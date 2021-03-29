РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12742 посетителя онлайн
Новости
12 184 49
Байден (2759) путин (30476) Си Цзиньпин (256)

Байден о Си Цзиньпине: У него нет ни одной "демократической кости в теле" и он, как и Путин, думает, что автократия - будущий тренд

Байден о Си Цзиньпине: У него нет ни одной

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил лидеров Китая и России Си Цзиньпина и Путина.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости", соответствующая стенограмма опубликована на сайте Белого дома.

"Си Цзиньпин очень и очень прямолинеен. У него нет ни одной демократической - с маленькой буквой "Д" - кости в теле. Но он умный, умный парень. Он один из тех парней, которые, как и Путин, думают, что автократия - это будущий тренд, а демократия не может функционировать в вечно сложном мире. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек", - сказал Байден.

Он рассказал, что познакомился с Си Цзиньпином, будучи вице-президентом США при президенте Обаме. По инициативе Обамы и председателя КНР Ху Байден и Си Цзиньпин несколько часов разговаривали наедине с переводчиками. После инаугурации Байдена Си Цзиньпин позвонил поздравить его, разговор длился два часа, рассказал президент США.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что Путин — "убийца". В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: "Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?" На что Байден ответил "М-м-м, хм-м-м, да". Американский лидер также пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы, если оно подтвердится.

На следующий день в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: "Кто как обзывается, тот сам так называется". Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пригласил Путина на крупные международные переговоры по климату
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
ну если сравнить две Кореи то не сложилось -явно в северной
показать весь комментарий
29.03.2021 07:33
+6
Честно говоря, если посмотреть какое огромное количество идиотов в мире, не способных самостоятельно о себе позаботится, возможно они (Путин и Дзи Пинь) правы.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:49
+4
Восток дело тонкое и с демократией там никогда не складывалось.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Восток дело тонкое и с демократией там никогда не складывалось.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:30 Ответить
ну если сравнить две Кореи то не сложилось -явно в северной
показать весь комментарий
29.03.2021 07:33 Ответить
Там демократия как в Сингапуре. И за ваш пост вы бы уже получали палкой по пяткам.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:36 Ответить
Да хрен с теми китаезами. Кацапню к ногтю.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:33 Ответить
Как это хрен на бизнес? Так не принято при капитализме.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:38 Ответить
Если бы "хрен на бизнес",то я бы написал-"китаез к ногтю".
показать весь комментарий
29.03.2021 07:45 Ответить
США и ЕС начали экономическую войну против Китая. Теперь они якобы хотят спасти уйгуров.

Байден о Си Цзиньпине: У него нет ни одной "демократической кости в теле" и он, как и Путин, думает, что автократия - будущий тренд - Цензор.НЕТ 6104
показать весь комментарий
29.03.2021 07:37 Ответить
Эта война уже давно идёт.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:39 Ответить
Китай ввел ответные санкции против ЕС, Великобритании. В Европе возмутились, а нас то за шо?

