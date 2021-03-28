Умер ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман, долгое время боровшийся с раком

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием, скончался утром в воскресенье, 28 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Его больше нет. Утром 28 марта его сердце остановилось. Исходя из его последнего желания, которое он успел обсудить с нами, прощания, похорон не будет.

Помните его таким каким он был, а не то, что от него осталось в борьбе с тяжелой болезнью. Это его желание, против которого мы не пойдем, кроме того, из-за карантинных ограничений (Позитивный тест на ковид)нам не дадут организовать нормальное прощание.

Сегодня он увидит столь желанные врата Вальхаллы и встретит закат со своими......

Спасибо всем за помощь, поддержку и неудержимое желание вырвать его из лап неизбежного.

P.S.:Его жена и моя мама сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, (Ковид с осложнениями), мы ей пока не говорили, скажем, когда ее состояние будет не на грани, поэтому все соболезнования, если можно, чуть позже, сейчас она даже по телефону нормально говорить не сможет из-за маски кислородного концентратора", сказано в сообщении на странице Игоря Гофмана.

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким.