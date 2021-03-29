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Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с

Президент Владимир Зеленский намерен обсудить ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по достижению мира с лидерами стран "нормандского формата".

Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу погибли четверо украинцев. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.

Мендель подчеркнула, что с начала года увеличилось количество обстрелов. По ее мнению, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня, когда "впервые за годы боевых действий в Донецкой и Луганской количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта

Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.

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Топ комментарии
+15
когда? он с пятницы это обещает
"намерен" - красава. остальные в курсе?

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 1451
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29.03.2021 00:41
+14
Мендель - "Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой"

Начебто вже повідомляли, що станом на 26.03.2021 ні керівництво Німеччини, ні керівництво Франції на його дзвінки не реагували.
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29.03.2021 00:44
+11
Только вот не слышно чтобы с ним кто-то имел желание обсуждать. Его все просто игнорируют
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29.03.2021 00:36
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Только вот не слышно чтобы с ним кто-то имел желание обсуждать. Его все просто игнорируют
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29.03.2021 00:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/485448 - russisches schwein.

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 288
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29.03.2021 01:12 Ответить
Лучше бы Байдену позвонил!
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29.03.2021 00:40 Ответить
Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент повідомив, що телефонна розмова презедентів Байдена та Зеленського є символічною, а отже - відбудеться лише після того, як останній виконає обіцянки, що дані ним самим Українському народу. І згадав дещо конкретне:
" Найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав Українському народу - бо саме вони його обрали. Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної ради, президент Зеленський та «Слуга Народу» були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня Українська влада, полягає передусім у цьому. "
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29.03.2021 00:51 Ответить
когда? он с пятницы это обещает
"намерен" - красава. остальные в курсе?

Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 1451
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29.03.2021 00:41 Ответить
хе! внатуре похож на Зеленского. )))
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29.03.2021 00:42 Ответить
Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 8896
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29.03.2021 00:44 Ответить
Лучше не с Францией и Германией, а с Великобританией и США обсудил противостояние России!
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29.03.2021 00:41 Ответить
Не треба, бо ще буде задавати їм питання чому до цих пір не звільнено окуповану частину Донбасу і Крим. Досить вже питання про членство в НАТО.
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29.03.2021 07:12 Ответить
Мендель - "Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой"

Начебто вже повідомляли, що станом на 26.03.2021 ні керівництво Німеччини, ні керівництво Франції на його дзвінки не реагували.
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29.03.2021 00:44 Ответить
Бубочка має наміри.
Інші троє намірів не мають.
Пестня!
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29.03.2021 01:02 Ответить
Отже, чергова брехня від цієї україноненависницької тупої кобили.
1. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.

А чому ж воно не відбулося ? І уроди і з української, і з москальської сторони зберуться лише у вівторок.

2. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.

А це що таке ?
26.03.21 19:38 Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой" из-за обострения на Донбассе, - Арестович

26.03.21 20:36 Зеленский призвал лидеров "нормандской четверки" сделать "все возможное" для прекращения огня на Донбассе

Курва ти гидотна !
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29.03.2021 01:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 - "А це що таке ? 26.03.21 19:38 Зеленский проводит консультации с "нормандской четверкой....."

Воно збрехало. Це вже не перший, не другий, і не.... двадцять другий раз.
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29.03.2021 01:17 Ответить
Та я знаю.
Скотина !!! (вибачте).
І засідання (типу, =невідкладне і позачергове=) відбудеться, як і було заплановано заздалегідь: у вівторок.
=ані абсуждают=.
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29.03.2021 01:22 Ответить
(вибачте).

Окей.
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29.03.2021 01:26 Ответить
То ж не Вам.

А про неї, гадюку.
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29.03.2021 01:27 Ответить
Марко, Ви ж не образилися ?
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29.03.2021 04:20 Ответить
Vedana, не хвилюйтесь, я зрозумів кому то було адресовано.
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29.03.2021 07:58 Ответить
А під особистий контроль ще не взяв?
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29.03.2021 07:14 Ответить
зеленский для путина пустое место
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29.03.2021 05:30 Ответить
Я не силен в дипломатии, но когда я называю кого-то убийцей и врагом номер один, то я бы звонить не стал, враг значит враг, это если бы для примера Сталин звонил бы Гитлеру во время войны, просто нонсенс.
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29.03.2021 06:10 Ответить
навіть живучі в США маєте виключно кацапські срані приклади.
чого б не: Черчиль зателефонував гітлеру або де Голь зателефонував гітлеру або Рузвельт зателефонував гітлеру.
ні, бл... - сталін. та обісрався ваш сталін й декілька діб від початку війни не чутно було цього уйобка.
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29.03.2021 08:56 Ответить
это вам не какой-то дурачок...
Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель - Цензор.НЕТ 6897
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29.03.2021 06:49 Ответить
дурне поїхало в турне...
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29.03.2021 08:58 Ответить
Говорят, что там обманом и подлостью террористы захватили новые позиции под Мариуполем Обман и подлость, день чудесный....Это ж надо до чего террористы додумались, до обмана и подлости. Клоуны, а вы до чего додумались? Может быть дверь животворящая от ОП поможет от обмана и подлости сепаров?
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29.03.2021 07:19 Ответить
а ермак вещал, что он, как полномочный представитель Украине, это обговорит среди советников лидеров 4. Очередное отвлекалово. В очередной раз тянут кота за хвост, дали свое так называемое согласие на капитулирен ? Дали. Исполняей, ато обижаются на рейх, почему он опубликовал. Да потому и опубликовал план, чтобы настоящие крендели з ОПУ призадумались и приняли меры для капитулирен, Но страшно? Дверями не отделаешся.
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29.03.2021 09:16 Ответить
 
 