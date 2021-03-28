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Наемники РФ провоцируют ВСУ на огонь возле объектов критической инфраструктуры, - штаб ООС

Наемники РФ провоцируют ВСУ на огонь возле объектов критической инфраструктуры, - штаб ООС

Российско-террористические войска на Донбассе наращивают присутствие в населенных пунктах и ​​непосредственно на объектах критической инфраструктуры на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, провоцируя Объединенные силы на ответный огонь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

В марте зафиксировано 12 таких провокаций.

"Нередко под прикрытием ремонтно-восстановительных работ вооруженные формирования Российской Федерации обустраивают новые или совершенствуют и расширяют уже существующие позиции и огневые точки. В течение января-марта Украинская сторона СЦКК фиксирует случаи провокационных обстрелов с мест размещения важных объектов инфраструктуры на временно оккупированных территориях с целью провоцирования Вооруженных Сил Украины на ответный огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие провокации оккупанты используют для дискредитации украинских военных в глазах мирового сообщества и местного населения.

В пресс-центре отмечают, что подобный факт имел место 26 марта вблизи Васильевки на временно неподконтрольной правительству территории Донецкой области, где проложены водопровод от насосной станции I-го подъема к Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и других, а общее количество потребителей воды составляет около 664 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ распространяют манипуляции об обстреле в Шумах, - украинская сторона СЦКК

По имеющейся у Украинской стороны СЦКК информации, в непосредственной близости от насосной станции оккупанты устроили взводный опорный пункт, с которого систематически обстреливают позиции ВСУ. "Указанный факт является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и задокументирован украинской стороной, как очередное доказательство преступлений оккупантов", - заявили в пресс-центре.

Там также напомнили, что 4 января вблизи населенного пункта Набережное, согласно заявке РП "Региональная энергоснабжающая компания", должны были осуществляться работы по восстановлению электроснабжения. Оккупанты использовали предоставленные Вооруженными силами Украины гарантии прекращения огня и осуществили обустройство новых и дооборудование существующих оборонительных позиций с помощью тяжелой строительной техники. При этом позиции вооруженных формирований Российской Федерации были обустроены непосредственно на подстанции.

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Кроме того, 8 января, получив гарантии безопасности для проведения ремонта трубопровода Горловка-Торецк, оккупанты совершили два обстрела ремонтной бригады из района шахты Гагарина, на окраине Горловки, в направлении Южного, нарушив предоставленные гарантии безопасности и всеобъемлющий режим прекращения огня.

А 9 и 10 марта, пользуясь предоставленными гарантиями безопасности и соблюдения режима "Тишина" во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи вблизи Старомихайловки, вооруженные формирования РФ осуществили обстрелы украинских позиций в районе Красногоровки.

"В целом только за март зафиксировано 12 подобных случаев нарушения режима прекращения огня. Этот факт еще раз свидетельствует о нежелании вооруженных формирований Российской Федерации придерживаться ранее достигнутых договоренностей ", - отметили в штабе.

Подчеркивается, что такого рода провокации носят системный характер и используются представителями вооруженных формирований РФ для сокрытия своих преступлений, наращивания социального напряжения в регионе и дискредитации ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина стратегия "подождем и посмотрим", он выжидает, чтобы решить конфликт на Донбассе на языке ультиматумов, - Кулеба

