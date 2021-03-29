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Новости Агрессия России против Украины
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Германия (6726) план (188) россия (92999) Франция (3350) Донбасс (26950) Гармаш (134)

Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш

Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш

Российские СМИ опубликовали подробности мирного плана Украины, Германии и Франции по Донбассу, так как Кремль не устраивает предложение.

Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Это (слив Россией конфиденциальной информации о плане. - Ред.) однозначно говорит о том, что Россию не устраивает предложение Германии и Франции, и тем более Украины. Поэтому Россия не видит смысла в нормальном обсуждении этого документа как дипломатического документа. Поэтому она попыталась сделать его фактором внутренней украинской политики", - сказал он.

Гармаш отметил, что Россия рассчитывает повлиять и на украинское общество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о новом мирном плане по Донбассу: Россия уже на начальном этапе разработки этих предложений заявила, что это не может быть планом

"Я думаю, что многие смогут увидеть здесь какую-то "зраду", особенно если не читать украинский документ, а читать предложения Германии и Франции, или России. Думаю, это основной мотив внутриполитического влияния на украинское общество. Никто не заставляет Россию с нами воевать или обострять ситуацию на фронте. Не эмоции влияют на Россию, а прагматический расчет", - сказал он.

Напомним, 9 марта председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ожидают реакции России. Там заявляли, что ничего не знают об этом плане.

