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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов

198 464 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 1 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 марта 2021 в Украине. 198 465 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 198 464 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - рассказал Степанов.

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По данным министра, прививки проводились 51 мобильной бригадой по иммунизации и 72 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 28 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 364 104 человека", - добавил Степанов.

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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов - Цензор.НЕТ 6223
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29.03.2021 08:29 Ответить
Це ви радужні перспективи для нього малюєте, наймовірніше, або буде висіти на мотузці і сушити обистяні штани, або передоз. Своєю смертю, навряд йому померти
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29.03.2021 13:28 Ответить
2 дози отримав аж 1 чел!За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов - Цензор.НЕТ 7371
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29.03.2021 08:31 Ответить
Это все не важно, главное чтобы пальтишко хорошо сидело
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29.03.2021 08:37 Ответить
чого на вихідних не вакцинують? кожен день на рахунку!
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29.03.2021 08:44 Ответить
Сором і ганьба.
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29.03.2021 08:45 Ответить
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов - Цензор.НЕТ 2580
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29.03.2021 08:59 Ответить
- Это много или мало?

- ЕНТО ДОФУЯ!!!!!
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29.03.2021 09:16 Ответить
1585? Серьёзно? Не 100000 тыс. не 80000?
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29.03.2021 12:04 Ответить
 
 