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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели

8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03госпитализированы - 3 129 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03летальных случаев - 178;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03выздоровели - 2 875 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 39 732 (в том числе методом ПЦР - 24 404, методом ИФА - 5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 697).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08заболели - 1 652 409 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 303 500 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08летальных случаев - 32 132;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 8 007 427.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели 14

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Топ комментарии
+4
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5242
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29.03.2021 08:18
+4
У ковида были выходные.
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29.03.2021 08:22
+4
Крутять тими цифрами, як циган сонцем!
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29.03.2021 08:24
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 178 человек, зафиксированы 8 346 новых случаев заражения, 2 875 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5242
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29.03.2021 08:18 Ответить
ЗЕперемога!
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29.03.2021 08:19 Ответить
нуу.. уже лучше..8 не 18-ть...
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29.03.2021 08:19 Ответить
Лучше... Правда тестов в 3 раза меньше сделали)
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29.03.2021 08:24 Ответить
В реальности тисяч 30 многие болеют бессимптомно.еще часть лечится самостоятельно не обращаясь вк врачам
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29.03.2021 08:32 Ответить
У ковида были выходные.
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29.03.2021 08:22 Ответить
Крутять тими цифрами, як циган сонцем!
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29.03.2021 08:24 Ответить
Чтобы не было ковида надо просто перестать тестировать.
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29.03.2021 08:33 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Одной из основных и тщательно замалчиваемых проблем в борьбе с эпидемией Covid-19 в Украине является катастрофический дефицит средств тестирования населения у государственных лабораторий. На сегодняшний день более 95% ПЦР-тестирования припадает а частные лаборатории " Дила", "ДНК-Лаборатория" , "Синэво" -, "Николаб" большинство которых не предоставляют документы со всеми данными о своих реагентах реакции ПЦР. Принятый 7 мая 2020 года. Закон Украины «...» № 587-IX, не выполняется как в пунктах обязательного\регулярного тестирования(...)
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29.03.2021 09:12 Ответить
Интересно посмотреть статистику в Германии или в другой похожей стране. Там тоже по понедельникам у вируса выходной?
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29.03.2021 09:32 Ответить
Да, в Германии COVID-19 в понедельник тоже отдыхает. - https://covid19.rnbo.gov.ua/ https://covid19.rnbo.gov.ua/
И умирает немцев от COVID-19 в разы меньше чем украинцев.
19.03 - 16 562
20.03 - 13 647
21.03 - 11 165
22.03 - 8 254
23.03 - 10 937
24.03 - 20 645
25.03 - 22 233
26.03 - 21 912
27.03 - 16 715
28.03 - 13 834
29.03 - 124
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29.03.2021 10:28 Ответить
 
 