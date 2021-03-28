"Необходимо 21 млрд долларов": Резников рассказал о создании "пояса успешности" на Донбассе
Для восстановления и развития экономики Донецкой и Луганской областей планируется привлечь четыре источника финансирования, а привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи - создания "пояса успешности".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Вице-премьер сообщил, что на ликвидацию последствий российской агрессии на Востоке Украине необходимо 21 млрд долларов.
"Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", - пояснил он.
По словам Резникова, правительство рассматривает четыре источника финансирования восстановления территорий: собственный бюджет, донорская помощь, внешние кредиты и инвестиции.
"Своего бюджета нам не хватит. Донорские варианты помощи всегда локальные, точечные, небольшие. Поэтому нужно создать условия, чтобы добавился четвертый ресурс - инвестор", - пояснил вицепремьер.
Он отметил, что привлекать инвесторов будут для реализации главной идеи - создать "пояс успешности" на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.
"Денег в мире сегодня много, дешевых. Люди ищут, куда их вложить ... Если мы предложим более льготные и успешные условия, то те, кто занимается рисковым капиталом, они зайдут. Потому что в более рисковых условиях они могут больше заработать. Вопрос маржинальности", - считает чиновник.
Поэтому, по его словам, задача правительства - создать условия, которые привлекут инвесторов. В частности, учитываются четыре основных момента. Во-первых, инвестиции должны быть застрахованы от военных и политических рисков.
"Есть идея создания страхового фонда, в который часть денег положит государство, а часть денег дадут именно доноры, западные партнеры. И это будет обеспечивать покрытие страховых рисков. Прилетел, не дай бог, снаряд, - предприниматель получит компенсацию", - отметил Резников.
Кроме того, по его словам, необходима имплементация возможности работы филиалов Международной торговой палаты (ICC), международных коммерческих арбитражей, которые будут рассматривать все споры, возникающие с инвесторами.
В то же время говорится о сокращении административных процедур, бюрократизма для облегчения работы бизнеса, ускорения процедуры открытия предприятий и пр.
Наконец, четвертый аспект - это ориентированность на малый и средний бизнес. "Понятно, что в непосредственной близости от линии соприкосновения никто не будет строить большой завод. Поэтому наша ставка - на малый и средний бизнес. И мои коммуникации с польскими, турецкими и другими партнерами свидетельствуют о том, что это очень успешное решение. Вот польская экономика настолько гибкая, настолько пластичная, что даже в эпоху коронавируса она выстояла и сохраняет положительную динамику. И турецкий подход - это тоже средний и малый бизнес ", - отметил вицепремьер.
Он уточнил, что сначала идею о создании "пояса успешности" будут воплощать на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. А по возвращении в состав Украины временно оккупированных территорий проект реализуется и на остальной части региона.
Резников добавил, что правительство уже утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, на ее основании сейчас формируется стратегия, "и финалом будет пакет законопроектов в парламенте".
Пожалуйста, подождите...
Уряд повинен розглядати тільки одне джерело для відновлення інфраструктури Донбасу - це репарації від Козломордії!!!
Держ.бюджет і зовнішні кредити з відсотками по кредитах - забудьте.
Ви, як "державники" заміните ці пункти кацапськими репараціями, про які ви з ОПою та "велічайшим", чомусь, забули.
Скільки ви подали в міжнародні суди позовів проти парашки на відшкодування збитків за окупацію донбасу та криму?
Хто нищив, той і платить і це, точно, не українці.
Быть "*****", звать "русский мир", сдавать украиноговорящих соседей/у кого есть флаг Украины, срать на всех кроме себя, получать социалку и нихуя взамен, ну и в идеале замочить пару укров. Все верно?
Не, ну допустим быть "*****" у меня еще получится, как быть с остальным?
вот только нести зеленые купюры в зеленые руки никто торопиться не будет
Зеленский абы кого в свою команду не пригласит.
Інвестиції в український ВПК дадуть можливості підтягнути інші галузі промисловості в Україні.
Спочатку необхідно забезпечити за допомогою ЗСУ і ВМС надійний захист нашої держави, а потім втялювати різні пілотні проекти.
1)Ахметов 18 ярдов долларов
2)Вадим Новинский 14 ярдов
3)Леонид Кучма 12 ярдов
4)Пинчук,зять Кучмы 11 ярдов
5)Раиса Богатырева 9 ярдов
остальные 5 ярдов и меньше..в том числе Азаров 5 ярдов,его сын 5 ярдов,сын Богатыревой 4 ярда...,остальное быдло менее 3 ярдов...,Порошенко 199 миллиардов на конфетах
- Уничтожен под шквальным огнем противника !!!
Что бы стать успешным -- нужно быть верным -- идеям, целям, хозяину...
...сперва необходим пояс верности!
P.S. Жоден з біженців яких я знаю не збирається повертатися на Донбасс ні за яких обставин. Більш того, всі як один кажуть що якби усвідомлювали що жили там насправді як в гетто то вже давно б втекли звідки за будь яку ціну...
"Эту цифру мы заявили, ссылаясь на исследование Венского международного института экономики. Предусмотрено, что столько средств нужно будет Украине на восстановление разрушенной экономики в связи с оккупацией только части Донецкой и Луганской областей. Это даже без Крыма", - пояснил он.
21 млрд долларов.... неужели Венский международный институт экономики тоже в доле?
Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции https://lenta.ua/na-razminirovanie-donbassa-uydet-do-30-let-92430/ Алексей Резников .