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россия (92999) США (24813) Блинкен (927)

Россия столкнется с "издержками и последствиями" за злонамеренные действия против США, - Блинкен

Россия столкнется с

Для защиты американских интересов будут приняты необходимые меры.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN, которое вышло в эфир в воскресенье, но было записано ранее, по завершении переговоров Блинкена с другими дипломатами НАТО в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы предпримем необходимые шаги для защиты наших интересов", - сказал Блинкен.

По его словам, западных союзников объединяет "общая приверженность" реалистически смотреть на действия Москвы и привлекать Кремль к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия последовательно отдаляется от западных партнеров, но нормализация отношений возможна, - посол Польши в РФ Краевский

Глава американской дипломатии заявил, что официальные лица "находятся в процессе" изучения возможных санкций Вашингтона против Москвы и консультируются по этому поводу с другими странами НАТО.

"Мы сильнее, когда можем делать это в координации друг с другом", - сказал он.

Хотя США и Россия быстро договорились продлить договор СНВ-3, срок которого истекал вскоре после вступления президента США Джо Байдена в должность, США обвиняют Россию в других действиях, в том числе в предполагаемых назначениях наград за убийства американских солдат в Афганистане, вмешательстве в выборы и взломах американских компьютерных систем.

Интервью Блинкена перекликалось с высказываниями Байдена, который занял более жесткую позицию по отношению к России, чем его предшественник Дональд Трамп.

Также читайте: Страны НАТО сплочены, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2", - Блинкен

В интервью АВС News две недели назад Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

"Скоро вы увидите, какую цену он заплатит", - сказал тогда Байден, добавив, что есть сферы, в которых совместная работа обеих стран отвечает их общим интересам.

"Вот почему я продлил с ними [договор СНВ-3]. Это произошло, когда он занимался этим", - сказал Байден, явно указывая на усилия Путина по вмешательству в выборы.

Россия отрицает вмешательство в выборы и организацию кибератаки на американскую технологическую компанию SolarWinds с целью проникновения в правительственные сети США. Кроме того, она отвергла сообщения о вознаграждениях за американских военных в Афганистане и о попытках отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Читайте также: США уже участвовали в переговорах по Донбассу, но вышли из них по предложению Европы и Украины, - Кравчук

Аналитики американской разведки пришли к выводу, что Путин, вероятно, направлял усилия с целью помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Неизвестно, какие действия по отношению к России рассматривает Байден, но он может применить несколько ограничительных мер, включая замораживание активов любых субъектов, о которых станет известно, что они прямо или косвенно вмешивались в выборы или участвовали в "кибернетической" деятельности, угрожающей национальной безопасности США.

Кроме того, закон 1991 года позволяет президенту США запрещать американским банкам предоставлять кредиты стране, применившей химическое оружие, что, как предполагается, было совершено властями РФ по отношению к Алексею Навальному.

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Топ комментарии
+21
Россия столкнется с "издержками и последствиями" за злонамеренные действия против США, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9358
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28.03.2021 22:42
+18
Последствия для параши должны быть одни: она должна перестать существовать. Для этого она должна быть разгромлена и расчленена на десятки вменяемых государств.
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28.03.2021 22:47
+10
Пошел третий месяц грозных обещаний наслать немедленно все кары санкционные на Россию. А СП-2 тем времени строится как ни в чем не бывало.
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28.03.2021 23:13
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Правила форума Совет форумчан
у західного світу є така хфілософія, що дитина або підліток, які погано себе поводять - потребують м'якої коррекції! називається "ювєнальна юстиція", якщо не помиляюся!
ця "юстиція", схоже, корінним чином змінила відношення до всіх сфер життя західної людини!
простий приклад, в нашіх реаліях, дитина яка погано себе поводить - отримує під сраку моментально, що моментально змінює її поведінку!
у реаліях "ювенальної юстиції" всі м'які спроби змінити характер поганої поведінки провальні або розтягнуті в часі на неймовірні терміни! в цих межах людина змінюється бо їй вже самій набридло вести себе як мудак
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28.03.2021 23:04 Ответить
https://twitter.com/KrevetkaNik

https://twitter.com/KrevetkaNik Nik-Nik.//Наблюдатель..Юмор иногда присутствует https://twitter.com/KrevetkaNik @KrevetkaNik https://twitter.com/KrevetkaNik/status/1376089837552463872 11 ч

