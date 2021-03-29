Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по достижению мира с лидерами стран "нормандского формата".

Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу погибли четверо украинцев. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.

Мендель подчеркнула, что с начала года увеличилось количество обстрелов. По ее мнению, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня, когда "впервые за годы боевых действий в Донецкой и Луганской количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз".

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Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.