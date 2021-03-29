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обстрел (25755) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки 10 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки 10 раз срывал

За прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов позиций ВСУ, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Водяное, что на Приазовье, по украинским защитникам противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Причепиловки враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Пивденне и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, а также из минометов 120-мм калибра был обстрелян населенный пункт Водяное, что на Приазовье.

"Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ провоцируют ВСУ на огонь возле объектов критической инфраструктуры, - штаб ООС

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Светлодарска российско-оккупационные войска открывали вгонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди защитников Вооруженных Сил Украины нет", - сообщили в штабею

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 10 раз срывал тишину на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Враг за сутки 10 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС ОС - Цензор.НЕТ 2811
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29.03.2021 08:15 Ответить
Враг за сутки 10 раз срывал "тишину" на Донбассе, в том числе обстреляв населенный пункт из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9275
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29.03.2021 08:21 Ответить
Про потери будем читать только через 3-4 дня. В виде "жители ....... проводили в последний путь военнослужащего, погибшего 29.03.21..."
А сейчас потерь как всегда нет. Неначасi , курва...
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29.03.2021 08:25 Ответить
Про потери сообщается на следующий день, это железное правило - день тишины соблюдаемое всеми, на следующий день потери озвучиваются армейскими структурами , если это не происходит , то потери озвучивают волонтеры и сослуживцы . В наше время скрыть ничего не возможно
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29.03.2021 10:17 Ответить
тем временем Шмендель Клована планирует торговать вакцинами через частные клиники,
неЛох не отстаёт от Крадуцкого и Степанова ...
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29.03.2021 08:25 Ответить
А так всеосяжне зміцнене перемир'я.
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29.03.2021 09:11 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256045/kuleba_usilennyyi_rejim_prekrascheniya_ognya_na_donbasse_pochti_razrushen

https://censor.net/ru/news/3256096/poka_o_vyhode_iz_rejima_peremiriya_na_donbasse_rech_ne_idet_arestovich

Бережи вас Господь, рідненькі.
Бо "генералісімусу" ВАЗеленському по барабану, у нього в голові мІр.
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29.03.2021 10:05 Ответить
Добавте ще декілька КПП між Україною і Ординцями.Враг должен быть сыт и накормлен за счет пенсионеров и большинства граждан Украины. Колаборан угробамбаский не Колобок !по жизни по сусекам пососал ,***** подмахнул и в очередь стал за халявным карательным пайком ....Как в анехтоте харняцкам...А шо это за крике душэраздирающие ва дваре даунецка ???вапрвшает лугандонец благоверную марфу зауральскую....Дык, кадыровцу нашу дочь Канистру толпой сношают!!!...Хух....я уж маленька падумал укро бандеровцы пришли.
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29.03.2021 11:21 Ответить
План "Б" по Донбассу от Зепотерпевшего отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ,
а отводить еще дальше ?
Чтобы россияне могли продвинуться глубже и убить больше?
Зеля уходи на...... й , пока тебя не вынесли !
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29.03.2021 13:27 Ответить
 
 