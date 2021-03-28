В Госдуме РФ призвали объявить в розыск вице-премьера Украины Резникова за его слова о выселении граждан России из Крыма
Депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", Шеремет утверждает, что за высказывания о выселении граждан России из Крыма после его "деоккупации", Резников должен быть наказан.
"Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", — заявил Шеремет.
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Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА «Новости».
«Иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей», - сказал Константинов.
Таким образом, иск будет предъявлен экс-депутатам https://www.gazeta.ru/tags/organization/verhovnaya_rada.shtml Верховной Рады Украины https://www.gazeta.ru/tags/person/andrei_senchenko.shtml Андрею Сенченко и https://www.gazeta.ru/tags/person/refat_chubarov.shtml Рефату Чубарову , а также действующему депутату https://www.gazeta.ru/tags/person/mustafa_dzhemilev.shtml Мустафе Джемилеву .
Кроме того, Константинов подчеркнул, что ответственность за водную блокаду также несет как предыдущие, так и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие Северо-Крымского канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску подачи воды в Крым.
Це розслідування проводив російський журналіст Артем Боровик, який загинув за загадкових обставин
Вова,ту мудак,отдай Чеченам говно, якутам дерьмо,а чукчам золото... Кадзел ты тупой
А то, что госдумовские шизофрены на всех кацапских каналах призывают "разбомбит Украину", это ничего?