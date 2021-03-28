Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку
В подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма призывают жителей полуострова экономить воду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Принимайте душ - расход воды в несколько раз меньше, чем принятие ванны. Процедуры личной гигиены – обязательное ежедневное мероприятие, но при использовании душа расход составит - 30-50 литров воды. Если же говорить о наполненности ванной - уйдет 130-180 литров. При использовании душа рекомендуем установить водосберегающую душевую лейку. Это поможет сократить расход воды более чем на 40%", - говорится в сообщении на сайте "ведомства".
Кроме того, в министерстве напоминают, что наиболее экономный режим потребления воды в стиральной машине происходит при полной загрузке.
Также жителям Крыма советуют отремонтировать все сантехнические приборы, которые имеют утечку воды.
"Капля воды из текущего крана не нанесет весомый ущерб. Год эксплуатации такого сантехнического прибора нанесет урон в 20 тысяч литров просто спущенной воды в канализацию", - сказано в сообщении.
Ранее в российском Министерстве ЖКХ Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. По состоянию на 23 марта, на "мертвом объеме" оставались Симферопольское и Загорское водохранилища.
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ну а в степном Крыму - не жизнь...и негде утопиться !
ТІЛЬКИ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Викрасти цілий півострів і всім у світі заливати що так і було це треба бути з
перевернутими мізками усе життя.
А ведь в ноябре 2013 рагулёнок Сеня, со слезами на глазах, требовал от правительства Азарова снижения тарифов, говорил мол українці бідні, не могут платить за такие высокие тарифы.