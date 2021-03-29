Байден о Си Цзиньпине: У него нет ни одной "демократической кости в теле" и он, как и Путин, думает, что автократия - будущий тренд
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил лидеров Китая и России Си Цзиньпина и Путина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", соответствующая стенограмма опубликована на сайте Белого дома.
"Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической - с маленькой буквой "Д" - кости в теле. Но он умный, умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия - это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек", - сказал Байден.
Он рассказал, что познакомился с Си Цзиньпином, будучи вице-президентом США при президенте Обаме. По инициативе Обамы и председателя КНР Ху Байден и Си Цзиньпин несколько часов разговаривали наедине с переводчиками. После инаугурации Байдена Си Цзиньпин позвонил поздравить его, разговор длился два часа, рассказал президент США.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.
На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
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Шокин:
Когда сына Джо Байдена, Хантера, назначили в Наблюдательный совет энергетической компании в апреле 2014 года, он не имел достаточной для этого квалификации, утверждает Шокин.
"У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", - заявил Шокин.
И ответочка пошла
Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он.