Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш
Российские СМИ опубликовали подробности мирного плана Украины, Германии и Франции по Донбассу, так как Кремль не устраивает предложение.
Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Это (слив Россией конфиденциальной информации о плане. - Ред.) однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа как дипломатического документа. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики", - сказал он.
Гармаш отметил, что Россия рассчитывает повлиять и на украинское общество.
"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматический расчет", - сказал он.
Напомним, 9 марта председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ожидают реакции России. Там заявляли, что ничего не знают об этом плане.
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особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
в сети выкладывали куски текста
кацапы слили в письмах некоторых журналистам. а том числе и нашим
Козак сказал: «К сожалению, нам не удается преодолеть принцип весьма
странной конфиденциальности нормандских переговоров. За конфиденциальность выступает Украина."Новость из из российского интерфакса, но все же. Более подробно можно почитать по ссылке в "LB" https://lb.ua/world/2021/03/24/480662_ataka_kozaka_rossiya_pitaetsya.html Как Россия пытается слить нормандскую повестку , а охреневать есть от чего, там же по ссылке на "коммерсант"все расписанные кластеры ( их 11), предложенные Германией и Францией, рекомендую к прочтению.Если коротко, то вначале формула Штанмаейра (выборы) и контроль над границей после выборов.
Такое впечатление, что эти донецко-луганские журналисты Гармаши, Ивановы, Мацука и другие, типа патриоты, вместо того, чтобы защищать свои города от оккупанта, приперлись в Киев в 2014 году, чтобы сменить украинскую власть на колаборантскую.
На что они работали все годы войны и сейчас рьяно служат этой власти.
Супер скрытность только усиливает подозрения.
В любом случае,наши переговорщики должны понимать,что в первую очередь нужно соотносить цену предмета переговоров ДЛЯ УКРАИНЫ...Если цена "неподъёмная" для принятия,то лучше на неопределённый период "заморозить торги".как сделали это при "косовском" и "карабахском" вариантах,чем получить сомнительные лавры "мирозамирителя" с потенциальной бомбой внутри ВСЕГО государства.
Пора изучить песенку - " Больно, мне больно ...."
От **********, от США или от Гондураса?
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tZE inform
@tZEinform
План "Б" по Донбассу от Зеленского отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ, а отводить еще дальше ? Чтобы россияне могли продвинуться глубже и убить больше?