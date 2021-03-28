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Польша (8140) россия (92999)

Россия последовательно отдаляется от западных партнеров, но нормализация отношений возможна, - посол Польши в РФ Краевский

Россия последовательно отдаляется от западных партнеров, но нормализация отношений возможна, - посол Польши в РФ Краевский

Польский посол в РФ Кшиштоф Краевский отметил, что нормализация польско-российских отношений возможна на основе диалога равноправных сторон.

Об этом он заявил в своем первом интервью российским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское Радио.

Краевский подчеркнул, что его миссия заключается в том, чтобы искать возможности равноправного диалога с Россией, основанного на соблюдении международных обязательств.

По оценке посла Польши, на состояние польско-российского диалога влияют не только двусторонние отношения, но также отношения России с Западом. При этом он отметил, что именно Россия последовательно отдаляется от западных партнеров. "Несмотря на это, я считаю, что нормализация отношений возможна", - отметил польский дипломат. Посол Кшиштоф Краевский добавил, что основой нормализации взаимоотношений должно быть уважение друг к другу, равноправие и соблюдение международных обязательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша ввела санкции против двух своих судов за участие в строительстве "Северного потока-2"

Краевский также напомнил о разногласиях между Варшавой и Москвой по поводу общей истории. В этой связи он обратил внимание на переписывание Россией истории, в том числе, отрицания сталинских преступлений и расстрела НКВД в Катыни весной 1940 года более 22 тысяч польских военнопленных офицеров. Польский посол также обратил внимание на демонтаж в Твери доски в память о жертвах Катынского расстрела. Посол Краевский напомнил, что польские власти заботятся о местах захоронения солдат Красной армии. "Я сожалею, что нет взаимности в вопросе польских мест захоронения на территории России", - добавил польский дипломат.

Посол обратил внимание на тот факт, что Россия до сих пор не вернула Польше обломки правительственного самолета, разбившегося при заходе на посадку на смоленский аэродром "Северный" 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Российские власти приостановил работы по строительству памятника жертвам Смоленской авиакатастрофы.

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Топ комментарии
+6
Домовлятись з Росією-себе неповажати !!! Угоди з Московією ,не варті того паперу ,на якому написані !!!)))
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28.03.2021 20:39
+6
В Росіі мільйони )(уйлів, з параноїдальною маячнею великодержавного шовінізма в голові !!)))
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28.03.2021 20:43
+3
россия это большая дурка ,пациенты которой живут в своей политической и исторической реальности
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28.03.2021 20:48
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Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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28.03.2021 20:38 Ответить
раССея, вперёд.. вперёд в каменный век..
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28.03.2021 20:39 Ответить
Домовлятись з Росією-себе неповажати !!! Угоди з Московією ,не варті того паперу ,на якому написані !!!)))
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28.03.2021 20:39 Ответить
Вполне возможна. Но только когда голова йхла через поребрик перелетит. Только тогда будет понятно, что рабсеяне готовы к нормализации отношений.
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28.03.2021 20:40 Ответить
В Росіі мільйони )(уйлів, з параноїдальною маячнею великодержавного шовінізма в голові !!)))
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28.03.2021 20:43 Ответить
россия это большая дурка ,пациенты которой живут в своей политической и исторической реальности
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28.03.2021 20:48 Ответить
Наслідки багатовікового існування під дією панівної ідеологіі Московіі-параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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28.03.2021 20:55 Ответить
Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський - Цензор.НЕТ 206
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28.03.2021 20:44 Ответить
...нормализация отношений не-во-змо-жна.
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28.03.2021 20:41 Ответить
Реально ,про що можливо домовитись з параноїдальними шизофреніками !!!))
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28.03.2021 20:44 Ответить
За семь лет войны на Донбассе переговоры о конфликте успешно проводили только американцы. Об этом бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил "Радіо Свобода" в интервью, фрагменты которого были опубликованы 28 марта.
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28.03.2021 20:45 Ответить
Во времена президентства Барака Обамы Виктория Нуланд, а затем, при президентстве Дональда Трампа, - специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/edinstvennye-konstruktivnye-peregovory-po-voyne-na-donbasse-proveli-amerikancy-eks-posol-ssha-v-ukraine-1546179.html
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28.03.2021 20:49 Ответить
За окупацію України і Грузії "забув" нагадати касапам....
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28.03.2021 20:48 Ответить
Він посол Польщі ,тут преЗедент не второпає хто він і звідки !!!)))
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28.03.2021 20:53 Ответить
Поляки запретили 2 кораблям, обслуживающим кацапско-германский Северный поток-2 появляться в польских водах Балтийского моря, иначе эти суда будут арестованы.

Политика-политикой а санкции в действии.
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28.03.2021 20:49 Ответить
Чем дольше будут называть рашку партнером, тем больше она будет гадить.
Называйте врагом, сворачивайте проекты, прекращайте сотрудничество.
Когда отношения между парашей и западом станут такими как отношения между ссср и западом в 70-е годы, риторика кацапов, резко поменяется.
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28.03.2021 20:53 Ответить
Цікаво , а коли президент воюючої країни назве окупанта і агресара ворогом ,а не "той стороной" ????)))
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28.03.2021 20:58 Ответить
Когда Президент появится.
Как то так...
Ведь по большому счету, сейчас с завидной регулярностью выступает либо глава "офиса президента", либо его шавка-арестович.
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28.03.2021 21:04 Ответить
Перемогли шанувальники Голобородька і адепти секти "Лишьби не Порошенко" !!!))))
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28.03.2021 21:21 Ответить
Ще не встигає, заявив, що потрібен другий термін.
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28.03.2021 21:53 Ответить
"Россия последовательно отдаляется от западных партнеров, но нормализация отношений возможна, - посол Польши в РФ Краевский"
_Но нет! Это собачий чушь и децкий сад (штаны на лямках).
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28.03.2021 21:12 Ответить
О каком равноправии можно говорить с убийцей Польской верхушки власти под Смоленском??? Неужто убийца не должен понести наказание, хотя бы дипломатическое и моральное, если не уголовное и финансовое? Агрессор уже и так достаточно высоко поднял голову и расправил плечи, видя как перед ним виляют хвостом вместо того, чтоб треснуть по наглой харе. И это не только о Польше, вся Европа строит ужимки и постные физиономии. Только Америка, благодаря выбору народом Байдена, начинает наводить порядок в мире.
Боже храни Америку! Слава Байдену!✌️✌️✌️
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28.03.2021 21:34 Ответить
Невже Катинь і Смоленська катастрофа нічому так і не навчила?
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28.03.2021 21:50 Ответить
Поляки уже упороли своей херней! В то время, когда Литва занимаеться налаживанием отношений...Польша упорно следует канонам разделения по новой...
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28.03.2021 22:35 Ответить
ну какая может быть "нормализация отношений" с єтим демонами!
- в печку их
Росія послідовно віддаляється від західних партнерів, але нормалізація відносин можлива, - посол Польщі в РФ Краєвський - Цензор.НЕТ 3144
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28.03.2021 22:41 Ответить
ну уж не с поляками точно, какие могут быть отношения с этим и другими прямыми протекторатами сша ?
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28.03.2021 22:45 Ответить
Поляки ніколи не забудут колонізацію Польщі, Московією !!!))))
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28.03.2021 22:52 Ответить
 
 