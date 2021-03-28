"Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе

Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей планируется привлечь четыре источника финансирования, а привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи - создания "пояса успешности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Вице-премьер сообщил, что на ликвидацию последствий российской агрессии на Востоке Украине необходимо 21 млрд долларов.

"Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ призвали объявить в розыск вице-премьера Украины Резникова за его слова о выселении граждан России из Крыма

По словам Резникова, правительство рассматривает четыре источника финансирования восстановления территорий: собственный бюджет, донорская помощь, внешние кредиты и инвестиции.

"Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы добавился четвертый ресурс - инвестор", - пояснил вицепремьер.

Он отметил, что привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи - создать "пояс успешности" на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.

"Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить ... Если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности", - считает чиновник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский

Поэтому, по его словам, задача правительства - создать условия, которые привлекут инвесторов. В частности, учитываются четыре основных момента. Во-первых, инвестиции должны быть застрахованы от военных и политических рисков.

"Есть идея создания страхового фонда, в который часть денег положит государство, а часть денег дадут именно доноры, западные партнеры. И это будет обеспечивать покрытие страховых рисков. Прилетел, не дай бог, снаряд, - предприниматель получит компенсацию", - отметил Резников.

Кроме того, по его словам, необходима имплементация возможности работы филиалов Международной торговой палаты (ICC), международных коммерческих арбитражей, которые будут рассматривать все споры, возникающие с инвесторами.

В то же время говорится о сокращении административных процедур, бюрократизма для облегчения работы бизнеса, ускорения процедуры открытия предприятий и пр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне, нелегально прибывшие на оккупированные территории Украины, должны выехать после их освобождения, - Резников

Наконец, четвертый аспект - это ориентированность на малый и средний бизнес. "Понятно, что в непосредственной близости от линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Поэтому наша ставка - на малый и средний бизнес. И мои коммуникации с польскими, турецкими и другими партнерами свидетельствуют о том, что это очень успешное решение. Вот польская экономика настолько гибкая, настолько пластичная, что даже в эпоху коронавируса она выстояла и сохраняет положительную динамику. И турецкий подход - это тоже средний и малый бизнес ", - отметил вицепремьер.

Он уточнил, что сначала идею о создании "пояса успешности" будут воплощать на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. А по возвращении в состав Украины временно оккупированных территорий проект реализуется и на остальной части региона.

Резников добавил, что правительство уже утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на ее основании сейчас формируется стратегия, "и финалом будет пакет законопроектов в парламенте".

Также смотрите: В Украине планируется разрешить второе гражданство стран ЕС и других дружественных государств, - Резников. ВИДЕО