Газпром показал самый большой убыток за 23 года.
Газпром получил убыток по РСБУ за 2020 год в размере ₽706 млрд.
При этом за 2019 год была прибыль ₽734 млрд.
Такого провала не было с того самого 1998 года.
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28.03.2021 23:06 Ответить
я дуже сподіваюся, що московію мокнуть кізлячою мордою в гівно, ще за моє життя
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28.03.2021 23:09 Ответить
Пока мы ездим на двг и обогреваемся газом, хер это случится.
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28.03.2021 23:19 Ответить
ну, персонально я їзжу на єлектриці і опалення в мене відбувається за рахунок теплового насосу! тож, як в тому анекдоті, не "ми", а "ви"!
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28.03.2021 23:24 Ответить
И тут логичный вопрос: откуда взялась электроэнергия для всего этого?
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29.03.2021 01:40 Ответить
якщо ти не вкурсі, то навіть ТЕЦ не працюють на газу
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29.03.2021 08:40 Ответить
швидкість заникування недокраденого також прискорилася... все, як у 1988...

https://twitter.com/tasedora

https://twitter.com/tasedora Татьяна Дорутина https://twitter.com/tasedora @tasedora https://twitter.com/tasedora/status/1376222019331719178 2 ч

Доходы правления «Газпрома» выросли на треть на фоне убытков компании.
За первую половину 2020 года «Газпром» выплатил 14 членам правления в общей сложности более 1,05 млрд руб., следует из отчета компании о работе во втором квартале.
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28.03.2021 23:13 Ответить
Россия столкнется с "издержками и последствиями" за злонамеренные действия против США, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9358
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28.03.2021 22:42 Ответить
крепостные мыльте трещину и скрепы
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28.03.2021 23:05 Ответить
кругом руїна, а те лайно стоїть, якось не реалістично, там фундамента не повинно залишитись
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29.03.2021 08:41 Ответить
хватит трепаца, кончайте руцкомир
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28.03.2021 22:44 Ответить
Последствия для параши должны быть одни: она должна перестать существовать. Для этого она должна быть разгромлена и расчленена на десятки вменяемых государств.
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28.03.2021 22:47 Ответить
Из оружия оставить только каменные топоры, и берестяные грамоты вместо интернета
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28.03.2021 22:50 Ответить
не,нахера козломрдым отморозкам эти блага цивилизации))
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28.03.2021 23:01 Ответить
юзать будешь на чеченбутылке ,баран рашистский....
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28.03.2021 23:59 Ответить
Притухни 🐓 голимый,хватит своим очком светить,и людей оскорблять
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29.03.2021 02:38 Ответить
Вы действительно полагаете, что если одну большую коровью лепешку разделить на 10 кусков состав продукта жизнедеятельности КРС изменится? Меньше всего западные страны хотят, чтобы кацапстан развалился. Никому не нужен десяток неадекватных образований с ЯО.
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28.03.2021 22:54 Ответить
Читать надо внимательнее: прежде чем разделить, её надо разгромить. Разумеется, всё ЯО и не только ЯО у гадины надо или уничтожить, или изъять. Вся парашная верхушка должна быть безжалостно и без исключений уничтожена. Теперь понятно?
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28.03.2021 22:59 Ответить
Вы знаете как ведет себя щур, загнанный в угол?
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29.03.2021 20:48 Ответить
Я знаю, поэтому }{уйло должно быть уничтожено, а не загнано в угол. У Штатов всё для этого есть.
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29.03.2021 22:04 Ответить
Увы, есть мировой порядок. И физически его устранять не будут.
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29.03.2021 23:03 Ответить
Хуссейн с Каддафи тоже на это надеялись.
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29.03.2021 23:07 Ответить
Вот только запоребриком не арабы живут, а кацапы........... оболваненные окончательно.
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29.03.2021 23:13 Ответить
А я что, говорю, что }{уйло один в свой "рай" отъедет? Ещё миллионов 100 кацапов с собой прихватит (это как минимум).
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30.03.2021 08:44 Ответить
Прихватит он не только кацапов.
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30.03.2021 08:51 Ответить
А вы думаете, что отсидитесь глядя в очко }{уйла "в поисках там мира", как ваш Зеля? Бешеная собака должна быть уничтожена любой ценой и только мощнейшими превентивными ударами, иначе она первая развяжет ядерную войну, и вот тогда счёт жертв пойдёт уже не на сотни миллионов, а на миллиарды (в т.ч. не будет всей Украины).
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30.03.2021 09:31 Ответить
МОЙ Зеля? Новичок на форуме?
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30.03.2021 14:08 Ответить
По существу темы возразить нечего?
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30.03.2021 17:45 Ответить
Есть конечно, какого чёрта меня в ряды зеленых зачислили?
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30.03.2021 18:26 Ответить
Вот и возражайте по существу. Я как вижу излишнее "миролюбие" в отношении }{уйла, так и появляется желание у таких авторов справку из дурдома спросить.
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30.03.2021 19:34 Ответить
У Вас зрение расфокусировалось. Даже близко не стояло мое отношение с миролюбием. К гнили относится миролюбиво нельзя.
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30.03.2021 19:37 Ответить
А вот что с гнилью делать- на этот счёт у нас мнения разные.
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30.03.2021 19:41 Ответить
Желать чего-то не достаточно.
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30.03.2021 19:45 Ответить
еге, і сесесер вони аж ніяк не хотіли вальнути - так сталося...

