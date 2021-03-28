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Офис Президента (1774) Сорд (8)

Задержанный под ОП активист Сорд ответил на "набрасываемые ватой" обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций

Задержанный под ОП активист Сорд ответил на

Сейчас происходит очередная информационная атака, направленная на уничтожение репутации протестующих (а заодно и добровольцев, активистов, военных и т.п.)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП.

"Представить не мог, что когда-то мне придется доказывать, ветеран ли я и воевал ли вообще - ни одному побратиму не пожелаю испытать такое на себе. Это все в духе жалких аватарских разборок: "А ты там буууув? - А ты буууув где я буууув?". Но подсознательно я был готов, ведь, как вы помните, это далеко не первая безумная информационная атака, направленная на уничтожение репутации протестующих (а заодно и добровольцев, активистов, военных и т.п.) - дерьма пытались набросать и на всех в т.н. "деле Шеремета", и на Сергея Стерненко, и на моего друга Птаху (Александр Галкин), и на десятки других. Будут набрасывать, я убежден, и на ребят, которым недавно повручали подозрения (в частности вата любит набрасывать в сторону моего побратима Хирурга (Евгений Строкань))", - пишет Сорд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

Он также обратился к каналу "1+1", который, по мнению активиста, стал "инструментом информационного давления" на его дело и дела остальных активистов.

"Неплохая попытка манипулировать мнением общества, пригласив меня к дискуссии, где более половины людей были заранее настроены враждебно. Ни одного из моих боевых побратимов вы, конечно, не пригласили. Зато присоединились к попытке уничтожить мою репутацию, титруя вырванные из контекста фразы Сорда и про Сорда (...). Отдельно интересно было слушать госпожу Мосейчук о "мирном Майдане" и делах майдановцев в суде - кажется, у нас с вами были две параллельные Революции Достоинства", - пишет Сорд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

Далее публикуем его разъяснения по предъявленным ему "упрекам".

Задержанный под ОП активист Сорд ответил на набрасываемые ватой обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций 01Задержанный под ОП активист Сорд ответил на набрасываемые ватой обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций 02

Задержанный под ОП активист Сорд ответил на набрасываемые ватой обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций 03

Задержанный под ОП активист Сорд ответил на набрасываемые ватой обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер движения "Гонор" Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция

Завершая свой пост, Сорд добавил: "Я никогда не приписывал себе имидж ветерана в первую очередь. Я воевал, потому что должен, и как все добровольцы и военные, шел по зову сердца, а не за наградами, потому что они могут быть только следствием наших поступков, но не их причиной".

Также он пообещал в ближайшее время рассказать "что-то интересное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери

