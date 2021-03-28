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ВР (27371) выборы (22666) ЦИК (3324)

На довыборах в ВР на Донетчине проголосовали чуть больше 20% избирателей, на Прикарпатье - более 35%, - ЦИК

На довыборах в ВР на Донетчине проголосовали чуть больше 20% избирателей, на Прикарпатье - более 35%, - ЦИК

В 20:00 в двух одномандатных избирательных округах завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов.

На момент закрытия участков явка избирателей составила 20,99% в округе №50 (Донецкая область) и 35,05% в округе №87 (Ивано-Франковская область), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК напоминают, что в 12:00 активность избирателей была зафиксирована на отметке 8,20% и 7,53%, в 16 часов - 16,18% и 23,72% соответственно.

Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО №50 составляла 44,72%, а в ОИО №87 - 43,96%.

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В целом, по имеющейся у ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 года включительно.

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Топ комментарии
+3
Дебилы просто не понимают, что власть они меняют, а не какая-то власть.
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28.03.2021 22:07
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Тільки що було пряме включення на ПРЯМОМУ з 50 округу. Кузьменко на третьому місці.
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28.03.2021 21:50 Ответить
Людям просто стає байдуже. Вони розуміють, що при цій владі змінити нічого не можна.
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28.03.2021 21:55 Ответить
Дебилы просто не понимают, что власть они меняют, а не какая-то власть.
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28.03.2021 22:07 Ответить
Это всё правильно, но у людей нет никакой уверенности, что при новоизбранном депутате что-то изменится. Хотя, конечно, выбор начинается с выдвижения кандидатур, и в этом выборе народ должен активно участвовать, чтобы было из кого выбирать.
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28.03.2021 22:56 Ответить
Но зато за эту власть эти же люди очень активно голосовали, единодушно можно сказать...
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28.03.2021 22:11 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/dovibori-v-radu-ekzit-pol-nazvav-peremozhtsya-v-donetskij-oblasti.htm Довибори в Раду: екзит-пол назвав переможця в Донецькій області
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28.03.2021 22:05 Ответить
яка неочікувана сітуація...
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28.03.2021 23:00 Ответить
Выиграл Аксенов, тот что гражданин России. Эта страна не имеет будущего.
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28.03.2021 22:10 Ответить
Як не голосуй, в Раду попадають негідники. У чому справа ? Наведу такий приклад. В супермаркеті покупець обирає олію. А там цілих 20 видів пляшок. Скрізь гарні етикетки. Зовнішньо пляшки майже нічим не відрізняються. Тоді покупець обирає найдешевшу. Він вважає, що така покупка відповідає найкращому співвідношенню ціна/якість. В, дійсності, це найгірша покупка. Якщо уважно придивитись, то на кожній плящині дрібними цифрами вказаний об"єм пляшок. Там є 1 літр, 0,88, 0,82, 0,79. Наївний покупець вважає, що купив один літр, а насправді 0,79 л. І це найбільша ціна ! Шахрай застосував тактику, внаслідок якої чесний продавець стає неконкурентоздатний і банкрутує. На ринку перемагають найбільші шахраї, а чесним людям там немає чого робити, вони неконкурентоздатні.
В політиці ситуація з виборами аналогічна. Народ не може зрозуміти яким чином його обманюють, однак переконаний, що це відбувається. Явка тому підтвердження.
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28.03.2021 22:27 Ответить
Чесний напише на пляшці напише 1 літр і поставить нижчу ціну ніж конкуренти! Нехай менший прибуток-але чесний! Правда ж? а так-усі шахраї і здирники. Нехай подавляться тією олією! Переходимо на смалець.
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28.03.2021 22:32 Ответить
Це не жарт. За такі дослідження люди отримали Нобелівську премію. Дуже шкода, що наші "проффесори" не знають ці роботи.
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28.03.2021 23:03 Ответить
Люди нікому не вірять. Тому не йдуть на вибори.
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28.03.2021 23:52 Ответить
 
 