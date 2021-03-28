Наемники РФ провоцируют ВСУ на огонь возле объектов критической инфраструктуры, - штаб ООС

Российско-террористические войска на Донбассе наращивают присутствие в населенных пунктах и ​​непосредственно на объектах критической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, провоцируя Объединенные силы на ответный огонь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В марте зафиксировано 12 таких провокаций.

"Нередко под прикрытием ремонтно-восстановительных работ вооруженные формирования Российской Федерации обустраивают новые или совершенствуют и расширяют уже существующие позиции и огневые точки. В течение января-марта Украинская сторона СЦКК фиксирует случаи провокационных обстрелов с мест размещения важных объектов инфраструктуры на временно оккупированных территориях с целью провоцирования Вооруженных Сил Украины на ответный огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие провокации оккупанты используют для дискредитации украинских военных в глазах мирового сообщества и местного населения.

В пресс-центре отмечают, что подобный факт имел место 26 марта вблизи Васильевки на временно неподконтрольной правительству территории Донецкой области, где проложены водопровод от насосной станции I-го подъема к Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и других, а общее количество потребителей воды составляет около 664 тыс. человек.

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По имеющейся у Украинской стороны СЦКК информации, в непосредственной близости от насосной станции оккупанты устроили взводный опорный пункт, с которого систематически обстреливают позиции ВСУ. "Указанный факт является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и задокументирован украинской стороной, как очередное доказательство преступлений оккупантов", - заявили в пресс-центре.

Там также напомнили, что 4 января вблизи населенного пункта Набережное, согласно заявке РП "Региональная энергоснабжающая компания", должны были осуществляться работы по восстановлению электроснабжения. Оккупанты использовали предоставленные Вооруженными силами Украины гарантии прекращения огня и осуществили обустройство новых и дооборудование существующих оборонительных позиций с помощью тяжелой строительной техники. При этом позиции вооруженных формирований Российской Федерации были обустроены непосредственно на подстанции.

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Кроме того, 8 января, получив гарантии безопасности для проведения ремонта трубопровода Горловка-Торецк, оккупанты совершили два обстрела ремонтной бригады из района шахты Гагарина, на окраине Горловки, в направлении Южного, нарушив предоставленные гарантии безопасности и всеобъемлющий режим прекращения огня.

А 9 и 10 марта, пользуясь предоставленными гарантиями безопасности и соблюдения режима "Тишина" во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи вблизи Старомихайловки, вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы украинских позиций в районе Красногоровки.

"В целом только за март зафиксировано 12 подобных случаев нарушения режима прекращения огня. Этот факт еще раз свидетельствует о нежелании вооруженных формирований Российской Федерации придерживаться ранее достигнутых договоренностей ", - отметили в штабе.

Подчеркивается, что такого рода провокации носят системный характер и используются представителями вооруженных формирований РФ для сокрытия своих преступлений, наращивания социального напряжения в регионе и дискредитации ВСУ.

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