Промова «Котлета по-київськи» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Chicken Kiev speech) - жартівлива назва, під якою увійшла в історію промова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президента США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша-старшого , виголошена ​​https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , за декілька місяців до проведення в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1991) референдуму і за 3 тижні до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України від Радянського Союзу . У цій промові Буш застерігав українців від «суїцидального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму» .
Вона була написана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізою Райс - пізніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державним секретарем США при президенті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджі Буш-молодшому - коли вона обіймала посаду директора (а потім старшого директора) відділу у справах СРСР і Східної Європи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Ради національної безпеки США . Ця промова обурила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українських націоналістів і американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80 Вільям Сафайр , редактор газети https://uk.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times , обізвав цю промову «котлетою по-київськи», звинувативши Буша в колосальному прорахунку.
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28.03.2021 23:09 Ответить
Хотели бы развалить кацапстан - на тот момент это было сделать проще пареной репы, но............. просто единственная надежда на то, что западные страны уяснили простую истину, этот народ должен быть всегда полуголодным и пьяным. Как только чуть улучшается благосостояние им вЯличие начинает фонтанировать с пятой точки в голову.
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29.03.2021 20:53 Ответить
Ватная курица, никакого наличия яо у неандертальцев не предполагается , отдадите его за ножки Байдена...
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29.03.2021 00:03 Ответить
Вы перед зеркалом сидите.?
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29.03.2021 20:56 Ответить
Адские санкции? Где-то я уже это слышал...
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28.03.2021 22:47 Ответить
" есть сферы, в которых совместная работа обеих стран отвечает их общим интересам."
- нельзя быть наполовину беременными
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28.03.2021 22:48 Ответить
блаблабла, як при обамці
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28.03.2021 22:48 Ответить
обэмэ таки чмо?
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28.03.2021 22:55 Ответить
та нє . ТРеба було, щоб Пєтя йому дав героя України.
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28.03.2021 23:25 Ответить
Чмых,*Пэтя* - твой сожитель в теплотрассе Чебоксар...
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29.03.2021 00:06 Ответить
ти представився. це добре. але не пиши мені більше . твої фантазії, навіяні бидляцьким вихованням говорять про весь твій рід не дуже привабливі речі. А з такими я не спілкуюсь.
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29.03.2021 00:17 Ответить
Дежавю
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28.03.2021 22:54 Ответить
Доля всіх імперій однакова,це занепад і руйнація !!! Вже понад сто років триває незворотній історичний процес руйнаціі Російської імперіі !!! РІ вже втратила понад 25% територій та понад 50% населення !!))
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28.03.2021 22:56 Ответить
уже 7 лет сталкивается, сталкивается и чет полный 0!в каком тысячелетии столкнется и разобьется? Что то от ваших озабоченностей и санкций толку никакого не видать!
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28.03.2021 22:58 Ответить
замах на рубль-удар на копейку Слышали, знаем:экономика россии-в клочьях
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28.03.2021 22:59 Ответить
Так так, зараз старий маразмати й корупціонер Байден разом з комсомолкою Харріс почнуть валити московію. Тримайте кишеню швидше. Вас тепер будуть годувати завтраками і на камеру називати усіх вбивцями, а самі в тиху будуть з ними бізнеси мутити. Їжте не обляпайтесь. Як після 2019.
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28.03.2021 23:00 Ответить
Свежо питание,да серится с трудом
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28.03.2021 23:04 Ответить
final solution to the Russian question.
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28.03.2021 23:10 Ответить
Пошел третий месяц грозных обещаний наслать немедленно все кары санкционные на Россию. А СП-2 тем времени строится как ни в чем не бывало.
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28.03.2021 23:13 Ответить
лаптеногие кремлёвские гниды с ядерной дубиной провоцируют мир на холодную войну, понимая что они просто сдохнут, но сдохнут первыми
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28.03.2021 23:16 Ответить
все ясно: Украине-списанные Хаммеры и Айленды с пушкой 25мм, а россии-громкие заявления и страшные глаза
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28.03.2021 23:19 Ответить
Росія зіткнеться із "витратами і наслідками" за зловмисні дії проти США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 5079
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28.03.2021 23:20 Ответить
Росія зіткнеться із "витратами і наслідками" за зловмисні дії проти США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3572
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28.03.2021 23:23 Ответить
мне так кажется, что Москве это даже скучно слушать. Две волны санкций с самого ада пережили, не моргнув глазом, не считая естественного падения цены на нефть, что было поощутимей, а издержки как то оприходуют. Дешевый популизм, на любителя
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28.03.2021 23:24 Ответить
😁 пережили від "не смішіть мої іскандери" до "досить санкцій"
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28.03.2021 23:27 Ответить
не все так плохо) по факту ********* нищают и деградируют уже седьмой год.
многие давно перешли на репу да лопухи. санкции неслабо подрывают экономику паРаши.

