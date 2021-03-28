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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25755) Донбасс (26950) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток зафиксировано 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование позиций ОС на Донбассе, - пресс-центр

С начала суток зафиксировано 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование позиций ОС на Донбассе, - пресс-центр

В течение текущих суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Пивденного противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ провоцируют ВСУ на огонь возле объектов критической инфраструктуры, - штаб ООС

В направлении населенного пункта Луганское враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

Кроме того утром 28 марта передовые подразделения Вооруженных сил Украины в который раз зафиксировали "выполнение российскими наемниками работ по обустройству существующих и создание новых оборонительных позиций в направлении линии разграничения". Уточняется, что работы проводились вблизи Водяного.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения украинская сторона СЦКК направила ноту на СММ ОБСЕ. В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехстороннего контактной группы", - информируют в пресс-центре.

Также читайте: Наемники РФ распространяют манипуляции об обстреле в Шумах, - украинская сторона СЦКК

С начала суток зафиксировано 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование позиций ОС на Донбассе, - пресс-центр 01

Напомним, за минувшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Читайте также: Кулеба: Усиленный режим прекращения огня на Донбассе почти разрушен

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Топ комментарии
+8
СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
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28.03.2021 18:54
+5
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 173
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28.03.2021 19:28
+4
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1308

...
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28.03.2021 19:28
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Правила форума Совет форумчан
ну де дзеркальна відповідь ? чи знов напишите в спортлото ?
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28.03.2021 18:40 Ответить
"У центрі Києва виник конфлікт між невідомими чоловіками та вуличним музикантом, який співав пісні російського репера Моргенштерна. Чоловіки пригрозили відрізати йому палець за повторне виконання." https://kriminal.tv/news/spivav_pisni_morgenshterna_v_kijevi_vinik_skandal_z_vulichnim_muzikantom_video.html
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28.03.2021 18:44 Ответить
ну відріжте йому язика ! хай на пальцях показує ...
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28.03.2021 18:56 Ответить
атвєтка, аднака...
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28.03.2021 20:39 Ответить
СМИ: "Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу". И это весь ответ на последние обстрелы и гибель наших воинов? Ничему не учит история ... Мир в Украине наступит только тогда, когда россияне своих детей начнут любить больше, чем ненавидеть украинцев, а Путин добровольно вернет Крым и Донбасс. Вы представляете такой сценарий на данном этапе? Я нет, а потому вижу только три пути к миру - качественное наращивание ВСУ, международные санкции Москве и максимум усилий для вступления в НАТО. Путину, извините, до ср..ки все эти переговоры. Он согласится на "мир" только на своих условиях, при сохранении всех оккупированных земель - и это в лучшем случае. Как говорила бывшая киевлянка Голда Меир: "Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет слишком мало пространства для компромисса." Пойми это, Вова, и не теряй зря время на переговоры с тем, кого цивилизованный мир прямо называет убийцей. С убийцами и террористами переговоров не ведут - их допрашивают. @Helgi Sharp
показать весь комментарий
28.03.2021 18:54 Ответить
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1308

...
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28.03.2021 19:28 Ответить
Від початку доби зафіксовано 6 обстрілів і 1 дистанційне мінування позицій ОС на Донбасі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 173
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28.03.2021 19:28 Ответить
а скільки ще вкрав ?
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28.03.2021 19:30 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1376139537504681985 7 ч ЗАЯВА МО
ЗСУ продовжать дотримуватись режим припинення вогню У відповідь вогонь допускається тільки в тому випадку,якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва МО підтверджує дію наказу,що був передбачений домовленостями від 22 липня 2020 року

https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61


https://twitter.com/snek61
https://twitter.com/snek61

NeO 61

@snek61

·https://twitter.com/snek61/status/1376148319836246026 6 ч

В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Підмахнули *********** план капітуляції фактично
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28.03.2021 23:07 Ответить
 
 