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Топ комментарии
+41
так а план то где?
особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
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29.03.2021 01:30
+23
Это про тот план,про который люська звиздела,что он засекречен?ясно ,понятно,шо завтра все с вас,мразей,охренеют
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29.03.2021 01:36
+22
Мирный план у Украины должен быть только один - бей убивай московских кровавых сатанинских окупантов пока на Украинской земле их последняя крыса не выздыхнет и не провалится в ад. Все другие мирные планы - трусость и национальный позор.
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29.03.2021 01:48
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ну хоть козломордия выводит на чистую воду банду укуренных зеотморозков
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29.03.2021 01:28 Ответить
так а план то где?
особенно напрягает предупреждение заранее о зраде.
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29.03.2021 01:30 Ответить
план нельзя публиковать он слишком мыролюбен даже по меркам потужных реформаторов.
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29.03.2021 02:21 Ответить
Нашел о чем идет речь 1- амнистия боевикам 2-особый статус лугандосии 3- БОЕВИКИ ОСТАЮТСЯ ИХ АРМИЕЙ (народная милиция) а ВСУ уходят. Это по публикациям казламордых. Это основное.----------Несогласие параши базируется на том что в этом """плане""" она упоминается как участник КОНФЛИКТА !!!. ВСЕ ПРИЕХАЛИ !!! Прочел в https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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29.03.2021 08:10 Ответить
Формула штайнмайера в вашем "не зрадном" варианте заложена?
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29.03.2021 01:32 Ответить
там все еще хуже
в сети выкладывали куски текста
кацапы слили в письмах некоторых журналистам. а том числе и нашим
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29.03.2021 01:46 Ответить
Там еще хуже!
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29.03.2021 08:19 Ответить
Там речь фактически идет о полной капитуляции Украины. Но паРаша требует что бы ее не упоминали как "участника КОНФЛИКТА"
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29.03.2021 08:27 Ответить
Да, ниже я дала ссылку по ней можно многое прочитать
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29.03.2021 10:33 Ответить
Это про тот план,про который люська звиздела,что он засекречен?ясно ,понятно,шо завтра все с вас,мразей,охренеют
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29.03.2021 01:36 Ответить
Совершенно верно, если вспомнить, что о плане Штанмайера, на который подписался бубочка с подачи ермака(тогда тоже его переговоры держались в секрете) укр.общество узнало благодаря российским пропагандистам, то заслуживает рассмотрения выложенная новость "Дмитрий
Козак сказал: «К сожалению, нам не удается преодолеть принцип весьма
странной конфиденциальности нормандских переговоров. За конфиденциальность выступает Украина."Новость из из российского интерфакса, но все же. Более подробно можно почитать по ссылке в "LB" https://lb.ua/world/2021/03/24/480662_ataka_kozaka_rossiya_pitaetsya.html Как Россия пытается слить нормандскую повестку , а охреневать есть от чего, там же по ссылке на "коммерсант"все расписанные кластеры ( их 11), предложенные Германией и Францией, рекомендую к прочтению.Если коротко, то вначале формула Штанмаейра (выборы) и контроль над границей после выборов.
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29.03.2021 10:31 Ответить
А Гармаш типа дурачок, который не знает этого, и отмазывает мразей?
Такое впечатление, что эти донецко-луганские журналисты Гармаши, Ивановы, Мацука и другие, типа патриоты, вместо того, чтобы защищать свои города от оккупанта, приперлись в Киев в 2014 году, чтобы сменить украинскую власть на колаборантскую.
На что они работали все годы войны и сейчас рьяно служат этой власти.
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29.03.2021 10:44 Ответить
Гармаш в данном случае повторяет то, что написал для "Левого берега" Демченко.Думаю картина обрисованная автором скажем так половинчатая т.к. ради справедливости надо отметить, что автор статьи акцентировал внимание " Что же касается самих материалов (т.е. оригиналов с предложениями Франции и Германии), то доказать их достоверность ныне не представляется возможным."
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29.03.2021 10:58 Ответить
Пусть ОП развеет сомнения и покажет свой вариант "мирного плана".
Супер скрытность только усиливает подозрения.
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29.03.2021 11:01 Ответить
Мирный план у Украины должен быть только один - бей убивай московских кровавых сатанинских окупантов пока на Украинской земле их последняя крыса не выздыхнет и не провалится в ад. Все другие мирные планы - трусость и национальный позор.
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29.03.2021 01:48 Ответить
фу как не красиво. бей убивай. нужно выражаться культурно реформируй и денатурализируй кацапню.
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29.03.2021 02:26 Ответить
Что за эвфемизмы? Врага убивают и точка. А кацапня наши враги, были, есть и будут, пока будет существовать московия.
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29.03.2021 03:00 Ответить
Все решения по Донбассу должны проходить с США, ЕС и Украиной - но без Кацапов !!! их только нужно информировать о том что приняли, и кто и что должен делать для мира..иначе это все куйня !!!
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29.03.2021 01:58 Ответить
лучше всяких планов вместе взятых - одна конкретная вода в крыму, чем лужи.
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29.03.2021 02:48 Ответить
роиса вперде!
Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш - Цензор.НЕТ 904
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29.03.2021 02:56 Ответить
Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3841
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29.03.2021 04:26 Ответить
Что-то у кремлёвской крысы морда уставшая...Наверное всей камерой имели его во все ботоксные дыры...
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29.03.2021 08:17 Ответить
то есть,в предложении Франции и Германии.ПОДДЕРЖАНОМ Украиной для вынесения для обсуждения всё же можно найти элементы "зрады" ???
В любом случае,наши переговорщики должны понимать,что в первую очередь нужно соотносить цену предмета переговоров ДЛЯ УКРАИНЫ...Если цена "неподъёмная" для принятия,то лучше на неопределённый период "заморозить торги".как сделали это при "косовском" и "карабахском" вариантах,чем получить сомнительные лавры "мирозамирителя" с потенциальной бомбой внутри ВСЕГО государства.
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29.03.2021 05:56 Ответить
А Германия и Франция заявляли, что направляли для обсуждения какой-то новый план?
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29.03.2021 06:35 Ответить
А где можно прочитать, что это за план, кто его опубликовал?
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29.03.2021 06:32 Ответить
Прочел в https://www.kommersant.ru/doc/4741769
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29.03.2021 08:04 Ответить
Кацапия просто тянет время пока на востоке страны уже пачками погибают наши воины без ответа врагу.а Украина экономически и политически уверено разваливается.
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29.03.2021 06:38 Ответить
россия мстит зеленскому за санкции против компаний медведчука.выяснилось гражданин израиля нисан моисеев владеет всеми автозаправками в украине,хотя на самом деле хозяин медведчук.сбу ведет следствие.
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29.03.2021 06:44 Ответить
Текст плана где?
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29.03.2021 07:02 Ответить
ну т.е. мирный план раху не устраивает и потому война будет продолжаться, но при этом раха не является стороной конфликта. феерично...
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29.03.2021 07:12 Ответить
план "барбаросса" не был доступен совкам,потому и 40 млн трупов
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29.03.2021 07:17 Ответить
Россия слила СМИ информацию о новом мирном плане по Донбассу, так как он ее не устраивает, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1136
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29.03.2021 07:19 Ответить
с Украинской стороны(если можно так назвать) согласованный в рейхом план существует с июля 2020 года. До этого исполнялись устные обязательства от Имени Украины. "посвященные" знали о плане а биомасе (народу) не сообщалось. Когда ермак не сумел обезпечить полное выполнение, рейх опубликовал план России и их действий. Все это было напечатано для биомасы рейха (мы ничегго не вскрываем от собственного народа). Ермак и подельники, привыкшие действовать из подпола, пригорюнились и по детски обижаются - как так, зачем, все узнают о нас, это не этично. А раньше что было, ничего не говорили, для отвлекухи приняли на работу для кума фюрера Кравчука а для друга фюрера шойгу Фокина. начался рейвах, кто они такие. Сработало. Из изложеного в МК следует, что план согласовано с ермаком был направлен кренделям из ОРДЛО, они, как перегорщики, предявили Украине свое. Рейх опубликовал и разослал немцам и францам, а от себя добавил, перестанем стрелять, когда будеи приказ МО о запрете стрелять. И опять ай яй яй.Кравчук вопит обо угрозе войны, кто посадил за стол ОРДЛО, гармаш свое, люська рассказывает басни от ермака, адвокат вообще о каках то миллиардах баксов. Но как и следовало ожидать - там требование полной капитуляции. А она уже согласована представителем ОП. Когда то Петр Григоренко написал воспоминания " в подполье можно встретить только крыс" и пируэты ОП тому подтверждение.
Пора изучить песенку - " Больно, мне больно ...."
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29.03.2021 08:12 Ответить
А нас задовольняє внесення змін до Конституції по особливому статусу? Хто ту шпаргалку підписав?Сьогодні вже намагаєтеся відпетляти, а німці і францури тикають носом у вашу навалену на Україну купу.
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29.03.2021 08:27 Ответить
Документ засекречен от кого?
От **********, от США или от Гондураса?
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29.03.2021 09:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


План "Б" по Донбассу от Зеленского отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ, а отводить еще дальше ? Чтобы россияне могли продвинуться глубже и убить больше?
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29.03.2021 09:09 Ответить
Всім привіт.Читаючи коментарі на Цензорі,складається враження що живу на московії.Ви люди,які захищаєте Україну і українське(навіть у коментах) хоча б почали писати українською.Тисячі коментарів московитською і одиниці українською.Надаль у нашій країні щось не так.
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29.03.2021 10:01 Ответить
А жОПа Урода ховалась від українців
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29.03.2021 10:22 Ответить
Гармаш хоть сам понимает какую ересь несет? Какая, нах, "конфиденциальная" информация в мирном плане? Спалили наших "гениальных" переговорщиков на очередной попытке слить интересы Украины?
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29.03.2021 11:09 Ответить
У"зе слуг" конфединциальность .У них все засекречено до подписания договоренностей .Оказывается, конфединциальность хороша только тогда ,когда планируется предательство,
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29.03.2021 11:26 Ответить
 
 