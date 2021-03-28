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ВР (27371) выборы (22666) Донецкая область (8745) Казанский Денис (311)

На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор "референдума ДНР" и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский

На промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе №50 на Донетчине, по предварительным данным, уверенно побеждает мэр Доброполья Андрей Аксенов.

Об этом в Facebook пишет журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В 2014 году Аксенов организовывал "референдум ДНР" в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой. На ютубе еще можно найти эпическое видео из Новодонецкого, где поклонники "ДНР" из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать".

Никто не заставлял Аксенова проводить "референдум ДНР". Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было - город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные", - отмечает медийщик.

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По его словам, после начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт, что подтверждается информацией из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор референдума ДНР и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский 01

"В 2015 году Аксенов спокойно вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города. На все вопросы по организации незаконного референдума отвечал: "Вы говорите, что это был на самом деле не референдум. Так какие ко мне вопросы? Это был просто соцопрос". В 2018-м Аксенова задержали правоохранители по делу, которое не касалось сепаратизма. Его обвинили в коррупции - подделке документов, растрате имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением. Суд продолжается до сих пор. И за это время Аксенов успел второй раз стать мэром Доброполья, а теперь - избрался в Верховную Раду. Казалось бы, человек давно должен быть в тюрьме, но это же не какой-нибудь Стерненко. Кто же будет сажать государственного изменника и коррупционера? Итак, вместо того, чтобы пойти в тюрьму, он теперь будет принимать для нас законы в Верховной Раде. Впрочем, думаю, по этому поводу никто не будет особо беспокоиться. Это же не разрисованные двери", - подытожил Казанский.

На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор референдума ДНР и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский 02

На довыборах на Донетчине, похоже, побеждает организатор референдума ДНР и подозреваемый в коррупции мэр Доброполья Аксенов, - Казанский 03

Напомним, 28 марта в Украине проходили промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и повторных местных выборов.

Также читайте: На довыборах в ВР на Донетчине проголосовали чуть больше 20% избирателей, на Прикарпатье - более 35%, - ЦИК

