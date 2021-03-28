Россия столкнется с "издержками и последствиями" за злонамеренные действия против США, - Блинкен
Для защиты американских интересов будут приняты необходимые меры.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, но было записано ранее, по завершении переговоров Блинкена с другими дипломатами НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.
По его словам, западных союзников объединяет "общая приверженность" реалистически смотреть на действия Москвы и привлекать Кремль к ответственности.
Глава американской дипломатии заявил, что официальные лица "находятся в процессе" изучения возможных санкций Вашингтона против Москвы и консультируются по этому поводу с другими странами НАТО.
"Мы сильнее, когда можем делать это в координации друг с другом", - сказал он.
Хотя США и Россия быстро договорились продлить договор СНВ-3, срок которого истекал вскоре после вступления президента США Джо Байдена в должность, США обвиняют Россию в других действиях, в том числе в предполагаемых назначениях наград за убийства американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы и взломах американских компьютерных систем.
Интервью Блинкена перекликалось с высказываниями Байдена, который занял более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Дональд Трамп.
В интервью АВС News две недели назад Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".
"Скоро вы увидите, какую цену он заплатит", - сказал тогда Байден, добавив, что есть сферы, в которых совместная работа обеих стран отвечает их общим интересам.
"Вот почему я продлил с ними [договор СНВ-3]. Это произошло, когда он занимался этим", - сказал Байден, явно указывая на усилия Путина по вмешательству в выборы.
Россия отрицает вмешательство в выборы и организацию кибератаки на американскую технологическую компанию SolarWinds с целью проникновения в правительственные сети США. Кроме того, она отвергла сообщения о вознаграждениях за американских военных в Афганистане и о попытках отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального.
Аналитики американской разведки пришли к выводу, что Путин, вероятно, направлял усилия с целью помочь Трампу переизбраться на второй срок.
Неизвестно, какие действия по отношению к России рассматривает Байден, но он может применить несколько ограничительных мер, включая замораживание активов любых субъектов, о которых станет известно, что они прямо или косвенно вмешивались в выборы или участвовали в "кибернетической" деятельности, угрожающей национальной безопасности США.
Кроме того, закон 1991 года позволяет президенту США запрещать американским банкам предоставлять кредиты стране, применившей химическое оружие, что, как предполагается, было совершено властями РФ по отношению к Алексею Навальному.
Пожалуйста, подождите...
ця "юстиція", схоже, корінним чином змінила відношення до всіх сфер життя західної людини!
простий приклад, в нашіх реаліях, дитина яка погано себе поводить - отримує під сраку моментально, що моментально змінює її поведінку!
у реаліях "ювенальної юстиції" всі м'які спроби змінити характер поганої поведінки провальні або розтягнуті в часі на неймовірні терміни! в цих межах людина змінюється бо їй вже самій набридло вести себе як мудак
https://twitter.com/KrevetkaNik Nik-Nik.//Наблюдатель..Юмор иногда присутствует https://twitter.com/KrevetkaNik @KrevetkaNik https://twitter.com/KrevetkaNik/status/1376089837552463872 11 ч
Газпром показал самый большой убыток за 23 года.
Газпром получил убыток по РСБУ за 2020 год в размере ₽706 млрд.
При этом за 2019 год была прибыль ₽734 млрд.
Такого провала не было с того самого 1998 года.
https://twitter.com/tasedora
https://twitter.com/tasedora Татьяна Дорутина https://twitter.com/tasedora @tasedora https://twitter.com/tasedora/status/1376222019331719178 2 ч
Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании.
За первую половину 2020 года «Газпром» выплатил 14 членам правления в общей сложности более 1,05 млрд руб., следует из отчета компании о работе во втором квартале.
Промова «Котлета по-київськи» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Chicken Kiev speech) - жартівлива назва, під якою увійшла в історію промова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президента США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша-старшого , виголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , за декілька місяців до проведення в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1991) референдуму і за 3 тижні до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України від Радянського Союзу . У цій промові Буш застерігав українців від «суїцидального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму» .
Вона була написана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізою Райс - пізніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державним секретарем США при президенті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджі Буш-молодшому - коли вона обіймала посаду директора (а потім старшого директора) відділу у справах СРСР і Східної Європи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Ради національної безпеки США . Ця промова обурила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українських націоналістів і американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80 Вільям Сафайр , редактор газети https://uk.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times , обізвав цю промову «котлетою по-київськи», звинувативши Буша в колосальному прорахунку.
