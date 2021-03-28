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Донбасс (26950) Арестович Алексей (330)

Пока о выходе из режима перемирия на Донбассе речь не идет, - Арестович

Пока о выходе из режима перемирия на Донбассе речь не идет, - Арестович

Ко вторнику, 30 марта, должны быть какие-то результаты переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу относительно обострения ситуации.

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Точно знаю, что консультации идут и сейчас тоже, и они будут идти завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день - заседание подгрупп, в среду - на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то ко вторнику. На что - пока неизвестно. Соблюдается принцип конфиденциальности. Мы не будем поступать, как россияне, которые через "Коммерсант" сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верны дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения", - сказал он.

Арестович подчеркнул, что пока о выходе из режима перемирия речь не идет.

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"Сейчас главной задачей является вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный - по крайней мере три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеохватывающему (перемирию. - Ред.)", - сказал он.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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Топ комментарии
+14
а когда успели в перемирие опять зайти ?
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28.03.2021 23:23
+14
Придурки сделайте перемирие такое чтоб каждый день было 10 двухсотых путинских наемников, потом они перестанут стрелять.
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28.03.2021 23:30
+14
не в тему. але такий собі натяк... а люська чмо таки.

Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович - Цензор.НЕТ 6769
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28.03.2021 23:31
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а когда успели в перемирие опять зайти ?
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28.03.2021 23:23 Ответить
люся и не выходила из него
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28.03.2021 23:43 Ответить
Ко вторнику, 30 марта, должны быть какие-то результаты переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу относительно обострения ситуации. Источник: https://censor.net/ru/n3256096

КАЦАПСЬКИЙ ВИРОДОК АРЕСТОВИЧ, ЩО, СКАЗАВ ДУЖЕ ОЧЕВИДНІ РЕЧІ ??
БУВАЄ.
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28.03.2021 23:24 Ответить
дожились, ссучена кремлівська курва арєстовіч щось базікає від імені країни.
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28.03.2021 23:25 Ответить
Перемирюємось далі.
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28.03.2021 23:25 Ответить
Я не трус, але дуже боюсь кремлівського карлика до усрачки і мені чхати на хохлів, нехай дохнуть- так Орестович?
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28.03.2021 23:25 Ответить
Придурки сделайте перемирие такое чтоб каждый день было 10 двухсотых путинских наемников, потом они перестанут стрелять.
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28.03.2021 23:30 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk
сейчас с https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=-]C%2CP-R
Дмитрием Корнейчуком .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=101979891997590&id=100065567374187&__cft__[0]=AZUMUg1ZxxmRFU3hP72TZ8KEUSY8N80NWoEsyYzH-jSf-wVW7x9eP1hHyMya42l5mgiPPS4P2LU69BFM89mD9nO19CKJZPAadSZtG0ARN8GNiiPvuOs1RbzdVyz6zir8tZU&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Страна катится на дно. Но не повод грустить. Мы же любим «95-й квартал»...
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28.03.2021 23:31 Ответить
сначала надо определить число убитых, достаточное для выхода из перемирия. Четверо убитых-мало.
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28.03.2021 23:31 Ответить
не в тему. але такий собі натяк... а люська чмо таки.

Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович - Цензор.НЕТ 6769
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28.03.2021 23:31 Ответить
Навіть за пів ціни не беруть Рошен,гарний товар))
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28.03.2021 23:34 Ответить
твій комент. в принципі як і комент арєстовича.
Поки про вихід із режиму перемир'я на Донбасі не йдеться, - Арестович - Цензор.НЕТ 500
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28.03.2021 23:39 Ответить
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29.03.2021 00:16 Ответить
ДЛНР ще раніше заявили про вихід з режиму перемир'я в односторонньому порядку. Арєстовіч у режимі поремир' я залишився сам. Вірніше зі своїми роботодавця и із зеленого політичного і військового керівництва. Тепер розумієте, чому великим калібром стріляють лише кацапи? Бо у Арєстовіча - режим перемир'я.
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28.03.2021 23:32 Ответить
Зебильониш специально купил єту проститутку, как козла отпущения.
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28.03.2021 23:33 Ответить
Єтот говноед уже одной своей харей раздражение вызывает.
А когда еще свою вонючую варежку раскроет...
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28.03.2021 23:36 Ответить
Гордон был прав и вот почему- Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в Нормандском формате. Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует.Убийство украинских защитников ,для этого предателя ,не есть фактом выхода террористов из режима прекращения огня.??
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28.03.2021 23:39 Ответить
Я может что то пропустил, а в чем заключается смысл очередного перемирия? вот крайний случай - они захотели убить несколько наших, они это сделали и хер они ложили на какие то перемирия!
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28.03.2021 23:40 Ответить
Люсю к сепарам на перемирье и ,чтобы тебе там очко порвали тварь
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28.03.2021 23:41 Ответить
Люся і там прилаштується.
А взагалі- то, підла, продажна, огидна істота, без батька, прарору і Батьківщини, як і вся пліснява.
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28.03.2021 23:54 Ответить
люсик не надо ничего декларировать и говорить, надо просто е б а шить из всех наличных стволов всех калибров на любой чих рашистской нечисти..... помнишь что зеля говорил - надо только не прекращать стрелять!
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29.03.2021 00:31 Ответить
Что то последнее время слишком много этого мудака
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29.03.2021 02:53 Ответить
это какой-то нонсенс, "режим прекращения огня" при котором ведется огонь и гибнут военные, гибнут не единично а регулярно... НО режим прекращения огня не нарушается и не срывается. КАК??? Израиль на любой выстрел - сносит с лица земли весь район откуда прилетело, а здесь "всеобъемлящее", кто будет бояться стрелять если они знают, что за ответ - будет болеть шапка? Криворожское кривое зеркало...
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29.03.2021 07:19 Ответить
Все понятно - пока слуг устраивает их позиция №5 по политической Камасутре... Хотят шоб им доплатили за смену позиции...
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29.03.2021 09:52 Ответить
Из перемирия выходить не надо. Просто давать такую "ответку", чтобы кацапам и смотреть в сторону Украины было страшно. Груз "200" иногда бывает очень убедительным...
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29.03.2021 11:23 Ответить
...ять, ктоб еще вот эту майоршу куда запхнул!?!?
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29.03.2021 11:50 Ответить
 
 