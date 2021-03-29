Зеленский намерен обсудить ситуацию на востоке Украины с "нормандской четверкой", - Мендель
Президент Владимир Зеленский намерен обсудить ситуацию на Донбассе и дальнейшие шаги по достижению мира с лидерами стран "нормандского формата".
Об этом рассказала пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"В пятницу погибли четверо украинцев. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.
Мендель подчеркнула, что с начала года увеличилось количество обстрелов. По ее мнению, обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня, когда "впервые за годы боевых действий в Донецкой и Луганской количество раненых и убитых уменьшилась в десятки раз".
Напомним, 26 марта вблизи Шумов (Донецкая область) в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военных, а еще двое получили ранения. Оккупанты применили минометы, которые запрещены минскими соглашениями.
Пожалуйста, подождите...
" Найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети та свої обіцянки, які він дав Українському народу - бо саме вони його обрали. Якщо озирнутися на 2019 рік, коли були вибори президента та Верховної ради, президент Зеленський та «Слуга Народу» були обрані на обіцянках реформ та змін. Тож я думаю, що відповідь, яку повинна дати нинішня Українська влада, полягає передусім у цьому. "
"намерен" - красава. остальные в курсе?
Начебто вже повідомляли, що станом на 26.03.2021 ні керівництво Німеччини, ні керівництво Франції на його дзвінки не реагували.
Інші троє намірів не мають.
Пестня!
1. Именно поэтому президент инициировал неотложное внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
А чому ж воно не відбулося ? І уроди і з української, і з москальської сторони зберуться лише у вівторок.
2. Он также намерен обсудить ситуацию и дальнейшие шаги по достижению мира на Донбассе с лидерами стран "нормадской четверки", - отметила она.
А це що таке ?
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Курва ти гидотна !
Воно збрехало. Це вже не перший, не другий, і не.... двадцять другий раз.
Скотина !!! (вибачте).
І засідання (типу, =невідкладне і позачергове=) відбудеться, як і було заплановано заздалегідь: у вівторок.
=ані абсуждают=.
Окей.
А про неї, гадюку.
чого б не: Черчиль зателефонував гітлеру або де Голь зателефонував гітлеру або Рузвельт зателефонував гітлеру.
ні, бл... - сталін. та обісрався ваш сталін й декілька діб від початку війни не чутно було цього уйобка.