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Топ комментарии
+54
"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції - Цензор.НЕТ 9504
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28.03.2021 18:15
+53
Кловуняра боїться і ненавидить таких людей, тому що поряд з ними він жалюгідний членограй і просто гівно на палочці.
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28.03.2021 18:09
+42
"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції - Цензор.НЕТ 3465
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28.03.2021 18:38
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https://nua.in.ua/novosti/ukraina/bojovik-3-brigadi-dnr-popavsya-v-polon-video/ Бойовик 3 бригади ДНР попався в полон (Відео)
https://www.ukr.net/source/news-ua-1288.html (News ua)
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28.03.2021 18:52 Ответить
https://prom.ua/p753840253-orden-bogdana-hmelnitskogo.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_15_30_podarki_i_suveniry&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=Cj0KCQjw0oCDBhCPARIsAII3C_FpESqkwqQYSP_tnS6F5ERIv74zrVwQNbTC77pW0cyNn1U9fSBTWGgaAmxyEALw_wcB
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28.03.2021 18:53 Ответить
к чему это ?
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28.03.2021 18:55 Ответить
Ордени по 350 гривень. Можете кому потрібно.
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28.03.2021 18:58 Ответить
"Може ще"
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28.03.2021 18:59 Ответить
В коллекцию ,но не на грудь...
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28.03.2021 20:29 Ответить
если бы не побил стекло ,ничего бы не было , за художества ничего не светит
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28.03.2021 18:58 Ответить
То не він, то Дзідзьо.
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28.03.2021 19:00 Ответить
А шо, Дзидзьо уже тоже посадили?
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28.03.2021 20:13 Ответить
Підозрюю, завдяки зебільному шоу наступного разу лише розбитими шибками і графіті не обійдеться. Зелена мерзота робить все, щоб почалось реальне кровопролиття. В принципі, те, що й потрібно пуйлу. Шмаркля то все в його очах, перепрошую, очку прочитало...
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28.03.2021 19:06 Ответить
Сиди тихо, бо путін нападе!
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28.03.2021 19:12 Ответить
Йди на хрін, дебіле.
Для модератора, до якого то чмо зараз звернеться:
- хрін, то така рослина;
- дебіл то літературне слово.
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28.03.2021 19:15 Ответить
Поддерживаю тебя !
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28.03.2021 19:20 Ответить
Шоу, ти б краще носа б не висовував. І тоді б ніхто тут не дізнався, що завдяки тобі майже всіх проукраїнських дописувачів відправили в деактив на сайті "Кореспондент", коли хто небудь відповідав тобі і там зараз фактично виключно кацапи та ти. Чіста случайна!
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28.03.2021 19:36 Ответить
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28.03.2021 22:01 Ответить
От що зелені дійсно поганого зробили, то це те, що дурки позакривали і тепер ви замість примусового лікування в психлікарні тут букафки тицяєте.
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28.03.2021 19:25 Ответить
До себе на ви звертаєшся? Ох і тяжкий в тебе випадок...
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28.03.2021 19:37 Ответить
Напиши ще матючча - доведи всім, що ти крутий посан!
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28.03.2021 19:43 Ответить
https://ria.ru/20210328/samolet-1603213612.html

Самолет с неисправными закрылками из Москвы приземлился в Краснодаре
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28.03.2021 19:18 Ответить
В США анонсировали новые санкции против России
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28.03.2021 19:15 Ответить
Печально смотреть на все эти разборки(
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28.03.2021 19:28 Ответить
Репутация зевлады так подмочена, что ей уже ничего не поможет....Зря переживают....
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28.03.2021 19:32 Ответить
1933 підпал рейхстагу гебельс там а тут дверна мадам жах ло чого йде
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28.03.2021 19:36 Ответить
Отакої, тобто ти вважаєш, що сьогоднішній "Рейхстаг" в Києві? Боюся навіть спитати, де ж сьогодні будівля тих, хто "підійме прапор над Рейхстагом".
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29.03.2021 08:29 Ответить
"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції - Цензор.НЕТ 6961

...
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28.03.2021 19:37 Ответить
АУЕ
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28.03.2021 22:05 Ответить
1933 підпал рейхстагу гебельс там а тут дверна мадам жах ло чого йде
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28.03.2021 19:40 Ответить
"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції - Цензор.НЕТ 2559
Повне оточення скрізь люті вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники,
продажні "слуги кремля "ЗЕбіли" -виродки які своєю зрадою: миром -капітуляцією і
знищенням ветеранів АТО. Вони знищують і Українську державу і Український народ!
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28.03.2021 19:44 Ответить
так надо разобраться с зрадниками и дальше бить оккупантов
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28.03.2021 19:48 Ответить
з окопу пишеш?
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28.03.2021 22:06 Ответить
Во всём Дзидзьо виноват.
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28.03.2021 19:56 Ответить
сильна многа текстов ат героя...= ниасилил...(((- звездуй дальше двери ломать...., мюнхгаузен херов...(((
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28.03.2021 20:17 Ответить
суд учтёт и проявит снисхождение.
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28.03.2021 20:24 Ответить
Я щось не вкурю, за що посадили під домашній арешт Сорда. За дві розбиті шибки?
- Ви, чи вам чи вашим сусідам били вікна?
Ну, пригадайте, когось садили?
А тут, лишенько яке, два невиличких скла у дверях побили і кримінал шиють.
Максимум, адміністративне порушення із відшкодуванням вартості скла і роботи із його встановлення. Гривень триста, не більше.
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28.03.2021 20:38 Ответить
Чистой воды хулиганство! Групповое! Это криминал...
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28.03.2021 21:00 Ответить
У нас часто і вікна розбивають, ну а графіті в Києві повно - купа підземних переходів розмальовано! І коли когось ловлять, то все закінчується штрафом+відшкодуванням збитків!
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28.03.2021 21:14 Ответить
Групповая, организованная хулиганка это тюрма. И если не посадят бардак будет нарастать....
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28.03.2021 21:29 Ответить
Господи, ти хоча б пунктуацію для початку вивчив, а потім уже будеш строїти з себе іксперда-юриста! Що у тебе за утворення таке, що ти такий грамотний?)))
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28.03.2021 21:35 Ответить
То державна установа, а не сусідські вікна
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28.03.2021 21:10 Ответить
какаяразніца (с)? Вікна є вікна!