За реальной чертой бедности на рассее оказалось почти 50% населения

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.finanz.ru%2Fnovosti%2Flichnyye-finansy%2Fza-realnoy-chertoy-bednosti-v-rossii-okazalos-pochti-50percent-naseleniya-1030249605
в реальности реальных нищебродов там не менее 80 процентов...


https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/za-realnoy-chertoy-bednosti-v-rossii-okazalos-pochti-50percent-naseleniya-1030249605

Росія зіткнеться із "витратами і наслідками" за зловмисні дії проти США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8560
Росія зіткнеться із "витратами і наслідками" за зловмисні дії проти США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 942
Прожиточный минимум, который установлен кацапо-ордынским преступным государством и используется для оценки уровня бедности в азиопском Мордоре, оторван от реальности, считает большинство рассеянских граждан.
Сумма, которая необходима, чтобы обеспечить минимальное существование человека в течение месяца, составляет 24,6 тысячи рублей, показал опрос, https://www.levada.ru/2021/03/26/otsenka-neobhodimogo-prozhitochnogo-minimuma-sredi-rossiyan-2/ проведенный «Левада-центром» (признан иностранным агентом решением минюста эрэфии).
Субъективный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный, который установлен министерством труда на уровне 11 653 рубля. С 2019 года эта сумма выросла на 3,6 тысячи рублей, или 17%, при том что официальный минимум подняли только на 500 рублей, или 4,4%.
Прожить на установленную государством сумму нельзя даже в деревнях и селах, следует из опроса: там реальный прожиточный минимум люди оценили в 21,8 тысячи рублей. В крупных городах (от 500 тысяч человек) он достигает 24,9 тысячи рублей, а в маскве - 36 тысяч.
Если ориентироваться на названную рассеянцами сумму, то за реальной чертой бедности находится более половины населения.
Согласно данным рашкастата о распределении денежных доходов, 53% граждан эрэфии живут на доходы ниже 27 тысяч рублей в месяц.
34,5% получают до 19 тысяч рублей, то есть есть 633 рубля, или 8,3 доллара в день.
Каждый пятый (20,6%) живет на сумму до 14 тысяч рублей в месяц, или 6,1 доллара в день.
Официальный уровень бедности при этом составляет 12,8%, или 18,8 миллиона человек - столько, по данным рашкастата, находились за чертой государственного прожиточного минимума на конец третьего квартала. За год армия нищих пополнилась на 1,2 миллиона человек.
Сами люди? оценивают свое финансовое положение еще пессимистичнее, следует из опроса «Левады». В среднем семьи живут на доход в размере 18,6 тысячи рублей на человека, и только 25% считают его достаточным.
Разрыв между фактическими доходами и требуемыми только увеличивается: в 2018 году оценка необходимого минимума превосходила доходы на 22%, в 2019 году - на 25%, в опросе 2021 года - на 32%. Это максимум с кризиса 2008 года.
«Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни», - констатируют социологи «Левады».
В 2018 году **********-узурпатор эрэфии пуйло поставило амбициозную задачу снизить уровень бедности вдвое за 6 лет. Из болота нищеты предполагалось вытащить около 9 миллионов человек за счет ускорения экономического роста до 3% и выше, увеличения несырьевого экспорта на 80% и доли осуществляющих инновации компаний - с 16% до 50%.
План провалился в первый же год: фактическая бедность-2019 составила 12,3%, тогда как требовалось 12%, а в 2020 году ситуация резко ухудшилась.
