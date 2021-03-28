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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта

Международное сообщество должно решительно осудить эскалацию на Донбассе со стороны России.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.

"Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гибель 4 бойцов ВСУ на Донбассе: Внеплановое заседание подгруппы ТКГ решили не проводить, политические советники "нормандского формата" ведут обсуждения

Он также назвал имена погибших военных: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ривненской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта 01

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

Также читайте: С начала суток зафиксировано 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование позиций ОС на Донбассе, - пресс-центр

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Топ комментарии
+32
Як на вбивство 4 українців відреагувала влада України? Закликала відреагувати "осудить" інші країни?
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28.03.2021 19:55
+27
Еге ж. Світ нехай відреагує, а наша "влада" пошукає мир десь там у *****...
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28.03.2021 19:55
+22
Скоти
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28.03.2021 20:02
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Еге ж. Світ нехай відреагує, а наша "влада" пошукає мир десь там у *****...
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28.03.2021 19:55 Ответить
"Цена войны - жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", - написал Зеленский.

3 предложения ни о чем и соболезнование (протокольное)
где ж мы их "потеряли" ? кто виноват? кто враг? кто убивает наших мужественных и непокоренных? чем ответит Украина на гибель своих сыновей? что сделате преЗЕдент?
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28.03.2021 20:17 Ответить
Дурноголовая кулеба!.....а на гибель остальных разве не нужно реагировать?
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28.03.2021 22:03 Ответить
так вы так уже 7 лет реагируете, что власть что вы энурезники в пятом поколении, тявкая из под лавок. Хотите воевать, выбирайте меня президентом, всех до одного погоню в атаку на агрессора, искать вас будут везде, найдут в сортире и оттуда вытянут обують, одягнуть дадуть в рукы зброю и в атаку отвоёвывать границу.
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29.03.2021 21:12 Ответить
Як на вбивство 4 українців відреагувала влада України? Закликала відреагувати "осудить" інші країни?
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28.03.2021 19:55 Ответить
Вот как
Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта - Цензор.НЕТ 6085
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28.03.2021 19:58 Ответить
Скоти
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28.03.2021 20:02 Ответить
а может надо попробовать портет Заленского
к жопе прижать?
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28.03.2021 21:31 Ответить
Зелеботы кричали почему не объявили войну почему не ввели визовый режим? Так у меня тоже вопрос почему Зе не объявляет войну? Почему не было адекватного артелеристского ответа почему не подавили артой?Если главнокомандующим не принято адекватного ответа почему запад должны?
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28.03.2021 20:10 Ответить
Бо ВАЗеленський маніпулятор, а маніпулятор НІКОЛИ не зробить рішучий крок і не візьме на себе відповідальність.
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28.03.2021 20:14 Ответить
Совершенно верно,оно ищет лёгких решений при сложных вопросах Типа так сойдёт.Тут и последние решение по судьям,что противоречит закону и вводит страну в хаос.Не хватает ума сделать по закону.С войной то же ,он не понимает войну ведут против всей Украины им нужно уничтожить все.Торчек полудурок, дилетант, закомплексованный тип с фобией Наполеона.Такого если не убрать из таких вырастают диктаторы.
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28.03.2021 20:23 Ответить
Які там у біса "рішення"? Хіба що, куди ще поїхати відпочити після вихідних...
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28.03.2021 20:47 Ответить
Решение по судьям конституционного суда.Все вопросы он думает можно решить на раз два.А по факту угробили все что по крупицам создавали с 2014.Экономику принял на росте уже через несколько месяцев в минус ещё до нового года 2019 растеряли международную поддержку провал во всех начинаниях.Медицина полностью угроблена не подготовились а было времени достаточно.Врачи бегут за границу и правильно делают.
На армию забили военных отстреливают реакции и адекватного решения нет.Канада и Великобритания свернули программы обучения наших военных так как Украина не просила продлить.Полный пздц.Осталось сделать дэфолт и план выполнил берите Украину голыми руками.
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28.03.2021 21:03 Ответить
І де Ви побачили рішення? Звичайний пофігізм, недбалість і нехтування своїми обов'язками. Що дружбани/хазяї підкинули - те й підписав. Навіть не читаючи. А після цього - відпочивати...
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28.03.2021 21:17 Ответить
Решительно осудить кого? Отмороженных? 😳
А смысл?
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28.03.2021 19:56 Ответить
надо папе римскому написать
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28.03.2021 19:57 Ответить
У "Спортлото". Допомагають тим, хто сам щось робить.
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28.03.2021 19:58 Ответить
хай краще відреагують артилеристи !
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28.03.2021 19:57 Ответить
Неможна. Бо у ***** може з переляку смикнутись оте, де зЕ побачив отой "мир"...
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28.03.2021 20:34 Ответить
тоді як казав мікіла... нічого скігліті
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28.03.2021 20:37 Ответить
Це до роздивляльщика миру і його команди.
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28.03.2021 20:45 Ответить
правильно, пока шмакля ищет мир в глазах бункерфюрера, мир должен реагировать !
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28.03.2021 20:04 Ответить
Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня - Цензор.НЕТ 236
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28.03.2021 20:05 Ответить
Не вистачає: "Можна прибарахлицца!"
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28.03.2021 20:50 Ответить
Если вы сами как крысы попрятались, то что должен делать/говорить "мир"?
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28.03.2021 20:07 Ответить
все правильно делает Кулеба
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28.03.2021 20:10 Ответить
Правильніше було б,якби зреагувала парочка наших арт батарей.
Без балачок в оонах і білих домах.
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28.03.2021 20:15 Ответить
если батареи среагируют без вступительного слова Кулебы - то нас обвинят в нежелании мирно договариваться и т.д.
в европе есть очень много желающих снять санкции с пуйла - им только повод дай.

