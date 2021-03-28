Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку

В подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма призывают жителей полуострова экономить воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Принимайте душ - расход воды в несколько раз меньше, чем принятие ванны. Процедуры личной гигиены – обязательное ежедневное мероприятие, но при использовании душа расход составит - 30-50 литров воды. Если же говорить о наполненности ванной - уйдет 130-180 литров. При использовании душа рекомендуем установить водосберегающую душевую лейку. Это поможет сократить расход воды более чем на 40%", - говорится в сообщении на сайте "ведомства".

Кроме того, в министерстве напоминают, что наиболее экономный режим потребления воды в стиральной машине происходит при полной загрузке.

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Также жителям Крыма советуют отремонтировать все сантехнические приборы, которые имеют утечку воды.

"Капля воды из текущего крана не нанесет весомый ущерб. Год эксплуатации такого сантехнического прибора нанесет урон в 20 тысяч литров просто спущенной воды в канализацию", - сказано в сообщении.

Ранее в российском Министерстве ЖКХ Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. По состоянию на 23 марта, на "мертвом объеме" оставались Симферопольское и Загорское водохранилища.

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