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Топ комментарии
+49
Де СБУ? Хто допустив їх на вибори?
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28.03.2021 23:50
+40
це повний піз...ц! сцикуняра зєлєнська ти випадково неухуїв?
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28.03.2021 23:47
+26
да ну нафиг вас ребята, он в тюрьме должен сидеть или на сосне весеть, а у вас его в депутаты.Нет уж, таким багажом нет желаия вас видеть в ЕС или в НАТО.
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28.03.2021 23:51
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Повесить у городского туалета (ты задней стеной (у выгребной ямы)
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29.03.2021 06:10 Ответить
Навіть само ***** перемогло би у довиборах на Донбасі.
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29.03.2021 06:41 Ответить
Вот те на,организаторов в референдума в Крыму судят сурово но заочно а здесь организатор референдума не то что не сидит а занимает государственный пост и еще и пошел на выборы.
Ну где здесь справедливось?
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29.03.2021 06:44 Ответить
А что, у кого то есть сомнения что зелю мудрый нарид не может переизбрать на второй срок?
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29.03.2021 06:52 Ответить
Ватники неизлечимы. Только в печь.
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29.03.2021 07:00 Ответить
Это Украина. Ладу не будет никогда. Там вообще выборы надо запретить.
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29.03.2021 07:11 Ответить
Комусь ще треба Лугандон у складі України?
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29.03.2021 07:17 Ответить
Тільки при зебілах явний сепар не лише не закопаний десь у лісі, а і може очолити ціле місто ! Поки не повернемо Пороха, у України немає майбутнього!
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29.03.2021 07:33 Ответить
При Порохі цей сєпар був мером міста))
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29.03.2021 07:54 Ответить
а при шмарклі став дупутатом
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29.03.2021 08:37 Ответить
Из-за реХФорм пороха.
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29.03.2021 09:53 Ответить
порох і в штани тобі насрав, я зрозумів
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29.03.2021 10:04 Ответить
Не мне в штаны, а тебе в голову.
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29.03.2021 10:30 Ответить
так ти ще й штани на голові носиш, ну що з тебе візьмеш, зебіл зебілом.
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29.03.2021 12:34 Ответить
Ви краще запитайте Порошенко, потрібна йому ця бидломаса? З ким ви маєте будувати європейську країну? Із сепарами і зеленим бидлом, якого в країні більше 73%? У Порошенко справи йдуть непогано, запезпечує сім/ю, грамотний, вхож в любий кабінет на заході. Може спокійно поїхати і жити в любу європейську країну, навіть в США. І навіть там? з нуля? побудувати свій бізнес. Це вам він був потрібен, українцям, який бажав і все робив, щоб вирвати із лап кацапів і зробити хоч їх дітей людьми. Але нарід посліхав дешеву пропаганду, оббрехав його, і до цього часу викидає тонами отруту, хоча нічого не підтвердилося із російської і сепарської брехні.
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29.03.2021 09:04 Ответить
Помолись на портрет своего боХа, и успаГойся, сладкоежка.
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29.03.2021 09:55 Ответить
Краще Ви пане моліться на свого ху@ла, який вбиває українців і знищив всю економіку Донбасу, його тут посібників. Але Ви бачите тільки Порошенко.
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29.03.2021 16:04 Ответить
Я в 14-15 году 3 ротации прошел, а что ты сделало, в каком погребе отсиживалось?
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29.03.2021 16:49 Ответить
А вы дебилы продолжайте брызгать слюной на разрисовавших фасад!
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29.03.2021 08:00 Ответить
Квіти вже відніс своєму Бацькє?Підкацапське бидло))
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29.03.2021 08:07 Ответить
Бидло чекає на черговий відосік від сонцесяйного!
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29.03.2021 08:31 Ответить
Ти дебіл піди засунь дояру квітку у дупу,тільки не забудь перед тим лизнути,а потім будеш заглядати у нашу дупу.тварина совкова.
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29.03.2021 08:33 Ответить
Що, права очі коле, дебідоїд?
Наче я не знаю як у вас обожнюють цього "дояра". ))
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29.03.2021 08:55 Ответить
Засмерділо совкове лайно на весь цензор.Той хто обожнює дояра давно зрадив Батьківщину і лиже дояру дупу .
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29.03.2021 10:10 Ответить
Не ну все правильно. Стекла не бил, "зеля - лох" не писал. Подумаешь Родину продал.
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29.03.2021 08:08 Ответить
одно непонятно, как при такой промывке мозгов и заявляемой "шалэной поддержке местным населением киевской власти", выбирают таких как этот Аксёнов, это как же надо достать людей. Один путь лишить их права голосовать и выбирать на цензоре казанских и проч. сброд.
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29.03.2021 08:09 Ответить
На лугандонії треба заборонити вибори років на двадцять доки не виведеться вся вата.
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29.03.2021 08:36 Ответить
"Скільки вовка не годуй, а він дивиться в ліс". Я ще раз переконався, що данбаський нарід - це гиря, яка тримає Україну в орбіті кацапів. Що вам ще потрібно, невже не бачили терористів? Бачили і підносили їм, як кажуть патрони і їх рідніші вороги, аніж свої. Дівчина захищала країну, спасла не одне життя військовим, а нарід даунбаса вибирає терористів і поліцаїв. Ніяких інвестицій на ту територію, ніяких покращень, хай отримують все від своїх терористів і не пускати їх в Киїів, Львів, Дніпро, Черкаси та інші міста, хай розграбіють і хавають те, що навибирали, а то і в нас таку каку зроблять. Нах з корабля даунбаську сволоту. Як за ІД паспортами черга і не протовпишся за ними по європах і Єгиптах.
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29.03.2021 08:40 Ответить
Никому не кажется странным, люди доверяют бандюкам больше, чем клоунам?
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29.03.2021 09:08 Ответить
Причому тут клоуни? В людей був вибір пані Кузьменко, яка з перших днів захищала країну, яка все своє життя лікувала дітей і оббрехана "зеленими" і "голубими" знаходиться під слідством.
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29.03.2021 09:19 Ответить
Нужен закон чтоби вата не могла голосовать, они же не знають не истории, ни мови, ни політики, и вибирають сепаров, потому что такие же.
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29.03.2021 10:16 Ответить
А якщо б був весь Донбасу та Крим у складі, скільки прокацапських депутатів було у ВР що б було? Нічого зробить було б неможливо.
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29.03.2021 10:18 Ответить
за засланца Аксёнова "проголосовали" какаяразница-стадо и бухие "шахтЬоры", вообще нЕпришедшие на выборы, и проголосовавшие сумасшедшие бабки с "новых лавочек аксёнова", получившие очередной продпаёк со сгущёнкой на рыло, и персональная армия дворников аксёнова.. - на избирательных участках, в основном, было пусто
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29.03.2021 11:14 Ответить
вопрос авакову и баканову - почему эта гнида еще не сидит?
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29.03.2021 11:25 Ответить
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