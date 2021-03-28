Отбор на Чемпионат мира по футболу: Сборная Украины сыграла вничью с командой Финляндии
Матч отбора на Чемпионат мира-2022 между футбольными сборными Украины и Финляндии, проходивший на НСК "Олимпийский" в Киеве, завершился со счетом 1:1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый мяч в ворота финской сборной забил Жуниор Мораес на 80 минуте. Позже Виталий Миколенко заработал красную карточку и пенальти - финны сравняли счет.
Напомним, 24 марта сборная Украины в первом матче отбора на чемпионат мира-2022 на выезде сыграла вничью 1:1 со сборной Франции.
Топ комментарии
+11 Андрій Борщагівка
показать весь комментарий29.03.2021 00:16
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+9 Серый Вовк
показать весь комментарий28.03.2021 23:58
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Пожалуйста, подождите...
Це вина Шевченко.
Лучше бы они вничью с финами сыграли в хоккей
згідно з рейтингу УЄФА, Україна посідає 10 місце з поміж 55 збірних Європи
https://ru.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/seasons/#/yr/2021
я тобі кращий за корейський приклад приведу - сєчі-2014, де кацапозборисько буквально насцяло собі на перше місце в командному заліку, а зрештою об*сралося й втратило і медалі, і залишки честі... такий спорт тобі би сподобався
а взагалі оті твої "пукіни" й "пуккала" наводять на певні думки... ЛІКУЙ ШЛУНОК, бо забзд*шся!!!
дружок, то в тебе трагедія, а мені якось фіолетово
це ти у нас бомбиш, ризикуючи зловити ґедзя... ти випий теплого молочка і влягайся спати, завтра все минеться
Я о другом. Для просмотра матча мне пришлось решать задачу как посмотреть матч без телевидения и телевизора, интернет есть. Итак, ютуб такое не выкладывает, онлайн на Украине или там Футболе 1,2 просмотр тоже заблокирован. Ну должен же быть способ обойти наших хитрозадых, подумал я, и таки посмотреть футбол. Тогда я загуглил, какие европейские каналы будут транслировать данный матч. Список был большим, десятки стран, еще больше каналов, начал потихоньку перебирать, и вуаля, когда заходишь на Ле Эквип с французкого айпи, всё показывает аж бегом, причём нет дебильных комментаторов, просто матч и все звуки слышны на стадионе.
При такой трансляции немного глубже понимаешь матч. Кто-то из тренерского штаба постоянно орал что-то Малиновскому, я аж начал приглядываться к игре Малины, что тренер видит такого, что не вижу я? В общем, его я так понял сняли с обычной позиции. Вообще сборная сыграла очень достойно, в эпизоде с пенальти достаточно было просто выбить мяч Миколенко не прав. Но и финны подарили нам два стопроцентных мяча. В какой-то момент сквозные передачи в разрез у нашей сборной стали очень опасные, одна из таких передач и привела к голу. Игра порадовала, результат нет, хотя все вроде как считают наоборот.
Шевченко видимо себя возомнил Анчелотти или Пепом...
Подобрав конченую тактическую схему, с отсутствием четкого плана действий на случай если что-то пойдёт не так и выход Коваленко тому подтверждение. Тренер переиграл сам себя.(с)
На фіг ти його валив ?
Наші ж зараз не грають через позитивний тест / спілкування з позитивним на ковід ... перенесли чотири гри.
Стежу за братами Ткачуками (один в Калґарі, другий в Оттаві), такі забіяки обидва.
Ще є Джейс Гаврилюк у Ванкувері і Демко явно мусить бути українського походження також.
Симпатична команда Едмонтона: Драйзайтл - крутий. І МакДевід.
А Ви за кого ?
У Монреалі теж москаль грає, Романов якийсь.
"мыкола" видно забылся - играть в сборной это не лохов в "дыряво" раскатывать.. ..
Бущан добряче нервує захисників і підводить на виходах.
https://terrikon.com/posts/374292 Бущан: Я сам запутал Миколенко, что и привело к пенальти
Миколенко провів багато ігор його треба вибачити,хоча такої помилки я давно не бачив хіба що був у нас такий воротар САШО який сам собі голи привозив але щоб гравець такого давно не було https://www.youtube.com/watch?v=wKnH_reVCic&ab_channel=%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 Ляпи Олександра Шовковского