- нельзя быть наполовину беременными
многие давно перешли на репу да лопухи. санкции неслабо подрывают экономику паРаши.
За реальной чертой бедности на рассее оказалось почти 50% населения
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Flichnyye-finansy%2Fza-realnoy-chertoy-bednosti-v-rossii-okazalos-pochti-50percent-naseleniya-1030249605
в реальности реальных нищебродов там не менее 80 процентов...
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/za-realnoy-chertoy-bednosti-v-rossii-okazalos-pochti-50percent-naseleniya-1030249605
Прожиточный минимум, который установлен кацапо-ордынским преступным государством и используется для оценки уровня бедности в азиопском Мордоре, оторван от реальности, считает большинство рассеянских граждан.
Сумма, которая необходима, чтобы обеспечить минимальное существование человека в течение месяца, составляет 24,6 тысячи рублей, показал опрос, https://www.levada.ru/2021/03/26/otsenka-neobhodimogo-prozhitochnogo-minimuma-sredi-rossiyan-2/ проведенный «Левада-центром» (признан иностранным агентом решением минюста эрэфии).
Субъективный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный, который установлен министерством труда на уровне 11 653 рубля. С 2019 года эта сумма выросла на 3,6 тысячи рублей, или 17%, при том что официальный минимум подняли только на 500 рублей, или 4,4%.
Прожить на установленную государством сумму нельзя даже в деревнях и селах, следует из опроса: там реальный прожиточный минимум люди оценили в 21,8 тысячи рублей. В крупных городах (от 500 тысяч человек) он достигает 24,9 тысячи рублей, а в маскве - 36 тысяч.
Если ориентироваться на названную рассеянцами сумму, то за реальной чертой бедности находится более половины населения.
Согласно данным рашкастата о распределении денежных доходов, 53% граждан эрэфии живут на доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.
34,5% получают до 19 тысяч рублей, то есть есть 633 рубля, или 8,3 доллара в день.
Каждый пятый (20,6%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, или 6,1 доллара в день.
Официальный уровень бедности при этом составляет 12,8%, или 18,8 миллиона человек - столько, по данным рашкастата, находились за чертой государственного прожиточного минимума на конец третьего квартала. За год армия нищих пополнилась на 1,2 миллиона человек.
Сами люди? оценивают свое финансовое положение еще пессимистичнее, следует из опроса «Левады». В среднем семьи живут на доход в размере 18,6 тысячи рублей на человека, и только 25% считают его достаточным.
Разрыв между фактическими доходами и требуемыми только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 году - на 25%, в опросе 2021 года - на 32%. Это максимум с кризиса 2008 года.
«Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни», - констатируют социологи «Левады».
В 2018 году **********-узурпатор эрэфии пуйло поставило амбициозную задачу снизить уровень бедности вдвое за 6 лет. Из болота нищеты предполагалось вытащить около 9 миллионов человек за счет ускорения экономического роста до 3% и выше, увеличения несырьевого экспорта на 80% и доли осуществляющих инновации компаний - с 16% до 50%.
План провалился в первый же год: фактическая бедность-2019 составила 12,3%, тогда как требовалось 12%, а в 2020 году ситуация резко ухудшилась.
Теперь правительство рассчитывает выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности, к 2030 году, сообщила в начале марта первый вице-премьер обосРахи танька голикова.
ти,недолуге,вивчило би спочатку,як там кажуть ваші кацапи,мат.часть,перед тим,як писати свою маячню.
24.03.21 22:03 США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины
18.03.21 19:57 Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции, - Блинкен
11.03.21 07:07 США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен
10.03.21 23:14 США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2", - Блинкенhttps://censor.net/ru/news/3252527/ssha_obdumyvayut_vozmojnye_dopolnitelnye_sanktsii_protiv_severnogo_potoka_2_blinken
28.01.21 00:56 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен
20.01.21 07:05 Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен
Ну, і ? Крім тріпології - нічого не видно. Де підтримка, про яку ви терендите ?
Що зробите рашці за вбивство наших чотирьох воїнів у п*ятницю ?
=пєрєсмотрім=, =абдумиваєм=, =можем ввєсті=, =ані заплатят= ...
От коли розродитеся - тоді вже оголосите.