по этому правильно сначала сделать информ подготовку, а потом уже батареи
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28.03.2021 20:32 Ответить
Цікаво. А раніше і батареї, і 100 країн у ООН Україну проти ********* підтримували. А зараз - інформпідготовка і аж 47 країн в ООН. Найвеличніші досягнення...
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28.03.2021 20:37 Ответить
Порох был намного лучшим и президентом и дипломатом
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28.03.2021 20:39 Ответить
Те, що маєм - не тримаєм, а як втратим - то волаєм...
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28.03.2021 20:42 Ответить
Повністю з вами погоджусь. Щоправда, з того, що довелось почути - волають лише порохоботи
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28.03.2021 21:59 Ответить
Може їм просто не "какаяразницааа"?
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28.03.2021 22:33 Ответить
Ні, все їх волання зводиться до банального "абитількипорошенко"
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29.03.2021 02:39 Ответить
Нинішній "хто завгодно, тільки не Порошенко" влаштовує?
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29.03.2021 07:04 Ответить
Ви якось там визначіться - чи кулєба правильно робить, чи Порошенко правильно робив...
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28.03.2021 20:52 Ответить
и что же им мешает обоим поступать в основном правильно ?
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28.03.2021 21:22 Ответить
"раніше і батареї, і 100 країн у ООН Україну проти ********* підтримували. А зараз - інформпідготовка і аж 47 країн в ООН"
Оберіть самі, де правильно.
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28.03.2021 21:27 Ответить
та везде правильно и поверьте от одного министра иностранных дел это не сильно не зависит.
и обращаю Ваше внимание - я всего лишь утверждаю, что Кулеба правильно делает когда шумит по этому поводу - это действительно надо делать.
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28.03.2021 21:31 Ответить
"Какаяразница"?
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28.03.2021 21:33 Ответить
так Вы же сами цифры привели ?
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28.03.2021 21:36 Ответить
Ну і де правильні (для України) результати (правильних) дій?
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28.03.2021 21:40 Ответить
Вы считаете, что этих цифр достаточно чтоб сделать выводы про эффективность работы Кулебы ? И почему Вы его сравниваете с Порохом , а не Климкиным ?
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28.03.2021 21:42 Ответить
А я порівнюю зЕ, а не кульбабу - куди вітер дме...
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28.03.2021 21:48 Ответить
не возражаю, и тем не менее - Кулеба правильно сделал
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28.03.2021 21:50 Ответить
Обстріли з заборонених калібрів і вбивства наших військових ,і є аргументом для використання важкої артилерії,навіть для бажаючих щось там зняти.
Інакше сенс знаходження важкого озброєння недалеко від лінії фронту взагалі відсутній.
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28.03.2021 20:53 Ответить
как Вы мелко мыслите... для желающих снять санкции все все равно кроме желания снять санкции. и если насыпать русне без соотв информ фона - то это прямая дорога к снятию
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28.03.2021 21:24 Ответить
А самі ви, бл*ді зелені, як відреагували? Хвойдонька Люська Арештівна вчора крутила дупкою - "низзя в ответ все равно стрелять, иначе хуже будет", решта блазнів піворили немов побиті сучки "прекратитя стрелять, ну позязя!!!"
Виникає справедливе питання: кому ви потрібні, такі слимаки?
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28.03.2021 20:14 Ответить
Кочевой народ московской Орды пришёл открыто на чужое, немецкие оккупанты в годы Второй мировой войны были не такие наглые как московиты. Предлог нашли защищаем русскоязычных, а кремлёвские правители в годы Второй мировой войны вывозили в Казахстан всех этнических немцев, чтобы они не спаривались с немецкими оккупантами и не служили им, Украина не вывозит этнических русских под Винницу или ещё куда и это большая ошибка
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28.03.2021 20:14 Ответить
Нужно работникам Военной комендатуры в приграничных местах обходить русскоязычные семьи и если у них на доме или на балконе не весит государственный флаг Украины, то их нужно выселять с квартир и домов, и переселять в отведенное временное место в западной Украине
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28.03.2021 20:21 Ответить
пропоную Жовті Води ... поближче до рудників
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28.03.2021 20:34 Ответить
Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня - Цензор.НЕТ 6488
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28.03.2021 20:15 Ответить
Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня - Цензор.НЕТ 7331