Ну реально, це чисте адмінпорушення! Штраф+відшкодування збитків - і достатньо! Інакше це виглядає, як при янику, коли учасникам податкового Майдану шили кримінал за покоцану при встановленні наметів плитку!
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28.03.2021 21:16 Ответить
Сумніваюсь, що ОП - є державною установою, там же державних службовців не має. Та і шибки однакові, що у державній установі, що у приватному помешкання. Чи у нас то уже Білорусь?
Доречі, у 2015 р. рос. художник Павленський облив бензином двері ФСБ на Лубянці і спалив їх ...
І, що москалики його посадили?
Тільки штраф. І Павленський не ветеран рос. війн, простий художник, і посттравматичного синдрому у нього не було. А у нас ветерана АТО зелені хочуть два невеликих розбитих скла посадити на термін від 3 до 7 років.
Норм?
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28.03.2021 21:40 Ответить
за подібне у Капітолії застрелили
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28.03.2021 22:07 Ответить
Не за подібне. Стрільнув поліцейський уже після проникнення наповпу у Капітолій. Доречі, його відразу відсторонили від обов"язків
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28.03.2021 22:15 Ответить
"відразу відсторонили від обов"язків" - это стандартная процедура - которая ни о чем сама по себе не говорит...
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29.03.2021 02:30 Ответить
Якщо не можеш вкурити - понунли, за що в США у 2009-му судили Монсона, який намалював графіті на стіні Капітолію. У будь-якій притомній країні це є злочином. І якщо він груповий - то це тільки обтяжує провину. Зробив? То нехай відповідає.
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29.03.2021 08:32 Ответить
Погуглив. Монсон отримав 30 днів ув"язнення і штраф. Доречі, Монсон не воював за США, і не мав посттравматичного синдрому.
Так от і порівнюй 30 днів з "від трьох до семи років" (а саме цього хоче зелена шобла)
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29.03.2021 09:40 Ответить
А тепер беремо відмінності: Монсон робив це самостійно (отже не було групи осіб). Монсон лише намалював графіті (а не бив скло). А за США воювала Ешлі Беббіт, яку застрелив поліцейський під час безладів у Капітолії (до речі, стріляти почав, коли вона стала бити скло у дверях). Тільки на відміну від Сорода, нагороди Ешлі були справжні і вона не брехала як Сород про своє нібито героїчне минуле
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30.03.2021 06:22 Ответить
к сожалению вы не правы, ст.296, а часть смотря по обстоятельствам, наказание будет зависеть от того какую часть применят, по первой части условка, также имеет влияние был ли ранеее судим.
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29.03.2021 10:10 Ответить
Чому це я не правий? Читаємо у Сорда: "https://lb.ua/society/2021/03/29/480994_peresliduyut_protest_pid.html Обвинувачення: ч.4 ст.296 ККУ (*********** із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) "
Читаємо ККУ:
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/ Стаття 296. ***********
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_296/ 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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29.03.2021 12:42 Ответить
Володимир Лександрович зна, шо робе.. А збитим льотчікам-нальотчікам час на пенсію!
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28.03.2021 21:09 Ответить
Як ти, українськомовний українець, можеш підтримувати русскаязичного з народження Зе, якого язик не повертається назвати щирим українцем???
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28.03.2021 21:17 Ответить
Мосейчук уже давно за деньги исполнит любой заказ.Достойная подруга Дубинского...
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28.03.2021 21:22 Ответить
Висновок один - в мирні часи укроолігархи виикормлювали ручних націоналістів , ну їхнє керівництво й штаби 100 відсотково. У воєнні - приручених псевдогероїв використовують. Чим провокації АваковоГантош кращі за проиокоації АхмєтовоЛяшків?
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28.03.2021 21:29 Ответить
Все нормальные еще в 14м при первой ,второй,третьей волне мобилизации обнаружили у себя плоскостопие,косоглазие и другие неизличимые болезни несовместимые с защитой Отечества...А все ненормальные -пошли служить Родине добровольно.
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28.03.2021 21:29 Ответить
Та не брешіть. Ніхто там за розбиті шибки не розстрілював. Стрільнув поліцейський уже після проникнення в Капітолій. Доречі, його відразу відсторонили від обов"язків
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28.03.2021 21:49 Ответить
Так что там с орденом ? Просто так наштамповали и раздавали по госпиталям? Наберись смелости и признай что чуть приукрасил свою историю, не позорь других орденоносцев)
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28.03.2021 22:34 Ответить
Мосейчук це відоме лайно без честі і совісті.
Пам'ятаю, як ця тварюка ляпала своїм смердючим ротом про бліндажі, які дерев'яні, а не бетонні. І цій політичній ******* підляпувала долонями вся її вонюча публіка в її студії.
І жодна смердяча тварина в її студії не задала цій тварюці питання - яким чином можна на передову пригнати техніку і закопати в землю бетонний бліндаж. Жодна тупа мосейчучкіна тварюка не задала сама собі питання, скільки секунд пройде від привезення техніки до її повного знищення.
Мосейчук, Коломойський і Зеленський це повні скоти без честі і совісті.
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28.03.2021 22:45 Ответить
"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції - Цензор.НЕТ 5827
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28.03.2021 22:57 Ответить
Бляха муха... и Он говорит, что у него несколько контузий... - такой список набросал...
Извините меня.., я после контузии, до сих пор хер толком могу что свпомнить...Даже ребят мало помню... А этот...
Нет слов...
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28.03.2021 23:04 Ответить
За сказку с ордерном этого вояки - вообще порадовал )))
Уже есть официальный ответ , что он не награждался, а этот болобол продолжает пи.ть, что он его и честный ... !
Вот же ж с.ка !
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28.03.2021 23:12 Ответить
Г+Г ЦЕ ВЖЕ ДАВНО ОФІС КОЛОМОЙСЬКОГО, А МОСІЙЧУЧКА ЙОГО ПІАР

