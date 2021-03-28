Задержанный под ОП активист Сорд ответил на "набрасываемые ватой" обвинения и обратился к Мосейчук из-за манипуляций

Сейчас происходит очередная информационная атака, направленная на уничтожение репутации протестующих (а заодно и добровольцев, активистов, военных и т.п.)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет ветеран АТО, активист Влад Сорд (Стафийчук), которого суд отправил под круглосуточный домашний арест и которого подозревают в том, что он выбил стекла в двери в ОП.

"Представить не мог, что когда-то мне придется доказывать, ветеран ли я и воевал ли вообще - ни одному побратиму не пожелаю испытать такое на себе. Это все в духе жалких аватарских разборок: "А ты там буууув? - А ты буууув где я буууув?". Но подсознательно я был готов, ведь, как вы помните, это далеко не первая безумная информационная атака, направленная на уничтожение репутации протестующих (а заодно и добровольцев, активистов, военных и т.п.) - дерьма пытались набросать и на всех в т.н. "деле Шеремета", и на Сергея Стерненко, и на моего друга Птаху (Александр Галкин), и на десятки других. Будут набрасывать, я убежден, и на ребят, которым недавно повручали подозрения (в частности вата любит набрасывать в сторону моего побратима Хирурга (Евгений Строкань))", - пишет Сорд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

Он также обратился к каналу "1+1", который, по мнению активиста, стал "инструментом информационного давления" на его дело и дела остальных активистов.

"Неплохая попытка манипулировать мнением общества, пригласив меня к дискуссии, где более половины людей были заранее настроены враждебно. Ни одного из моих боевых побратимов вы, конечно, не пригласили. Зато присоединились к попытке уничтожить мою репутацию, титруя вырванные из контекста фразы Сорда и про Сорда (...). Отдельно интересно было слушать госпожу Мосейчук о "мирном Майдане" и делах майдановцев в суде - кажется, у нас с вами были две параллельные Революции Достоинства", - пишет Сорд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это жертва протестов": "1+1" принесли обрисованные двери из Офиса Зеленского на эфир ток-шоу. ВИДЕО

Далее публикуем его разъяснения по предъявленным ему "упрекам".











Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер движения "Гонор" Филимонов: Протесты под ОП - это перформанс и инсталляция

Завершая свой пост, Сорд добавил: "Я никогда не приписывал себе имидж ветерана в первую очередь. Я воевал, потому что должен, и как все добровольцы и военные, шел по зову сердца, а не за наградами, потому что они могут быть только следствием наших поступков, но не их причиной".

Также он пообещал в ближайшее время рассказать "что-то интересное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская галерея предлагает ОП выкупить разрисованные протестующими двери