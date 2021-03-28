Пока о выходе из режима перемирия на Донбассе речь не идет, - Арестович

Ко вторнику, 30 марта, должны быть какие-то результаты переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу относительно обострения ситуации.

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Точно знаю, что консультации идут и сейчас тоже, и они будут идти завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день - заседание подгрупп, в среду - на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что - пока неизвестно. Соблюдается принцип конфиденциальности. Мы не будем поступать, как россияне, которые через "Коммерсант" сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верны дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения", - сказал он.

Арестович подчеркнул, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.

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"Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный - по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеохватывающему (перемирию. - Ред.)", - сказал он.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.