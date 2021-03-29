В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели
8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 3 129 человек;
летальных случаев - 178;
выздоровели - 2 875 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24 404, методом ИФА - 5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 697).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 652 409 человек;
выздоровели - 1 303 500 человек;
летальных случаев - 32 132;
проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях", - рассказал Степанов.
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Одной из основных и тщательно замалчиваемых проблем в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине является катастрофический дефицит средств тестирования населения у государственных лабораторий. На сегодняшний день более 95% ПЦР-тестирования припадает а частные лаборатории " Дила", "ДНК-Лаборатория" , "Синэво" -, "Николаб" большинство которых не предоставляют документы со всеми данными о своих реагентах реакции ПЦР. Принятый 7 мая 2020 года. Закон Украины «...» № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного\регулярного тестирования(...)
И умирает немцев от COVID-19 в разы меньше чем украинцев.
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