СЕКРЕТАРКА
ЦІКАВО - ВСЕ ПОЧАЛОСЬ З ЛАЙНО СЕРІАЛУ ПРО ГОЛОБОРОДЬКА ПО Г + Г,

ДУМАЮ ТАМ ВСЕ І ЗАКІНЧИТЬСЯ, БО ОБСИРАТИ ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ ЦЕ
ВЖЕ ЗАМОВЛЕННЯ ЯНУКОВОЩА
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28.03.2021 23:19 Ответить
к кому он там обращается?к мосейчук-скабеевой продажной журнашлюхе по темникам которая работает?
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29.03.2021 03:16 Ответить
Згадую, як колись організовували для школярів зустріч з атовцями. І запросили десантника-кіборга. Він погодився, але сказав, що прийде у цивільному. На моє здивуваня, адже його нагороди дійсно не біжутерія, відповів: " Розумієш, не хочу асоціюватись з клоунами, що поначепляли на себе брязкалець, бравують цим і ******** справжніх ветеранів".
От через таких як цей сМорід ті, хто воював по справжньому і вимушені так чинити.
Я вважаю так: якщо воював - то повага тобі. Якщо ж ти, прикриваючись ветеранським статусом, чепляєш фальшиві нагороди, йдеш коїти злочин - відповідай на загальних пудставах
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29.03.2021 08:38 Ответить
Із опису участі в бойових діях складається враження про такого собі фрилансера, який вибирав куди поїхати повоювати.
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29.03.2021 08:58 Ответить
"Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції - Цензор.НЕТ 826
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29.03.2021 12:31 Ответить
По темі "героїв" - Ківа "піднявся" при Авакову...
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29.03.2021 14:24 Ответить
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