Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта

Международное сообщество должно решительно осудить эскалацию на Донбассе со стороны России.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.

"Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России", - написал Кулеба.

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Он также назвал имена погибших военных: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ривненской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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