Байден о Си Цзиньпине: У него нет ни одной "демократической кости в теле" и он, как и Путин, думает, что автократия - будущий тренд

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил лидеров Китая и России Си Цзиньпина и Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", соответствующая стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

"Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической - с маленькой буквой "Д" - кости в теле. Но он умный, умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия - это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек", - сказал Байден.

Он рассказал, что познакомился с Си Цзиньпином, будучи вице-президентом США при президенте Обаме. По инициативе Обамы и председателя КНР Ху Байден и Си Цзиньпин несколько часов разговаривали наедине с переводчиками. После инаугурации Байдена Си Цзиньпин позвонил поздравить его, разговор длился два часа, рассказал президент США.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.

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