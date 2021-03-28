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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку

Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку

В подконтрольном Кремлю Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма призывают жителей полуострова экономить воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Принимайте душ - расход воды в несколько раз меньше, чем принятие ванны. Процедуры личной гигиены – обязательное ежедневное мероприятие, но при использовании душа расход составит - 30-50 литров воды. Если же говорить о наполненности ванной - уйдет 130-180 литров. При использовании душа рекомендуем установить водосберегающую душевую лейку. Это поможет сократить расход воды более чем на 40%", - говорится в сообщении на сайте "ведомства".

Кроме того, в министерстве напоминают, что наиболее экономный режим потребления воды в стиральной машине происходит при полной загрузке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая опреснительная установка в оккупированном Крыму обеспечит водой отельный комплекс, принадлежащий структурам "Газпрома", - СМИ

Также жителям Крыма советуют отремонтировать все сантехнические приборы, которые имеют утечку воды.

"Капля воды из текущего крана не нанесет весомый ущерб. Год эксплуатации такого сантехнического прибора нанесет урон в 20 тысяч литров просто спущенной воды в канализацию", - сказано в сообщении.

Ранее в российском Министерстве ЖКХ Крыма обновили данные наполняемости водохранилищ полуострова. По состоянию на 23 марта, на "мертвом объеме" оставались Симферопольское и Загорское водохранилища.

Также читайте: Оккупанты в Крыму предъявят иск по "водной блокаде" трем гражданам Украины

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Топ комментарии
+65
сегодня ночью "урусского витязя" Поветкина, в четвертом раунде приземлил на ринг злобный британский негр из НАТО Диллиан Уайт.. god bless the queen!

Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку - Цензор.НЕТ 433
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28.03.2021 20:52
+39
Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку - Цензор.НЕТ 5091
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28.03.2021 20:46
+32
Экономия воды в Крыму: Оккупанты советуют жителям отремонтировать сантехнику и купить сберегающую душевую лейку - Цензор.НЕТ 2968
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28.03.2021 20:52
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Готовят крысчан к графику воды раз в неделю на 15 минут.А вообще как-то пох на них,пусть хоть засохнут,хоть сдохнут.Некого жалеть.
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28.03.2021 21:54 Ответить
Зачем же так жёстко то? Море вокруг - пей, хоть залейся и мойся нехочу!!
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29.03.2021 08:55 Ответить
Дешево і сердито.Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 1244
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28.03.2021 22:04 Ответить
Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 5872
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28.03.2021 22:11 Ответить
Нарешті побудували в Криму Лас-Вегас.
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28.03.2021 22:19 Ответить
Тот тоже посреди пустыни.
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28.03.2021 22:23 Ответить
Не самое время смеяться над сраным Крымнашем, пока зелёная банда В Украине устраивает повторный голодомор.
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28.03.2021 22:37 Ответить
Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 5659
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28.03.2021 22:38 Ответить
Економія води в Криму: Окупанти радять жителям відремонтувати сантехніку і купити зберігаючу душову лійку - Цензор.НЕТ 1562.
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28.03.2021 22:43 Ответить
Единственно верное и недорогое решение для россиян - накидать в симферопольское водохранилище камней с неба. Уровень воды сразу повысится до необходимой отметки. Лайфхак, не благодарите.
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28.03.2021 22:49 Ответить
...а еще сберегающие сральники
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28.03.2021 22:58 Ответить
на южном берегу жара - водички не напиться ,
ну а в степном Крыму - не жизнь...и негде утопиться !
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28.03.2021 23:07 Ответить
я так понимаю трубка для вывода конденсата от кондиционера станет єтим летом основным источником воды для крысян
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28.03.2021 23:11 Ответить
Я бы пустил морскую воду в дома. В ней можно помыться с горем пополам. А в конце сполоснуться литром питьевой воды. Дешево и сердито )
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28.03.2021 23:13 Ответить
вы ж мочу тоже собирайте . её если вскипятить соль выйдет и пить можно, только охлаждайте перед питьём. предатели мля....
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28.03.2021 23:16 Ответить
РОСІЯНЕ ТІЛЬКИ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ СХОЖІ НА ЦИВІЛІЗОВАНИХ ЛЮДЕЙ,
ТІЛЬКИ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ
Викрасти цілий півострів і всім у світі заливати що так і було це треба бути з
перевернутими мізками усе життя.
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28.03.2021 23:27 Ответить
Готовьтесь крысчане в радной савок, скоро будет всё дёшево, но не будет них.я, не только воды, но и туалетной бумаги. Грюндик четыре дорожки, форева.
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28.03.2021 23:58 Ответить
Крим повертається в свій первинний стан. Тобто в 1954 рік. Саме час знову почати вирощувати замість рису тютюн та бавовну. Але хто ж це буде робити? Невже татари? Понаєхавші з мухосранських боліт кацапи не здатні жити в умовах дефіциту води. Без каналу цей дефіцит буде завжди. Питання можна вирішити опріснювачами але це надзвичайно дорого. Скоро в ********** при слові "Крим" будуть матюкатися лайкою брудною і лаяти кримчан "продажнимі хахламі" які невдячні та брудні...
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29.03.2021 03:23 Ответить
до "прыкруты" в морозы им еще далеко. А воду да, надо экономить, в любом случае много её или нет, с 2013 тариф на неё вырос в десять раз. Так что советы крымчанам нужно брать на заметку, водичка еще будет дорожать и дорожать как, и всё остальное.
А ведь в ноябре 2013 рагулёнок Сеня, со слезами на глазах, требовал от правительства Азарова снижения тарифов, говорил мол українці бідні, не могут платить за такие высокие тарифы.
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29.03.2021 20:41 Ответить
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