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Топ комментарии
+14
Это какой то пистец!
Наемники рф провоцируют, убивая нас?!?!?!?!
Это чо за НАКУЙ штаб такой и НАКУЯ он такой штаб ООС нужен???
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28.03.2021 17:17
+6
Что только не придумаешь что бы не отвечать на агрессию…
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28.03.2021 17:30
+6
Найкритичніша інфраструктура в Україні ,це зелена пліснява !!!)))
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28.03.2021 17:33
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а барыга лучше "воевал" !? Только и вопил - не стрелять, наблюдать! Воевали не благодаря ему, а вопреки !
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28.03.2021 21:15 Ответить
тётя Роза
@Anakoyher
Возможно кто-то ещё не видел.
Не знаю кто автор.
Иначе указала бы.
https://twitter.com/Anakoyher/status/1376096498853810185
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28.03.2021 17:15 Ответить
Это какой то пистец!
Наемники рф провоцируют, убивая нас?!?!?!?!
Это чо за НАКУЙ штаб такой и НАКУЯ он такой штаб ООС нужен???
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28.03.2021 17:17 Ответить
Полностью согласен. Эти постоянные жалобы Украины о "провокациях" московской нечисти - это позор , а от военных так просто бред. Как если к тебе в дом выбив двери ворвался с топором ублюдок, убил кого-то из близких, изнасиловал мать, а ты хоть и тоже с топором - забаррикадировался в спальне и вопишь в окно "Помогите!!!! Он меня провоцирует на драку!!!'" Запомните недоумки, предатели и трусливые зайцы с генеральскими погонами - парашная мразь еще в 2014 спровоцировала Украину подло напав, оккупировав территории и убив десятки тысяч Украинцев. Теперь провоцировать грязных сатанинских мразей должна уже только Украина - каждый день, пока не выздыхнет и не провалится в ад последняя мразная крыса
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29.03.2021 01:33 Ответить
потому что хитрые, а мы должны давать ответку по их слабым местам - будут спрашивать почему так - отвечайте что нечаянно промахнулись
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28.03.2021 17:17 Ответить
Выпрашивают пиз.юлей ?!
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28.03.2021 17:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ISJ5x8PfqVo Ты провоцируешь бандера, ля меня
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28.03.2021 17:26 Ответить
може просто один раз знищити цю критичну інфракструктуру разом з критинами ?
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28.03.2021 17:26 Ответить
Что только не придумаешь что бы не отвечать на агрессию…
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28.03.2021 17:30 Ответить
Найкритичніша інфраструктура в Україні ,це зелена пліснява !!!)))
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28.03.2021 17:33 Ответить
Нужно байрактарами подавлять русских боевиков!!!
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28.03.2021 17:35 Ответить
Все это следствие ,а причина в 73% зескота. Это следствие их "выбора"
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28.03.2021 17:39 Ответить
Я бы расширил эту тему: большинство из них же выбрало 2(!) раза уголовника кучму, с которым и поныне сотрудничает скотобаза...
Следствие тотального неумения выбирать так и не переросших совок дегенератов.
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28.03.2021 17:50 Ответить
Советник главаря банды ДНР некий Кофман объявил о планах Москвы зхаватить всю Украину и Киев ("наши территории") и "установить мир с помощью победы", "уничтожив режим в Киеве"
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28.03.2021 17:37 Ответить
Лондон трогать уже не будут?
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28.03.2021 17:40 Ответить
Не... слишком много аэропортов по пути... Боюсь , что и до Киева им не по силам... Там их аж нескоько...
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28.03.2021 21:22 Ответить
Ну раз провоцируют то нужно х уярить, чтобы не было кому провоцировать!
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28.03.2021 17:39 Ответить
Не дарма пройшли навчання, чекайте Bayraktar
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28.03.2021 17:40 Ответить
чекати доведеться років 3 , до наступних виборів
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28.03.2021 17:45 Ответить
Думаю це відбудеться швидше, або вибори, або Bayraktar. Амінь
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28.03.2021 17:51 Ответить
Була би розвілка увійськових, вони б знали куди пуляти і коли це робити. І пофіг фєдєрастові «провокації»...
Але бубочка заборонив розвідку - шукає миру у дупі путєна...
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28.03.2021 17:49 Ответить
Если начнётся серьёзный замес Бубочка просто не знает что делать поэтому он и ссыт идти на адекватные действия. При Порохе тоже была война но тогда ВСУ освобождала свою землю продвигаясь вперёд а сейчас та же война но только ВСУ пятится назад без боя оставляя укреплённые и выгодные позиции которые тут же занимают росияне с местными наёмниками и минируют буферную зону между ими и ВСУ. Как только ВСУ в очередной раз "разведут"они на второй день уже укрепляют оставленные ВСУ позиции. Зеленский слишком туп и труслив, к тому же балуется наркотой что бы его можно было серьёзно воспринимать нашим врагам.
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28.03.2021 18:04 Ответить
Открою большую тайну: 90% личного состава всу на передке - вечно полупъяные аватары. 10% для телевизора! Сепарня на 99,99% такие же аватары. Такая вот она окопная война.
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28.03.2021 19:45 Ответить
Ожидаемый результат Минских договорённостей.
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28.03.2021 17:52 Ответить
но они же не смотрели на то что ДАП это очень важная и дорогостояая инфраструктура. так какого ...рена Вы это учитиваете? они таким образом могут набить автобусы пенсионерами, приехать с ними в Киев, подорвать ВР и уехать? по Ваей логике так получаеться. ни у кого нет смущения что они играют без правил?
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28.03.2021 17:53 Ответить
Лушпаньте у відповідь не дивлячись ні на яку структуру. Дамбасня покликала до себе війну і тепер нехай не скиглить
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28.03.2021 17:59 Ответить
Реально, превращается в какой-то фарс. Противник убивает 4 наших солдат, в ответку в генштабе - строчат какую-то по..бень про провокации. На хер такая армия нужна?
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28.03.2021 17:59 Ответить
може це казнокради генерали не потрібні ?
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28.03.2021 18:03 Ответить
Они не только казнокрады, они выпускники советских военных училищ и очень ссут Ху йла
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28.03.2021 19:49 Ответить
Бубочка "миротворець" все далі залазить у дупу. З такими темпами, незабаром, путлери під бубочкиним палацем (АП) окопів нариють!
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28.03.2021 18:00 Ответить
развалить критическую инфраструктуру мы были должны еще в 14 сами. Это первейшее, что необходимо было сделать
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28.03.2021 18:03 Ответить
Як би в нас було командування, то тих обєктів не було би ще в 2016 році. то і не було би про що говорити.
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28.03.2021 18:08 Ответить
И сколько это предательство будет продолжаться?
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28.03.2021 18:51 Ответить
Тупые отмазки... Лишь бы не воевать...
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28.03.2021 19:55 Ответить
Всем нужен статус убд, Но при этом не воевать а пересидеть в окопе в качестве живой мишени.
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28.03.2021 20:12 Ответить
так а чего от этих уродков маскальских ждать хатели..??- печенек...???- в глазки-жопу заглянуть...????- ну ждите-с... лошня мля)))
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28.03.2021 20:10 Ответить
 
 