Байден про Сі Цзіньпіна: У нього немає жодної "демократичної кістки в тілі" і він, як і Путін, думає, що автократія - майбутній тренд - Цензор.НЕТ 9111
показать весь комментарий
29.03.2021 07:45 Ответить
А на парашке по-прежнему срут в дырку в земле. Стабильность там в тренде. И никаких войн.)
показать весь комментарий
29.03.2021 07:46 Ответить
Байден схоже інвестор "ГазМяса",бо СП2 вже кацапи добудовують,а він співає пісні.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:40 Ответить
Наградить красными штанами типа галифе,Маодзедуны задержали на границе с РАБссией десятки эшелонов с углем и лесом. Одновременно в Суэцком канале скопилось сотни танкеров с нефть,на мель сел кораблик,его безуспешно пытаются убрать...,мировая экономика терпит коллосальные убытки,видимо мешок нефти станет 200 долляров
показать весь комментарий
29.03.2021 07:41 Ответить
Правильно сказал Байден. Для китайцев и репоедов слово демократия - ругательное, они могут рулить только про диктатуре.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:44 Ответить
Судя по последним событиям Украина недалеко от них ушла. И все типа притворяются демократиями, даже простые люди вроде вас.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:50 Ответить
На сегодня по факту в Мире 3 Обнуляйтера,Путлер, Си и Лукашеску,три танкиста типа вечный двигатель Ыкипаж ржавой машины... Т-34
показать весь комментарий
29.03.2021 07:45 Ответить
Их намного больше. Мадуро, Ассад, Туркменбаши, этот, как его, в Зимбабве полудурок, и еще с десяток наберется.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:54 Ответить
Туркменбаши давно умер...остальные то Путлерские Крысы
показать весь комментарий
29.03.2021 08:01 Ответить
Агенты Госдепа передали из Лондона.Начальник Британии Борис Джонсон предложил плотно заняться ВанерНетами РАБссии.Для этого создана элитная часть спецназа для охоты за Черепами Путлера и Пригожина.Хорошая новость...
показать весь комментарий
29.03.2021 07:49 Ответить
Честно говоря, если посмотреть какое огромное количество идиотов в мире, не способных самостоятельно о себе позаботится, возможно они (Путин и Дзи Пинь) правы.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:49 Ответить
увы, человечество еще не доросло до социального строя в котором каждый работает в полную силу и сдерживает себя в потреблении, понимая что их дом это не две ипотечные комнаты, а весь мир, поэтому что демократия, что автократия - одна фигня, хапни сегодня потому что завтра это уже будет схапано кем то еще
показать весь комментарий
29.03.2021 08:01 Ответить
Просто нет никакого человечества, есть масса разобщенных приматов, абсолютное большинство которых интересует только собственное "я" и глубоко плевать на всех остальных
показать весь комментарий
29.03.2021 08:12 Ответить
Плешивое ЧМО не убийца,он мочилово Беслана Норд Оста и прочих подлодок Курск...,правильно делал,РАБссиянское быдло должно быть в стойле...
показать весь комментарий
29.03.2021 07:53 Ответить
Не уверен на счёт автократии,но демократии точно конец.
показать весь комментарий
29.03.2021 07:54 Ответить
А зачем вам демократия если майонез в башке?На выборах за кило гречки продаете страну всяким проходимцам Мавзолейного урода
показать весь комментарий
29.03.2021 07:58 Ответить
За каждого убитого ВагнерНЕТа РАБссии будут платить 25 000 долларов....хорошее бабло для спецназа Британии и США...,Охота объявлена...
показать весь комментарий
29.03.2021 08:04 Ответить
Уйгуртів десь 400 тисяч і вони дійсно потерпають віж утисків, як колись ми від імперців млсковії. Американцям, звичайно видніше, що робити, але сварка з Китаєм дасть можливість терористам московитам вийди з води сухими. Вони всіма силами будуть підбивати катайців на загострення ситуації, обіцяючи все. А з іншого боку будуть лізти під американців, також обіцяючи підтримку на закриття очей по Україні, хоча би зняти частину санкцій. Щоб США погодилися говорити з ними, будуть підбивати хряка із Північної Кореї лякати пуском російських ракет, привезених під сіном, а також іранців робити провокації.
показать весь комментарий
29.03.2021 08:23 Ответить
китай - многонациональная страна. Сейчас у власти маньчжуры, отец Си тоже в 50 годы обретался в руководстве КНР. Японцы им сделали императора (Пу И) Си, как и любой манжур мечтает о возвращении Приморья, отторгнутые царем в 1850 ых. Все это обещал им товарищ сталин товарищу мао, но недруг хрущев отверг. Сейчас возврат как никогда близок, войска все сняты и переведены в центральную часть рейха, тайгу режут, ассимиляция идет полным ходом. Это и неудивительно - от Екатеринбурга до Владивостока только 10 млн ватников. Японцы также примолкли -все упадет само прямо в руки. Как Си говорит - россия. как младшая сестра, 800 лет гуляла сама по себе, но мы дождемся и она вернется.
показать весь комментарий
29.03.2021 08:41 Ответить
Есть и нынешний тренд - гериатрический пансионат "Белый Дом", нынешний постоялец которого - самое старое пэрдло в истории.
показать весь комментарий
29.03.2021 08:49 Ответить
та ти що? Вумний, бо горобців ще не ловить по всьому Китаю?
показать весь комментарий
29.03.2021 09:07 Ответить
Демократ с большой буквы Д

Шокин:
Когда сына Джо Байдена, Хантера, назначили в Наблюдательный совет энергетической компании в апреле 2014 года, он не имел достаточной для этого квалификации, утверждает Шокин.
"У него не было квалификации вообще никакой. Он же, если посмотреть его автобиографию, что он делал, то он просто наркоман, алкоголик и все такое прочее", - заявил Шокин.

И ответочка пошла

Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они предпримут шаги в отношении генерального прокурора (на то время Генеральную прокуратуру возглавлял Виктор Шокин - прим.ред.), но они этого не сделали", - вспомнил Байден.
После этого, отметил экс-вице-президент США, он сообщил на пресс-конференции, что Украина не получит миллиард долларов кредита.
"Они мне говорят: Вы не имеете таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен к тому времени, вы не получаете денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому на то время доверяли", - подчеркнул он.
показать весь комментарий
29.03.2021 09:22 Ответить
как это по американски "сукин сын")) сразу вспоминаю озвучку из 90-х голливудских фильмов
показать весь комментарий
29.03.2021 10:04 Ответить
когда дело касается тебя лично или твоей семьи о демократии забывается
показать весь комментарий
29.03.2021 10:05 Ответить
У Шокина было единственное положительное качество - собачья верность, собственно потому Порошенко за него и держался. А Порошенку тогда копать против действующего вице-президента США - это стрелять себе даже в ногу, а сразу в голову. Потому верить в сказочки о великом борце с коррупцией Шокине и коррупционере Байдене - это нужно страдать полным отсутствием критического мышления на фоне амнезии.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:30 Ответить
Я сказал не о "великом борце с коррупцией Шокине", а о великом демократе (с большой буквы Д) Байдене
показать весь комментарий
29.03.2021 12:24 Ответить
Слово "диктатор" уже не в тренде. Что бы не злить бешеную собаку, придумали новое - "автократ". Это так по-демократически ...
показать весь комментарий
29.03.2021 11:05 Ответить
"М-м-м, хм-м-м, да". Неправда! Я смотрел это видео. Байден ответил утвердительно сразу: "Mmm-hmm, yes!" https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=mmm-hmm&split=1 Что cледовало бы перевести на русский как "Угу. Да!!" Никаких "М-м-м, хм-м-м" там не было
показать весь комментарий
29.03.2021 11:11 Ответить
Ну и шо с того, шо в организме Си Дзиньпина нет демократических костей? В организмах Трампа, обоих Бушей, Рейгана и не только, например, все кости были республиканскими. А у Дзиньпина кости коммуняцкие. Демократических костей ещё в Китае только и не хватало.
показать весь комментарий
29.03.2021 11:48 Ответить
Ай дедок, МОЛДЦАААА!!!! Ай зажигает!!! Где бы нашей Монике ТАКИХ яйц достать!?!?))
показать весь комментарий
29.03.2021 11:48 Ответить
 
 