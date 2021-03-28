В ЕС с 15 июня планируют ввести COVID-паспорта: Это цена туристического сезона

Европейский союз с 15 июня введет в действие COVID-паспорта или "европейский сертификат здоровья".

Об этом сообщил в эфире LCI ответственный за вакцинацию еврокомиссар Тьерри Бретон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.

Отмечается, что европейский сертификат здоровья получил одобрение 27 государств-членов ЕС. Граждане Евросоюза, которые пожелают, должны будут запросить его в своей стране происхождения.

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По словам Бретона, в QR-коде сертификата будут такие данные:

- дата рождения владельца;

- номер паспорта владельца;

- тип вакцины, которой человек был вакцинирован (если он был вакцинирован);

- если человек болел COVID-19, то есть ли у него антитела;

- если человек не вакцинирован и не болел, то в сертификат будут вносить результаты ПЦР-тестов.

Сообщается, что сертификат можно будет установить на смартфон или распечатать в бумажном виде.

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Еврокомиссар опроверг обязательный характер COVID-паспорта, заверив, что его использование останется добровольным.

Для тех, кто не хочет вакцинироваться и не получил иммунитета, в Европе планируют организовать массовое проведение экспресс-тестов, отрицательные результаты которых потребуются, например, для того, чтобы сесть на самолет или попасть на какое-либо мероприятие.

Уточняется, что в документе Еврокомиссии о сертификате вакцины говорится, что люди, не имеющие сертификата, с большей вероятностью будут подвергнуты карантину со стороны государств-членов.

Цель сертификата - восстановление мобильности и возможности перемещаться без риска для себя или других.

"Это цена туристического сезона", - сказал Тьерри Бретон.

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