29 марта в Каменце-Подольском будут прощаться с погибшим под Шумами подполковником Сергеем Ковалем

В понедельник, 29 марта, в городе Каменце-Подольский Хмельницкой области в клубе воинской части А2641 (бывший Дом офицеров) с 9:00 до 11:00 состоится церемония прощания с Сергеем Ковалем, 1977 г.р., подполковником, командиром отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств 143-го центра разминирования, погибшего 26 марта в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области от смертельных ранений, полученных во время обстрела позиций ВСУ террористами из минометов и стрелкового оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей фейсбук-странице сообщает мэр Каменце-Подольского Михаил Посипко.

"В понедельник, 29 марта, призываю всех в знак скорби воздержаться от развлекательных мероприятий. На административных зданиях коммунальной формы собственности будет приспущен Государственный флаг.

Прощание с Героем состоится в понедельник с 09:00 до 11:00 в клубе воинской части А2641 (бывший Дом офицеров).

Похоронят Героя на Аллее Славы городского кладбища в 12:00.

Вечная слава Герою!", - отмечается в сообщении.

У Сергея Коваля остались жена, сын и дочь.

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.