности премьера Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении в апреле уйти в отставку. А уже в июне в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом он заявил на митинге в селе Арагац в Армавирской области, пишет armeniasputnik.

При этом Пашинян подчеркнул, что до выборов будет исполнять обязанности главы правительства.

"В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов. Я продолжу исполнять обязанности премьера", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демонстранты ворвались в здание армянского правительственного комплекса в Ереване с требованием отставки Пашиняна

Напомним, о том, что Пашинян сохранит полномочия премьера Армении до выборов, стало известно еще на прошлой неделе. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера. Ожидается, что Пашинян объявит отставку 20 апреля.

До этого он объявил досрочные выборы в Армении, которые пройдут 20 июня. Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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Топ комментарии
+4
Да как то равномерно - какой там будет "-ян"...
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28.03.2021 16:11
+4
Мудрый поступок.
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28.03.2021 16:14
+4
И вашим и нашим на два фронта у армян так и не получилось. И от кацапов бабла хотелось и горными европейцами стать.
Чего стоят только одни закупки кацапских самолетов без ракет за кацапские деньги в долг. Самолеты купили в долг у кацапов, а вооружение на эти самолеты кацапы им не продали.
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28.03.2021 16:24
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Да как то равномерно - какой там будет "-ян"...
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28.03.2021 16:11 Ответить
Ну да, там бывают только русские "-яны".
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28.03.2021 16:34 Ответить
Пора уже и с потерпевшего вiслюка подковы сдирать...
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28.03.2021 16:11 Ответить
Мудрый поступок.
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28.03.2021 16:14 Ответить
от перемены паш и нянов, результат там не изменится ))
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28.03.2021 16:14 Ответить
20-го апреля объявит? Хорошая дата! Как раз днюха фюрера германского народа. Интересно мне, если бы 16-го апреля, в день начала операции по взятию Берлина, фюрер бы объявил о своей отставке... Меняются времена... как и фюреры.
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28.03.2021 16:14 Ответить
И вашим и нашим на два фронта у армян так и не получилось. И от кацапов бабла хотелось и горными европейцами стать.
Чего стоят только одни закупки кацапских самолетов без ракет за кацапские деньги в долг. Самолеты купили в долг у кацапов, а вооружение на эти самолеты кацапы им не продали.
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28.03.2021 16:24 Ответить
кацапуцина попросят прийти??
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28.03.2021 16:26 Ответить
А как противники Порошенко в Украине на него дышали, как дышали... 😆
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28.03.2021 16:32 Ответить
Очень весомое и значимое, в данной ситуации, замечание. ))
Сам придумал?
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28.03.2021 18:35 Ответить
Это факт, их придумывать не надо.
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28.03.2021 18:42 Ответить
Пруфы можно?
И потом, каким боком противники пэдры к облизыванию паши няня? Кстати говоря, во власть он тоже на чужих плечах въехал.
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28.03.2021 18:50 Ответить
Открывайте публикации тех времен и читайте. Они не секретны.
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28.03.2021 18:54 Ответить
На каких ресурсах? Они ведь тоже разного направления.
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28.03.2021 19:02 Ответить
Точно на этом.
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28.03.2021 19:03 Ответить
Вот именно поэтому я и поинтересовался. Какая-то однобокая точка зрения получается, безальтернативная.
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28.03.2021 19:11 Ответить
А у фанатиков точка зрения всегда однобокая.
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28.03.2021 19:21 Ответить


Да, я вижу.. ))
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28.03.2021 19:22 Ответить
И что вас в этом так радует? Это трагедия для страны.
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28.03.2021 19:24 Ответить
Наличие фанатиков. Вот в этом настоящая трагедия для страны, слепая вера в своего "единственного и неповторимого" кумира.
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28.03.2021 19:30 Ответить
Вас радует трагедия?
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28.03.2021 19:37 Ответить
Трагедия страны, в которой я живу, никого из граждан Украины радовать не может априори, кроме извращенцев и психически неадекватных.
Меня просто забавляет наличие идолопоклонников, которые (только) в сети готовы "душу и тело положить" ради своего кумира.
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28.03.2021 19:46 Ответить
Забавляет? Так вы не гражданин Украины, которых это точно не радует, исходя из ваших же слов.
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28.03.2021 19:48 Ответить
Писать Вы научились, читать - нет, вернее осмыслить написанное. Перечитайте ещё раз раз мой пост, может быть смысл и дойдёт.
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28.03.2021 19:52 Ответить
Зачем дважды читать алогичный текст? Этого не поменяет.
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28.03.2021 19:54 Ответить
Трудно логически связать моё место жительство, гражданство и Украину в одно целое?
Вот поэтому я и говорю, что с осмысливанием написанного у Вас не всё так гладко. Если это конечно не включение "дурака".
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28.03.2021 20:06 Ответить
Уже связал, у вас провал в логической цепочке,
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28.03.2021 20:58 Ответить
Если вы её не видите,то примите мои соболезнования.
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29.03.2021 12:14 Ответить
В Ханкенди("деревня Ганория" вместо одэрбэйджанского(ИндоПэриджан) языка сделали госуд-ым русский и флаг ГрекоАнара(Рим др.) не дают повесить.После обстрелов ракетами"Скад " г.Гэнджи(ГанаУдч=ГАНстантиноБала), а"Искандерами",не взорвавшимися(отец одэров Македонский у Низами 12в.вот и не взорвались), г. Баку(Фивы- г.Солнца у Томаза Кампанеллы) он арабохай, думает на Кавказе где то спрячется, убежит? Россия 2-е арабское государство(пер.Иреванское ханство) хочет построить на землях Империи Святого Духа(ПэриДжана=ПэриУша)???
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28.03.2021 16:53 Ответить
а пуштун такие надежды питал к нему...
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28.03.2021 16:57 Ответить
С большой долей вероятности он и останется т.к. в парламенте по итогу выборов вполне вероятно его большинство. У армян выбор между ним и ворьём из карабахского промосковского клана
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28.03.2021 17:30 Ответить
Нам тоже зе обещал один срок, уйти при нарушении закона, через год уйти при определенных невыполнениях...Обещать , не значит жениться... Уходя, остаться....
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28.03.2021 19:38 Ответить
Запустили к себе военную базу путинских монголоидов теперь мира и порядка в этой стране не будет никогда.
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25.04.2021 10:51 Ответить
 
 