Теперь правительство рассчитывает выполнить цель по двукратному снижению числа граждан, живущих за чертой бедности, к 2030 году, сообщила в начале марта первый вице-премьер обосРахи танька голикова.
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28.03.2021 23:34 Ответить
Часи коли москалів витончено опускали, так що вони не одразу і розуміли, що сидять у калюжі пройшли. Байдена ще можливо і пам'ятає Мадлен Олбрайт та інших, тому сподіваюся сюрпризи будуть
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28.03.2021 23:26 Ответить
*Треба: Байден.
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28.03.2021 23:42 Ответить
Якщо ці "витрати і наслідки" треба комусь Росії принести, то дайте їх нам! Ми сами їм це принесем!
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28.03.2021 23:29 Ответить
Самим надо шевелиться и не продаваться, а не надеяться на дядю или соседа! ПОРА менять менталитет , становится державними диячамы, а не хапугами! Хотя я сегодня не спросил соседа: зачем , ты гад , спилил акацию? Она тебе мешала? Я тоже "не захотел" ссорится и выбрал личное спокойствие! А так жаль было дерево!
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28.03.2021 23:30 Ответить
чуствуеца что США скоро может перестать покупать нефть у россии
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28.03.2021 23:35 Ответить
И что будет делать?? Закроет нефтепереработку на заводах на юге США?? И все это ради Украины?
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29.03.2021 01:46 Ответить
сірОжа,нафтопереробка в Америці тримається саме на нафті від кацапо-орди.))
ти,недолуге,вивчило би спочатку,як там кажуть ваші кацапи,мат.часть,перед тим,як писати свою маячню.
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29.03.2021 08:50 Ответить
У нього платівку заїло ?
24.03.21 22:03 США и ЕС договорились координировать действия в ответ на поведение России, включая ее агрессию против Украины

18.03.21 19:57 Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции, - Блинкен

11.03.21 07:07 США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен

10.03.21 23:14 США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2", - Блинкенhttps://censor.net/ru/news/3252527/ssha_obdumyvayut_vozmojnye_dopolnitelnye_sanktsii_protiv_severnogo_potoka_2_blinken
28.01.21 00:56 Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен

20.01.21 07:05 Байден не будет оставлять без последствий "враждебные действия РФ" в мире, - кандидат на пост госсекретаря Блинкен

Ну, і ? Крім тріпології - нічого не видно. Де підтримка, про яку ви терендите ?
Що зробите рашці за вбивство наших чотирьох воїнів у п*ятницю ?
=пєрєсмотрім=, =абдумиваєм=, =можем ввєсті=, =ані заплатят= ...
От коли розродитеся - тоді вже оголосите.
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29.03.2021 01:01 Ответить
Російські олігархи ******* купляти собі супер-яхти за 500млн-1млрд Дол., проводити зиму на Карібах, а літо-в Середземномор'я.Цікаво, як ці події їх торкнуться?
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29.03.2021 07:47 Ответить
Поки що слова,слова...одне за одним останні "китайські попередження" і ніяких реальних дій... Майже, як у наших євро-шльондр, кремлівських повій та корисних ідіотів з отари "нада панять рассєю".
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29.03.2021 08:54 Ответить
а не пора ли уже начать?
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29.03.2021 11:17 Ответить
 
 