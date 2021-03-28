Задержанный под ОП активист Сорд ответил на "набрасываемые ватой" обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций
Сейчас происходит очередная информационная атака, направленная на уничтожение репутации протестующих (а заодно и добровольцев, активистов, военных и т.п.)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП.
"Представить не мог, что когда-то мне придется доказывать, ветеран ли я и воевал ли вообще - ни одному побратиму не пожелаю испытать такое на себе. Это все в духе жалких аватарских разборок: "А ты там буууув? - А ты буууув где я буууув?". Но подсознательно я был готов, ведь, как вы помните, это далеко не первая безумная информационная атака, направленная на уничтожение репутации протестующих (а заодно и добровольцев, активистов, военных и т.п.) - дерьма пытались набросать и на всех в т.н. "деле Шеремета", и на Сергея Стерненко, и на моего друга Птаху (Александр Галкин), и на десятки других. Будут набрасывать, я убежден, и на ребят, которым недавно повручали подозрения (в частности вата любит набрасывать в сторону моего побратима Хирурга (Евгений Строкань))", - пишет Сорд.
Он также обратился к каналу "1+1", который, по мнению активиста, стал "инструментом информационного давления" на его дело и дела остальных активистов.
"Неплохая попытка манипулировать мнением общества, пригласив меня к дискуссии, где более половины людей были заранее настроены враждебно. Ни одного из моих боевых побратимов вы, конечно, не пригласили. Зато присоединились к попытке уничтожить мою репутацию, титруя вырванные из контекста фразы Сорда и про Сорда (...). Отдельно интересно было слушать госпожу Мосейчук о "мирном Майдане" и делах майдановцев в суде - кажется, у нас с вами были две параллельные Революции Достоинства", - пишет Сорд.
Далее публикуем его разъяснения по предъявленным ему "упрекам".
Завершая свой пост, Сорд добавил: "Я никогда не приписывал себе имидж ветерана в первую очередь. Я воевал, потому что должен, и как все добровольцы и военные, шел по зову сердца, а не за наградами, потому что они могут быть только следствием наших поступков, но не их причиной".
Также он пообещал в ближайшее время рассказать "что-то интересное".
Пожалуйста, подождите...
https://www.ukr.net/source/news-ua-1288.html (News ua)
Для модератора, до якого то чмо зараз звернеться:
- хрін, то така рослина;
- дебіл то літературне слово.
Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре
...
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні "слуги кремля "ЗЕбіли" -виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
знищенням ветеранів АТО. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
- Ви, чи вам чи вашим сусідам били вікна?
Ну, пригадайте, когось садили?
А тут, лишенько яке, два невиличких скла у дверях побили і кримінал шиють.
Максимум, адміністративне порушення із відшкодуванням вартості скла і роботи із його встановлення. Гривень триста, не більше.
Ну реально, це чисте адмінпорушення! Штраф+відшкодування збитків - і достатньо! Інакше це виглядає, як при янику, коли учасникам податкового Майдану шили кримінал за покоцану при встановленні наметів плитку!
Доречі, у 2015 р. рос. художник Павленський облив бензином двері ФСБ на Лубянці і спалив їх ...
І, що москалики його посадили?
Тільки штраф. І Павленський не ветеран рос. війн, простий художник, і посттравматичного синдрому у нього не було. А у нас ветерана АТО зелені хочуть два невеликих розбитих скла посадити на термін від 3 до 7 років.
Норм?
Так от і порівнюй 30 днів з "від трьох до семи років" (а саме цього хоче зелена шобла)
Читаємо ККУ:
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/ Стаття 296. ***********
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/ 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Пам'ятаю, як ця тварюка ляпала своїм смердючим ротом про бліндажі, які дерев'яні, а не бетонні. І цій політичній ******* підляпувала долонями вся її вонюча публіка в її студії.
І жодна смердяча тварина в її студії не задала цій тварюці питання - яким чином можна на передову пригнати техніку і закопати в землю бетонний бліндаж. Жодна тупа мосейчучкіна тварюка не задала сама собі питання, скільки секунд пройде від привезення техніки до її повного знищення.
Мосейчук, Коломойський і Зеленський це повні скоти без честі і совісті.
Извините меня.., я после контузии, до сих пор хер толком могу что свпомнить...Даже ребят мало помню... А этот...
Нет слов...
Уже есть официальный ответ , что он не награждался, а этот болобол продолжает пи.ть, что он его и честный ... !
Вот же ж с.ка !
СЕКРЕТАРКА
ЦІКАВО - ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З ЛАЙНО СЕРІАЛУ ПРО ГОЛОБОРОДЬКА ПО Г + Г,
ДУМАЮ ТАМ ВСЕ І ЗАКІНЧИТЬСЯ, БО ОБСИРАТИ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ ЦЕ
ВЖЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯНУКОВОЩА
От через таких як цей сМорід ті, хто воював по справжньому і вимушені так чинити.
Я вважаю так: якщо воював - то повага тобі. Якщо ж ти, прикриваючись ветеранським статусом, чепляєш фальшиві нагороди, йдеш коїти злочин - відповідай на загальних пудставах