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Довыборы в ВР: Полиция расследует факт вброса бюллетеней на участке в Донецкой области

Довыборы в ВР: Полиция расследует факт вброса бюллетеней на участке в Донецкой области

В полицию поступило сообщение от наблюдателя на одном из избирательных участков города Мирноград о том, что председатель избирательной комиссии бросила в урну для голосования бюллетени в неизвестной количестве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 158-1 "Незаконное опускание избирательного бюллетеня или бюллетеня для голосования на референдуме в избирательную урну членом избирательной комиссии или членом комиссии по референдуму" Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов. По данным экзитпола по состоянию на 18:00, на довыборах в парламент на одномандатном 87 округе в Ивано-Франковской области представитель партии "За будущее" Александр Шевченко набирает 32,4%. На втором месте представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский с 31,6%, третье место занимает представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк с 29,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довыборах в ВР на Донетчине проголосовали чуть больше 20% избирателей, на Прикарпатье - более 35%, - ЦИК

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Топ комментарии
+8
Чиє б не було хау ,ця потвора має сидіти ,принаймні в СІЗО !!!)))
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28.03.2021 23:05
+8
Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області - Цензор.НЕТ 4802
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28.03.2021 23:20
+6
Ригівське ноухау працює.
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28.03.2021 23:03
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Ригівське ноухау працює.
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28.03.2021 23:03 Ответить
Чиє б не було хау ,ця потвора має сидіти ,принаймні в СІЗО !!!)))
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28.03.2021 23:05 Ответить
На нари цю "голову",хай баланду посьорбає !!!)))
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28.03.2021 23:03 Ответить
Вибори , це державоутворення ,тобто це злочин проти державності України !!!)))
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28.03.2021 23:06 Ответить
Нє, ще жодні вибори в Україні до державоутворення не привели.
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28.03.2021 23:17 Ответить
Задекларувавши незалежність ,українці отримали можливість утворення власної держави!!! А яким чином українці скористуються цією можливістю ,то вже час покаже !!!)))
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28.03.2021 23:28 Ответить
Довибори до ВР: Поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на дільниці в Донецькій області - Цензор.НЕТ 4802
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28.03.2021 23:20 Ответить
Бородатий,обрізаний міжнародний аферист на попередніх виборах,лишив в дурнях дві третіх країни, а тут якийсь нещасний виборчий округ...
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28.03.2021 23:38 Ответить
там сєпар перемагає, на Закарпатті шмарклявсі кандидатури пролітають, мабуть на сході мало прививку від сепаратизму зробили, кацапню не виселили
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29.03.2021 08:44 Ответить
 
 