https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100001937243241/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100001937243241/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R Mykola Voronin
разом з https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100024997661269/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R
Mikolas Voroninauskas і https://www.facebook.com/groups/3977457162273832/user/100011764538794/?__cft__[0]=AZVTLmjvX7gJfJ8VijkGfEwmouieTK_VWQciBSzhJNqOy6DZ5wS5-otvcmf5NXkyf0b9JuUJvHeZ9ZzsG_YdtrTlxFWtBQ4C-sof9rueLPd2RkAGxbgKW0NouOFEK1R_RobouZhMsKVn62GdN_pW_HgFy2IfOTZxgInvU8Dlo2H25L1ScTc6FymYKqd4tGimDc8rk0k4z8xJrhTbw9He1sE1&__tn__=-]C%2CP-y-R
Mykollino Voronini .
https://www.facebook.com/# 2 год ·

Не знаєте хто цей задоволений життям старий пердунець?

"Депутат Народної Ради" "ЛНР" Юрій Юров і активісти проекту "Ми пам'ятаємо!" громадського руху "Світ Луганщині" привітали з 70-річчям жителя села Миколаївка, що біля Станиці Луганської миколу рубана, який в січні 2015 року підірвав блокпост ВСУ за допомогою вибухового пристрою, захованого в банку меду.
Цьому ватнику дали в Україні 15 років позбавлення волі, але Зеленський його помилував і обміняв на таксиста, через п'ять років після затримання.
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28.03.2021 20:15 Ответить
Закликати інші країни відреагувати на смерті бійців, а самій владі при цьому абсолютно нічого не робити - цинізм найвищого рівня. Які ж потвори і виродки сидять у нашій владі, просто триндець.
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28.03.2021 20:20 Ответить
Саме ті, яких наобирали...
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28.03.2021 20:40 Ответить
Та да, зеленый уклонист уже отреагировал желтым в памперс.
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28.03.2021 20:29 Ответить
Вотето паварот ... А самим СЛАБО відреагувати !????
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28.03.2021 20:44 Ответить
Да Кулеба уже твиты поудалял, два только осталось
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28.03.2021 20:49 Ответить
Вы на мир не пеняйте, а сами реагируйте, желательно зеркально, а то выставляете вот такими вот своими постиками в соцсетях, страну позорищем. Тьфу, пилять, лузеры бесхребетные!
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28.03.2021 20:55 Ответить
пенсиями отреагировать, ***** сепарским...
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28.03.2021 20:56 Ответить
Кулеба закликав світ відреагувати на загибель 4 українських воїнів на Донбасі 26 березня - Цензор.НЕТ 2142
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28.03.2021 20:56 Ответить
Зеленський і так рідкісне непорозуміння природи, так ще й балансує на рівні державної зради. А може вже не балансує? При його боягузливому мовчанні москалі спокійнісінько вбивають наших бійців.
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28.03.2021 21:17 Ответить
По-моему, сам Арестович полный тупик...
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28.03.2021 21:19 Ответить
По минским договоренностям Зеленского-Ермака артиллерия в этом районе отведена за пределы максимальной дальности поражения. Для вступления в бой в этом районе ей нужно совершить передислокацию в 6-12 км.
Артиллерийские подразделения прикрытия ВСУ не получали приказ на выдвижение и подавление огневых точек противника ведущих обстрел позиций ВСУ в районе н\п Шумы (Донецкая область)
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28.03.2021 21:46 Ответить
До тех пор, пока дебильное крыло "мудрого украинского народа" поддерживает руками и ногами предателей и капитулянтов, до тех пор кремлёвская крыса не будет для Банковой убийцей, террористом, агрессором, шизоидным маньяком - врагом цивилизованного человечества.....
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28.03.2021 22:31 Ответить
вот я не могу понять, как можно защищать служа в ВСУ эту бездарную власть? какой то сюр.
нам говорят что солдаты защищают не власть а страну и народ, но такая двойственность поражает своей циничностью .... очень жаль наших воинов, но только когда они погибают, а пока они живы в Украине судья получает от 70000 семидесяти тысяч гривен детектив НАБУ от 55000, дбр в том же районе прокурватура по 30000 мин, а украинский солдат? 12-15000? Народ вы серьезно???
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28.03.2021 23:20 Ответить
Пока о выходе из режима перемирия на Донбассе речь не идет, - Арестович

Почему Мир должен помогать никчемным капитулянтам, жертвующим ни за что своими же солдатами?
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29.03.2021 01:31 Ответить
эти смерти - на совести (которой у него нет) зеленского.....
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29.03.2021 10:58 Ответить
 
 